Türkiye'den 10 beyaz mucizesi

Asaletin, sadeliğin ve temizliğin rengi olarak bilinen beyaz, hem ülkemizde hem de dünyada iç dekorasyonda en çok kullanılan renklerden bir tanesidir. Hiç kuşku yok ki bunda beyaz rengin verdiği belli bir ferahlık duygusunun, aydınlatmaya ve dolayısıyla da insanın haleti ruhiyesine yaptığı katkının büyük rolü vardır. Üstelik Akdeniz mimari ve dekorasyon kültürünün en sevilen rengi olarak beyazın bizim ülkemiz ve kültürümüz içinde de çok önemli yeri vardır. Mevsimin de yaz olmasını fırsat bilip, yaz mevsimini hatırlatan bu rengin, başta oturma odaları olmak üzere ülkemizdeki dekorasyonlara yansıdığı en seçkin on örneği sizler için derledik. Şimdi vakit kaybetmeden örneklerimize bir göz atalım.