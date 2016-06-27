5 küçük mutfak, 5 büyük değişim

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konusu mutfaklar. Mutfak tadilatı banyo ile birlikte en sık yapılan iki tadilat çalışmasından biridir ve evi komple tadilat yaptırmaya birçok insan yalnızca mutfağını ve banyosunu yenileyerek iyi sonuçlar yakalayabilmektedir.

Ekstra geniş bir konutta yaşamadığımız sürece küçük sayılabilecek mutfaklara talim etmek zorunda kalıyoruz. Ancak bu moralimizi bozmamalı, zira küçük bir mutfağı da hem son derece şık hem de son derece işlevli hale getirmek mümkün. Günümüzde iç mimarlar ve mutfak firmaları küçük ve biçimsiz mutfaklar için dahi mükemmel tasarımlar yapmakta. Bugün de beş farklı mutfağı sayfamıza taşıdık. Önce ve sonra fotoğraflarını inceleyebileceğiniz bu mutfaklar tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.