Burçlara göre salon dekorasyonları – 2

En duygusal ve hayalperest burç olan Balık, ev dekorasyonunu da içgüdülerini ve duygularının sesini dinleyerek oluşturur. Mobilya ve aksesuar seçimlerinde kendilerini iyi hissettiren tercihler yaparlar ve şıklık, konfor ya da gösteriş aramazlar. Balık burcu için oturma odası demek, eve geldiğinde hayal kurup rahatlayarak dinlenebileceği ve gerçek dünyadan uzaklaşabileceği bir yaşam alanı demektir. Konforlu, hayalci ve “hülyalı” denilebilecek bir dekorasyon Balık burçları için ideal oturma odasını oluşturur. Romantik ve canlı renk dokunuşlarının bulunduğu ama nötr ve açık renklerin hakim olduğu, kendinizi adeta bir rüyada hissettirebilecek kadar hafif bir dekorasyon Balık burçları için en ideal dizaynları oluştururlar. Genellikle dış mekanlarda kullanılan salıncak koltuklar, Balık burcu için kusursuz bir mobilyadır.