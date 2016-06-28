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Kendi bahçeniz için ilham verecek birbirinden güzel 14 küçük bahçe

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PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
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Aylarca, hatta mevsimlerce hasretle beklediğimiz yaz nihayet geldi. Geldi gelmesine ama bu kez de sıcaktan biraz bunalmaya başladık. Ne de olsa insan doğası her daim mevcut koşullardan şikayet etmeye meyyal. Yine de pek çoğumuz için güneşin, denizin ve doğanın mevsimi olan yaz vazgeçilmezdir. Yazın bunaltıcı yönlerinden korunmak ve biraz olsun nefes almak içinse kendi bahçenizden daha iyi bir yer düşünülemez herhalde. Kendine ait bir bahçesi olmadığını düşünenler, bir kez daha düşünün. Bir bahçe illa ki dergilerde gördüğünüz devasa malikanelerdeki uçsuz bucaksız bahçeler gibi olmak zorunda değil. Kendiniz tasarladığınız ve içinde rahat ettiğiniz bir avuçluk alan bile bahçeniz olabilir. Şehirlerde yaşayanlar için de küçük birer bahçeye dönüştürebilecek pek çok alan mevcut aslında. Çevrenize bir de bu gözle bakın, mutlaka size uygun bir alternatif bulacaksınız. Bu yazımızda küçük bahçeniz için size ilham verecek, örnek alabileceğiniz birbirinden güzel 14 küçük bahçeyi derledik. Gelin şimdi bu harika bahçelere biraz daha yakından bakalım. 

Ön bahçede peyzaj harikası

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Modern Bahçe
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Hemen kapınızın önünde bulunan ve boş haliyle size küçücük görünen bir alanda bile çok güzel bir tasarım yapmanız mümkün. Hatta biraz da bu işlere meraklıysanız buradaki gibi minik bir peyzaj mucizesi bile ortaya çıkarabilirsiniz. Sonra da karşısına geçip keyifle limonatanızı yudumlarsınız. 

Her alan değerlendirilebilir

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Kırsal Bahçe
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Bahçeler için en müsait alanlar evinizin çevresindeki ölü alanlardır. Ülkemizde pek çok yapının gerek içinde gerekse de dışında bu tip ölü alanlardan bol miktarda bulunuyor. Örneğin eğimli olduğu için kendi haline bırakılmış bir arka bahçe biraz emekle mükemmel bir hale getirilebilir.

Bambularla yapacaklarınızın sınırı yok

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Modern Bahçe
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Bahçe tasarımında bambular son derece esnek ve güzel malzemelerdir. Buradaki gibi mini bir fıskiyeden tutun doğal bir gölge alanına kadar aklınız gelecek hemen her türlü tasarımı bambularla yapabilirsiniz.

Betonun sertliğini kırın

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Modern Bahçe
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Burada da sokağa açılan dar bir koridora yapılmış küçücük ama son derece güzel bir bahçe görüyoruz. Etrafındaki yüksek beton duvarların sertliğini ve soğukluğunu bir anda kırıp sıcacık bir iklim yaratıyor.

Bir avuç da olsa yeşillik hayat verir

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. Minimalist Bahçe Taş Yeşil
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

Elinizdeki alanın ne kadar küçük olduğu önemli değil. Buradaki gibi dört tarafı betonla çevrili olabilir, bu da önemli değil. Önemli olan tek şey, en kötü koşullarda dahi bir avuç toprakla ve birkaç bitkiyle manzaranızı güzelleştirmek. Emin olun emeğinize değecek ve bu küçücük bahçeler yaşam kalitenizi arttıracak.

Mini bir botanik bahçesi

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

Eğer bahçeniz birkaç adımdan daha büyükse siz de buradaki gibi çok çeşitli bitkilerin bir arada bulunduğu ve harika bir peyzajı olan küçük bir bahçe yaratabilirsiniz. Unutmayın, sizi sınırlayabilecek tek unsur yine kendinizsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Keyfi çıkarılacak bir bank

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Kırsal Bahçe
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Bahçenizde parklarda bulunanlara benzer bir bank için yer açabiliyorsanız, müthiş bir dinlenme alanı elde edebilirsiniz. Hem de evinizin konforunda!

Su hayattır

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Rustik Bahçe
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Bu emme basma tulumbaları bulmak artık kolay değil. Oysa kol gücünden başka bir enerjiye bağımlı olmayan bu tulumbalar bahçenizin su ihtiyacını kolayca karşılamakla kalmaz, aynı zamanda harika birer aksesuar rolü de oynarlar. 

Renagerenk bir mini bahçe

Bambootec , Bambootec Bambootec Modern Bahçe
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

Yaprakları ve çiçekleri farklı tonlarda ve renklerde olan bitkilere yer verirseniz küçücük bir alanda bile harika bir renk cümbüşü elde edebilirsiniz.

Doğanın tek rengi yeşil değil

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Doğa denince aklımıza hep yeşil gelir ama doğanın tek rengi yeşil değildir. Aklınıza gelebilecek her renk doğada bolca bulunur ve siz de zevkinize uygun olanları seçip kendi doğal tablolarınızı yaratabilirsiniz.

Toprak yoksa saksılar var

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçenizi kuracağınız alanınızın zemininde toprak yok mu? Dert etmeyin. Her boyuttan ve her malzemeden saksılardan bütçenize ve zevkinize uygun olanları seçin, işte bu kadar. 

Taş denizinde mini adalar

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES Asyatik Bahçe
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

Tasarım gerçek anlamda sınırsız bir alan. Üstelik konu kendi bahçeniz olursa, sizi yargılayacak da kimse olmadığından hayal gücünüzü bütünüyle özgür bırakabilirsiniz. Belki de ortaya bunun gibi mükemmel bir tasarım çıkabilir.

Çakıl taşlarıyla malç uygulaması

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE Modern Bahçe
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

Bitkilerin gövdeleri ile toprağın birleştiği noktayı çeşitli malzemelerle örtme işlemine malç veya malçlama denir. Bu işlem çakıl taşlarıyla da yapılabilir. Bu sayede bitkilerinizin yazın suyu daha fazla tutmasını ve yabani otlardan korunmalarını kolaylıkla temin edebildiğiniz gibi aynı zamanda estetik bir görüntü elde etmiş olursunuz.

Gölgede bir köşe

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Az da olsa gölgelik bir alan her bahçenin olmazsa olmazı. Özellikle yazın gündüz saatlerinde bahçenizde vakit geçirmek istiyorsanız, ağaç gölgesi imkanınız yoksa bile hasır, bambu ve benzeri yöntemlerle gölgelik bir alan yaratmaya çalışın. 

Eski bir evin hayrete düşüren dönüşümü
Bu bahçe fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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