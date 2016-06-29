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Farklı tarz ve renklerle 12 şahane tek katlı ev

Özlem K. Özlem K.
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
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Tek katlı ev dendiğinde birçoklarının aklına hala köy evlerinden fazlası gelemese de, dünyada son dönem müstakil ev trendlerinin başında tek katlı ev modelleri geliyor. Merdivensiz olmalarının sağladığı konfor nedeniyle özellikle çocuklu aileler ve ileri yaştaki insanlar tarafından tercih edilmeye başlayan ve zamanla yaygınlaşan tek katlı evlerden bir seçki hazırladık. Bakalım dünyanın farklı köşelerinden insanlar ne tür tek katlı tercih ediyor..

Taş ev

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Kırsal Bahçe
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Tek katlı evler arasında en popüler olanlardan biri taştan yapılma olan evler. Taş evler her zaman Ege'yi Akadeniz'i, şarabı, zeytini, şehirden köye göç etmeyi ve sofistike bir hayatı simgeliyor gibiler değil mi? 

Dik çatılı, tek katlı evler

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Kırma çatı
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Eski köy evlerinin modernize edilmiş versiyonları da özellikle orta ve doğu Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan modeller arasında. Beyaz badanalı, dik çatılı, kızıl kiremitli bu evler minimalist stilleri ile öne çıkıyor.

Tek katlı kent evleri

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Günümüzde eski mahalleler dışında karşılaşmanın neredeyse imkansız olduğu, kenti tipi tek katlı evler de elbette listemizde yerlerini alacaktı. Günümüzde kadar hasbelkader korunmayı  başarmış olanlar ise ülkemizde kentsel dönüşüm adı altında yıkılıp yerlerini maalesef apartmanlara bırakıyorlar.

İki konteyner, bir mini vaha

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

İki adet konteynerdan oluşan bu ev, dış cephesiyle bile insanı büyülüyor. Çağdaş ve yenilikçi bir tarza sahip olan mimari aynı zamanda doğal malzemelerle de çevreyle uyum içinde tasarlanmış. Evin ön cephesi tamamen cama dönüştürülmüş ve bu içerinin adeta dışarıdaki doğal çevreyle birleşmesini sağlıyor ve küçük yaşam alanlarının sınırlarını genişleterek ferah bir atmosfer yaratıyor. Konteynerın üst kısmı  geniş bir terasa dönüştürülerek bu küçük alan maksimum verimlilikle kullanılmış.

Kırmızı kapılı taş ev

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Sıcak, samimi bir görünüie sahip, kırmızı kapılı ve kırmızı pencereli, tek katlı bir taş ev örneği ise Aral Tatil Çiftliğinden geliyor.

Orta Avrupa mimarisi

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

Almanya'nın Nürnbeg civarındaki kırsal bir bölgede konumlanan ve yörenin mimarine uygun şekilde 1950'li yıllarda inşa edilmiş olan konut muhteşem bir tadilat çalışması geçirmiş. Konut dimdik çatısının içerisinde bir de ufak yatak odasına sahip.

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Japon minimalizmi

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） İskandinav Evler
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Miyuki Tasarım ofisi tarafından  Japonya'da hayata geçirilen bu ev sade, şık ve modern yapısna rağmen asında geleneksel mimariye adeta göz kırpar nitelikte. Çatısının tepesinde ve ön ve arka cephelerinde yer alan pencereler sayesinde doğal gün ışığından azami düzeyde yararlanabiliyor.

Çatısı bahçe şeklinde marjinal bir mimari

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Modern Evler
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Alışılmışın dışında ev modellerinden ve doğal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu tarz çatı bahçelerini de ilginizi çekebilir. Doğayla iç içe yaşamak isteyen herkesi büyüleyen bu tarz yapılar görünümleriyle sizi fantastik bir dünyaya doğru yolculuğa çıkartırken çevre dostu olmalarıyla da hem yalıtım hem de enerji tasarrufu açısından doğadaki ayak izlerinizi azaltıyor.

Yeşil çatılarla ilgili ’Yeşil bir çatıya sahip olmak için 7 adım’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Kolonyal stilin her daim çekiciliği

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Kolonyal Pencere & Kapılar
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Tek katlı evlerin çok katlı yapılardan çok daha gösterişli ve zevk sahibi bir mimariye sahip olabileceğinin en önemli kanıtlarından biri olma niteliğini taşıyan bu evde de görebildiğimiz gibi, kolonyal mimari tarzının en uygun olduğu yapılar da tek katlı yapılardır. Tarihi dokuları, zevk sahibi estetik yapıları ve benzersiz görkemleriyle şık ve elegan mimarilerden hoşlananlar için ideal bir tercih.

Ülkemizden bir örnek

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Evler
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Resimde gördüğünüz bu ev kıyıdan biraz içeride olmasına rağmen denizin tuzlu havasını hissedebileceğiniz bir konuma sahip. Evin tasarımında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş ve kapsamlı bir tasarım yapılmış. Evin ön tarafına bir havuz yapılarak çocukların ve ebeveynlerin serinleme ihtiyaçları giderilmiş. Geniş bir bahçe düşünülerek bahçe de yemek keyfi olması sağlanmış. Ayrıca veranda ve evin dış cephesi çok şık bir şekilde aydınlatılarak evin karanlıkta bir yıldız gibi ışık saçması sağlanmış.

Modernize bir Yunan tapınağı gibi

Casa Natura Blu 195, Casas Natura Casas Natura Modern Evler
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Bu sıra dışı villanın mimarisinde tıpkı Anıtkabir gibi, antik Yunan tapınaklarından esinlenildiği belli. Tasarımda kullanılan temel kavramın kontrast olduğuna hiç şüphe yok. Doğal bir ortamda ve şehir gürültüsünden uzak bir bölgede olmasına karşın kentli çizgilere ve köşeli bir tasarıma sahip olan yapı mimari olarak zaten belli bir kontrast taşıyor. Dış cephede gri tercihi de bu kontrastı besliyor. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten görülmeye değer güzellikte.

Şeker gibi bir ev

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler Pembe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Meksikalı mimarlar tarafından inşa edilen bu evin pembeye boyanan dış cephesi her ne kadar riskli gibi görünse de yemyeşil bahçe ile kombinlenince evi eşsiz hale getirdiği kesin. Renk seçiminde cüretkar olabilirsiniz, yeterli doğru mimari ve doğru peyzajla iyi bir kombinasyon oluşturun.

İnsanın içini ısıtacak 6 çatı katı
Bu tek katlı evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

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