Burçlara göre salon dekorasyonları – 1

Ev dekorasyonları söz konusu olduğunda homify sayfalarında sizlerle sık sık paylaştığımız tavsiyelerden biri de evinizi yalnızca son trendlere ya da popüler tasarımlara göre dizayn etmek yerine ona kişisel özelliklerinizden karakteristik nitelikler katmanız. Çünkü içinde yaşadığınız alanların sizin kişisel özelliklerine uyumlu olması yaşam kalitenizi arttıran en önemli özelliklerden biridir. Eğer astrolojiye inanıyorsanız, yıldızların ve gezegenlerin konumlarının hayatımızda büyük bir etkisi olduğuna ve doğduğumuz zamana göre oluşan burçlarımızın karakteristik özelliklerimizi, tarzlarımızı ve zevklerimizi belirlediğine de inanıyorsunuz demektir. Kişilik özelliklerimizi ana hatlarıyla belirleyen burçlar elbette dekorasyon konusunda da bize kendimizi daha iyi hissettirecek olan tasarımları belirliyor. Peki söz konusu salon dekorasyonları olduğunda hangi burç için nasıl bir stil belirlemek gerekir? İşte burçların kendilerine özgü ayırt edici özelliklerine göre farklı salon dekorasyonu önerileri…