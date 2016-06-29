Burçlara göre salon dekorasyonları – 1

Ev dekorasyonları söz konusu olduğunda homify sayfalarında sizlerle sık sık paylaştığımız tavsiyelerden biri de evinizi yalnızca son trendlere ya da popüler tasarımlara göre dizayn etmek yerine ona kişisel özelliklerinizden karakteristik nitelikler katmanız. Çünkü içinde yaşadığınız alanların sizin kişisel özelliklerine uyumlu olması yaşam kalitenizi arttıran en önemli özelliklerden biridir. Eğer astrolojiye inanıyorsanız, yıldızların ve gezegenlerin konumlarının hayatımızda büyük bir etkisi olduğuna ve doğduğumuz zamana göre oluşan burçlarımızın karakteristik özelliklerimizi, tarzlarımızı ve zevklerimizi belirlediğine de inanıyorsunuz demektir. Kişilik özelliklerimizi ana hatlarıyla belirleyen burçlar elbette dekorasyon konusunda da bize kendimizi daha iyi hissettirecek olan tasarımları belirliyor. Peki söz konusu salon dekorasyonları olduğunda hangi burç için nasıl bir stil belirlemek gerekir? İşte burçların kendilerine özgü ayırt edici özelliklerine göre farklı salon dekorasyonu önerileri…
Boğa burcu yüksek bir estetik ve güzellik anlayışına sahiptir ve aynı zamanda güzel olan şeylere sahip olmak ister. Maddi olarak da son derece şanslı ve öngörülü olan boğalar lüks şeylere para harcamaktan kaçınmaz. Yüksek standartta bir hayat Boğa burçlarının yaşam tarzlarını oluşturur. Bu yüzden de hem estetiğin hem de lüks ve maddiyatın bir arada olduğu klasik ya da avangart klasik tarzı dekorasyonlar bu burç için en uygun dekorasyonlardır.
Astroloji uzmanlarına göre Koç burcu insanları yaşam gücüyle dolu, enerjik, son derece aktif, yaratıcı ve meydan okuyan insanlardır. Doğuştan lider olarak da tanımlanan Koç burçları için dinamik, akıcı ve kendinden emin tasarımlardan başka türlüsü düşünülemez. Bu modern tarzlı oturma odası, Koç burcu özelliklerini içinde barındıran başarılı örneklerden biri. Kırmızı rengin göz alıcılığı, Koç burcunun gözüpek ve cazibeli tavrı ve görünüşünü temsil eden bir tasarımla iç içe geçerek hem sıcak, hem özgün, hem de karizmatik bir atmosfer yaratıyor. Tıpkı bu burcun özelliğini taşıyan insanlar gibi…
Davetkâr, konuklar için düşünülmüş, sosyal, yenilikçi, eğlenceli ve değişken yaşam alanları İkizler burcu için en ideal yaşam alanlarıdır. İkizler burcunun kişilik özelliklerine uygun bir salon dizayn etmek için de aktif, eğlenceli, genç, çağdaş ve hareketli bir dekorasyon tarzı benimsemek şart. İkizler'in zıtlıkların arasında gidip gelmesi onun içgüdüsel olarak kontrastı sevmesine neden olur. Tek renkli dekorasyonlar İkizler'e uygun değildir; onlar her zaman kontrast oluşan renk ve dizaynlar tercih ederler. Özellikle gök mavisine çalan mavi tonları İkizler için en uygun renkleri oluşturur, ancak elbette mavinin de başka renklerle kontrast halinde olması gerekir.
En karakteristik özelliği evcimen olması olan Yengeç burcu için dekorasyon çok önemli. Anaçlığı, korumacı mizacı ve kırılgan yapılarıyla tanınan Yengeç burcu içine kapanıktır ve zaman zaman kabuğuna çekilmeyi sever. Elbette evleri de, Yengeç burcu insanlarının kabuklarıdır ve mutlaka huzur dolu bir atmosfere sahip olmalıdır. Geçmişle bağları kuvvetli olan Yengeç burçları tarz olarak da yumuşak ve geleneksel dekorasyon anlayışını keskin çizgileri olan modern ve minimalist dekorlara tercih eder. Ahşap kullanımının yoğunlukta olduğu, yumuşak döşemeler ve köşesiz mobilya ve aksesuarların tercih edildiği yaşam alanları Yengeç için idealdir.
Bulundukları her ortamda ilgi odağı olmayı başaran, gururlu ve biraz da kibirli Aslan burcu için en ideal dekorasyon tarzı pek tabii ki gösterişli ve görkemli klasik tasarımlar. Aslan burcunun paylaşımcı ve cömert özelliğinden dolayı salonları da oldukça sosyal alanlar şeklinde dizayn edilmeli. Aslanlar evlerinde kalabalık yemekler, partiler, arkadaş toplantıları organize etmeye bayılırlar. Ve ilgi odağı olma özelliklerinden dolayı da evlerine gelen tüm konukların dekorasyonlarına hayran kalmasını isterler. Bu yüzden de her zaman gösterişli ve göz alıcı yaşam alanları dizayn ederler. Liderlik, hükümdarlık özelliği olan ve aynı zamanda “krallar burcu” olarak da adlandırılan Aslan burcunu Güneş yönetir. Bu yüzden de Aslan'ın rengi altın rengidir ve Aslan burcu insanlarının ev dekorasyonlarında altın rengi unsurlara sıklıkla rastlarız.
Olgun mizaçları, temizlik ve sağlığa olan düşkünlükleri ile öne çıkan Başak burcunun evi düzenin ve uyumun simgesidir adeta. Ahenkli renk kullanımı, temizlik ve düzen Başak burcu insanlarının salon dekorasyonlarının olmazsa olmazları arasındadır. Gösterişten ve ilgi odağı olmaktan pek de hoşlanmayan Başak burcu için huzurlu, dinlendirici ve minimal oturma odaları en uygun tasarımlardır.
(Eğer burcunuza uygun mutfağı arıyorsanız Burçlara göre farklı mutfak dekorasyonları başlıklı yazımızdaki fikirlerden ilham alabilirsiniz.)