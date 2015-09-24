Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri ve stillerle ilgili fikirler

Evlerimizin vitrini, konuk ve yakınlarımızı keyifle ağırladığımız biricik mekanlar salon ve oturma odalarımızdır. Dolayısıyla belki de evlerin en özenilen mekanlarıdır. Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için oldukça fazla sayıda salon ve oturma odaları ile ilgili örneklere rastlayabileceğiniz gibi, farklı stil ve tarzlarda da dizayn alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Salonlarımızı dekore ederken kişiliğimize ve ruhumuza hitap eden, bizi ifade eden ağırlama mekanları olarak düşünebiliriz. Hem ev ahalisi için konforu sağlarken, hem göze hitap eden bir salon birçok evin ihtiyacıdır. Salon dekorasyonu ile ilgilenenler için farklı çözümler arayanlar için, Salon iç dekorasyon örnekleri ve çözümler yazımıza da bir göz gezdirmelerini öneririz. Birbirinden özel tasarımlarıyla salon dekorasyonu örnekleri ve farklı stillerle ilgili, sizin için derlediğimiz örnekleri incelemeye başlayabiliriz.
Salon dekorasyonu için modern stil yaklaşımlarla hem renk uyumunu yakalayabilir, hem de muntazam bir salon dekorasyonu elde edebilirsiniz. Özellikle uyum ve renkler üzerinden ahenk yakalamaktan keyif alanlara enfes bir salon dekorasyonu örneği. Ayrıca aykırı renk ve dekoratif yaklaşımlarla da ilgileniyor olabilir, farklı ve çarpıcı renklerle de dekorasyon stiline katkıda bulunabilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş salon dekorasyonu örneğimizde açık zemin renkleri mekana ferah bir görünüm kazandırmış. Öte yandan grilerle uyumlu lacivert koltuk takımı, misafirlerinizi ağırlamak için şık formları ile dizayn edilmiş. Gördüğünüz modern stil şık salon dekorasyonu örneği, Ankara'da bulunan Logos Mimarlık tarafından dizayn edilmiş.
Duvar zemini, yer döşemesi ve tavan zeminine kadar beyazlara bürünen salon dekorasyonunda, kontrast etkiler hakim sürmüş. Ara renklerden gri koltuk tasarımları oldukça konforlu ve klasik tarzda görülüyor. Öte yandan dekorasyon ile ilgilenenler için siyahın ve beyazın asil uyumu aşikar. Duvar dekorunda şıklığıyla siyah beyaz çerçevelerin kullanımı, lamba tasarımı ve aksesuarlarda yine benzer uyumu yakalamak mümkün. Kontrast değerlerin salon dekorasyonuna canlılık ve enerji katacağını unutmayın
Modern stil dizayn edilmiş salon dekorasyonu iç açan açık renk tonlarında mobilya ürünleri, koltuk, duvar ve tavan zemini olarak tercih edilmiş. Yuvarlak yemek masasının bulunduğu alanda beyaz beyaz sandalye ve dekoratif lamba kullanılmış. Yemek alanındaki tek duvar zemini ise canlı mavi renk tonuyla dikkat çekiyor. Tablolarla duvar dekorunu süsleyebileceğiniz gibi dekoratif aynalarla da derinlik katabilirsiniz. Öte yandan belli kullanım alanlarını vurgulayan duvar zemini renkleri, alanları kullanım ihtiyacına göre vurguluyor. Sade ve konforlu dizayn edilmiş koltuklarda kullanılan dekoratif yastıklar ise salon dekorasyonunu güzelleştiren fikirlerden biri olarak aklınızda bulunsun.
Dönemsel etkilerden hoşlananlar için göz alıcı bir salon dekorasyonu örneği. Büyük perdeler, bezemeler ve duvar desenleri, halı unsuru ve gösterişli bir avize. Klasik koltuk takımları ile rahat ve sade çizgisinden ödün vermeyen şık bir tasarım. Duvar dekorlarından aydınlatmaya, aksesuarlardan tablolara özenle her bir detay üzerine düşünenlere enfes bir salon dekorasyonu örneği teşkil ediyor.
Yüksek tavandan sarkan büyük bir avize bile bir salonun havasını tamamen değiştirebilir. Eğer klasik değerlerden etkileniyorsanız, günümüzde de farklı stillerle bir arada kullanabilir, farkınızı hissettirebilirsiniz. Ara renklerle klasik koltuk takımları, dekoratif yastıklar oldukça şık ve konforlu görünüyor. Ahşabın sıcak dokusu ile birleşen şömine unsuru birçok ev sahibinin ilgisini çekebilecek görsellikte. Öte yandan ahşap sehpa tasarımları oldukça orjinal ve mekanın önemli bir eksiğini dolduran uyumlu aksesuarlar ve mumlarla içinizi ısıtan bir atmosfer yaratılmış.
