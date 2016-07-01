​Yaratıcı fikirlerle balkonları güzelleştirin

Havaların çok sıcak olduğu şu günlerde evin favori mekanı haline gelen balkonlar bir nevi evin kalbi haline gelir. Eğer büyük bir balkonumuz varsa istediğimiz gibi mobilyalarla dayayıp döşeme şansımız vardır. Oysa küçük veya orta halli bir balkonu dilediğinizce donatamazsınız.
Günümüzde balkonlar birkaç plastik sandalye atıldığı yerler olmaktan çıktı. Artık balkonların kendine has mobilyaları var. Ancak balkon dekorasyonu demek yalnızca masa sandalye modelinden ibaret değil. Balkon için kullanacağınız bitkilerden zemin rengine dek geniş bir skalayı kapsar. Bu yazıda sizin için derlediğimiz önerilerle balkonları sıkıcı ve tekdüze halinden kurtarmaya çalıştık. Gelin, sırayla göz atalım.
Sıcakların artması ile birlikte açık alanda daha çok vakit geçirmeye başlarız. Peki evden çalışmamız gerektiği zamanlarda ya da bilgisayar kullanmamız gerekiyorsa balkon baz alındığında bu sorunu nasıl hallederiz? Elbette bir masanın üzerine yerleştirerek veya kucağımıza alarak da dizüstü bilgisayarları kullanabiliriz. Ancak küçük balkonlar için çok daha pratik ve işlevsel çözümler var. Fotoğrafta görmüş olduğunuz tasarım bu meseleye pratik ve yer kaplamayacak bir şekilde kolayca çözüm sağlıyor. Balkon demirine asılan tasarımın iç kısmına dizüstü bilgisayarınızı yerleştirirken diğer kısmını ise saksı olarak kullanabiliyorsunuz.
Eğer balkonunuzu yenileyip mobilyalarla güzelleştirmek istiyorsanız yaratıcı tasarımlar dışında doğru dekorasyona da ihtiyacınız var demektir. Balkonunuz ister geniş ister dar olsun, mevcut alanınıza göre bir mobilya düzeni planlamalısınız. Yoksa balkonunuz büyük bile olsa doğru hesaplanamayan eşyalar yüzünden tıklım tıkış olur. Sıcak havalarda bir nebze serinlemek için kullanacağınız alanlar havadar olmaktan uzaklaşır. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için sadece mevcut alanınızı ölçüp biçmeniz yeterli olacaktır.
Kavurucu sıcaklardan uzaklaşıp nefes almaya çalışırken aynı zamanda doğal ortamı da hissetmek isteriz. Bahçeniz olsun olmasın evinizde besleyeceğiniz bitkiler sizi doğal yaşama yaklaştırdığı gibi aynı zamanda estetik açıdan da hoş durur. Balkonunuz küçük bile olsa yeşil bitkiler ve rengarenk çiçekler kullanmaktan çekinmeyin. Bu sayede balkonunuz çok daha davetkar hale gelecektir.
Özellikle küçük balkonlar söz konusu olduğunda mevcut alan en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi balkon küçük dahi olsa yeşillikler mutlaka olmalı. Peki nasıl? Resimde görmüş olduğunuz palet saksılar balkon parmaklığına kolayca takılarak ekstra yer kaplamıyor. Böylece yer işgal etmediği gibi güneşten de bolca yararlanabiliyor bitkiler. Bu gibi pratik eşya tasarımları ile balkonları akıllıca dekore etmek artık çok kolay.
Kimi evlerde balkon yerine kapalı veranda bulunur. Bu verandalar balkon ile benzer işleve sahip olduğundan balkon dekorasyonu ile öneriler verandalar için de geçerlidir. Fotoğraftaki örnekte geniş kapılar aracılığı ile salona doğrudan erişim bulunan kapalı veranda ile bahçeyi görüyoruz. Veranda ile bahçenin zemin yüksekliği eşit. Fakat birinin eve dahil olmasından ötürü zemin dokusu apayrı. Binanın dış kapısı diğer kapılar gibi camlı ve geniş olduğundan bahçe mobilyaları ile veranda mobilyaları birbiriyle uyumlu seçilmiş. Farklı malzeme ve stillerde olsa bile renk seçimi aynı.
Balkon mobilyaları estetik ve pratik olduğu kadar konforlu da olmalı. Eğer rahatlığınıza düşkünseniz aynı zamanda eğlenceli ve farklı bir şeyler arıyorsanız hamak tam ihtiyacınız olan şeydir. Hem dilediğiniz zaman zahmetsizce ortadan kaldırabilirsiniz hem de keyifli vakit geçirmek için son derece idealdir.
Balkonda standart saksılar içinde bitki yetiştirmek sıra dışı olmamakla birlikte hiçbir zaman modası geçmeyen bir fikirdir. Saksılarınız klasik dahi olsa saksıları yerleştirdiğiniz eşyaları yenileyebilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi farklı renklere boyanmış tabureler üzerine yerleştirilen saksılar gayet güzel duruyor.
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