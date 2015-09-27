Pratik çözümler: Küçük salon dekorasyonu örnekleri

Eğer küçük bir salona sahipseniz, dekorasyon üzerine düşünürken odak noktanızı belli bir alana taşıyabilirsiniz. Görselde gördüğünüz enfes duvar dekoru olarak değerlendirilen desenler oldukça ilgi çekiyor. Desenli duvar kağıtları, kaplamaları ve zevkinize hitap eden görsellerle bezenen üç boyutlu duvar kağıtlarını da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Gözlerinizi kamaştıracak salon dekorasyonu örneğimizde, mobilya ürünlerinde göz yormayan açık renk tonları ve sıcak renkler harmanlanarak kullanılmış.

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