İstenildiği zaman bir araya getirilen ve mekanın şeklini alan farklı tarzlarda koltuk tasarımları olukça beğeniliyor. Hem doku ve renk farkları, hem de kullanışlılığı bakımından konfor sunan tasarımları ile salonların gözdesi haline geliyor. Belki de sadece özgün tasarımları ile koltuk takımları salon dekorasyonunuzu değiştirmeye yetebilir. Gri yer zeminin soluk dokusuyla, pastel renkli koltuk takımlarının bir araya getirilmesi gözü okşuyor. Oldukça şık tasarlanmış koltuk takımları ile konuklarınıza keyifli zamanlar yaşatabilir, ev halkının günlük stresini atmasına destek olabilirsiniz. Salon dekorasyonuna bambaşka bir hava katmak isteyenler için Evlere yepyeni görünüm kazandıran koltuk takımları yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.
Işıklandırma detaylarıyla görselleştirilen raflar, aksesuar sunumlarınız için işlevsel bir görev görüyor. Vitrin tasarlanırken duvarın şeklini alan, hatta pencereye yer açan sistem ahşabın şekil alabilme özelliğinden faydalanarak dizayn edilmiş. Vitrinin aks çizgisinden uzanan koyu renk duvar zemini kaplaması tablolarla süslenmiş.
Klasik stilden vazgeçemeyenlere enfes bir salon dekorasyonu örneği. Görkemli bir salon dekorasyonu yapmak isteyenlerin durağı olan klasik stil, simetriden oldukça besleniyor. Satın aldığınız koltuk takımları, mobilya ürünleri ve aksesuarları düzenlerken belli bir simetrik düzene göre oluşturabilirsiniz. Gösterişli klasik stil avizelerin mekanı ortalayan ve simetriye uyan nizamı, kahverengi aksesuar ve mobilya grupları ile uyum içerisinde. Öte yandan koyu renkli mobilyalar ve klasik stil gibi ağır bir hava veren ürünler kullanacaksanız, duvar zemini ve yer döşemesini açık renk tonlarında tutmak göz yormayan bir yaklaşım olacaktır.
Hem kontast etkilerin yakalandığı, hem de canlı ve göz alıcı renk ve desenlerin kullanıldığı oturma grubu, oldukça konforlu ve kullanışlı tasarlanmış. Eskisi gibi artık benzer tip koltuk takımlarının kullanılmasına gerek kalmıyor. Farklı dokularda, farklı renk ve desenlerde koltukları bir araya getirebilir çarpıcı bir salon dekorasyonu dizayn edebilirsiniz. Öte yandan klasik öğelerle modern mobilya tasarımlarını bir araya getirebilir, farklı stilleri harmanlayabilirsiniz. Küçük alanlarda salon dekorasyonu örneği için, eklektik stille harmanlanmış bir salon dekorasyonunun en şık örneklerinden biri.
Gösterişli ve şık bir salon dekorasyonu örneği ile karşı karşıyayız. Farklı koltuk takımlarından, dokulara, formlara ve sandalye modellerine kadar çeşitlilik ve özel tasarım söz konusu. Her bir mobilya ürünün kendine has formu ve özel duruşu ile özgün bir tasarım dili yakalanmış. Mekanları kullanım amacına göre bölen alanlar farklı zemin rengi ve kaplaması ile ayrılmış. Işıl ışıl göz alıcı bir avize ile görkemli aksesuarlar ve dekoratif tablo ile salon dekorasyonu tamamlanmış.
Işıl ışıl, göz alıcı bir salon dekorasyonu örneği ile devam edelim. Kasvetli ve koyu renkli mobilya ürünlerinin verdiği ağırlıktan kaçınanlara klasik stil öğelerin daha açık renk tonlarında nasıl ışıl ışıl bir salon dekorasyonu oluşturacağının en güzel örneklerinden biri. Pudra rengi duvar zemini ile beyaz renk kolon kaplaması kullanılmış. Yemek masası ve koltuk takımları birbiriyle uyumlu tonlarda klasik stil dizayn edilmiş. Şık bir dizayn sahibi olan sehpada dekoratif çiçek ve aksesuarlarla süslenerek tamamlanmış. Kırık beyaz renk tonlarında mobilya ürünleri ve koltuk takımları kullanmayı tercih edenlere enfes bir klasik stil örneği sunuyor. Gözde mekanlar yaratmak, şık bir salon dekorasyonu tasarlamak renklerin ve dokuların dilinden geçebilir. Belirgin bir tarzı, klasik stili farklı yorumlamalarla, duru renk akışıyla yansıtabilirsiniz. Evlerimizin vazgeçilmezi salonlarımız, kendine özgü mobilya ürünleri ve dekorasyon stili ile daha göz alıcı bir hale gelecektir.
Daha fazla salon dekorasyonu örnekleri incelemek isteyenler için, Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.