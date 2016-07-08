Bir ömürlük evler

Ekonomik şartların insanı bir ömür çalışmaya mecbur kıldığı çağımızda, hemen herkesin hayatta hedef edindiği şeylerden biri de ev sahibi olmaktır. Uzun yıllar ödeyeceğimiz borçların altına girerek ya da yıllarca para biriktirerek satın alacağımız evi bir ömür kullanmak istememiz de bundan. Peki bir ömür aynı evi kullanacağınızı bilseniz nasıl bir ev satın almak isterdiniz? Ya da ne gibi özellikleri kriter olarak belirlerdiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızı bu konuda size yardımcı olabilecek fikir ve önerilere ayırıyoruz. Sağlam ve bir ömür boyunca ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini enine boyuna konuşacağız. Birbirinden güzel ve sağlam ev modelleri eşliğinde vereceğimiz öneriler kılavuzunuz olabilir.
Özellikle deprem ve heyelan bölgesinde yaşıyorsanız ömürlük ev denince sizin de aklınıza ilk olarak tek katlı müstakil yapılar geliyor olabilir. Kalabalık şehirlerin yüksek binaları deprem gibi afetlerde son derece tehlikeli olabiliyorlar. Bu nedenle tek katlı ve çatılı bir müstakil ev sahibi olarak hem deprem korkusundan uzak hem de konforlu bir yaşam sürebilirsiniz. Farklı yapı şekillerinde ve bütçenize göre bir çok modelini bulabileceğiniz müstakil evleri mutlaka değerlendirin.
Ev ararken göz önünde bulunduracağınız özelliklerden biri de doğallık ve tarihi özellikler ise tam size göre tavsiyeler bulabileceğiniz bir fikir yazımız var. “Hem sağlıklı, hem modern kerpiç evler” başlıklı yazımızdaki önerilere de bir göz atmadan geçmeyin.
Bir evin biçimi ve fonksiyonelliği kadar sağlamlığı da önemlidir. Bu nedenle geometrik formlu yekpare yapılar benzerlerinden bir adım öndeler. Özellikle betonarme yapıda olanlar yangın, deprem ve fırtına gibi afetlere göre daha dayanıklı olabiliyor. Kutu gibi görüntüsü ve modern mimarisi ile dikkat çeken bu ev de ömürlük ev olarak gösterilebilir. Eğer satın almak veya yaptırmak istediğiniz evin, modeli ve özellikleri hakkında daha detaylı fikirlere ihtiyaç duyarsanız mimarlara ve inşaat şirketlerine danışabilirsiniz.
Amerikan tipi evlerin en önemli mimari özelliği oldukça kalın bir temel üzerine inşa ediliyor olmalarıdır. En fazla 3 katlı olarak inşa edilen bu tip villalar doğal afetlere karşı oldukça dayanıklıdır. Bahçesi ile sürdürülebilir özellikler de taşıyan Amerikan tipi evler ömürlük ev olarak ideal bir seçim olacaktır. Ayrıca emekliliğinizi verandasında keyif yaparak geçireceğinizi hayal ettikçe daha çok sevebilirsiniz.
Doğal taş yapıların sağlamlık konusunda neredeyse rakibi yok. Ayrıca son derece şık ve kişilik sahibi bir mimari de sunan taş yapıları uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Betonarme yapılarda görülen nemlenme, karınca ve böcekler nedeniyle aşınma, küf gibi dezavantajlara taş yapılarda pek sık rastlanmaz. Güçlü bir izolasyon özelliği de bulunan taş yapılar ömürlük ev denince en iyi tercih olabilir.
Yapı şekli ne olursa olsun çelik strüktürlerle desteklenen yapılar her zaman daha sağlamdır. Farklı mimarisi ve modern yapısı ile dikkat çeken bu muhteşem evde de çelik taşıyıcıların bu özelliği kullanılmış. Ahşap, cam, beton ve çelik olmak üzere birçok farklı malzemenin kullanıldığı yapının göz alıcı bir biçimi var.
Mimaride birbirine en çok yakışan iki malzeme nedir diye sorulsa ve alınan cevaplar sayılsa, birinciliği taş ve cam alabilir. Bir arada muhteşem bir kombinasyon oluşturan bu yapılar son derece sağlam ve dayanıklı oldukları için de tercih ediliyorlar. Ancak cam cephelerin ısı ve ses izolasyonunda pek etkili bir malzeme olmadığı aşikar bu nedenle cam cephesi bulunan yapılarda ek bir izolasyon çalışması gerekebilir.
Çelik konstrüksiyon yapılar sağlamlık ve dayanıklılık konusunda betonarme ve ahşap gibi çeşitleri geride bırakır. İnşası da oldukça kolay olan çelik konstrüksiyon evler her türlü yapı zararlısına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Sağlamlığı bir yana muhteşem manzarası ve göz alıcı dekorasyonu ile de dikkat çeken bu evin diğer fotoğraflarına mutlaka göz atın.