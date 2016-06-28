Kendi bahçeniz için ilham verecek birbirinden güzel 14 küçük bahçe

Aylarca, hatta mevsimlerce hasretle beklediğimiz yaz nihayet geldi. Geldi gelmesine ama bu kez de sıcaktan biraz bunalmaya başladık. Ne de olsa insan doğası her daim mevcut koşullardan şikayet etmeye meyyal. Yine de pek çoğumuz için güneşin, denizin ve doğanın mevsimi olan yaz vazgeçilmezdir. Yazın bunaltıcı yönlerinden korunmak ve biraz olsun nefes almak içinse kendi bahçenizden daha iyi bir yer düşünülemez herhalde. Kendine ait bir bahçesi olmadığını düşünenler, bir kez daha düşünün. Bir bahçe illa ki dergilerde gördüğünüz devasa malikanelerdeki uçsuz bucaksız bahçeler gibi olmak zorunda değil. Kendiniz tasarladığınız ve içinde rahat ettiğiniz bir avuçluk alan bile bahçeniz olabilir. Şehirlerde yaşayanlar için de küçük birer bahçeye dönüştürebilecek pek çok alan mevcut aslında. Çevrenize bir de bu gözle bakın, mutlaka size uygun bir alternatif bulacaksınız. Bu yazımızda küçük bahçeniz için size ilham verecek, örnek alabileceğiniz birbirinden güzel 14 küçük bahçeyi derledik. Gelin şimdi bu harika bahçelere biraz daha yakından bakalım.