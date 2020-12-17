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Daha temiz bir ev için hangi renkleri tercih etmeliyim

Homify Homify
Multifunctional Open Plan Space, Lauren Gilberthorpe Interiors Lauren Gilberthorpe Interiors Eklektik Oturma Odası Kırmızı
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Bütün günü temizlik yaparak geçirseniz bile, dönüp baktığınızda hiçbir yer temizlenmemiş gibi görünebilir. Çabuk tozlanan ve tozu çok belli eden mobilya ve döşemeler bir evin en büyük düşmanıdır. Her an yeni temizlik yapılmış gibi görünen evlere özeniyorsanız ve neden sizin evinizin öyle görünmediğini merak ediyorsanız belki de kullandığınız renkleri gözden geçirmeniz gerekiyordur. homify ekibi olarak bu yazımızı daha temiz bir ev için seçmeniz gereken renk tavsiyelerine ayırıyoruz. Hangi renkler kiri ve tozu daha çok belli eder, hangileri daha temiz bir görüntü sağlar, hangi renkler eve ferahlık kazandırır bu yazımızda bunları konuşacağız. Daha temiz görünen bir ev ve daha ferah bir dekorasyon için, birbirinden güzel oturma odası dekorasyon örnekleri eşliğinde vereceğimiz önerilere kulak verin.

Sarı ışık ve ara renkler en doğru tercihtir

Camera_004 MHD Design Group Rustik Oturma Odası
MHD Design Group

Camera_004

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

Sarı ışık kamuflaj konusunda beyaz ışığa göre çok daha etkilidir. Eğer evinizde en ufak tozların bile göze batmasından şikayetçiyseniz işe sarı ışıklar kullanarak başlayabilirsiniz. Beyaz ışık normalde kir sayılmayacak kadar küçük tozları bile görünür kılarak evin daha kirli görünmesini sağlayabilir. Özellikle bu dekorasyondaki gibi çok taşlı ve oymalı eşyalardan oluşan bir eviniz varsa en doğru tercih sarı ışıklar olacaktır. Koltuk, perde ve halı gibi tekstil ürünlerinde ise ara renkler kurtarıcınız olabilir. Örneğin bordo bir koltuk bütün tozu anında gösterirken, krem rengi bir koltuk kiri daha çabuk belli edecektir. Bu nedenle ikisinin arasında bir renk tonu tercih ederseniz çok daha rahat kullanırsınız. 

Beyaz rengin kullanımı

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates Modern Oturma Odası Beyaz
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

Beyaz rengin dekorasyona kazandırdığı en büyük özellik ferahlık ve aydınlıktır. Işığı mükemmel şekilde yansıttığından ferah bir dekorasyonun anahtarıdır. Genelde beyaz renk için kullanımı zor denir ancak, kullandığınız eşyaya göre bu pek doğru olmayabilir. Örneğin duvarlarda beyaz rengi tercih etmek kiri çabuk göstereceği için tercih edilmeyebilir ama beyaz renk duvarların diğer renklere göre daha kolay temizleneceği de unutulmamalıdır. Ayrıca silinebilir duvar boyalarıyla hem kirlerden kolayca kurtulup hem de ferah ve aydınlık bir dekorasyona kavuşabilirsiniz. Beyaz rengin kullanıldığı mutfak dekorasyonlarına örnekler bulabileceğiniz Türkiye'den siyah-beyaz mutfaklar başlıklı yazımıza da bir göz atın. 

- Beyaz mobilya temizliği

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Oturma Odası
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Beyaz mobilyalar hem aydınlık hem de kirleri çok hızlı gösterdikleri için çok daha hijyenik bir atmosfer yaratırlar. Ancak özellikle trafiği yoğun yaşam alanlarında beyaz mobilyalar zaman zaman sararabiliyor. Bu durumda beyaz mobilya temizliği için sirke ve karbonat öneriyoruz. Bir miktar suyun içine biraz beyaz sirke ve 1-2 yemek kaşığı karbonat ekleyip karıştırın ve bu hazırladığınız karışımla bir bez yardımıyla mobilyanızı silin. Sararan beyaz mobilyanızın yeniden beyazladığını göreceksiniz.

