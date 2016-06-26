7 adımda veranda nasıl oluşturulur?

homify sayfalarında dekorasyon ve inşaata dair binbir çeşit konu bulmak mümkün. Küçük evlerin dekore edilmesi için ipuçlarından en sıra dışı renovasyon çalışmalarına, ihtişamlı, saray yavrusu gibi yaşam alanları oluşturmak için yapılması gerekenlerden basit bir palet kullanarak bir sehpayı nasıl oluşturabileceğinize ve hatta güzel ve tertipli görünen bir ev için temizlikle ilgili aydınlatıcı bilgilerden hobi bahçesi yapımına ve kompost oluşturmaya kadar eve ve yaşama dair her şey bu sayfalarda. Bugün de sayfalarımızı Kendin Yap olarak da tabir edilen DIY (Do-It-Yourself) türü bir çalışmaya ayırdık. Bu konuda genelde mümkün olduğunca kolay ve yapılması insanı zorlamayacak çalışmalara yer veriyoruz ancak bugün bir değişiklik yaptk ve sayfamıza Kendin Yap çalışmalarında uzman düzeyinde olan okuyucularımızın uygulatabileceği bir çalışma getirdik: Veranda yapımı.
Öncelikle daha önce yayınlamış olduğumuz şu yazımızı yeniden paylaşalım: ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ Bu yazımızda adından da anlaşılabileceği üzere, Kendin Yap konusuyla ilgili önbilgiler veriyor ve okuyucularımızın Kendin Yap girişimleirnin hüsranla sonuçlanmaması için bazı ipuçları ve öneriler sunuyor. İşe girişmeden önce bu yazımıza bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Dönelim konumuza. Bugün sizlere evinizin önünde ufak da olsa bir veranda oluşturmak için gereken ve yedi adımdan oluşan bir öneriler listesi getirdik. Umuyoruz ki böyle bir planı olan okuyucularımız için ilham kaynağı olaacaktır.
Mimari ile ilgili her konuda olduğu üzere, bu konuda da seçenekler oldukça fazla. Yapmanız gereken ise, evinizim mimarisi ile uyum sağlayacak bir model seçmekte. Eviniz modern mi yoksa rustik bi havaya mı sahip? Veranda için ayırabileceğiniz alanın büyüklüğü ne kadar, şekli nasıl? Ne tür bir gölgeleme sistemi, ne tür zemin karoları uygun olur? Ne kadar bütçe ayırdınız? Bu sorulara verilecek olan cevaplar nihai seçiminizi yapmakta etkili olacaktır.
Evinizin mimari stiline göre yapacağınız bu seçim yine birçok farklı seçeneği barındırıyor. Gölgeleme sistemi için en popüler malzemeler iskelet ve çatı için; ahşap, saz, metal, bez, polikarbonat levha… Ve elbette sarmaşık!
Nasıl bir veranda istediğinize karar verdikten sonra, zemin çalışmalarına bahşlayabilirsiniz. Zemin beton ya da ahşap olabilir. Toprakta yapılacak bir çalışma ile zeminin düzleştirilmesi, icap ediyorsa yükseltilmesi gerekebilir. Beton zemin ucuz maliyeti ve uzun ömrü nedeniyle çoğunluka tercih edilmektedir. Üstelik üzerine istenildiği gibi bir kaplama yapılabilir.
Seçtiğiniz malzemeye göre değişecek bir durum olsa da aslında önemli olan birkaç temel kural vardır. Bu da oluşturulacak olan konstrüksiyonun zemine sağlam bir biçimde oturması. Bunun için gerekli olan düzenekleri vsatın almayı unutmayın. Rüzgardan ya da insanların dayanmasından etkilenecek bir yapıyı eminim istemezsiniz.
Eğer üzeri kiremitli bir ahşap çatı tercih ettiyseniz, bunun çok büyük bir ağırlık olacağını ve bu nedenle sütunlarun stratejik olarak ve sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olması gerektiğini unutmayın. Branda ya da polikarbonat gibi hafif malzemeler konusunda ise rüzgar açısından çok dikkatli etmeli ve sağlam bir şekilde montajlarını yapmalısınız.
Eğer verandanızı serin havalarda da kullanmak istiyorsanız, onu kış bahçesine dönüştürebilecek olanaklar da mevcut. Tamamen açılıp kapanabilir türde katlanır ya da sürgülü cam kapılar ve pencereler bu iş için biçilmiş kaftan. Sayfalarımızı üzerinde profesyonellere ulaşabilirsiniz.
Ağır işler bittikten sonra işin en eğlenceli kısmına gelme vakti: Dekorasyon. Veranda için açık hava şartlartına uygun mobilyalar, yeterli alana sahip olursanız dev saksılar içerisinde bitkiler, dekoratif heykeller ve süsler, duvarlarda seramik ya da teneke panolar… Seçenekler sonsuz.
Verandalarla ilgili bu yazımızı beğendiyseniz, ’7 farklı sundurma ve veranda tasarımı’ başıklı yazımız da ilginizi çekebilir.