Her biri farklı bir mimariye sahip birbirinden güzel 10 ev

Oldukça geniş bir alan kaplayan ilk örneğimiz dış cephe tasarımıyla dikkat çekiyor. Örneğin ahşap veya çelik gibi endüstriyel ve doğal bir arada kullanılsa da büyük oranda kullanılan taştan dolayı pek dikkat çekmiyorlar. Dış cephesi, giriş kısmı ve garaj gibi bölümleri de tamamen taştan yapılma. Doğal malzeme seçiminde ötürü rustik bir karakteri var konutun.