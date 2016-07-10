Stili ile dikkat çeken otantik bir yazlık!

Evin genel planını detaylı olarak burada görebilirsiniz. Uzun ince bir yapıya sahip olan bu enteresan mimaride oldukça güzel detaylar var. Açık yeşil renkte görünen odalar yatak odası olarak planlanmış ve her iki odanın da ayrı banyosu bulunuyor. Hemen sağ tarafındaki alan açık alan olarak planlanmış ve yemek masası, bar, okuma köşesi, hamak, çalışma odası, oturma odası gibi birçok amaca hizmet edebilecek şekilde dekore edilmiş. Açık alanın açıldığı bir de küçük teras mevcut. Yatak odaları ile açık alanın girişleri uzun ince bir koridora bakıyor ve bu koridor da bahçeye cam kapılarla açılıyor. Oldukça ferah ve kullanışlı bir koridor. Koridorun açıldığı bahçede geniş bir yeşil alan ve onun bitiminde de uzun bir yüzme havuzu bulunuyor. Havuzun hemen yanında oldukça büyük bir yemek masasının bulunduğu bir açık hava yemek odası var. Son olarak, evin yan tarafının büyük bir spor-oyun sahası olarak planlandığını görebilirsiniz. Böyle bir yazlıkta insan aylarca yaşasa sıkılmaz öyle değil mi? Siz de böyle bir yazlık eve sahip olmak istiyorsanız inşaat şirketlerinden danışmanlık alabilirsiniz.