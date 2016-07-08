Bir ömürlük evler

Özellikle deprem ve heyelan bölgesinde yaşıyorsanız ömürlük ev denince sizin de aklınıza ilk olarak tek katlı müstakil yapılar geliyor olabilir. Kalabalık şehirlerin yüksek binaları deprem gibi afetlerde son derece tehlikeli olabiliyorlar. Bu nedenle tek katlı ve çatılı bir müstakil ev sahibi olarak hem deprem korkusundan uzak hem de konforlu bir yaşam sürebilirsiniz. Farklı yapı şekillerinde ve bütçenize göre bir çok modelini bulabileceğiniz müstakil evleri mutlaka değerlendirin.

Ev ararken göz önünde bulunduracağınız özelliklerden biri de doğallık ve tarihi özellikler ise tam size göre tavsiyeler bulabileceğiniz bir fikir yazımız var. “Hem sağlıklı, hem modern kerpiç evler” başlıklı yazımızdaki önerilere de bir göz atmadan geçmeyin.