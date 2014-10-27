Ufuk açıcı yemek odası tasarımları

Anlaşılan o ki insanoğlunun yemek zamanları için oluşturduğu ritüel ve gelenekler köklü bir tarihe sahip. Yemek odaları, Ortaçağ'dan itibaren büyük salonlar şeklinde tasarlanarak feodal kralların geniş hanedan üyeleriyle bir arada yemek yemelerine olanak sağladı. O günlerde yemek odaları, gürültülü, dumanlı ve mahşeri bir kalabalığın yer aldığı salonlardır. Zaman geçtikçe aile kurumu güçlendi ve yemek odaları arkadaşların ve aile üyelerinin bir araya geldikleri evin özel bölümlerinden birine dönüştü. Yıllar içinde moda, sofra adabı ve mobilya tasarımlarında yaşanan değişimler devam ettikçe günümüzdekine benzer yemek odası anlayışları ortaya çıktı. Bugün homify olarak İngiliz uzmanlarımızın seçtiği yemek odası tasarımlarını sizlerle buluşturuyoruz. Kendi yemek odanız için ilham verecek ve yeni ufuklar edinmenizi sağlayacak bir şeyler arıyorsanız bu çalışmayı kaçırmayın!