homify 360°: Bir Portekiz köşkü

Bugün sizlere çok özel bir proje sunuyoruz. Göz alıcı tarihi binaların bölgeye beklenmedik bir etki yaptığı, Portekiz'in kuzeyinde, Braga'daki Três Esquinas Köşkü. Bu köşk, bu orta çağ şehrinin göbeğinde, bir saray uzantısı olarak inşa edilmiş. Mekanında gururla dimdik duran bu köşkün görkemi günümüze kadar renovasyonlar ile korunmuş olsa da, aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi, köşkün sokağa bakan cephesi profesyonel bakım ve özen eksikliğinin izlerini taşıyor ve bir viranlık ve nahoşluk sergiliyor. Homify'daki işinin ehli uzmanlarımız bu unutulmuş hazineye sahip çıkıp, bu köşke eski cazibesini yeniden kazandırdılar. İçeride de küçük bir sürpriz var: göreceğiniz gibi, çağdaş iç mekan tasarımı sayesinde, köşkün içinde eski ve yeni dünyalar bir arada yaşatılıyor. Renovasyonlar olumlu bir etki yapıyor ve bu sayede, umuyoruz ki bu etki mahalleninde yeniden canlanmasına yardımcı olacak.
Nihayet evin arkasını görüyoruz. Burada komşu sarayın nasıl konumlandırıldığının farkına varıyoruz. Bu alanda tablo gibi bir bahçenin ve zengin çimenliğin ortasındayız. Portakal ağaçları yaz aylarında hoş bir gölgelik, baharda da beyaz çiçeklerin bir gösterisini sunuyor. Bu köşk, çağdaş dönemden orta çağa bir seyahatin kendi evinizde bir tur atarak nasıl yapılacağının muazzam bir örneğini sunuyor.
Köşkün ön kısmı, tahta cam çerçevelerinin yeniden yapılması ve yan duvarların zengin dekorasyonu ile orijinal göz alıcılığını geri kazandı. Ana yüzeyi kaplayan canlı turkuvaz kaplama bu tarihsel sahneye neşe katıyor ve çağdaş teknikler ile eski dünya cazibesinin bir karışımıyla köşkü geleceğe taşıyor.
Bu evin tasarımında doğal ışık önemli bir rol oynuyor. Evin ön cephesi batı yönüne giden sokağa bakarken, arkası doğuya dönük. Bu, evin içinin güneşli ve aydınlık olmasını sağlıyor ve gün boyunca güneşten bolca yararlanılmasını olanaklı kılıyor. Buna ek olarak, evin içindeki açık alan konsepti ışığın evdeki tüm yaşam alanlarından geçmesini sağlıyor. Göreceğiniz gibi, bunu arttıran bir unsur da tasarımcıların akıllıca seçtikleri renk paleti.
Mimarlar, seçilen çağdaş tarzdan maksimum verimi alabilmek adına, renovasyon sırasında alanları birleştirip, bir akıcılık yaratırken, her odaya da kendi karakterini vermeyi bildiler. Evin ön kısmında bulunan ofis gri fayansları ve seçkin siyah mobilyaları ile evin geri kalanından ayrılıyor.
Dönüştürülmüş bir çatı alanına benzeyen bir oda olmaksızın hiçbir çağdaş ev tamamlanmış sayılmaz. Bu köşkte de, yapılarını ve ölçülerini vurgulayacak şekilde ahşapları keskin bir beyaz ile boyamak bu işlevi yerine getirmiş. Yine, beyaza boyanan merdiven alana sofistike bir dokunuş verirken, soluk çam zeminin ve çatının ışıkları mekanı aydınlıkla dolduruyor.
Tektip ve ahenkli bir etki oluşturabilmek adına evin her köşesinde ahşap zemin ve beyaz renk kullanılıyor. Ayrıca, mutfakta ve banyoda da gömme gri mermer döşemeler mekana seçkin bir görünüm ve his sunuyor. Değişken ışık dolguları, her bir unsurun farklı ancak birlik halinde olduğu bu odaya sıcaklık katıyor. Mermer tezgahın ince gri damarları doğanın güçlerinin bir dekorasyon harikasına dönüştürülmesinin güzel bir örneğini sunuyor.
Evin en üst katında, tam çatının alt kısmında suiti ve giyinme odası ile bir yatak odası göreceksiniz. Burada yine beyazın tonları hüküm sürüyor. Sıcak ve doğal materyaller zeminden duvarlara, duvarlardan tavana uzanıyor. Basit dekorlar ve nötr renkler alana gündelik bir his verirken, rahatlığı ve samimiyeti davet eden sıcak bir hava yaratıyor.