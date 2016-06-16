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Türkiye'den 10 beyaz mucizesi

Murat Aksoy Murat Aksoy
Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
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Asaletin, sadeliğin ve temizliğin rengi olarak bilinen beyaz, hem ülkemizde hem de dünyada iç dekorasyonda en çok kullanılan renklerden bir tanesidir. Hiç kuşku yok ki bunda beyaz rengin verdiği belli bir ferahlık duygusunun, aydınlatmaya ve dolayısıyla da insanın haleti ruhiyesine yaptığı katkının büyük rolü vardır. Üstelik Akdeniz mimari ve dekorasyon kültürünün en sevilen rengi olarak beyazın bizim ülkemiz ve kültürümüz içinde de çok önemli yeri vardır. Mevsimin de yaz olmasını fırsat bilip, yaz mevsimini hatırlatan bu rengin, başta oturma odaları olmak üzere ülkemizdeki dekorasyonlara yansıdığı en seçkin on örneği sizler için derledik. Şimdi vakit kaybetmeden örneklerimize bir göz atalım.

Işıl ışıl bir salon

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Gerçekten de alt başlığımızdaki gibi ışıl ışıl parlayan bir salonla başlıyoruz. Bu konuda da en büyük pay hiç kuşkusuz parlak zemin döşemesinin başarılı bir uygulaması ve elbette bir hali zengin bir aydınlatma. Az sayıdaki beyaz renkli olmayan öğe ve detayların uyumu ise inanılmaz.

Açık plan

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Açık plan uygulamasıyla zaten ferah bir atmosfere sahip olan bu yaşam alanında beyaz rengin kullanımıyla bulutların üstündeymişsiniz gibi bir hava yaratılmaya çalışılmış ve bunda da başarılı olunmuş. Geniş cephenin sağladığı doğal ışık, cam malzemeden ayrıntılar, bembeyaz perdeler ve lamba bu peri masalını destekleyen unsurlar.

Yüksek tavan avantajı

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Yüksek tavanların sağladığı bolca mekânı avantaja çevirmek de yine beyaz renkle mümkün. Bu tarz mekânlarda beyaz rengin kullanımıyla varolan genişlik ve derinlik hissini en uç noktalara taşıyabilirsiniz. Hele bir de örnek modelimizde gördüğünüz gibi bu işi dekorasyon anlamında da başarıyla kotarabilirseniz yaşadınız!

Minimalizm sevenler buraya

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Dekorasyonda halen büyük etkisi olan akımlardan biri olan minimalizmden hoşlananlar için beyaz renk adeta bir olmazsa olmaz gibi, bir alamet-i farika gibidir. Sade, geometrik ve bembeyaz hatlardan oluşan bir salon ya da daha geniş tabirle yaşam alanı insanı huzura boğan bir atmosfere kapı açabilir.

Beyaz her yerde

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Beyaz renk sadece yatak odaları, salonlar, oturma veya yemek odalarında kullanılmıyor, elbette mutfaklar ya da banyolar da bu güzel, parlak ve ferah renkten mahrum bırakılamaz diye düşünüyoruz. Dekoratörlerin de bunun farkında oluklarını anlamak için sitemizde yapacağınız küçücük bir gezinti bile yeteli olacaktır.

Feng Shui’yi atlamayın

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Son yılların moda akımlarından bir başkası olan Feng Shui’yi de es geçmemek gerekir. Fotoğrafını gördüğünüz oda da, Uzak Doğu kökenli bu felsefi akımın ilkelerine göre dekore edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için sitemizdeki ilgili yazılara bakabilirsiniz.

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Sade bir dekorasyon için

homify Rustik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Beyaz ve sadelik dekorasyon ve iç mimari dünyasında eş anlamlıya yakın bir şekilde kullanılır oldular uzun zamandır. Bunda elbette modernizm ve minimalizm gibi akımların da büyük etkisi vardır. Ancak her ne sebeple olursa olsun, sadeliğin adresi değişmiyor: Beyaz!

Elegan bir salon için

Oturma Odası homify Modern Oturma Odası
homify

Oturma Odası

homify
homify
homify

Cazibe, şıklık, çekicilik, vuruculuk. Liste uzayabilir. Bu liste elbette beyaz ile birlikte kullanabileceğimiz sıfatlar listesi. Doğru kullanıldığında ne kadar başarılı olan, asla sürprize yer vermeyen, yeri her zaman belli, şıklığı her zaman garanti bir renk.

Aydınlatma desteğiyle

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Kendisi zaten açık ve parlak bir renk olan beyaz, bir de doğru, başarılı ve usta ellerde biçimlenmiş bir aydınlatma ile birleştiğinde ortaya sanat eserlerini, anıran dekorasyonların çıkması kaçınılmaz oluyor. Tıpkı fotoğrafını gördüğünüz harikulade salon gibi.

Beyaz ferahlık

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Yatak Odası
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

En rahat olmamız gereken yerler olan yatak odalarında, bu rahatlık ve ferahlık etkisini arttırmak için kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden biri de elbette beyaz renk ağırlıklı bir dekorasyon uygulamaktır. Beyaz renkte dekore edilmiş yatak odaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Uykukalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri’ başlığını taşıyan yazıya göz atabilirsiniz.

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