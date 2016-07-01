Türkiye'den 10 özgün oturma odası tasarımı

Oturma odası evin hem en büyük hem de dekorasyonuna en çok özen gösterilen odası. Evde geçirdiğimiz uyanık saatlerin çoğu oturma odamızda geçiyor. Ailece bu mekanda toplanıyor, televizyon izliyor, sohbet ediyor, misafirlerimizi bu mekanda ağırlıyoruz. Bazen kenara çekilip gazete veya bir kitap okuyor ya da internette vakit geçiriyoruz. Nihayetinde zamanımızın çoğunu bu odada geçiyoruz. Eskiden dekorasyon dergilerine baktığımızda kusursuz bir oturma odası görürsek otomatikman bunun başka bir ülkede olduğunu farz ederdik. Genişçe bir odaya alelade koyulmuş mobilyalar değil de duvarlarında zeminine, perdelerinden aksesuarlarına bir bütünlük içinde olan dekorasyonların zamanında ülkemizde pek de gerçekleşmediğini, daha doğrusu bunun yalnızca belirli bir zümre tarafından gerçekleştirilebildiğini düşünmemiz elbette son derece doğal çünkü bu doğruydu. Ulaşılabilir mobilya ve dekoratif aksesuarların çeşitleri azdı, belki bizlerin bilinci bu konularda fazla gelişmemişti, belki de o kadar da önemli değildi. Oysaki artık biliyoruz ki, hoşumuza giden, bizi ifade eden bir atmosfere sahip olan mekanlar kendimizi iyi hissetmemiz sağlıyor ve bu da doğal olarak günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, kendimize güvenimizi etkiliyor. Enteresan değil mi? Ama doğru.

Artık dergilere bakıp başkalarının ne kadar güzel dekorasyonlar yapabildiğini görme ve bunun bizler için ulaşılmaz olduğunu düşünme devri bitti. Ülkemizden de artık muhteşem dekorasyon örnekleri çıkıyor, üstelik yalnızca saray yavrusu gibi ev için değil, bizler gibi orta halli yaşamlar süren insanların evleri için de! Bugün sayfamızın konuğu da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden iç mimarlar ve dekoratörler tarafında oluşturulmuş oturma odası örnekleri. Tamamı ülkemizden, tamamı yerli olan bu örnekler, iyi bir oturma odası dekorasyonunun nasıl da bir bütün olduğunu, yalnızca mobilya ve halı koymakla bitmediğini kanıtlar nitelikte. Gelin hep beraber gezelim.