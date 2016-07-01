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Türkiye'den 10 özgün oturma odası tasarımı

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Oturma Odası
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Oturma odası evin hem en büyük hem de dekorasyonuna en çok özen gösterilen odası. Evde geçirdiğimiz uyanık saatlerin çoğu oturma odamızda geçiyor. Ailece bu mekanda toplanıyor, televizyon izliyor, sohbet ediyor, misafirlerimizi bu mekanda ağırlıyoruz. Bazen kenara çekilip gazete veya bir kitap okuyor ya da internette vakit geçiriyoruz. Nihayetinde zamanımızın çoğunu bu odada geçiyoruz. Eskiden dekorasyon dergilerine baktığımızda kusursuz bir oturma odası görürsek otomatikman bunun başka bir ülkede olduğunu farz ederdik. Genişçe bir odaya alelade koyulmuş mobilyalar değil de duvarlarında zeminine, perdelerinden aksesuarlarına bir bütünlük içinde olan dekorasyonların zamanında ülkemizde pek de gerçekleşmediğini, daha doğrusu bunun yalnızca belirli bir zümre tarafından gerçekleştirilebildiğini düşünmemiz elbette son derece doğal çünkü bu doğruydu. Ulaşılabilir mobilya ve dekoratif aksesuarların çeşitleri azdı, belki bizlerin bilinci bu konularda fazla gelişmemişti, belki de o kadar da önemli değildi. Oysaki artık biliyoruz ki, hoşumuza giden, bizi ifade eden bir atmosfere sahip olan mekanlar kendimizi iyi hissetmemiz sağlıyor ve bu da doğal olarak günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, kendimize güvenimizi etkiliyor. Enteresan değil mi? Ama doğru. 

Artık dergilere bakıp başkalarının ne kadar güzel dekorasyonlar yapabildiğini görme ve bunun bizler için ulaşılmaz olduğunu düşünme devri bitti. Ülkemizden de artık muhteşem dekorasyon örnekleri çıkıyor, üstelik yalnızca saray yavrusu gibi ev için değil, bizler gibi orta halli yaşamlar süren insanların evleri için de! Bugün sayfamızın konuğu da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden iç mimarlar ve dekoratörler tarafında oluşturulmuş oturma odası örnekleri. Tamamı ülkemizden, tamamı yerli olan bu örnekler, iyi bir oturma odası dekorasyonunun nasıl da bir bütün olduğunu, yalnızca mobilya ve halı koymakla bitmediğini kanıtlar nitelikte. Gelin hep beraber gezelim.

Muhteşem bir renk skalası

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Fotoğrafta CCT Investments portföyünde yer alan ve Trabzon'da konumlanan bir dairenin oturma odasını görüyoruz. Beyazdan fümeye olan renk geçişlerinin odanın her bir tarafındaki eşyalara nasıl yayıldığına dikkat!

Feng shui

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng shui prensiplerine göre döşenmiş, hem göze hem de ruha hitap eden bu şık oturma odası ise konsept uzmanı İç Mimar Meral Akçay tarafından dekore edilmiş. Aksesuarlardaki kontrast renkler dikkat çekici.

Bütünlüğün önemi

Salon homify İç Dekorasyon
homify

Salon

homify
homify
homify

Manisa'da konumlanan ve Öms Özel Mobilya Dekorasyon tarafından dekore edilen bu konutun oturma odası ise her bir parça arasındaki ilişki ve oluşturdukları bütünlük açısından ilgimizi çekti ve listemize girdi. Modernize edilmiş Chesterfiedl koltukları, muhteşem döşemesiyle çağdaş bir tekli koltuk, kütüphane ile entegre televizyon ünitesi ve koyu renkli zemin kaplaması ile bu ünitenin uyumu, tavanı dekorasyona dahil eden koyu renkli avize…  

Zarif ve klasik

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnek ise Ordu'dan, Yücel Partners imzasını taşıyor. Mobilya ile aksesuarların uyumu ve seçilen renkler sayesinde son derece elit, sofistike ve lüks bir görünüm oluşturulmuş.

Tavandan tabana dekorasyon

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İyi bir dekorasyon demek tavan tabana, her şeyi ile eksiksiz bir dekorasyon demektir. Fotoğraftaki örnekte İndeksa Mimarlık İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş bir oturma odası örneği görüyoruz. Dikkat ederseniz, mobilyalar son derece sade modellerden seçilmiş ve esas hareket tavan, duvar ve zemin dekorasyonu ile sağlanmış.

Duvarlar ve aydınatma

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Bir mekandaki en geniş alanların duvarlar olduğunu, mekanı çepeçevre sardığını ve bu geniş alanlarda yapılacak iyi bir dekorasyon çalışması ile şık ve çarpıcı bir mekan oluşturulabileceğini unutmayın. Günümüzde duvarlar için seçenekler yalnızca badana veya duvar kağıdıyla bitmiyor, onlarca farklı kaplama malzemesi ile yüzlerce farklı doku ve renk çalışması yapmak mümkün.

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Küçük olması sıradan olmasını gerektirmiyor

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Oturma odanızın küçük olması sıradan olmasını gerektirmiyor. Doğru renkler ve doğru desenler bir arada kullanıldığında, küçük oturma odaları da ferahlıklarını kaybetmeden şık ve çarpıcı bir görünüme kavuşabilirler. Gri ağırlıklı dekorasyon, duvar boyunca mekanı geniş gösteren gri çizgiler ve bunlarla kombine edilmiş kızıl tonlarında dikey çizgili bir tekli koltuk buna en güzel örnek.

Yıldız parçalar kullanın

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

İyi bir oturma odası dkorasyonunda genelde bir adet yıldız parça bulunur. Bu parça mekana girer girmez tüm dikkati üzerine çeken türde bir mobilya parçası ya da aksesuar olabilir, tıpkı bu fuşya rengindeki kanepe gibi.

Muhteşem tavan çalışması

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Tavanlar da dekorasyona katılması gereken alanlaradn biridir. Evinizin tarzına utygun bir şekilde, iyi bir aydınlatma çalışması ile entegre birçok farklı asma tavan çalışması yapılabilmekte. Bu örnekte klasik stile sahip bir oturma odası için gerçekleştirilmiş, antik İtalyan villalarını andıran bir tavan süslemesi görüyoruz.

Aydınlatma elemanları

Ankara Villa Projesi homify Modern Oturma Odası oturmaodası,koltuk,yüksek tavan
homify

Ankara Villa Projesi

homify
homify
homify

Fotoğrafta Nuevo Tasarım tarafından gerçekleştirilmiş bir villa oturma odası dekorasyonu görüyoruz. Ankara'da konumlanan bu villa yüksek tavanı sayesinde diğer örneklerimize göre daha haşmetli bir yapıya sahip ancak bu ondan fikirler alamayacağımız anlamına gelmiyor. Tama belki oturma odamızda  mermer kaplı devasa bir şöminemiz yok ama oturma grubumuzun üzerinde bir aydınlatma ihtiyacımız var, değil mi? Sıradan ve alışılagelmiş bir avize yerine, biraz yatırım yaparak çarpıcı ve mekanın yıldız parçası olabilecek düzeyde bir aydınlatma elemanı muhteşem sonuçlar verecektir.

Konuyla ilgili, ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

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