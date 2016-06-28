10 dubleks, 10 çağdaş ön cephe

İşte sıra dışı bir örnek daha! Yazımızın başında söylemiştik, ilk bakışta bu evlerin hepsi hemen hemen aynı gibi görünebilir ancak dikkatli bir biçimde baktığımızda her birinin unique özelliklerini fark ediyoruz.

Konutun üst katı beyaz badanalı ancak alt katında harman tuğla kaplama tercih edilmiş. Her iki katta da konutun cephesinin yarısı tamamen açılabilir sürgülü cam kapılar ile kaplanmış. Bu cam kapılar açıkken konut neredeyse bir açık hava yaşam alanına dönüşüyor. Sol yan cephedeki yarı kapalı özel otopark da oldukça ilgi çekici.