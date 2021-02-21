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6 adımda mükemmel bir teras nasıl yapılır?

Murat Aksoy Murat Aksoy
Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Düz çatı
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Çatı katında, bahçede yer alan boş ve atıl alanları mükemmel yaşam alanlarına dönüştürebilir, havadar, ferah ve insanı mutlu eden bir teras oluşturabilirsiniz. Evinizin bol güneş alan odasını isterseniz kış bahçesi yapabilir isterseniz teras yapımı teknikleri ile teras haline getirebilirsiniz. Çatı katı veya bahçe için teras yapımı sürecinde yalıtımı profesyonel bir şekilde yapmalısınız. Teras yalıtımı özellikle çatı katında yer alan teraslar için çok önemlidir. Yalıtım doğru teknikler ile yapıldığında su sızdırma sorunu da ortadan kalkacaktır. Teras bahçe yapımı için zemin kotunu profesyonel bir şekilde uygulamalısınız. Zemin kotu nem ve su temasından etkilenmeyecek şekilde uygulanmalıdır.

Teras yalıtımı dışında dekoratörler tarafından önem verilen bir diğer nokta da terasın üst örtüsüdür. Üst örtü serin havalarda gece keyfi yapmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Profesyonel dekoratörler, teras örtüsü için otantik bitkilerin yanı sıra renkli tüller kullanmayı tercih ediyorlar.

Yaz mevsimi sonunda geldi çattı. Biz de elbette yaz mevsimine uygun yazılarımıza yeniden başladık. Hiç kuşkusuz yaz denince akla ilk gelenlerden biri de balkon, bahçe, teras gibi evlerin açık bölümleridir. Güzel bir yaz geçirmek için, imkanı olan ev sahipleri bu gibi açık alanları sıklıkla kullanmak isterler: Gerek dinlenmek, gerek sosyalleşmek, gerek davetler ve akşam yemekleri gibi amaçlarla. İşte biz de mevsime kayıtsız kalamayıp, evine bir teras inşa etme olanağı bulunan okuyucularımız için, bu işin inceliklerine kısaca deği.nen bir yazı hazırlamaya karar verdik. Daha ayrıntılı ve derin bilgiler için çekinmeden uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Şimdi konuya biraz daha yakından bakalım.

Otantik tasarımlar

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Teras yaparken tasarımı modern ve siz özgü olacak şekilde yapmalısınız. Otantik tasarımları yaşam tarzınıza ve zevkinize göre revize edebilir, malzeme seçimini doğal bitkiler ve malzemelerden seçerek mükemmel bir terasa imza atabilirsiniz.

Oda teras konsepti

NURİ YELKOVAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Balkon
Mimoza Mimarlık

NURİ YELKOVAN EVİ

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Evinizin balkonunu profesyonel bir şekilde kapatarak teras veya kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. Modern ve dekoratif bir teras için balkon kapatma yöntemleri arasından en doğru tekniği seçmelisiniz. Balkon kapatma teknikleri hakkında bilgi edinmek için '' Balkonumu nasıl kapatabilirim: 28 örnek fotoğraf '' yazımıza göz atabilirsiniz.

1. Teras: Genel özellikleri

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Teraslar zemin katta yani bahçenin bir parçası olarak da yer alabilirler, daha üst katlarda, çoğu zaman büyükçe bir balkon veya bir balkonun uzantısı biçiminde de görülebilirler. Terasların zemin katta yer aldığı durumlarda genellikle ahşap, taş, fayans vs. şekillerde bir zemin döşemesiyle bahçeden ayrılırlar. Burada hangi materyalin kullanılacağı, evin genel mimarisi, evin bulunduğu coğrafya ve ihtiyaçlar gözetilerek belirlenir. Yine belli bir kot farkıyla bahçeden yüksekte yer alıp almayacağı sorusunun cevabını da mimari gereklilikler ve ev sahiplerinin tercihleri belirler.

2.Isı yalıtımı

MECCANO | Genova, marta carraro marta carraro Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

Isı yalıtımı iki durumda gerekli olabilir. Birincisi eğer terasın altında evin bör bölümü, yani yatak odası, oturma odası vs. varsa. Bu durumda terasın görünen zeminin altında gerekirse ikinci veya üçüncü bir döşeme kulanmak alt katların ısı tasarrufu açısından gerekli olacaktır. Teraslar kışlık ve kapalı ise bu durumda da genel olarak balkonlardaki ısı yalıtımı kurallarının geçerli olacağını söyleyebiliriz.

3.Su yalıtımı

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO Sundurma çatı
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

Terasların üzeri tamamen açık olabileceği gibi tamamen kapalı ya da yarı açık da olabilirler. Burada önemli olan nokta, bilhassa da mekan yazlık olarak kullanılıyorsa, terası ve içindeki sonbahar ve kış yağmurlarından koruyabilecek bir su yalıtımına sahip olmaktır. Ayrıca yaz yağmurlarının da zaman zaman ne kadar kuvvetli yağdığını hatırlardan çıkartmamak gerekir. Bu hususa aşağıda drenja konusuna gelince devam edeceğiz.

4.Döşeme: Genel kurallar

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Modern Balkon, Veranda & Teras
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Terasların zemin döşemesinde en önemli husus (teraslar genellikle yazın ve sıcak havalrda kullanıldıkları için) zemin döşemesinin ışığa ve daha önemlisi ısıya karşı dayanıklı olup, çok çabuk ısınmayan malzemeler arasından tercih edilmesidir. Ayrıca terasın zemini çok parlak renkte olmamalı ve kullanılan materyal ışığı çok fazla yansıtmalıdır ki, terasınız bir göz yorgunluğuna mal olmasın.

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5.Aydınlatma

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Düz çatı
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Yazın hava sıcak olduğundan dışarıda ve evin açık bölümlerinde zaman geçirmek sadece gündüzlere özgü eylemlerden değildir. Bu yüzden akşamları da kullanılacak olan bir terasın elbette aydınlatması da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada duvar lambaları, ayaklı lambalar, fenerler kullanılabileceği gibi, fotoğrafta da görebileceğiniz üzere loş ve hoş bir ortam yaratmak için gömülü ışıklandırmalar da kullanılabilir.

6.Drenaj

Sopraelevazione condominio KRISTALL, Grendene Design Grendene Design Modern Balkon, Veranda & Teras
Grendene Design

Grendene Design
Grendene Design
Grendene Design

Daha önce su yalıtımından bahsederken konuya kısaca değinmiştik. Eğer terasınızın üzeri açıksa, yağmur sonrası içeriye dolacak suyun tahliyesi büyük bir önem arz etmektedir. Bunun için zemin eğimine, boru, kanal ve giderler çok daha dikkat etmek ve gerekli durumlarda işin uzmanlarına başvurmak en doğru çözüm olarak meydana çıkmaktadır.

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi yazılarımız genellikle mevsim şartlarına uyum gösteriyor. Sizler de yaz mevsiminin tadını açık alanlarda çıkarmak isteyenlerden iseniz, sitemizde konuyla ilgili birçok yazıyı bulabilmeniz mümkün. Bunlardan biri için sizleri daha önce yayınladığımız ve ‘Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımızı örnek olarak anabiliriz.

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