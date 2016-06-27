5 küçük mutfak, 5 büyük değişim

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konusu mutfaklar. Mutfak tadilatı banyo ile birlikte en sık yapılan iki tadilat çalışmasından biridir ve evi komple tadilat yaptırmaya birçok insan yalnızca mutfağını ve banyosunu yenileyerek iyi sonuçlar yakalayabilmektedir.
Ekstra geniş bir konutta yaşamadığımız sürece küçük sayılabilecek mutfaklara talim etmek zorunda kalıyoruz. Ancak bu moralimizi bozmamalı, zira küçük bir mutfağı da hem son derece şık hem de son derece işlevli hale getirmek mümkün. Günümüzde iç mimarlar ve mutfak firmaları küçük ve biçimsiz mutfaklar için dahi mükemmel tasarımlar yapmakta. Bugün de beş farklı mutfağı sayfamıza taşıdık. Önce ve sonra fotoğraflarını inceleyebileceğiniz bu mutfaklar tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.
Bu fotoğrafa ilk baktığınızda bu mutfağın nesi kötü diye düşünebilirsiniz. Söyleyelim: Yerleşimi ve aydınlatması. Bu mutfak eski püskü ve yıpranmış değil, bilakis oldukça bakımlı, yalnızca epey demode. İnce uzun şekline rağmen iyi bir potansiyel barındırıyor. Bakalım bu potansiyel nasıl değerlendirilmiş?
Yapılan tadilat çalışmasında mekanı daha yumuşak ve samimi bir hale sokmak için bol bol ahşap kullanılmış. Islağa ve neme dayanıklı ahşap hem zemine döşenmiş hem de mutfak tezgahlarına ve tezgahın arkasındaki su sıçrayan alana. Eviye son dönemin popüler ürünü olan seramik mutfak lavabosu ile değiştrilmiş, duvarlar sarının pastel bir tonuna boyanmış ve çok başarılı bir aydınlatma çalışması gerçekleştirilmiş.
Bu mMutfakta kullanılan dolap ve beyaz eşyalar eski olmakla birlikte aslında mutfağın kullanılamaz durumda olduğu söylenemez. Eski ve demode görünümüne rağmen pek de atıl sayılamayacak bir mutfak ancak yeni halini görünce iyi ki düzenlemeye gidilmiş diyeceksiniz.
İşe zemin ve duvar seramiklerini değiştirmekle başlayan ekip beyaz rengi tercih ederek olduğundan geniş ve ferah görünen pırıl pırıl bir mutfak dekorasyonu yaratmışlar. Duvarlarda kullanılan epoksi kaplama hem nem sorunu ve ısı kaybına karşı güçlü bir izolasyon hem yansıtıcı özelliği ile aydınlık bir ortam hem de muhteşem bir modern görünüm sağlıyor. Mutfak dolaplarını beyaz ve modüler sistem ile değiştiren ekip beyaz eşyalarda ise endüstriyel görünümlü inoks (paslanmaz çelik) olan modelleri tercih etmiş.
Bu mutfak aslında hiç yıpranış ya da eski değil ama kesinlike son derece demode! Unutmayalım ki, dekorasyon da tıpkı giyim gibi değişen trendlere sahiptir ve giyim modası gibi hızlı olmasa da zaman içerisinde değişime uğrar. Dolayısıyla, iyi durumda olsa dahi, tarzını beğenmediğimiz bir mutfağı değiştirmek istememiz son derece makul bir durumdur. Bu tadilat için yeterli maddi ve manevi güce sahip olduğumuz sürece istediğimizi yapabiliriz.
Kalitesiz ve demode görünen eski mutfağın yerine beyaz rengin hakim olduğu yeni mutfak dolapları gelmiş, tezgah da aynı şekilde beyaz tercih edilmiş. Demode bordürlü fayanslar sökülmüş, yerine ahşap görünümlü bir kaplama gelmiş. İnce uzun dolap tutamaçları beyaz üzerinde zarif görünüm sağlamış.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak derme çatma bir görünüme sahip. Sanki başka yerlerden çıkma mutfak üniteleri bu mekanda bir arada kullanılmış gibi görünüyor. Uyum, zarafet adeta sıfır.
Mutfağın yeni görünümü adeta başka bir mutfağa girmişsiniz etkisi yaratıyor. Oldukça küçük bir alana sahip olmasına rağmen gayet işlevsel ve şık tasarlanmış mutfakta yok yok. Köşe mutfak olduğu için L şeklinde sahip. Küçük bir mutfak olduğundan dolap sayısı epey fazla tutulmasına rağmen beyaz renkte seçilerek alan daraltılmamış. Koyu pembe tezgah mutfağa renk katarak silik görünümden kurtarmış. Mutfağın en önemli özelliği ise evin kalanından camlı kapılarla ayrılması. Şıklığı arttıran bir etken aynı zamanda.
Fotoğrafta son derece bakımsız, kötü bir aydınlatmaya sahip ve ek parçalar ile derme çatma bir görünüme sahip eski bir mutfak görüyoruz. Kendinden yapışkanlı folyo ile biraz çeki düzen verilmeye çalışılsa da durum ortada: Yıpranmış, demode, kasvetli. Bakalım yeni hali nasıl olmuş…
Küçük mutfaklarda ekseriyetle önerdiğimiz şekilde, aradaki duvar kaldırılırak açık planlaı bir mutfak oluşturulmuş. Alandan tasarruf etmek adına ayrıca mutfak adası olarak kullanılan alanı yemek masası şeklinde kullanılması sağlanmış ve fonksiyonel bir mutfak adası yapılmış. Mutfak tezgahı U şeklinde yapılarak alt kısımlar griye – açık maviye boyanmış, oda içerisinde ön plana çıkarılması sağlanmış. Misafir ağırlamak istediğinizde hem mutfakta hem de oturma odasında estetik ve zarif bir mutfak dekorasyonu ile misafirlerinizi mest edebilirsiniz.
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