Rüya gibi bir taş ev

homify 360°sayfalarımızda her gün birbirinden güzel ve ilgi çekici evleri misafir ediyoruz. Farklı mimari stillerde inşa edilmiş olan ve dünyanın dört bir köşesinde konumlanan bu evler bazen şehir içinde yer alan lüks bir loft oluyor bazense kırsal bir bölgede yer alan rustik bir kır evi. Farklı zevklere hitap eden bu evlerin ortak özellikleri ise ilham veren detaylara sahip olmaları.
Bugün sayfamızın konuğu da son derece ilham verici, şık ve güzel bir konut: İtalya'nın bağlarıyla ve yerel zenginliği ile ünlü Toskana bölgesinde konumlanan bir taş ev. Klasik taş evlere göre oldukça büyük boyutlarda, iki katlı, geniş bir bahçeye sahip olan evin dekorasyonu ise modernize edilmiş rustik unsurlara sahip. Ahşap tavanlara, terakota zeminlere ve muhteşem bir dekorasyona sahip olan bu evi gelin her birlilkte gezelim.
Toskana üzün bağları, şarapçılık, güzel manzaralar ve güzel sanatlara ait olan miras yönüyle tanınır, Rönesans'ın merkezi sayılan Floransa kenti de Toskan bölgesi içersinde yer alır. Bugün sayfamıza konut olan bu taş ev de kültürel zenginliğe sahip Toskana bölgesinde yer alıyor. Taş evlerin yeniden popülerleşmesi sayesinde birçok eski taş ev renovasyonlar geçiriyor, bazen de yeni yapılar eski tekniklerle inşaat edilerek mükemmel sonuçlara ulaşılıyor. Her halükarda, ortaya çıkan evler muhteşem!
Taş evin iç duvarlarında bembeyaz badana tercih edilmiş. Taş evlerde doğaları gereği geniş pencere ve kapılar bulunmaz. Her ne kadar günümüzde yapılan renovasyonlarla bu yapılara bazen geniş pencereler esklense de eskiden izolasyon sebebiyle pencere ve kapılar olabilecek en küçük hallerinde tutulurmuş. Bu konutun renovasyonunda pencere ve kapı boyutları ile fazla oynanmaış ve orijinal görünüm tercih edilmiş. Bu durumda da içerinin karanlık ve kasvetli olmaması adına duvarlar bembeyaza boyanmış. Salonda mobilya stili olarak ise sadeleştirilmiş bir taş eve son derece uygun olan İskandinav stil tercih edilmiş.
Modern ve rustik ancak bu kadar başarılı bir biçimde sentezlenebilirdi! Rustik stilin simgelerinden olan koyu renkli ahşaptan dolap kapakları ile mutfakta modern bir stil yaratılmış, üst dolapların kapakları komple cam tercih edilerek eskinin açık raf sistemlerine gönderme yapılmış.
Yemek odasında ise tamamen rustik bir hava hakim. Masif ahşap masa, country (kırsal) stil hasır oturaklı ahşap sandalyeler ve ahşap tavan rustik stilin tipik özellikleri. Buraya modernlik ise aydınlatma ve sadelikle gelmiş.
Bir duvarı boydan boya akşap kütüphane ile kaplı olan çalışma odasında sade bir masa ve kolçaklı Thonet sandalye tercih edilmiş. Zemin evin tamamında olduğu üzere cotto olarak da bilinen terakota (pişmiş toprak) karolarla kaplı.
Eğimli bir tavana sahip olan üst kat banyosuna tamamen modern bir stil hakim ancak ahşap kirişli eğimli tavan yine de rustik atmosferi bir ölçüde yaratıyor. Beyaz renkli vitrifiyenin trcih edildiği banyoda ahşap lavabo tezgahı ve ahşap zemin dikkat çekiyor. Tamanı şeffaf bir kabin kullanılarak oluşturulmuş duş alanı ise bu özelliği sayesinde mekanı küçültmüyor.
Bu evi beğendiyseniz, ülkemizden bir taş evin incelendiği ’Bozcaada’da muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.