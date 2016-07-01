Birbirinden güzel 8 mutfak barı

Mutfak barları son dönemin yükselen trendleri arasında yer alıyor. Mutfak adalarının bir parça modifiye edilmiş hali olan mutfak barları, gerek hızlı atıştırmalıklar gerekse de dostlarınızla birlikte hem yemek yapıp hem de yiyebileceğiniz şık bir ortam için son derece elverişli. Üstelik bulundukları ortama maliyetleriyle ölçülemeyecek muazzam bir şıklık katıyorlar. Siz de özellikle oturma odanızla birleşik açık bir mutfak sahibiyseniz ve halihazırda bir mutfak adanız da yoksa yeni nesil mutfak barlarından birini yaptırmayı düşünebilirsiniz.
Tavandan duvara inen ve oradan da mutfak barıyla birleşen ilginç bir konstrüksiyonun bulunduğu bu mutfak barı, açık mutfağını oturma odasından bir parça da olsa izole etmek isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Mutfağın ana alanını mutfak barının arkasında bırakan bu model, aynı zamanda şık ve modern görüntüsüyle de göz dolduruyor.
Bildiğimiz klasik mutfak adalarından yalnızca bir parça uzatılmış bir tabla ve iki bar taburesi ile ayrılan bu çağdaş mutfak barı modeli, çok amaçlı bir kullanım hedefleyenler için bire bir. Klasik bir mutfak adasından vazgeçemiyorsanız ve bağımsız geniş bir mutfağınız varsa, böyle bir mutfak barı modeli tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman keyifle yemek yapacağınız bir mutfak adası, dilediğiniz zaman eşinizle ya da komşunuzla kahvenizi yudumlayacağınız bir mutfak barı olarak kullanabilirsiniz.
Mutfak barları ilginizi çekiyor ama mutfağınızı baştan aşağı bozup yeni bir tadilata kalkışmak istemiyor musunuz? Dert etmeyin. Birazcık tasarımla mutfağınızın mevcut yapısını bozmadan çok güzel bir mutfak barı sahibi olabilirsiniz. Burada U biçimindeki mutfak tezgâhına eklemlenen ve bütünüyle camdan oluşan bir mutfak barı görüyoruz. Amaca hizmet etmesinin yanı sıra mutfağa çok güzel bir estetik katkıda bulunuyor.
Son derece geniş bir açık mutfaktaki bu modern mutfak barı, yer sıkıntısı olmayanlar için son derece ideal bir seçenek. Minimal bir tarza sahip olmasına karşın maksimum verim sağlamayı hedefleyen tasarımıyla hem göze hem de işleve hitap eden bu mutfak adası her zevke hitap edecek kadar şık.
Mutfağın toplam alanı geniş olmasına karşın özel olarak küçük tasarlanmış bu mutfak barı iki kişilik aileler için oldukça pratik bir seçenek. Geleneksel anlamdaki bir mutfak adasının işlevini göremeyecek olsa da pratik kahvaltılar için son derece yeterli ve bir o kadar da şık.
Kimi zaman mutfak barları yerden tasarruf etmenin bir aracı haline de gelebiliyor. Yalnızca geniş mutfakların şık bir uzantısı olduğunu düşündüğümüz mutfak barları doğru bir tasarımla pekâlâ eldeki alanı olduğundan çok daha verimli kullanmanızı sağlayabilir.
Mutfak barları illa ki mutfakla doğrudan organik bir bağlantı içinde olmak zorunda değiller. İsimleri üzerinde asıl amaçları pratik bir bar olarak işlev görmeleri. İki pencere arasında konumlandırılan ve doğal ışıktan fazlasıyla yararlanması sebebiyle siyah gibi oldukça iddialı bir rengin gayet rahat kullanılabildiği bu sıra dışı mutfak barı, evinizin içinde bir kafe keyfi yaşamanıza imkân tanıyabilir.
Bu üç kişilik mutfak barı, iddialı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son derece geniş bir mutfağın ortasında bulunan devasa genişlikte mutfak adasının bir parçası olan mutfak barı, ortamda tercih edilen renklere bütünüyle kontrast parlak yeşil rengiyle sıcak bir atmosfer yaratıyor.