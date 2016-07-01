Türkiye'den 10 özgün oturma odası tasarımı

Oturma odası evin hem en büyük hem de dekorasyonuna en çok özen gösterilen odası. Evde geçirdiğimiz uyanık saatlerin çoğu oturma odamızda geçiyor. Ailece bu mekanda toplanıyor, televizyon izliyor, sohbet ediyor, misafirlerimizi bu mekanda ağırlıyoruz. Bazen kenara çekilip gazete veya bir kitap okuyor ya da internette vakit geçiriyoruz. Nihayetinde zamanımızın çoğunu bu odada geçiyoruz. Eskiden dekorasyon dergilerine baktığımızda kusursuz bir oturma odası görürsek otomatikman bunun başka bir ülkede olduğunu farz ederdik. Genişçe bir odaya alelade koyulmuş mobilyalar değil de duvarlarında zeminine, perdelerinden aksesuarlarına bir bütünlük içinde olan dekorasyonların zamanında ülkemizde pek de gerçekleşmediğini, daha doğrusu bunun yalnızca belirli bir zümre tarafından gerçekleştirilebildiğini düşünmemiz elbette son derece doğal çünkü bu doğruydu. Ulaşılabilir mobilya ve dekoratif aksesuarların çeşitleri azdı, belki bizlerin bilinci bu konularda fazla gelişmemişti, belki de
o kadar da önemli değildi. Oysaki artık biliyoruz ki, hoşumuza giden, bizi ifade eden bir atmosfere sahip olan mekanlar kendimizi iyi hissetmemiz sağlıyor ve bu da doğal olarak günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, kendimize güvenimizi etkiliyor. Enteresan değil mi? Ama doğru.
Artık dergilere bakıp başkalarının ne kadar güzel dekorasyonlar yapabildiğini görme ve bunun bizler için ulaşılmaz olduğunu düşünme devri bitti. Ülkemizden de artık muhteşem dekorasyon örnekleri çıkıyor, üstelik yalnızca saray yavrusu gibi ev için değil, bizler gibi orta halli yaşamlar süren insanların evleri için de! Bugün sayfamızın konuğu da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden iç mimarlar ve dekoratörler tarafında oluşturulmuş oturma odası örnekleri. Tamamı ülkemizden, tamamı yerli olan bu örnekler, iyi bir oturma odası dekorasyonunun nasıl da bir bütün olduğunu, yalnızca mobilya ve halı koymakla bitmediğini kanıtlar nitelikte. Gelin hep beraber gezelim.
Fotoğrafta CCT Investments portföyünde yer alan ve Trabzon'da konumlanan bir dairenin oturma odasını görüyoruz. Beyazdan fümeye olan renk geçişlerinin odanın her bir tarafındaki eşyalara nasıl yayıldığına dikkat!
Feng shui prensiplerine göre döşenmiş, hem göze hem de ruha hitap eden bu şık oturma odası ise konsept uzmanı İç Mimar Meral Akçay tarafından dekore edilmiş. Aksesuarlardaki kontrast renkler dikkat çekici.
Manisa'da konumlanan ve Öms Özel Mobilya Dekorasyon tarafından dekore edilen bu konutun oturma odası ise her bir parça arasındaki ilişki ve oluşturdukları bütünlük açısından ilgimizi çekti ve listemize girdi. Modernize edilmiş Chesterfiedl koltukları, muhteşem döşemesiyle çağdaş bir tekli koltuk, kütüphane ile entegre televizyon ünitesi ve koyu renkli zemin kaplaması ile bu ünitenin uyumu, tavanı dekorasyona dahil eden koyu renkli avize…
Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnek ise Ordu'dan, Yücel Partners imzasını taşıyor. Mobilya ile aksesuarların uyumu ve seçilen renkler sayesinde son derece elit, sofistike ve lüks bir görünüm oluşturulmuş.
İyi bir dekorasyon demek tavan tabana, her şeyi ile eksiksiz bir dekorasyon demektir. Fotoğraftaki örnekte İndeksa Mimarlık İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş bir oturma odası örneği görüyoruz. Dikkat ederseniz, mobilyalar son derece sade modellerden seçilmiş ve esas hareket tavan, duvar ve zemin dekorasyonu ile sağlanmış.
Bir mekandaki en geniş alanların duvarlar olduğunu, mekanı çepeçevre sardığını ve bu geniş alanlarda yapılacak iyi bir dekorasyon çalışması ile şık ve çarpıcı bir mekan oluşturulabileceğini unutmayın. Günümüzde duvarlar için seçenekler yalnızca badana veya duvar kağıdıyla bitmiyor, onlarca farklı kaplama malzemesi ile yüzlerce farklı doku ve renk çalışması yapmak mümkün.
Oturma odanızın küçük olması sıradan olmasını gerektirmiyor. Doğru renkler ve doğru desenler bir arada kullanıldığında, küçük oturma odaları da ferahlıklarını kaybetmeden şık ve çarpıcı bir görünüme kavuşabilirler. Gri ağırlıklı dekorasyon, duvar boyunca mekanı geniş gösteren gri çizgiler ve bunlarla kombine edilmiş kızıl tonlarında dikey çizgili bir tekli koltuk buna en güzel örnek.
İyi bir oturma odası dkorasyonunda genelde bir adet yıldız parça bulunur. Bu parça mekana girer girmez tüm dikkati üzerine çeken türde bir mobilya parçası ya da aksesuar olabilir, tıpkı bu fuşya rengindeki kanepe gibi.
Tavanlar da dekorasyona katılması gereken alanlaradn biridir. Evinizin tarzına utygun bir şekilde, iyi bir aydınlatma çalışması ile entegre birçok farklı asma tavan çalışması yapılabilmekte. Bu örnekte klasik stile sahip bir oturma odası için gerçekleştirilmiş, antik İtalyan villalarını andıran bir tavan süslemesi görüyoruz.
Fotoğrafta Nuevo Tasarım tarafından gerçekleştirilmiş bir villa oturma odası dekorasyonu görüyoruz. Ankara'da konumlanan bu villa yüksek tavanı sayesinde diğer örneklerimize göre daha haşmetli bir yapıya sahip ancak bu ondan fikirler alamayacağımız anlamına gelmiyor. Tama belki oturma odamızda mermer kaplı devasa bir şöminemiz yok ama oturma grubumuzun üzerinde bir aydınlatma ihtiyacımız var, değil mi? Sıradan ve alışılagelmiş bir avize yerine, biraz yatırım yaparak çarpıcı ve mekanın yıldız parçası olabilecek düzeyde bir aydınlatma elemanı muhteşem sonuçlar verecektir.
Konuyla ilgili, ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.