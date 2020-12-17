Daha temiz bir ev için hangi renkleri tercih etmeliyim

Bütün günü temizlik yaparak geçirseniz bile, dönüp baktığınızda hiçbir yer temizlenmemiş gibi görünebilir. Çabuk tozlanan ve tozu çok belli eden mobilya ve döşemeler bir evin en büyük düşmanıdır. Her an yeni temizlik yapılmış gibi görünen evlere özeniyorsanız ve neden sizin evinizin öyle görünmediğini merak ediyorsanız belki de kullandığınız renkleri gözden geçirmeniz gerekiyordur. homify ekibi olarak bu yazımızı daha temiz bir ev için seçmeniz gereken renk tavsiyelerine ayırıyoruz. Hangi renkler kiri ve tozu daha çok belli eder, hangileri daha temiz bir görüntü sağlar, hangi renkler eve ferahlık kazandırır bu yazımızda bunları konuşacağız. Daha temiz görünen bir ev ve daha ferah bir dekorasyon için, birbirinden güzel oturma odası dekorasyon örnekleri eşliğinde vereceğimiz önerilere kulak verin.