Koyu tonlar risklidir

​A project in İzmir, Turkiye. - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare. Visage Home Style Modern Oturma Odası
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

En çok tutulan koltuk rengi koyu tonlardan oluşmasa da bugün koyu renkli mobilyaların da seveni oldukça fazla. Eğer koyu renk mobilyalarla dekore ettiğiniz bir eviniz varsa toz en büyük derdiniz olacak demektir. Özellikle pencerelerin sürekli açık tutulduğu yaz aylarında sürekli toz almak zorunda kalabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için birkaç küçük tavsiye verebiliriz. Dilerseniz mobilyalarınızın üzerine odanıza uygun ve ara tonlarda dekoratif şallar örterek mobilyalarınızı koruyabilirsiniz. Veya tekstil kaplama ustalarından yardım alarak mobilyalarınızın döşemesini değiştirerek daha sorunsuz renklerde bir takım sahibi olabilirsiniz. Mobilya yenilemenin en pratik ve ekonomik yolu olan döşeme değiştirmeyi dekorasyonunuzdan sıkıldıkça yapabilirsiniz. 

Siyahın düşmanı toz

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Modern Oturma Odası
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Siz de siyah renk kullanmanın ne kadar zahmetli olduğunu biliyorsunuzdur. Tozu hiç saklamayan siyah mobilyalar sizi zor durumda bırakabilir. Bunun için en iyi tavsiye odayı kapalı tutmak, şal ve battaniyelerle mobilyaları kapatmak olabilir. Buharlı temizlik makineleri tozlanma konusunda oldukça iyi iş çıkarabiliyorlar eğer siyah dekorasyonda ısrarcıysanız buharlı temizlik yöntemlerini de deneyebilirsiniz. 

Açık gri tonları

Gossip Pixers Modern Oturma Odası girl,wall mural,face,wallpaper
Pixers

Gossip

Pixers
Pixers
Pixers

Toz konusunda en ideal renk açık gri tonlarıdır. Haftalarca toz almasanız bile asla anlayamazsınız. Eğer beyaz ile dekore edilmiş bir odada açık gri mobilyalar kullanıyorsanız bu evde kimse tozun izine rastlayamaz. Ancak diğer kirler konusunda yine dikkatli olmanız gerekebilir. Kir tutmayan microfiber kumaşlar ve çabuk temizlenen dokular bu konuda yardımcınız olacaktır. 

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Füme rengi koltuk takımı modelleri

NB HOUSE , Esko İçmimarlık Esko İçmimarlık Modern Oturma Odası
Esko İçmimarlık

NB HOUSE

Esko İçmimarlık
Esko İçmimarlık
Esko İçmimarlık

Son yıllarda en çok tutulan koltuk rengi füme ve gri tonları diyebiliriz. Füme rengi koltuk takımı modelleri temizlik konusunda da her zaman avantaj sağlıyor çünkü kiri ve tozu hemen göstermiyorlar ve ayrıca temizlenmeleri de oldukça kolay.

Yumuşak ara renkler

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors Eklektik Oturma Odası Kırmızı buttonned footstool,red,grey,corner sofa
Lauren Gilberthorpe Interiors

Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

Dekorasyonda en sorunsuz renk grubu soft renkler ve nötr renklerdir. Yumuşak ara renkler olarak da nitelendirebileceğimiz soft renkler temizlik konusunda en ideal renk grubudur. Parlak ve canlı bir dekorasyonda ısrarcı değilseniz yumuşak renklerle her daim temiz görünecek dekorasyonlar yapabilirsiniz. Gül kurusu, krem, bej, toprak tonları, füme tonları, vizon tonları, sarı yeşil arası yumuşak tonlar ile bebe mavisi gibi renkleri bu grupta tavsiye edebiliriz. 

Nötr renkler

Emre & Cansu Evi, Update İç Mimarlık Update İç Mimarlık Eklektik Oturma Odası Tuğla Rengarenk
Update İç Mimarlık

Emre & Cansu Evi

Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık

Oturma odası dekorasyonunda en sık kullanılan mobilya rengi kahverengi tonlarıdır. Özellikle açık olanları nötr özelliği sayesinde temiz bir dekorasyon sunar. Ayrıca taş, tuğla, ahşap gibi natürel ögelerin kullanıldığı dekorasyonlar seviyorsanız hiç düşünmeden nötr renkleri kullanabilirsiniz. 

- Evinizin rengini değiştirmek istiyorsanız…

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Lego İç Mimarlık &amp; İnşaat Dekorasyon

Salon

Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon
Lego İç Mimarlık &amp; İnşaat Dekorasyon
Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon

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