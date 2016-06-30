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Her biri farklı bir mimariye sahip birbirinden güzel 10 ev

nihal e. nihal e.
Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Evler
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Hepimiz büyük boyutlara sahip geniş bir evde oturmayı arzularız. Eğer şanslıysak bütçemize uygun büyük bir eve sahip olabiliriz. Kimi zamansa eviniz çok lüks olmasa bile yaratıcı bir tasarımla gayet estetik ve etkileyici olabilir. Aşağıda her biri kendine özgü çarpıcı tasarımları olan başarılı mimarlık çalışmalarını inceleyeceğiz. İyi tasarlanmış ve güzel sonuç vermiş bu projelerle size ilham vermeyi umuyoruz. 

​Taş cephe

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Oldukça geniş bir alan kaplayan ilk örneğimiz dış cephe tasarımıyla dikkat çekiyor. Örneğin ahşap veya çelik gibi endüstriyel ve doğal bir arada kullanılsa da büyük oranda kullanılan taştan dolayı pek dikkat çekmiyorlar. Dış cephesi, giriş kısmı ve garaj gibi bölümleri de tamamen taştan yapılma. Doğal malzeme seçiminde ötürü rustik bir karakteri var konutun.

​Modern ve fonksiyonel

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Esasen 50 sene evvel inşa edilmiş bir evin yenileme işleminden sonraki halini görmekteyiz resimde. Binanın yeni sahiplerinin zevkine ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yeniden tasarlanarak oda dağılımına dek titiz bir çalışma yürütüldü. Kullanılan malzemeler ise doğal taşlar ve ahşap ağırlıklı. Dönüşümden sonra ev sahibinin isteği üzerine çeşitli kutlamalar ve davetler için ayrılmış sosyal bir alan ilave edilmiştir. Bunun dışında bahçeye entegre muhteşem havuz ile akşam saatlerine özel bir atmosfer vermek için modern bir aydınlatma ünitesine de sahiptir.

​Canlı renkler doğal malzeme

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Modern Evler
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Bir diğer projemiz yine yeni sahiplerinin gereksinimlerine ve tarzına uygun şekilde dönüştürülmüş eski bir ev projesi. Yenilemeden önce evin orijinal mimari durumu yeni sahiplerin isteklerine uygun değildi. Bu sebeple değişim kaçınılmaz hale geldi. Özellikle oturma odası gibi sosyal alanlar bahçe manzarasından faydalanmak için girişe yakın bir yere getirildi. Havuz veranda planına büyük bahçeye açılan farklı teraslar eşlik etti. Mekanın içinde bambu tavan, piyano, heykeller ve çeşitli hobi alanları eklenerek mükemmel bir dekorasyon yapıldı. Son olarak dış cephe canlı bir renge boyanarak yazlık tamamlandı.

​California stili

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Evler
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Yarım daire şeklinde bir havuz ve havuzu çevreleyen sütunların görüntüsü evin ihtişamını ortaya seren şeyler. Lüks bir tatil evi olmasının yanı sıra güneş panelleri ile enerji tasarrufu da sağlar.

​Geleneksel tarz

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler Pembe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Yeşil bitkilerle kaplı güzel bir bahçeye sahip bu evde farklı tasarımlı iç avlu ile çeşme bulunmakta. İç ve dış entegrasyon ile ilgili detaylardan biri mekansal süreklilik sağlayan kapı ve pencere tasarımıdır.

​Modern plaj evi

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler Taş Beyaz
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Beş kişilik bir aileye ait olan bu güzel tatil evinde dört yatak odası, üç banyo, mutfak ve oturma odası bulunmaktadır. Plaj ile doğrudan bağlantılı ev yaz mevsimini geçirmek için ideal.

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​Etkileyici beton yapı

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior Eklektik Evler
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

Her ne kadar dış cepheden görülmese de geniş bir bahçe ile havuz bulunan evin her odası harika avluya bakacak şekilde dizayn edilmiştir. Tamamen betondan yapılma dış cephe kapalı bir görünüm verse de içi bir hayli dinamik bir tasarımdır.

​Enfes manzara

Casa Malinalco, José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos Modern Havuz
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

Bir başka yazlık projesi meyve bahçeleri arasında yer alan konumuyla güzel vakit geçirmek için epey elverişlidir. Büyük çatısı ile geniş bir verandaya sahip projede aynı zamanda muhteşem bir havuz ile çardak da bulunuyor.

​Farklı ve sade

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Modern Evler
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

Resimde görmüş olduğunuz proje mimarlık alanında ödüle layık görülmüş olup oldukça yaratıcı bir çalışmadır. Sığınak ev fikrinden yola çıkılarak hazırlanan ev projesi enerji verimliliği, düşük maliyeti ve hayli pratik olması sebebiyle son derece başarılı ve caziptir.

Taş ve ahşap

Casa de fachada rústica em Ofir, Ana Lobo Ana Lobo Modern Evler
Ana Lobo

Ana Lobo
Ana Lobo
Ana Lobo

Ahşap terası dışında dış cephesinde taş kullanılan konut yazlık bir daire olarak gayet kullanışlı.

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