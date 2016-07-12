Tüm parlaklığıyla, ultra beyaz dekorasyonlar!

Beyaz dekorasyon denince aklınıza çabuk kirlenen yatak örtüleri, leke izi kalmış koltuklar falan gelmesin çünkü hepsinin bir çözümü var. Kir tutmayan kumaşlar, silinebilen duvarlar, leke tutmayan mobilyalar derken artık beyaz renk, kullanmaktan korkulan renkler listesinden çoktan çıktı. Öyleyse bunu dekorasyonlarınızda dilediğinizce beyaz kullanarak kutlayabilirsiniz. Ferahlığın ve aydınlığın rengi olan beyaz, en kapalı mekanları bile ışıl ışıl ortamlara dönüştürebiliyor. Yeterince büyük olmayan odaları daha geniş göstermenin en etkili yolu olan beyaz dekorasyonu uygulamak için kolları sıvadıysanız bu örnekleri görmeden karar vermeyin. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden şık ve güzel, ultra beyaz dekorasyonlara ayırıyoruz. Bu örnek tasarımlar belki sizin de evinizin ilham kaynağı olacak.