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Birbirinden güzel 8 mutfak barı

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Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске, GP-ARCH GP-ARCH Endüstriyel Mutfak
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Mutfak barları son dönemin yükselen trendleri arasında yer alıyor. Mutfak adalarının bir parça modifiye edilmiş hali olan mutfak barları, gerek hızlı atıştırmalıklar gerekse de dostlarınızla birlikte hem yemek yapıp hem de yiyebileceğiniz şık bir ortam için son derece elverişli. Üstelik bulundukları ortama maliyetleriyle ölçülemeyecek muazzam bir şıklık katıyorlar. Siz de özellikle oturma odanızla birleşik açık bir mutfak sahibiyseniz ve halihazırda bir mutfak adanız da yoksa yeni nesil mutfak barlarından birini yaptırmayı düşünebilirsiniz. 

Duvarla birleşen bir mutfak barı

Diseño de cocina, om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño Minimalist Mutfak
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

Tavandan duvara inen ve oradan da mutfak barıyla birleşen ilginç bir konstrüksiyonun bulunduğu bu mutfak barı, açık mutfağını oturma odasından bir parça da olsa izole etmek isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Mutfağın ana alanını mutfak barının arkasında bırakan bu model, aynı zamanda şık ve modern görüntüsüyle de göz dolduruyor.

Çok amaçlı bir mutfak barı

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Bildiğimiz klasik mutfak adalarından yalnızca bir parça uzatılmış bir tabla ve iki bar taburesi ile ayrılan bu çağdaş mutfak barı modeli, çok amaçlı bir kullanım hedefleyenler için bire bir. Klasik bir mutfak adasından vazgeçemiyorsanız ve bağımsız geniş bir mutfağınız varsa, böyle bir mutfak barı modeli tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman keyifle yemek yapacağınız bir mutfak adası, dilediğiniz zaman eşinizle ya da komşunuzla kahvenizi yudumlayacağınız bir mutfak barı olarak kullanabilirsiniz. 

Mutfak tezgâhına eklemlenen sıradışı bir model

Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO Modern Oturma Odası
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

Mutfak barları ilginizi çekiyor ama mutfağınızı baştan aşağı bozup yeni bir tadilata kalkışmak istemiyor musunuz? Dert etmeyin. Birazcık tasarımla mutfağınızın mevcut yapısını bozmadan çok güzel bir mutfak barı sahibi olabilirsiniz. Burada U biçimindeki mutfak tezgâhına eklemlenen ve bütünüyle camdan oluşan bir mutfak barı görüyoruz. Amaca hizmet etmesinin yanı sıra mutfağa çok güzel bir estetik katkıda bulunuyor.

Modern ve minimal

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Mutfak
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Son derece geniş bir açık mutfaktaki bu modern mutfak barı, yer sıkıntısı olmayanlar için son derece ideal bir seçenek. Minimal bir tarza sahip olmasına karşın maksimum verim sağlamayı hedefleyen tasarımıyla hem göze hem de işleve hitap eden bu mutfak adası her zevke hitap edecek kadar şık.

Küçük ve pratik

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors İskandinav Mutfak
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Mutfağın toplam alanı geniş olmasına karşın özel olarak küçük tasarlanmış bu mutfak barı iki kişilik aileler için oldukça pratik bir seçenek. Geleneksel anlamdaki bir mutfak adasının işlevini göremeyecek olsa da pratik kahvaltılar için son derece yeterli ve bir o kadar da şık.

Dar alanda büyük sonuçlar

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop Endüstriyel Mutfak
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

Kimi zaman mutfak barları yerden tasarruf etmenin bir aracı haline de gelebiliyor. Yalnızca geniş mutfakların şık bir uzantısı olduğunu düşündüğümüz mutfak barları doğru bir tasarımla pekâlâ eldeki alanı olduğundan çok daha verimli kullanmanızı sağlayabilir.

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İki pencere arasında sıra dışı bir mutfak barı

Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске, GP-ARCH GP-ARCH Endüstriyel Mutfak
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Mutfak barları illa ki mutfakla doğrudan organik bir bağlantı içinde olmak zorunda değiller. İsimleri üzerinde asıl amaçları pratik bir bar olarak işlev görmeleri. İki pencere arasında konumlandırılan ve doğal ışıktan fazlasıyla yararlanması sebebiyle siyah gibi oldukça iddialı bir rengin gayet rahat kullanılabildiği bu sıra dışı mutfak barı, evinizin içinde bir kafe keyfi yaşamanıza imkân tanıyabilir.

Rafine bir zevkin ürünü

Pedini Dune Metallic Silver Urban Myth Minimalist Mutfak Metalik/Gümüş
Urban Myth

Pedini Dune Metallic Silver

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Bu üç kişilik mutfak barı, iddialı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son derece geniş bir mutfağın ortasında bulunan devasa genişlikte mutfak adasının bir parçası olan mutfak barı, ortamda tercih edilen renklere bütünüyle kontrast parlak yeşil rengiyle sıcak bir atmosfer yaratıyor.

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