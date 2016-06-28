Kendi bahçeniz için ilham verecek birbirinden güzel 14 küçük bahçe

Aylarca, hatta mevsimlerce hasretle beklediğimiz yaz nihayet geldi. Geldi gelmesine ama bu kez de sıcaktan biraz bunalmaya başladık. Ne de olsa insan doğası her daim mevcut koşullardan şikayet etmeye meyyal. Yine de pek çoğumuz için güneşin, denizin ve doğanın mevsimi olan yaz vazgeçilmezdir. Yazın bunaltıcı yönlerinden korunmak ve biraz olsun nefes almak içinse kendi bahçenizden daha iyi bir yer düşünülemez herhalde. Kendine ait bir bahçesi olmadığını düşünenler, bir kez daha düşünün. Bir bahçe illa ki dergilerde gördüğünüz devasa malikanelerdeki uçsuz bucaksız bahçeler gibi olmak zorunda değil. Kendiniz tasarladığınız ve içinde rahat ettiğiniz bir avuçluk alan bile bahçeniz olabilir. Şehirlerde yaşayanlar için de küçük birer bahçeye dönüştürebilecek pek çok alan mevcut aslında. Çevrenize bir de bu gözle bakın, mutlaka size uygun bir alternatif bulacaksınız. Bu yazımızda küçük bahçeniz için size ilham verecek, örnek alabileceğiniz birbirinden güzel 14 küçük bahçeyi derledik. Gelin şimdi bu harika bahçelere biraz daha yakından bakalım.
Hemen kapınızın önünde bulunan ve boş haliyle size küçücük görünen bir alanda bile çok güzel bir tasarım yapmanız mümkün. Hatta biraz da bu işlere meraklıysanız buradaki gibi minik bir peyzaj mucizesi bile ortaya çıkarabilirsiniz. Sonra da karşısına geçip keyifle limonatanızı yudumlarsınız.
Bahçeler için en müsait alanlar evinizin çevresindeki ölü alanlardır. Ülkemizde pek çok yapının gerek içinde gerekse de dışında bu tip ölü alanlardan bol miktarda bulunuyor. Örneğin eğimli olduğu için kendi haline bırakılmış bir arka bahçe biraz emekle mükemmel bir hale getirilebilir.
Bahçe tasarımında bambular son derece esnek ve güzel malzemelerdir. Buradaki gibi mini bir fıskiyeden tutun doğal bir gölge alanına kadar aklınız gelecek hemen her türlü tasarımı bambularla yapabilirsiniz.
Burada da sokağa açılan dar bir koridora yapılmış küçücük ama son derece güzel bir bahçe görüyoruz. Etrafındaki yüksek beton duvarların sertliğini ve soğukluğunu bir anda kırıp sıcacık bir iklim yaratıyor.
Elinizdeki alanın ne kadar küçük olduğu önemli değil. Buradaki gibi dört tarafı betonla çevrili olabilir, bu da önemli değil. Önemli olan tek şey, en kötü koşullarda dahi bir avuç toprakla ve birkaç bitkiyle manzaranızı güzelleştirmek. Emin olun emeğinize değecek ve bu küçücük bahçeler yaşam kalitenizi arttıracak.
Eğer bahçeniz birkaç adımdan daha büyükse siz de buradaki gibi çok çeşitli bitkilerin bir arada bulunduğu ve harika bir peyzajı olan küçük bir bahçe yaratabilirsiniz. Unutmayın, sizi sınırlayabilecek tek unsur yine kendinizsiniz.
Bahçenizde parklarda bulunanlara benzer bir bank için yer açabiliyorsanız, müthiş bir dinlenme alanı elde edebilirsiniz. Hem de evinizin konforunda!
Bu emme basma tulumbaları bulmak artık kolay değil. Oysa kol gücünden başka bir enerjiye bağımlı olmayan bu tulumbalar bahçenizin su ihtiyacını kolayca karşılamakla kalmaz, aynı zamanda harika birer aksesuar rolü de oynarlar.
Yaprakları ve çiçekleri farklı tonlarda ve renklerde olan bitkilere yer verirseniz küçücük bir alanda bile harika bir renk cümbüşü elde edebilirsiniz.
Doğa denince aklımıza hep yeşil gelir ama doğanın tek rengi yeşil değildir. Aklınıza gelebilecek her renk doğada bolca bulunur ve siz de zevkinize uygun olanları seçip kendi doğal tablolarınızı yaratabilirsiniz.
Bahçenizi kuracağınız alanınızın zemininde toprak yok mu? Dert etmeyin. Her boyuttan ve her malzemeden saksılardan bütçenize ve zevkinize uygun olanları seçin, işte bu kadar.
Tasarım gerçek anlamda sınırsız bir alan. Üstelik konu kendi bahçeniz olursa, sizi yargılayacak da kimse olmadığından hayal gücünüzü bütünüyle özgür bırakabilirsiniz. Belki de ortaya bunun gibi mükemmel bir tasarım çıkabilir.
Bitkilerin gövdeleri ile toprağın birleştiği noktayı çeşitli malzemelerle örtme işlemine malç veya malçlama denir. Bu işlem çakıl taşlarıyla da yapılabilir. Bu sayede bitkilerinizin yazın suyu daha fazla tutmasını ve yabani otlardan korunmalarını kolaylıkla temin edebildiğiniz gibi aynı zamanda estetik bir görüntü elde etmiş olursunuz.
Az da olsa gölgelik bir alan her bahçenin olmazsa olmazı. Özellikle yazın gündüz saatlerinde bahçenizde vakit geçirmek istiyorsanız, ağaç gölgesi imkanınız yoksa bile hasır, bambu ve benzeri yöntemlerle gölgelik bir alan yaratmaya çalışın.