Pratik çözümler: Küçük salon dekorasyonu örnekleri

Evlerimizin diğer yaşam mahallerine nazaran daha titiz ve özenli davrandığımız alanları salon ve oturma odalarıdır. Hele bir de küçük salon sahibiyseniz, daha fazla itina ve ehemmiyet göstermeniz gerekebilir. Konuklarınızı ağırladığınız, yakınlarınızla günün yorgunluğu ve stresini attığınız yaşam alanları olması sebebiyle salon dekorasyonu oldukça önemli yer teşkil eder. Her daim kapı çalınmasına karşı hazır ve konukları ağırlayabilecek konumda olması beklentisi taşır salonlar. Pekala salon dekorasyonu nasıl yapılır, hangi stiller ve tarzlardan yola çıkılır, bu gibi soruların cevabını yazımızda irdeleyeceğiz. Özellikle küçük salon sahibi bireyler için, salon dizaynı ile ilgili uzmanlarımızın hazırladığı örneklerden yola çıkarak fikir sahibi olacağınızı düşünüyoruz. Evinizi değiştiriyor olabilirsiniz ya da salon dizaynını değiştirmek için yola çıkmış bulunabilirsiniz. Sizlere daha fazla fikir vermesi açısından Salon dekorasyonunda yeni fikirler yazımıza da incelemenizi ayrıca tavsiye ederiz. Bir salon dekorasyonunun akış yönü ve belli bir tarzı temsi etmesini istiyor olabilirsiniz. Ya da tamamen farklı tarzlarda ve aykırı yaklaşımlarla tasarlanmasıyla hemfikir olabilirsiniz. Bunun bazı pratik fikirler ve akılcı çözümlerle sağlanabileceğini, küçük salon dekorasyon örnekleri üzerinden çözümlenebileceğini hatırlatalım. Duvar zemininden yer döşemesine, mobilya ürünlerinden aksesuarlar; hangi stil ve tarzın size hitap ettiğini mi düşünüyorsunuz? Dilerseniz sizin için hazırladığımız küçük salon dekorasyonu örnekleri üzerinden ilham veren bazı fikirler bulabiliriz.
Durgun renkler, nötr renkler, sıcak tonlar ve ara renkler. Şahane kombinasyonuyla farklı dokular ve renkleri duvar zeminlerinde, mobilya takımlarında ve aksesuarlarda değerlendirebilirsiniz. Bu aykırı tutum her bir objenin bir diğerinden bağımsız ve özel niteliklerde olmasını çağrıştıracak. Özgün tasarımlarıyla koltuk modellerinde birbirine benzer örneklerden sıkılanlar, yepyeni modelleri bir arada kullanarak fark yaratabilir. Renkleri ve dokuları ile öne çıkan küçük salon dekorasyonu yapmak isteyenlere, zemin tercihi olarak açık renk tonlarını tavsiye edebiliriz. Göz yormayacak ve özgün mobilya tercihlerini ön plana çıkaracak.
Bir salon dekorasyonunun uyum ve ahengi yakalaması dinlendirici bir atmosfer oluşturmasında oldukça etkilidir. Gerek mobilya ürünleri, gerekse koltuk takımları aksesuarlarla, duvar dekoruyla ahenk içinde olabilir. Bu yöntemle dekoratif yastıklarla koltuk takımları uyum sağladığı kadar konfor ihtiyacını da karşılıyor. Nötr renklere bürünen duvar zemini ile küçük salon dekorasyonunu tamamlayan aydınlatma unsuru, aksesuarlar olarak öne çıkan yaklaşımlar arasında. Halıdan koltuklarda kullanılan dekoratif yastıklara, duvar zemininden aydınlatma aksesuarlarına kadar yakalanan uyum, gözü okşayan ve dinlendiren bir salon köşesi oluşturuyor. Çok fazla yer kaplamayacak şık bir şömine başında, bu sıcak köşede keyifli saatler geçirmek istemez miydiniz? Gördüğünüz salon dekorasyonu örneği Taylors Etc imzası taşıyor. Genel olarak soğuk ve nötr renklerin tercih edildiği salon dekorasyonunda, sıcak detaylarla konfor sunan koltuk modelleri her ev için aranılan özellikler içeriyor.
