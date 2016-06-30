Küçük bir evi olduğundan büyük gösterecek 7 dekorasyon fikri

Pek çoğumuz tam olarak kendi seçtiğimiz ve istediğimiz niteliklere sahip evlerde yaşamıyoruz. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar için daha fazla geçerli bu durum. Kimi zaman semt ve bölge tercihleri, kimi zaman bütçemiz, kimi zaman da sayısız başka parametreden herhangi biri hayalimizdeki mükemmel evde yaşamamızın önüne geçiyor. Ama zaten hayatın doğası böyle, mükemmeli bulmak genellikle imkânsızdır. Ancak mevcut olana müdahale ederek daha güzel hale getirmek her zaman mümkündür ve aslında gerçek mükemmel de tam burada yatar. Kendi emeğimizle güzelleştirdiğimiz şeyler her zaman bize daha fazla ait olmuştur ve bizi daha fazla mutlu ederler. Bu yazımızda küçük bir evi olduğundan çok daha büyük gösterecek 7 dekorasyon fikri üzerinde durduk. Kendi eviniz burada ele aldığımız eve benzemiyor olsa da buradaki fikirler hemen her ev için uygulanabilir temel konularda. Umuyoruz içlerinde sizin de işinize yarayacak olanlar çıkacaktır.
Evinizin ön cephesinde gözü fazla yormayan ve gereksiz detaylardan arındırılmış bir tarz tercih etmek her zaman için faydalıdır. Dikey unsurlar da genellikle daha geniş bir alan hissi yaratmak için pozitif bir sonuç verecektir. Burada kapı ve yanındaki pencere bu etkiyi başarılı bir şekilde veriyor.
Açık renkler küçük mekânları büyük göstermek için en önemli unsurlar arasında başı çekerler. Koyu renklerden uzak durun ve mümkün olduğunda beyaz ve beyaza yakın tonlar kullanmaya çalışın. Duvarlarınızda olduğu kadar zeminde ve mobilyalarda da yapacağınız açık renk tercihleri de ferahlık hissine olumlu katkıda bulunacaktır. Bir diğer konu da alanınız ne kadar dar olursa olsun yoğun bir eşya kullanımından kaçınmak. Bazen bir şeylerden vazgeçme pahasına bırakacağınız küçük bir boş alan toplamda evinizin çok daha geniş görünmesine imkân tanıyabilir.
Halihazırda küçük olan evinizi giderek daha küçük odalara ve bölümlere ayırmanın size çok da bir yararı yok. Bunun yerine birden fazla işlevi olan mobilyalar ve alanlar kullanmaya çalışın. Buradaki örnekte mutfak tezgâhı ve çalışma masasının birleştiğini görüyoruz. Birbirlerinden tamamen ayrı olsa çok daha fazla yer kaplayacak bu iki alan, birleştiklerinde birbirlerinin alanlarını da kullanıyor ve çok daha ferah bir kullanım alanı yaratıyorlar.
Küçük evler renk cümbüşü yaratmak için ideal alanlar değillerdir. Mümkün olduğunca az renk kullanarak gözü yormayan ve mevcut ferahlık hissini yaralamayan bir tarz tercih etmelisiniz.
Gereksiz eşyalardan kaçınmanızda yarar var. Örneğin bir yatak odasında bir şifonyer ya da komodin bulunmak zorunda değil. Bu tarz ezberlerden kaçının ve yalnızca ihtiyacınız olan mobilyalara odaklanın. Aynı zamanda ihtiyacınız olan her mobilya için özel olarak bir alan ayırmanıza gerek olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Buradaki örnekte görüldüğü gibi kitaplığınızı duvarın içine gömebilir, hatta gerekirse yatağınız için duvara monte açılır kapanır bir model tercih edebilirsiniz. Sonuçta içinde her türden eşya olan ama adım atmanın mümkün olmadığı bir evdense, yalnızca gereken eşyaların bulunduğu ama rahat ve ferah bir evde yaşamak her zaman daha tercih edilir bir şeydir.
Banyonuzda gerçek anlamda mahrem kalması gereken alanlar aslında duş ve tuvaletten ibarettir. Çamaşır ya da kurutma makinenizin ve lavabonuzun tamamen kapalı bir banyoda bulunması hiç de elzem değildir. Bunları hol, antre gibi boş alanlara dağıtarak önemli bir yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.