Farklı tarz ve renklerle 12 şahane tek katlı ev

Tek katlı ev dendiğinde birçoklarının aklına hala köy evlerinden fazlası gelemese de, dünyada son dönem müstakil ev trendlerinin başında tek katlı ev modelleri geliyor. Merdivensiz olmalarının sağladığı konfor nedeniyle özellikle çocuklu aileler ve ileri yaştaki insanlar tarafından tercih edilmeye başlayan ve zamanla yaygınlaşan tek katlı evlerden bir seçki hazırladık. Bakalım dünyanın farklı köşelerinden insanlar ne tür tek katlı tercih ediyor..
Tek katlı evler arasında en popüler olanlardan biri taştan yapılma olan evler. Taş evler her zaman Ege'yi Akadeniz'i, şarabı, zeytini, şehirden köye göç etmeyi ve sofistike bir hayatı simgeliyor gibiler değil mi?
Eski köy evlerinin modernize edilmiş versiyonları da özellikle orta ve doğu Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan modeller arasında. Beyaz badanalı, dik çatılı, kızıl kiremitli bu evler minimalist stilleri ile öne çıkıyor.
Günümüzde eski mahalleler dışında karşılaşmanın neredeyse imkansız olduğu, kenti tipi tek katlı evler de elbette listemizde yerlerini alacaktı. Günümüzde kadar hasbelkader korunmayı başarmış olanlar ise ülkemizde kentsel dönüşüm adı altında yıkılıp yerlerini maalesef apartmanlara bırakıyorlar.
İki adet konteynerdan oluşan bu ev, dış cephesiyle bile insanı büyülüyor. Çağdaş ve yenilikçi bir tarza sahip olan mimari aynı zamanda doğal malzemelerle de çevreyle uyum içinde tasarlanmış. Evin ön cephesi tamamen cama dönüştürülmüş ve bu içerinin adeta dışarıdaki doğal çevreyle birleşmesini sağlıyor ve küçük yaşam alanlarının sınırlarını genişleterek ferah bir atmosfer yaratıyor. Konteynerın üst kısmı geniş bir terasa dönüştürülerek bu küçük alan maksimum verimlilikle kullanılmış.
Sıcak, samimi bir görünüie sahip, kırmızı kapılı ve kırmızı pencereli, tek katlı bir taş ev örneği ise Aral Tatil Çiftliğinden geliyor.
Almanya'nın Nürnbeg civarındaki kırsal bir bölgede konumlanan ve yörenin mimarine uygun şekilde 1950'li yıllarda inşa edilmiş olan konut muhteşem bir tadilat çalışması geçirmiş. Konut dimdik çatısının içerisinde bir de ufak yatak odasına sahip.
Miyuki Tasarım ofisi tarafından Japonya'da hayata geçirilen bu ev sade, şık ve modern yapısna rağmen asında geleneksel mimariye adeta göz kırpar nitelikte. Çatısının tepesinde ve ön ve arka cephelerinde yer alan pencereler sayesinde doğal gün ışığından azami düzeyde yararlanabiliyor.
Alışılmışın dışında ev modellerinden ve doğal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu tarz çatı bahçelerini de ilginizi çekebilir. Doğayla iç içe yaşamak isteyen herkesi büyüleyen bu tarz yapılar görünümleriyle sizi fantastik bir dünyaya doğru yolculuğa çıkartırken çevre dostu olmalarıyla da hem yalıtım hem de enerji tasarrufu açısından doğadaki ayak izlerinizi azaltıyor.
Yeşil çatılarla ilgili ’Yeşil bir çatıya sahip olmak için 7 adım’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Tek katlı evlerin çok katlı yapılardan çok daha gösterişli ve zevk sahibi bir mimariye sahip olabileceğinin en önemli kanıtlarından biri olma niteliğini taşıyan bu evde de görebildiğimiz gibi, kolonyal mimari tarzının en uygun olduğu yapılar da tek katlı yapılardır. Tarihi dokuları, zevk sahibi estetik yapıları ve benzersiz görkemleriyle şık ve elegan mimarilerden hoşlananlar için ideal bir tercih.
Resimde gördüğünüz bu ev kıyıdan biraz içeride olmasına rağmen denizin tuzlu havasını hissedebileceğiniz bir konuma sahip. Evin tasarımında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş ve kapsamlı bir tasarım yapılmış. Evin ön tarafına bir havuz yapılarak çocukların ve ebeveynlerin serinleme ihtiyaçları giderilmiş. Geniş bir bahçe düşünülerek bahçe de yemek keyfi olması sağlanmış. Ayrıca veranda ve evin dış cephesi çok şık bir şekilde aydınlatılarak evin karanlıkta bir yıldız gibi ışık saçması sağlanmış.
Bu sıra dışı villanın mimarisinde tıpkı Anıtkabir gibi, antik Yunan tapınaklarından esinlenildiği belli. Tasarımda kullanılan temel kavramın kontrast olduğuna hiç şüphe yok. Doğal bir ortamda ve şehir gürültüsünden uzak bir bölgede olmasına karşın kentli çizgilere ve köşeli bir tasarıma sahip olan yapı mimari olarak zaten belli bir kontrast taşıyor. Dış cephede gri tercihi de bu kontrastı besliyor. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten görülmeye değer güzellikte.
Meksikalı mimarlar tarafından inşa edilen bu evin pembeye boyanan dış cephesi her ne kadar riskli gibi görünse de yemyeşil bahçe ile kombinlenince evi eşsiz hale getirdiği kesin. Renk seçiminde cüretkar olabilirsiniz, yeterli doğru mimari ve doğru peyzajla iyi bir kombinasyon oluşturun.