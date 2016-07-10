Stili ile dikkat çeken otantik bir yazlık!

Her ne kadar, iş ya da okul için şehir merkezinde yaşamaya mecbur da olsak, tatillerde kaçabileceğimiz bir yazlık, bizi şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden koparabilir. Yazlık bir evin tatillerinizi ne kadar güzelleştirebileceğini merak ediyorsanız size bir haberimiz var! Venezuela'da bulunan bu ev, yazlık ev anlayışınızı tamamen değiştirecek. Farklı mimarisi, sıra dışı kullanım alanları, ilgi çekici dekorasyonu ve bütün özgünlüğüyle bu ev tatil planlarınızı baştan yaptırabilir. Gelin bu muhteşem evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Evin planı hakkında detaylı bir tanıma girmeden önce mimarisinde kullanılan malzemelerden kısaca bahsedelim. Tuğla, ahşap ve eski görünümlü seramik karoların yanı sıra çelik ve cam gibi daha modern görünümlü malzemeler de kullanılmış. Girişte kullanılan sevimli saksılarla bile hoş bir karşılama sunan bu evin içi de çok ilginizi çekecek. Evin stilini genel olarak klasik diye tanımlayabiliriz ancak kullanılan etnik unsurları da görmezden gelemeyiz. Bahçe ve yazlık ev dizaynınız için farklı dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa
Hafta sonlarınızı şenlendirecek barbekü dekorasyonları başlıklı yazımızda birçok örnek bulabilirsiniz.
Evin genel planını detaylı olarak burada görebilirsiniz. Uzun ince bir yapıya sahip olan bu enteresan mimaride oldukça güzel detaylar var. Açık yeşil renkte görünen odalar yatak odası olarak planlanmış ve her iki odanın da ayrı banyosu bulunuyor. Hemen sağ tarafındaki alan
açık alan olarak planlanmış ve yemek masası, bar, okuma köşesi, hamak, çalışma odası, oturma odası gibi birçok amaca hizmet edebilecek şekilde dekore edilmiş. Açık alanın açıldığı bir de küçük teras mevcut. Yatak odaları ile açık alanın girişleri uzun ince bir koridora bakıyor ve bu koridor da bahçeye cam kapılarla açılıyor. Oldukça ferah ve kullanışlı bir koridor. Koridorun açıldığı bahçede geniş bir yeşil alan ve onun bitiminde de uzun bir yüzme havuzu bulunuyor. Havuzun hemen yanında oldukça büyük bir yemek masasının bulunduğu bir açık hava yemek odası var. Son olarak, evin yan tarafının büyük bir spor-oyun sahası olarak planlandığını görebilirsiniz. Böyle bir yazlıkta insan aylarca yaşasa sıkılmaz öyle değil mi? Siz de böyle bir yazlık eve sahip olmak istiyorsanız inşaat şirketlerinden danışmanlık alabilirsiniz.
Bu fotoğrafta koridoru bahçeye açan kapıları görebilirsiniz. Demir korkulukları ve pervazları bulunan bu kapılar evi oldukça güvenli bir hale de getiriyor. Yemyeşil bahçeye açılan bu otantik koridoru daha yakından incelemek için diğer fotoğraflara da mutlaka göz atın. Başarılı bir bahçe ışıklandırması olan evin gece manzarası da muhteşem.
Dekorasyonda Venezuela etkilerini görmemek imkansız. Bulunduğu bölgeye ait bütün etnik ve otantik özellikleri taşıyan dekorasyonda binbir çeşit farklı ve ilgi çekici obje bulabilirsiniz. Eski kumbaralar, demir çerçeveler, bar eşyaları, kitaplar, ferforje eşyalar ve daha birçok tamamlayıcı aksesuar bu dekorasyonu özgünleştirmiş.
Açık alan olarak tanımlanan bölümde loft dekorasyon özelliği bulunsa da çok daha farklı bir stile sahip. Keten ve desenli hamak ile burasının bir tatil evi olduğunu adeta belgeleyen dekorasyon, insanın içini ısıtıyor. Ahşap malzeme ve doğal dokulu kumaşların yarattığı hava insana kendini başka bir kıtada hissettirecek kadar güçlü.
Son olarak dekorasyon hakkında birkaç detaya daha dikkat çekmek gerekiyor. Her ne kadar aksesuar ve tekstil ürünlerinde etnik hava göze çarpsa da mobilyalarda hissedilen klasik stili görmezden gelemeyiz. Oldukça iyi aydınlatılmış ortamda sıcak ve insanı tatile özendiren bir hava var.