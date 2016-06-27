Rüya gibi bir taş ev

homify 360°sayfalarımızda her gün birbirinden güzel ve ilgi çekici evleri misafir ediyoruz. Farklı mimari stillerde inşa edilmiş olan ve dünyanın dört bir köşesinde konumlanan bu evler bazen şehir içinde yer alan lüks bir loft oluyor bazense kırsal bir bölgede yer alan rustik bir kır evi. Farklı zevklere hitap eden bu evlerin ortak özellikleri ise ilham veren detaylara sahip olmaları.

Bugün sayfamızın konuğu da son derece ilham verici, şık ve güzel bir konut: İtalya'nın bağlarıyla ve yerel zenginliği ile ünlü Toskana bölgesinde konumlanan bir taş ev. Klasik taş evlere göre oldukça büyük boyutlarda, iki katlı, geniş bir bahçeye sahip olan evin dekorasyonu ise modernize edilmiş rustik unsurlara sahip. Ahşap tavanlara, terakota zeminlere ve muhteşem bir dekorasyona sahip olan bu evi gelin her birlilkte gezelim.