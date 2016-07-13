Burçlara göre salon dekorasyonları – 2

Burçlara göre salon dekorasyonları – 1 başlıklı yazımızda burçların karakterimiz ve zevklerimize etkileri ve bu sayede şekillenen tarzlarımıza değinmiş ve Zodyak'ın ilk 6 burcunun karakteristik özelliklerine en uygun salon dekorasyonlarını incelemiştik. Bu yazımızda da kaldığımız yerden devam ediyoruz…
Dengenin sembolü olan ve her zaman adaletli ve eşit bir dünyanın hayalini kuran Terazi burçları genellikle entelektüel birikimi oldukça yoğun olan ve düşünsel özellikleriyle ön plana çıkan insanlardır. Uyum ve denge Terazi burçlarının dekorasyon tarzının ana temasını oluşturur. Terazi burcu insanlarının oturma odaları konforlu ve ahenkli bir görünüme sahiptir. Köşeli mobilyalardan hoşlanmayan Teraziler koltuk yerine de daha akıcı ve bütünlüklü bir görünüm meydana getiren kanepeleri tercih eder.
Bir Akrep evine girdiğiniz zaman ilk olarak etraftaki konfor dikkatinizi çekecektir ama aynı zamanda gizli bir derinlik ve estetik anlayışı olduğunu da fark edersiniz. İncelikli, detaycı ve derin bir estetik anlayışına sahip olan Akrepler için tabuları yıkan ve cesur tasarımlar idealdir. Akrep burcu son trendlerle ilgilenmek yerine her zaman kendi kişiliklerini yansıtan sıradışı ve karakteristik tasarımları tercih eder. Akrep burcunun oturma odası son derece şık, ahenkli ve ayrıntılı dizayn edilmiştir. Akrep burçları sanatsal doğaları ve insan yaşamının gizemine duydukları ilgi nedeniyle dekorasyonlarını oluştururken sanat eserlerinden ve heykellerden yararlanırlar.
Umudun ve ışığın temsilcisi olan Yay burcu iyimser, enerjik, özgürlüğüne düşkün ve doğayla kuvvetli bağları olan insanlardır. Seyahat etmeyi ve farklı yerler ve kültürler tanımayı çok seven yay burçlarının evinde yolculuklarından edindiği hatıraların dekorasyon unsurları olarak kullanıldığına tanık olabilirsiniz. Mesela oturma odasında farklı kültürlerin etkileriyle dizayn edilmiş ve dünyanın her yerinden farklı unsurların stil sahibi ve estetik bir biçimde harmanlandığını görebilirsiniz.
Hayatlarının merkezinde işleri olan, çalışkan, disiplinli ve ağırbaşlı olan Oğlak burçlarının ev dekorasyonları da onların hayattaki statülerinin bir göstergesidir. Oğlak burcu insanlarının oturma odasında resmi ve ağırbaşlı bir hava hakimdir. Kahverengi ve pastel tonlarının kullanıldığı dekorasyonda konfor elegan ve karizmatik bir tarzla birleşerek etkili bir doku yaratır. Oğlak burcu için en uygun tercih, yüzyıllar boyunca ağırbaşlılık, lüks ve statü sahibi olmayı temsil eden deri koltuk takımlarıdır. Derinin asil görüntüsü modern yerleşim ve aksesuarlarla bir araya gelerek zengin ve şık bir atmosfer yaratır.
Bağımsızlığına düşkün, deli dolu, özgün ve yaratıcı mizaçları ile öne çıkan Kovalar entelektüel ihtiyaçlarını karşılayan ve sosyal çevrelerine uyum gösteren dekorasyon tarzlarını benimserler. Kova burçlarının oturma odalarında koltuk grupları televizyon odaklı dizayn edilmez, daha çok sıcak bir sohbet ortamı yaratılacak şekilde yerleştirilir. Kovalar için sohbet etmek ve arkadaşlarıyla önemli meseleler üzerine tartışmak oldukça önemlidir. Oturma odasında bu sıcak ve samimi dizayna eklektik bir tarz hakim olacaktır ve mutlaka Kova burcunun zekasının pırıltılarını ve derinliğini belli eden sanat eserleri dekorasyona eşlik edecektir.
En duygusal ve hayalperest burç olan Balık, ev dekorasyonunu da içgüdülerini ve duygularının sesini dinleyerek oluşturur. Mobilya ve aksesuar seçimlerinde kendilerini iyi hissettiren tercihler yaparlar ve şıklık, konfor ya da gösteriş aramazlar. Balık burcu için oturma odası demek, eve geldiğinde hayal kurup rahatlayarak dinlenebileceği ve gerçek dünyadan uzaklaşabileceği bir yaşam alanı demektir. Konforlu, hayalci ve “hülyalı” denilebilecek bir dekorasyon Balık burçları için ideal oturma odasını oluşturur. Romantik ve canlı renk dokunuşlarının bulunduğu ama nötr ve açık renklerin hakim olduğu, kendinizi adeta bir rüyada hissettirebilecek kadar hafif bir dekorasyon Balık burçları için en ideal dizaynları oluştururlar. Genellikle dış mekanlarda kullanılan salıncak koltuklar, Balık burcu için kusursuz bir mobilyadır.