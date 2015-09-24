Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri ve stillerle ilgili fikirler

Işıl ışıl, göz alıcı bir salon dekorasyonu örneği ile devam edelim. Kasvetli ve koyu renkli mobilya ürünlerinin verdiği ağırlıktan kaçınanlara klasik stil öğelerin daha açık renk tonlarında nasıl ışıl ışıl bir salon dekorasyonu oluşturacağının en güzel örneklerinden biri. Pudra rengi duvar zemini ile beyaz renk kolon kaplaması kullanılmış. Yemek masası ve koltuk takımları birbiriyle uyumlu tonlarda klasik stil dizayn edilmiş. Şık bir dizayn sahibi olan sehpada dekoratif çiçek ve aksesuarlarla süslenerek tamamlanmış. Kırık beyaz renk tonlarında mobilya ürünleri ve koltuk takımları kullanmayı tercih edenlere enfes bir klasik stil örneği sunuyor. Gözde mekanlar yaratmak, şık bir salon dekorasyonu tasarlamak renklerin ve dokuların dilinden geçebilir. Belirgin bir tarzı, klasik stili farklı yorumlamalarla, duru renk akışıyla yansıtabilirsiniz. Evlerimizin vazgeçilmezi salonlarımız, kendine özgü mobilya ürünleri ve dekorasyon stili ile daha göz alıcı bir hale gelecektir.

Daha fazla salon dekorasyonu örnekleri incelemek isteyenler için, Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.