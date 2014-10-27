homify 360°: Bir Portekiz köşkü

Bugün sizlere çok özel bir proje sunuyoruz. Göz alıcı tarihi binaların bölgeye beklenmedik bir etki yaptığı, Portekiz'in kuzeyinde, Braga'daki Três Esquinas Köşkü. Bu köşk, bu orta çağ şehrinin göbeğinde, bir saray uzantısı olarak inşa edilmiş. Mekanında gururla dimdik duran bu köşkün görkemi günümüze kadar renovasyonlar ile korunmuş olsa da, aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi, köşkün sokağa bakan cephesi profesyonel bakım ve özen eksikliğinin izlerini taşıyor ve bir viranlık ve nahoşluk sergiliyor. Homify'daki işinin ehli uzmanlarımız bu unutulmuş hazineye sahip çıkıp, bu köşke eski cazibesini yeniden kazandırdılar. İçeride de küçük bir sürpriz var: göreceğiniz gibi, çağdaş iç mekan tasarımı sayesinde, köşkün içinde eski ve yeni dünyalar bir arada yaşatılıyor. Renovasyonlar olumlu bir etki yapıyor ve bu sayede, umuyoruz ki bu etki mahalleninde yeniden canlanmasına yardımcı olacak.