Duvar kağıdı fikirleri

Bir zamanlar duvar kağıdı yapıştırmak büyük bir işkenceydi. Mevcut duvar kağıdını kaldırmak için zaman ve emek harcamanız gerekiyordu. Temizliği bitirir bitirmez de duvarın her bölümünü yeniden kaplamak zorundaydıınz. Günümüzde ise duvar kağıdı yapıştırma ve sökme işlemi zahmetsizce yapılabiliyor. Bazı markaların yapışkanlı duvar kağıtları var. Bazıları ise zehirli olmayan ve suda çözünebilen yapıştırıcılarla sökme işlemini kolaylaştırıyorlar. Bunları kullanarak evinizin duvarlarını yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayarak kaplayabilirsiniz.
Ama artık sadece duvar kağıdıyla değil, ahşap ve folyo gibi malzemelerle de duvarlarınızı renklendirebilirsiniz. İngiliz uzmanlarımızın seçtiği duvar tasarımları sizeler için çarpıcı örnekler sunuyor. Geometrik, klasik ya da sıradışı bir tasarım arıyorsanız bu yazıda mutlaka hoşunuza gidecek bir şeyler bulacaksınız! Bir göz atın…
Cole & Son, uzun yıllardır duvar kağıdı endüstrisinin önemli firmalarından biridir. Tasarımlarıyla modayı ve trendleri belirleyen firma, yenilikçi duvar kağıtlarıyla sadece duvarların değil mobilyaların da tasarımlarına etki etmeyi başarıyor. Fotoğrafta Cole & Son'un geniş katalogundan seçilmiş ürünlerle Fabrics & Papers'ın tasarladığı bir duvarı görüyoruz. Burada kalın ve grafik desenlerin yer aldığı bir duvar kağıdının iç tasarımla kolaylıkla eşleşmesini görüyoruz. Bu duvarın düz beyaz olduğunu bir düşünün… Duvar kağıdıyla tamamen yeni bir bakış açısı getirilerek, önemli bir hava katılmış.
Farklı yüzeylerin bir araya getirildiği bu duvar kaplamasının altında Giles Miller Studio imzası bulunuyor. Vicarage Gate Residence için tasarlanan bu duvar kaplaması, baklava desenli binlerce ufak panelin bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Farklı renklerdeki paneller, böylece dalgalı bir görüntü yaratarak monte edildikleri yüzeyde ön plana çıkmışlar. Bu tasarıma ev sahipliği yapan rezidans, Londra'nın gözde semtlerinden birinde yer alıyor. Bu ahşap kaplamayı rezidansın lobisinde görebiliyoruz.
Cennet çiçeği olarak adlandırılan bir çiçekten ilham alınarak tasarlanan bu duvar kağıdı, canlı renkleriyle hem doğa tutkunlarına, hem de iç açıcı bir görüntü arayan ev sahiplerine hitap ediyor. Çarpıcı bir görüntüsü olan bu çiçek, farklı renkleri üzerinde barındırarak pek çok sanat eserinde de kendine yer buluyor. Böylesi bir duvar kağıdıyla evinize rahatlıkla egzotik ve iç ısıtan bir hava katabilirsiniz. Fotoğrafta gri zeminin üstüne uygulandığını gördüğümüz bu desen, Lomas & Lomas'ın elinden çıkmış. Şam işi dokumalardan ilham alınarak tasarlanan duvar kağıdı, kolay sökülebilen ve hava geçiren bir materyalden yapılmış. Özel tasarımı sayesinde bu duvar kağıdını sökerken, zeminde iz kalmaması da başka bir artısı.
İtiraf edelim ki eski hafiye filmlerinde veya polisiye romanlarda yer alan, arkası gizli bir odaya açılan kitaplıklara içimiz gitmiştir. Bu tasarımda, sakin bir çalışma odası veya okuma odasının kitaplık desenli bir duvar kağıdıyla hareketlendirilmesini görüyoruz. Duvar boyunca uzanan bir kitaplığı hem yaptırmak, hem de doldurmak büyük maliyet gerektirdiği için böylesi bir duvar kağıdıyla hayalini kurduğunuz çalışma ortamını yaratabilirsiniz. Anthea's Home Store'un farklı seçenekler sunan katalogundan seçilen bu duvar kağıdında kullanılan sepya tonu da klasikleşmiş bir hava yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca aynı ton, duvar kağıdının odanın diğer elemanlarıyla uyum sağlamasını da kolaylaştırıyor.
MICA, camilerde gördüğümüz çinilerden esinlenerek yaptığı harika duvar kağıdı tasarımlarıyla tanınıyor. Şimdilik 11 farklı renkte mevcut olan bu duvar kağıtlarıyla, oturma odanızın veya banyonuzun canlı bir görüntüye kavuşmasını sağlıyor. MICA'nın kuruluşundaki hikaye de çok ilginç. Thames & Hudson için İslami unsurları yer aldığı modern tasarımları inceleyen Reedah El-Saie, bu çalışma sayesinde bu alanda uzmanlaşmış ve kendi duvar kağıdı koleksiyonunu oluşturmuş.
Umarız bu yazıdaki fikirler sizin için faydalı olmuştur. Homify sayesinde duvar kağıdına geçiş yaparak duvarlarınızı konuşturmaya başlayabilirsiniz!