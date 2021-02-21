6 adımda mükemmel bir teras nasıl yapılır?

Çatı katında, bahçede yer alan boş ve atıl alanları mükemmel yaşam alanlarına dönüştürebilir, havadar, ferah ve insanı mutlu eden bir teras oluşturabilirsiniz. Evinizin bol güneş alan odasını isterseniz kış bahçesi yapabilir isterseniz teras yapımı teknikleri ile teras haline getirebilirsiniz. Çatı katı veya bahçe için teras yapımı sürecinde yalıtımı profesyonel bir şekilde yapmalısınız. Teras yalıtımı özellikle çatı katında yer alan teraslar için çok önemlidir. Yalıtım doğru teknikler ile yapıldığında su sızdırma sorunu da ortadan kalkacaktır. Teras bahçe yapımı için zemin kotunu profesyonel bir şekilde uygulamalısınız. Zemin kotu nem ve su temasından etkilenmeyecek şekilde uygulanmalıdır.

Teras yalıtımı dışında dekoratörler tarafından önem verilen bir diğer nokta da terasın üst örtüsüdür. Üst örtü serin havalarda gece keyfi yapmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Profesyonel dekoratörler, teras örtüsü için otantik bitkilerin yanı sıra renkli tüller kullanmayı tercih ediyorlar.

Yaz mevsimi sonunda geldi çattı. Biz de elbette yaz mevsimine uygun yazılarımıza yeniden başladık. Hiç kuşkusuz yaz denince akla ilk gelenlerden biri de balkon, bahçe, teras gibi evlerin açık bölümleridir. Güzel bir yaz geçirmek için, imkanı olan ev sahipleri bu gibi açık alanları sıklıkla kullanmak isterler: Gerek dinlenmek, gerek sosyalleşmek, gerek davetler ve akşam yemekleri gibi amaçlarla. İşte biz de mevsime kayıtsız kalamayıp, evine bir teras inşa etme olanağı bulunan okuyucularımız için, bu işin inceliklerine kısaca deği.nen bir yazı hazırlamaya karar verdik. Daha ayrıntılı ve derin bilgiler için çekinmeden uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Şimdi konuya biraz daha yakından bakalım.