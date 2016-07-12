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Tüm parlaklığıyla, ultra beyaz dekorasyonlar!

Homify Homify
Grecia . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Ticari alanlar
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Beyaz dekorasyon denince aklınıza çabuk kirlenen yatak örtüleri, leke izi kalmış koltuklar falan gelmesin çünkü hepsinin bir çözümü var. Kir tutmayan kumaşlar, silinebilen duvarlar, leke tutmayan mobilyalar derken artık beyaz renk, kullanmaktan korkulan renkler listesinden çoktan çıktı. Öyleyse bunu dekorasyonlarınızda dilediğinizce beyaz kullanarak kutlayabilirsiniz. Ferahlığın ve aydınlığın rengi olan beyaz, en kapalı mekanları bile ışıl ışıl ortamlara dönüştürebiliyor. Yeterince büyük olmayan odaları daha geniş göstermenin en etkili yolu olan beyaz dekorasyonu uygulamak için kolları sıvadıysanız bu örnekleri görmeden karar vermeyin. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden şık ve güzel, ultra beyaz dekorasyonlara ayırıyoruz. Bu örnek tasarımlar belki sizin de evinizin ilham kaynağı olacak.

Bembeyaz evler

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Akdeniz Evler
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Bu evi görünce kendinizi bir an cennet bahçesine girmiş gibi hissedebilirsiniz. Beyaz güllerle süslü yemyeşil bahçesi olan bu evin dış cephesi tamamen beyaz planlanmış. Beyaz rengin ferahlık veren yapısından en iyi şekilde faydalanan bu evin diğer fotoğraflarına da mutlaka göz atın. Ayrıca beyaz dekorasyonlara daha fazla örnek bulabileceğiniz Türkiye'den 10 beyaz mucizesi başlıklı yazımızı da görmeden geçmeyin.

Pırıl pırıl bir yatak odası

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Modern Yatak Odası
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

Konteyner ev mucizesinin en şık örneklerinden biri olan bu yatak odasında dikkat çeken birden fazla detay var. Şık ve ışıl ışıl bir banyoya sahip olan yatak odasında tuğla uygulaması ve sarı ışıklar dikkat çekiyor. Sarı ışıklar özellikle beyaz renk dekorasyonlarda muhteşem bir ambiyans oluşturuyor. Beyaz temalı dekorasyonunuzu tamamlamadan önce ışıklandırma tercihleriniz hakkında fikir almak isterseniz Homify profesyonellerine danışabilirsiniz. Böylece doğru ışıkla beyaz dekorasyonunuzu çok daha güzel gösterebilirsiniz. 

Beyazın göz alıcı parlaklığı

Grecia . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Ticari alanlar Oteller
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

Beyaz renk deyip geçmeyin çünkü beyazın da binbir çeşit tonu var. Hangi tonda ve hangi parlaklıkta kullanırsanız dekorasyonunuza daha uygun olacağını ancak daha fazla örnek dekorasyon inceleyerek görebilirsiniz. Örneğin bu yatak odasında oldukça parlak bir beyaz kullanılmış. Odadaki diğer bütün renkleri daha soft seçen tasarımcı beyaz rengi adeta vurgulamış. Pamuklu tekstil ürünleri ile doğal ve ferah bir ortam oluşturulan dekorasyonda aksesuarlar da dikkat çekiyor. 

Beyaz mutfak şıklığı

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores MutfakMutfak Tezgâhları
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Mutfak dekorasyonunda beyaz renk en doğru tercihlerden biridir. Kiri çok çabuk belli etmesi bir dezavantaj gibi görünse de aslında büyük bir fayda sağlar. Bu sayede kirlenen yüzeyler daha sık temizlenir ve kir, bakteri gibi zararlılar mutfak ekipmanlarınızda barınamaz. Ayrıca beyaz rengin birçok stilde önemli bir yeri vardır. Minimal ve İskandinav stil gibi dekorasyonlar beyaz renk kullanılmadan yapılamaz. 

Natürel ve beyaz

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Tropikal Oturma Odası
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

Bu dekorasyonda kullanılan bütün elementler beyaz rengin doğal görüntüsünü güçlendirmiş. İğne yapraklı bitkilendirmeler, ağaç kesiti sehpalar, dokulu tekstil ürünleri ve aksesuarlar ile sağlanan natürel doku beyaz renk ile birlikte muhteşem bir armoni oluşturmuş. Oturma odanızda benzer bir görüntü oluşturmak isterseniz beyaz mobilyalar kullanmaktan çekinmeyin. Eğer koltuk gibi çabuk kirlenebilen mobilyalarınızı beyaz seçmekte çekiniyorsanız üzerini dekorasyona uygun şallarla kapatarak farklı bir hava yaratabilirsiniz. 

Bulutların üzerinde gibi…

Vale do Lobo 1147, JSH Algarve Arquitectura Lda JSH Algarve Arquitectura Lda Minimalist Oturma Odası
JSH Algarve Arquitectura Lda

JSH Algarve Arquitectura Lda
JSH Algarve Arquitectura Lda
JSH Algarve Arquitectura Lda

Yarı açık bu oturma odası sadece beyaz dekorasyonu ile değil mimari özellikleri ile de akıl alıcı bir güzelliğe sahip. Ahşap zeminli veranda ile oturma odasını birbirinden sürgülü cam kapılar ile ayıran tasarımcılar mükemmel bir mekan uygulamasına imza atmışlar. Aksesuarlarından mobilyalarına, iç mekan tasarımından mimarisine kadar bulutların üzerinde hissi veren bir dekorasyon oluşturulmuş.     

Huzurlu bir çalışma ortamı

Midcentury Modern Desk in Solid Ash Biggs & Quail Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Biggs &amp; Quail

Midcentury Modern Desk in Solid Ash

Biggs & Quail
Biggs &amp; Quail
Biggs & Quail

Çalışma odasında en çok aranan özellik doğru ışık, ferah bir ortam ve rahat bir çalışma masasıdır. Bu çalışma odasında bütün bu özellikleri bulabilirsiniz. Ayrıca beyaz dekorasyon ile huzurlu bir havanın da sağlandığı dekorasyonda bitkilendirme bile unutulmamış. Böyle bir odada çalışmaktan keyif alabilirsiniz. 

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