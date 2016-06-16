Türkiye'den 10 beyaz mucizesi

Asaletin, sadeliğin ve temizliğin rengi olarak bilinen beyaz, hem ülkemizde hem de dünyada iç dekorasyonda en çok kullanılan renklerden bir tanesidir. Hiç kuşku yok ki bunda beyaz rengin verdiği belli bir ferahlık duygusunun, aydınlatmaya ve dolayısıyla da insanın haleti ruhiyesine yaptığı katkının büyük rolü vardır. Üstelik Akdeniz mimari ve dekorasyon kültürünün en sevilen rengi olarak beyazın bizim ülkemiz ve kültürümüz içinde de çok önemli yeri vardır. Mevsimin de yaz olmasını fırsat bilip, yaz mevsimini hatırlatan bu rengin, başta oturma odaları olmak üzere ülkemizdeki dekorasyonlara yansıdığı en seçkin on örneği sizler için derledik. Şimdi vakit kaybetmeden örneklerimize bir göz atalım.
Gerçekten de alt başlığımızdaki gibi ışıl ışıl parlayan bir salonla başlıyoruz. Bu konuda da en büyük pay hiç kuşkusuz parlak zemin döşemesinin başarılı bir uygulaması ve elbette bir hali zengin bir aydınlatma. Az sayıdaki beyaz renkli olmayan öğe ve detayların uyumu ise inanılmaz.
Açık plan uygulamasıyla zaten ferah bir atmosfere sahip olan bu yaşam alanında beyaz rengin kullanımıyla bulutların üstündeymişsiniz gibi bir hava yaratılmaya çalışılmış ve bunda da başarılı olunmuş. Geniş cephenin sağladığı doğal ışık, cam malzemeden ayrıntılar, bembeyaz perdeler ve lamba bu peri masalını destekleyen unsurlar.
Yüksek tavanların sağladığı bolca mekânı avantaja çevirmek de yine beyaz renkle mümkün. Bu tarz mekânlarda beyaz rengin kullanımıyla varolan genişlik ve derinlik hissini en uç noktalara taşıyabilirsiniz. Hele bir de örnek modelimizde gördüğünüz gibi bu işi dekorasyon anlamında da başarıyla kotarabilirseniz yaşadınız!
Dekorasyonda halen büyük etkisi olan akımlardan biri olan minimalizmden hoşlananlar için beyaz renk adeta bir olmazsa olmaz gibi, bir alamet-i farika gibidir. Sade, geometrik ve bembeyaz hatlardan oluşan bir salon ya da daha geniş tabirle yaşam alanı insanı huzura boğan bir atmosfere kapı açabilir.
Beyaz renk sadece yatak odaları, salonlar, oturma veya yemek odalarında kullanılmıyor, elbette mutfaklar ya da banyolar da bu güzel, parlak ve ferah renkten mahrum bırakılamaz diye düşünüyoruz. Dekoratörlerin de bunun farkında oluklarını anlamak için sitemizde yapacağınız küçücük bir gezinti bile yeteli olacaktır.
Son yılların moda akımlarından bir başkası olan Feng Shui’yi de es geçmemek gerekir. Fotoğrafını gördüğünüz oda da, Uzak Doğu kökenli bu felsefi akımın ilkelerine göre dekore edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için sitemizdeki ilgili yazılara bakabilirsiniz.
Beyaz ve sadelik dekorasyon ve iç mimari dünyasında eş anlamlıya yakın bir şekilde kullanılır oldular uzun zamandır. Bunda elbette modernizm ve minimalizm gibi akımların da büyük etkisi vardır. Ancak her ne sebeple olursa olsun, sadeliğin adresi değişmiyor: Beyaz!
Cazibe, şıklık, çekicilik, vuruculuk. Liste uzayabilir. Bu liste elbette beyaz ile birlikte kullanabileceğimiz sıfatlar listesi. Doğru kullanıldığında ne kadar başarılı olan, asla sürprize yer vermeyen, yeri her zaman belli, şıklığı her zaman garanti bir renk.
Kendisi zaten açık ve parlak bir renk olan beyaz, bir de doğru, başarılı ve usta ellerde biçimlenmiş bir aydınlatma ile birleştiğinde ortaya sanat eserlerini, anıran dekorasyonların çıkması kaçınılmaz oluyor. Tıpkı fotoğrafını gördüğünüz harikulade salon gibi.
En rahat olmamız gereken yerler olan yatak odalarında, bu rahatlık ve ferahlık etkisini arttırmak için kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden biri de elbette beyaz renk ağırlıklı bir dekorasyon uygulamaktır. Beyaz renkte dekore edilmiş yatak odaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Uykukalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri’ başlığını taşıyan yazıya göz atabilirsiniz.