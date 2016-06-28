10 dubleks, 10 çağdaş ön cephe

Çağdaş mimari özelliklere sahip olan villalar genelde sade ancak keskin hatlara sahip ve bir çoğunun çatısı düz. Kökleri minimalizme dayanan bu çağdaş yapılar oldukça geniş kütlelere sahip, yayvan duruşlu ve doğal taş ve ahşap gibi detaylara sahip olsalar dahi genellikle betonarme yapıdalar. Günümüzde izolasyon teknolojilerinin gelişmesi ve iklimlendirmenin de eskiye göre çok daha kolay olması gibi nedenler sonucunda mimarlar düz çatılara meyletti, yani kiremitli çatı ihtiyacı da azaldı. Bu derlemede göreceğiniz tüm konutların da çatısı düz, yapıların hatları geometrik ve oldukça keskin. İlk etapta birbirlerine oldukçe benziyor gibi görünseler de, her birinin farklı bir özelliği, farklı bir detayı var. Dünyanın farklı köşelerinde konumlanmış olan bu çağdaş dubleks villaları gelin hep beraber gezelim
Çevresi başka villalar ile çevrili bu çağdaş konutun ön cephesi neredeyse bir kaleyi andırıyor. Ana giriş kapısı be her iki katta da bulunan birer dar pencere dışında caddeye bakan bir açıklığı yok, zira ev sahipleri ana cadde tarafında bulunma olasılığı yüksek olan meraklı gözlerden imtina etmiş ve ön cephede mümkün olduğunca iyi bir mahremiyet sağlamış. Yan evler ile arasına da yüksek birer duvar çekilerek oldukça korunaklı ev ev olması sağlanmış.
Alt katı yayvan olan bu konutta ise Bauhaus esintilerini görmek mümkün. Yarı kapalı bir özel otoparka da sahip olan konutta geniş pencereler ve cam kapılar bulunuyor. Almanya'da konumlanan bu içi-dışı minimalist konutun arka cephesi ise kendi özel geniş bahçesine bakıyor.
Oldukça dinamik görünümlü mimari yapıya sahip olan bu villa ise tam dört yüz elli metrekare! Birçok formun bir araya gelmesinden oluşuyormuş gibi görünen bu villada altı adet yatak odası, yemek odası ve bahçesinde geniş bir yüzme havuzu gibi lüks unsurlar bulunuyor.
İşte son derece sıra dışı bir örnek! Üst kat boyunca da devam diyor ilizyonu yaratan ahşap kapısı ve konutun içindeki merdivenleri tamamen gözler önüne seren cam cephesi ile dikkatleri çeken bu dubleks villa Brezilya'da bulunuyor. Geniş cam cephesi sayesinde doğal gün ışığından bol bol yararlanabilen bu yapının arka bahçesinde bir de özel yüzme havuzu bulunuyor.
İşte sıra dışı bir örnek daha! Yazımızın başında söylemiştik, ilk bakışta bu evlerin hepsi hemen hemen aynı gibi görünebilir ancak dikkatli bir biçimde baktığımızda her birinin unique özelliklerini fark ediyoruz.
Konutun üst katı beyaz badanalı ancak alt katında harman tuğla kaplama tercih edilmiş. Her iki katta da konutun cephesinin yarısı tamamen açılabilir sürgülü cam kapılar ile kaplanmış. Bu cam kapılar açıkken konut neredeyse bir açık hava yaşam alanına dönüşüyor. Sol yan cephedeki yarı kapalı özel otopark da oldukça ilgi çekici.
Cadde tarafında, yani evin giriş kapısının buluduğu ön cephede içerinin görünmesine neden olacak hiçbir açıklık yok! Konutun pencereleri boy hizasının üstünde, yatay olarak ince uzun yapıda oluşturulmuş ve bu da dışarıdan içerisinin görünmesini tamamen engelliyor.
Yer yer sarı tonlarındaki doğal taş kaplamalarla süslenmiş olan bu evin bir diğer ilgi çekici özelliği ise sıra dışı çatısı. Daha önceki bir örnekte de bir benzerini gördüğümüz, iki kat boyunca uzanıyormuş gibi görünen ahşap kapısı ve boydan boya cam köşesi sayesinde aldığı doğal gün ışığı ve üst katta bulunan geniş balkonu bu dubleks villanon diğer ilgi çekici unsurlarını oluşturuyor.
Üç yüz on metrekarelik bu geniş villa ise iki farklı renk ve dört farklı dokuya sahip cephesi ile son derece sıra dışı, son derece ilgi çekici. Harman tuğla ile kaplı olan kısımlarda iki farklı yüzey çalışması gerçekleştirilmiş. Gri olan kısımlardan birinde ise taş kaplama, diğerinde düz badana var.
Bu örnekte yer alan dubleks villada yine Bauhaus esintilerine tanık oluyoruz. Geometrik yapısı, enteresan ters S şekli ile öne çıkıyor. kenarları simetrik, ortası ise asimetrik bir mimariye sahip olan bu konutun iki yanında da kapalı birer otopark bulunuyor.
Dört yüz elli metrekarelik bir alana sahip olan bu devasa villanın cephesinde iki farklı yüzey çalışması, üç farklı renk kullanılmış. Açık bej ve beyaz banadalı kısımlara doğal taş kaplama otopark alanı eşlik ediyor. Konutun ön cehpesinde ise beş farklı düzlem var. Her iki cephesinde de geniş pencerelere sahip olan konutun kendi bahçesine bakan arka cephesindeki pencereler panoramik manzara vaadediyor.
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