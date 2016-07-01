Birbirinden güzel 8 mutfak barı

Bildiğimiz klasik mutfak adalarından yalnızca bir parça uzatılmış bir tabla ve iki bar taburesi ile ayrılan bu çağdaş mutfak barı modeli, çok amaçlı bir kullanım hedefleyenler için bire bir. Klasik bir mutfak adasından vazgeçemiyorsanız ve bağımsız geniş bir mutfağınız varsa, böyle bir mutfak barı modeli tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman keyifle yemek yapacağınız bir mutfak adası, dilediğiniz zaman eşinizle ya da komşunuzla kahvenizi yudumlayacağınız bir mutfak barı olarak kullanabilirsiniz.