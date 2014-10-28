Duvar kağıdı fikirleri

Bir zamanlar duvar kağıdı yapıştırmak büyük bir işkenceydi. Mevcut duvar kağıdını kaldırmak için zaman ve emek harcamanız gerekiyordu. Temizliği bitirir bitirmez de duvarın her bölümünü yeniden kaplamak zorundaydıınz. Günümüzde ise duvar kağıdı yapıştırma ve sökme işlemi zahmetsizce yapılabiliyor. Bazı markaların yapışkanlı duvar kağıtları var. Bazıları ise zehirli olmayan ve suda çözünebilen yapıştırıcılarla sökme işlemini kolaylaştırıyorlar. Bunları kullanarak evinizin duvarlarını yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayarak kaplayabilirsiniz.

Ama artık sadece duvar kağıdıyla değil, ahşap ve folyo gibi malzemelerle de duvarlarınızı renklendirebilirsiniz. İngiliz uzmanlarımızın seçtiği duvar tasarımları sizeler için çarpıcı örnekler sunuyor. Geometrik, klasik ya da sıradışı bir tasarım arıyorsanız bu yazıda mutlaka hoşunuza gidecek bir şeyler bulacaksınız! Bir göz atın…