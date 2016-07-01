​Yaratıcı fikirlerle balkonları güzelleştirin

Havaların çok sıcak olduğu şu günlerde evin favori mekanı haline gelen balkonlar bir nevi evin kalbi haline gelir. Eğer büyük bir balkonumuz varsa istediğimiz gibi mobilyalarla dayayıp döşeme şansımız vardır. Oysa küçük veya orta halli bir balkonu dilediğinizce donatamazsınız.

Günümüzde balkonlar birkaç plastik sandalye atıldığı yerler olmaktan çıktı. Artık balkonların kendine has mobilyaları var. Ancak balkon dekorasyonu demek yalnızca masa sandalye modelinden ibaret değil. Balkon için kullanacağınız bitkilerden zemin rengine dek geniş bir skalayı kapsar. Bu yazıda sizin için derlediğimiz önerilerle balkonları sıkıcı ve tekdüze halinden kurtarmaya çalıştık. Gelin, sırayla göz atalım.