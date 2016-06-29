Farklı tarz ve renklerle 12 şahane tek katlı ev

Alışılmışın dışında ev modellerinden ve doğal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu tarz çatı bahçelerini de ilginizi çekebilir. Doğayla iç içe yaşamak isteyen herkesi büyüleyen bu tarz yapılar görünümleriyle sizi fantastik bir dünyaya doğru yolculuğa çıkartırken çevre dostu olmalarıyla da hem yalıtım hem de enerji tasarrufu açısından doğadaki ayak izlerinizi azaltıyor.

Yeşil çatılarla ilgili ’Yeşil bir çatıya sahip olmak için 7 adım’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.