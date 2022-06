Küçük bir evi olduğundan büyük gösterecek 7 dekorasyon fikri

Pek çoğumuz tam olarak kendi seçtiğimiz ve istediğimiz niteliklere sahip evlerde yaşamıyoruz. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar için daha fazla geçerli bu durum. Kimi zaman semt ve bölge tercihleri, kimi zaman bütçemiz, kimi zaman da sayısız başka parametreden herhangi biri hayalimizdeki mükemmel evde yaşamamızın önüne geçiyor. Ama zaten hayatın doğası böyle, mükemmeli bulmak genellikle imkânsızdır. Ancak mevcut olana müdahale ederek daha güzel hale getirmek her zaman mümkündür ve aslında gerçek mükemmel de tam burada yatar. Kendi emeğimizle güzelleştirdiğimiz şeyler her zaman bize daha fazla ait olmuştur ve bizi daha fazla mutlu ederler. Bu yazımızda küçük bir evi olduğundan çok daha büyük gösterecek 7 dekorasyon fikri üzerinde durduk. Kendi eviniz burada ele aldığımız eve benzemiyor olsa da buradaki fikirler hemen her ev için uygulanabilir temel konularda. Umuyoruz içlerinde sizin de işinize yarayacak olanlar çıkacaktır.