Sıkıcı antreleri canlandırmak için 6 fantastik fikir

Evlerimizin giriş kısımları, Fransızcadan dilimize geçen kelime ile ifade edecek olursak antrelerimiz evin genel havası ile ilgili ilk intibayı bırakan yerlerdir. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar görünen bir antreye sahip olmak isteriz. Evin antresi evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir. Evin karakterinin ilk izlenimini yaratır ve odalarda neyle karşılaşılacağı konusunda fikir verir. Evin dekoruna uyumlu, ferah, insandan içeri girme isteği uyandıran bir antre, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.

Eskiden odaların, özellikle de oturma odasının dekorasyonuna had safhada önem verilir, antre, koridor ve balkon gibi alanlar ya es geçilir ya da alelade dekore edilirdi. Oysaki ev dekorasyonu bir bütündür. Evin bir alanını dekore edip diğer alanlarını alakasız mobilyalarla öylesine döşemek evin atmosferini bozar ve döşenmiş olan kısmı mekanın bütünlüğünden ayırır; ayırmakla da kalmaz yapılan onca emeği ve masrafı değersizleştirir, zira eve gelen insanların aklında genelde ev ile ilk karşılaştıkları mekanlar olan antreler kalır. İlk izlenimi değiştirmenin yolu yoktur

Bu sayfamızda beğenmediğimiz, sıkıcı ve özelliksiz olduğunu düşündüğümüz antrelerimiz için bazı çılgın ve fantastik ve aynı zamanda işlevsel özellikleri olan fikirleri derledik. Antresini yenilemek isteyen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.