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Ufuk açıcı yemek odası tasarımları

Homify TR Homify TR
Warm Dining , Whitehouse Interiors Whitehouse Interiors Modern Yemek Odası
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Anlaşılan o ki insanoğlunun yemek zamanları için oluşturduğu ritüel ve gelenekler köklü bir tarihe sahip. Yemek odaları, Ortaçağ'dan itibaren büyük salonlar şeklinde tasarlanarak feodal kralların geniş hanedan üyeleriyle bir arada yemek yemelerine olanak sağladı. O günlerde yemek odaları, gürültülü, dumanlı ve mahşeri bir kalabalığın yer aldığı salonlardır. Zaman geçtikçe aile kurumu güçlendi ve yemek odaları arkadaşların ve aile üyelerinin bir araya geldikleri evin özel bölümlerinden birine dönüştü. Yıllar içinde moda, sofra adabı ve mobilya tasarımlarında yaşanan değişimler devam ettikçe günümüzdekine benzer yemek odası anlayışları ortaya çıktı. Bugün homify olarak İngiliz uzmanlarımızın seçtiği yemek odası tasarımlarını sizlerle buluşturuyoruz. Kendi yemek odanız için ilham verecek ve yeni ufuklar edinmenizi sağlayacak bir şeyler arıyorsanız bu çalışmayı kaçırmayın!

Resmi temaslar

Stephanie Coutas's projects, Stephanie Coutas Stephanie Coutas Modern Yemek Odası
Stephanie Coutas

Stephanie Coutas's projects

Stephanie Coutas
Stephanie Coutas
Stephanie Coutas

İlk yemek odası önerimiz akşam yemeklerinin çok daha resmi olduğu çağlara ait izler taşıyor. Altın varaklı duvarlar, görkemli avize ve kaliteli kumaşla kaplanmış kolçaklı sandalyeler bu yemek odasını gerçekten lüks bir yere dönüştürüyor. Tasarımcı, bu tip resmi yemek odalarında sıkça görülen koyu renkli ahşap ağırlığını kırmayı tercih etmişti. Açık renkli, krem beyazı çizgilere yer yer pembelerin eşlik ettiğini görüyoruz. Böylece ortaya resmi fakat aynı zamanda iç ısıtan, her yemeğin bir şölene dönüşeceği izlenmini veren bir yemek odası çıkıyor.

Pembe ve mor

Feature Wall Whitehouse Interiors Modern Yemek Odası
Whitehouse Interiors

Feature Wall

Whitehouse Interiors
Whitehouse Interiors
Whitehouse Interiors

Bu yemek odasında da pembenin ağırlığını görüyoruz. Bu sefer ufak bir detay olmaktansa odaya parlak bir hava katan, hakim renk olarak karşımıza çıkıyor. Duvarlardaki metalik tonlar ve tavandan sarkan üç avize perdelerin koyu renkli morunu dengeliyor. Bu oda, özel bir yemek odası tasarlarken görkemli ve detaylı bir yemek masasına ihtiyaç duymadığınızı kanıtlıyor. Doğru dekorasyonla, basit bir masa-sandalye takımı da aynı işi görebiliyor.  Aynı zamanda tasarımda ve masa düzeninde kullanılan renklerin çeşitliliğiyle de tek tip bir hava yakalanmış.

Mutfakta yemek

Headlands Cottage - Interior Barc Architects Modern Mutfak
Barc Architects

Headlands Cottage – Interior

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

Daha rahat bir hava için yemek odanızı mutfakla birleştirebilirsiniz. Böylece misafirleriniz geldiğinde yemek masasında bir kadeh şarabın tadını çıkarırlarken, siz de yemek hazırlıklarınızın son bölümünü zorlanmadan yapabilirsiniz. Ayrıca böylece servis yapmak da çok kolaylaşıyor. Ağır tabakları evin diğer odasına taşımaktan kurtuluyor, tuz gibi sıkça unutulan şeylerle baş etmek zorunda kalmıyorsunuz.

Sevimli aydınlatma

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Yemek Odası
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Yemek odasına bu kadar geniş bir alan ayıracak kadar şanslıysanız bu genişliği doldurabilmek ve dikkat çekici bir hava yakalayabilmek adına pek çok aksesuara ihtiyaç duyarsınız. Bu aksesuarlardan biri de aydınlatma gereçleri olacaktır. Tavandan sarkan bu enfes lambalar, farklı yüksekliklere asılarak masanın üstünde dolaşan gök cisimleriymiş gibi bir hava yaratıyorlar.

Restoranda yemek

The Ship Hotel, Chichester, West Sussex The Silkroad Interior Design Ticari alanlar Oteller
The Silkroad Interior Design

The Ship Hotel, Chichester, West Sussex

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

Ortaçağ'ın ortaklaşa kullanılan yemek odaları geçmişte kalsa da hâlâ umuma açık alanlarda yemek yeme geleneği sürüyor: restoranlar! Bu muhteşem yemek salonu, bir otelin yemek bölümünden alınmış. Modaya uygun dekor, bir evin yemek salonunda da harika duracakmış gibi görünüyor. Altın ile ahşap tonlarının buluştuğu sandalyeler, masa ve canlı yeşil renklerdeki bitkilerle uyum içindeki ayna kesilikle iştah açıcı bir görüntü sunuyor.

Dar alanda harikalar yaratmak

Dining / Living elliot James Pte Ltd Modern Oturma Odası
elliot James Pte Ltd

Dining / Living

elliot James Pte Ltd
elliot James Pte Ltd
elliot James Pte Ltd

Bir apartman dairesinde veya küçük bir evde yaşıyorsanız ve yemek odası olarak ayırabileceğiniz bir odanız yoksa endişelenmenize gerek yok! Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi tarz sahibi bir yemek yeme bölümünü çok küçük bir alana da sığdırabilirsiniz. Kanepenin arkasına yerleştirilen yemek masasının koyu ahşap rengi, odanın diğer bölümlerindeki açık renklerle hoş bir kontrast yaratıyor. Böyle bir planlamayla renkleri konumlandırarak aynı oda içinde çok farklı iki bölüm yaratmak mümkün görünüyor.

Çarpıcı manzara

Riverside Villa, GHK Architects GHK Architects Klasik Evler
GHK Architects

Riverside Villa

GHK Architects
GHK Architects
GHK Architects

Yemek odası, evin en önemli ve sıkça kullanılan bölümlerinden biriyse neden muhteşem manzarası olan bir yerde yer almasın? Bu evin nefes kesici bahçe manzarası tam da bu iş için kullanılmış ve yemek masası arka bahçeye bakacak şekilde yerleştirilmiş. Kahvaltı etmek ve güne mutlulukla başlamak için harika bir yer!

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Yemek odanızı yeniden tasarlamak istiyorsanız bu dekorasyon fikirlerini kaçırmayın.

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