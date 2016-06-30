Sıkıcı antreleri canlandırmak için 6 fantastik fikir

Evlerimizin giriş kısımları, Fransızcadan dilimize geçen kelime ile ifade edecek olursak antrelerimiz evin genel havası ile ilgili ilk intibayı bırakan yerlerdir. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar görünen bir antreye sahip olmak isteriz. Evin antresi evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir. Evin karakterinin ilk izlenimini yaratır ve odalarda neyle karşılaşılacağı konusunda fikir verir. Evin dekoruna uyumlu, ferah, insandan içeri girme isteği uyandıran bir antre, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.
Eskiden odaların, özellikle de oturma odasının dekorasyonuna had safhada önem verilir, antre, koridor ve balkon gibi alanlar ya es geçilir ya da alelade dekore edilirdi. Oysaki ev dekorasyonu bir bütündür. Evin bir alanını dekore edip diğer alanlarını alakasız mobilyalarla öylesine döşemek evin atmosferini bozar ve döşenmiş olan kısmı mekanın bütünlüğünden ayırır; ayırmakla da kalmaz yapılan onca emeği ve masrafı değersizleştirir, zira eve gelen insanların aklında genelde ev ile ilk karşılaştıkları mekanlar olan antreler kalır. İlk izlenimi değiştirmenin yolu yoktur
Bu sayfamızda beğenmediğimiz, sıkıcı ve özelliksiz olduğunu düşündüğümüz antrelerimiz için bazı çılgın ve fantastik ve aynı zamanda işlevsel özellikleri olan fikirleri derledik. Antresini yenilemek isteyen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.
Tüm dikkatini üzerine çeken modern formlu bir heykel çalışması ve antik görünümlü bir şifonyer ile dekore edilen bu antrede eklektik stil hakim diyebiliriz. Evin giriş kapısının olduğu duvar komple pas rengine boyunmış (ki son dönemin yükselmeye başlayan trendlerinden bir tanesi), karşındaki duvarda ise açık bir gri tonu tercih edilmiş. Zemine geniş mermer karolar döşenmiş ve heykelin arkasına küçük alanar için her zaman tavsiye ettiğimiz şekilde bir ayna konmuş. Endirekt aydınlatma kuvvetli ve şık bir görünüm oluşturmuş.
İşte çılgın bir antre! Konutun beyaz pencere doğramaları ve beyaz bir kapısı var. Antreye konulan dresuar, giysi askısı gibi tüm mobilyalar ve ayna çerçevesi, saksı ve hatta süpürgelik gibi dekoratif aksesuarlar da beyaz renkli tercih edilmiş, duvarlar ise muhteşem bir mavi tonuna boyanmış. Bu eve giren herkesi karşılayan ilk şey mavinin ve beyazın birlikte kullanılmasından doğan muhteşem bir Akdeniz esintisi.
Fotoğrafta ilk iki örneğimizin bir arada kullanıldığı bir antre tasarımı görüyoruz. Farklı stillerin bir araya getirildiği bu antrede Bir duvar lila rengine boyanmış, diğer duvarlarda beyaz tercih edilmiş. İki adet siyah beyaz fotğraf, bir adet mavi renkli heykelsi form ve en dikkat çekici unsur olarak da siyah renk kaidenin üzerine oturtulmuş siyah renkli, stilize bir figür yer alıyor. Renklerle ve formlarla oynamaktan çekinmeye cesur okuyucularımız için muhteşem bir örnek.
Saksı çiçekleri ve ev ağaçları koridor tarzındaki antreler için mükemmel seçeneklerden biri. Mekanlarda hem canlılık hem tazelik hem de iyileştirici etki yaratan çiçek ya da bitkilerle capcanlı ama hiç de boğucu ve kalabalık olmayan bir koridor alanı yaratabilirsiniz. İkiz bitki ve saksılarla oluşturulmuş bu sade ama etkili dekorasyonda İstanbullu iç mimarlık firması Escapefromsofa'nın imzası bulunuyor.
Eğer antikalardan ya da antik görünümlü dekoratif aksesuarlardan hoşlanıyorsanız, modern sanat eserleri ve heykel formları yerine bu tür bir çalışma da tercih edebilirsiniz. Fotopraftaki muhteşem örnekte Büyük İskender büstü ve antik görünümlü bir ayna yine antik görünümlü bir şifonyerin üzerine konmuş. Zeminde parlak cilalı ahşap parke tercihe dilmiş. Bu antrenin Cihangir'de eski bir apartmanın renove edilen bir dairesinde yer alıyor.
Eğer antrenizdeki primer problem sıkıcılık ya da bayağılık değil ancak yetersizlik ise, girişte oluşturacağınız şık bir portmanto da iyi bir sonuç verecektir. Koyu mavi duvar badanası, pirinç çerçeveli art deco ayna, sevimli bir oturma alanı ve bunları çepeçevre saran bir portmanto sizin için de en uygun antre dekorasyonu olabilir.
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