7 adımda veranda nasıl oluşturulur?

homify sayfalarında dekorasyon ve inşaata dair binbir çeşit konu bulmak mümkün. Küçük evlerin dekore edilmesi için ipuçlarından en sıra dışı renovasyon çalışmalarına, ihtişamlı, saray yavrusu gibi yaşam alanları oluşturmak için yapılması gerekenlerden basit bir palet kullanarak bir sehpayı nasıl oluşturabileceğinize ve hatta güzel ve tertipli görünen bir ev için temizlikle ilgili aydınlatıcı bilgilerden hobi bahçesi yapımına ve kompost oluşturmaya kadar eve ve yaşama dair her şey bu sayfalarda. Bugün de sayfalarımızı Kendin Yap olarak da tabir edilen DIY (Do-It-Yourself) türü bir çalışmaya ayırdık. Bu konuda genelde mümkün olduğunca kolay ve yapılması insanı zorlamayacak çalışmalara yer veriyoruz ancak bugün bir değişiklik yaptk ve sayfamıza Kendin Yap çalışmalarında uzman düzeyinde olan okuyucularımızın uygulatabileceği bir çalışma getirdik: Veranda yapımı.

Öncelikle daha önce yayınlamış olduğumuz şu yazımızı yeniden paylaşalım: ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ Bu yazımızda adından da anlaşılabileceği üzere, Kendin Yap konusuyla ilgili önbilgiler veriyor ve okuyucularımızın Kendin Yap girişimleirnin hüsranla sonuçlanmaması için bazı ipuçları ve öneriler sunuyor. İşe girişmeden önce bu yazımıza bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Dönelim konumuza. Bugün sizlere evinizin önünde ufak da olsa bir veranda oluşturmak için gereken ve yedi adımdan oluşan bir öneriler listesi getirdik. Umuyoruz ki böyle bir planı olan okuyucularımız için ilham kaynağı olaacaktır.