Parlak renklere yer açmanın zamanı artık geldi ise önce bir durun ve düşünün. Doğru duvar renk kombinasyonları ile zemin tercihlerini nasıl yapmalı? Bunu nasıl bir zemin ile birlikte sunmalı? Mobilyaları öne mi çıkarmalı? Capcanlı renklerle enerjik bir salon atmosferi oluşturmak ilham verebilir. Gözlerinizi alacak güzellikte salon dekorasyonu örneğimizde duvar zemini rengi sade ve yalın tonlarda tutulmuş. Öte yandan cesaret isteyen renk, doku ve desenlerin kullanıldığı canlı kırmızı, turuncu renklerdeki dekorasyon adeta ışıldıyor. Yeterince ön plana çıkan mobilya ve aksesuar tercihlerini düz ve sade bir duvar zemini önünde tutmak akılcı bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla istediğiniz stillerde, canlı ve cesur renklere, dokulara yer açabileceksiniz.
Hem yemek alanı, hem de oturma alanını ayırarak görevlere bölen küçük salon dekorasyonu örneğimizde oldukça işlevsel bir akış görüyoruz. Mekana derinlik katan dekoratif ayna tercihleri, her iki bölümde duvar dekoru olarak değerlendiriliyor. Aynaların mekanlardaki genişleten algısının küçük salon dekorasyonlarında önemli bir ipucu olacağını unutmayalım. Öte yandan göz yormayan mobilya tercihleri ile açık renk tonlarında koltuk tercihleri ve dekoratif desenleri ile yastıklar, salonu güzelleştiren diğer unsurlardan sadece birkaçı.
Sadelikle konfor ve estetiği bir arada yakalamak mümkün. Özellikle modern stille ilgilenenler için, dönemsel etkilerde olduğu gibi her bir obje üzerine uzun uzun düşünmenize gerek kalmıyor. Sade ve yalın çizgileriyle aradığınız köşe koltuk takımları, mobilya ürünleri ve aksesuarlar küçük salon dekorasyonu için göz yormayan bir yaklaşım olacaktır. Gri ile lacivertin uyumu soğuk renklerle anılırken, araya sıcak etkiler katan ahşap dokusu ile sehpa tamamlayıcı unsur alınmış.
Beyazlar ve kremlere bürünen salon dekorasyonu örneğinde sadelik ve sunduğu nizam ile dikkat çekiyor. Apaydınlık bir küçük salon dekorasyonu elbette işlevsel ve içinizi açacak detaylar içeriyor. Mekana canlılık katmak için seçilen halıda kontrast renkler oldukça ilgi çekiyor. Öte yandan aksesuarlar, aydınlatma ve sehpalarda da benzer renk kombinasyonlarını yakalayabilirsiniz. Küçük salon dekorasyonu örneklerinden iç açıcı ve ferah bir salon görmek isteyenlere.
Duvar dekoruna özenenlere bazı fikirler sunan salon dekorasyonu, belirgin karakterlerde alternatifleri değerlendirmeye yol açmanızı sağlıyor. Doğal malzemelerden esinlenenler ve doğayı sevenler için ahşap sıcaklığı, doğadan figürler ve bir diğer duvar dekorunu oluşturan taş malzemeleri uyum ve ahenk içinde. Dilerseniz farklı kombinasyonlarla doğayı içine alan yaklaşımlardan esinlenebilirsiniz. Öte yandan salona karakterinizi yansıtabilir, koleksiyon ürünlerinizi gördüğünüz gibi sergileyebilirsiniz. Sehpa üzerindeki fotoğraf makineleri ayrıca dikkat çeken karakteristik unsurlardan.
Aydınlık bir salon dekorasyonu için açık renk tonlarından fazla uzaklaşmamanızı öneririz. Nitekim küçük salon dekorasyonu örnekleri için karanlık ve göz yoran bir sonuç elde etmek istemeyiz. Country stil dizayn edilmiş küçük salon dekorasyonu örneğinde, doğa ile iç içe bir tasarım söz konusu. Büyük pencerelerin açıldığı yeşil alan salonun manzarasını oluşturuyor. Öte yandan çok fazla eşya kullanılmadan konforlu ve estetik bir salon dekorasyonu oluşturabileceğinizin, kalabalık görüntüye gerek kalmadığının nefis örneklerinden biri.
Duvar zemini tercihinden, beyaz lake gömme dolap kapaklarına aydınlık bir salon dekorasyonu örneği. Tavanın göz yoran ve koyu renklerde dekor tercih edilmemesi doğru bir yaklaşım olmuş. Öte yandan özellikle küçük salona sahip bir evde yaşıyorsanız, ortalıkta kalabalık yapacak eşya ve aksesuarlarınızı gömme dolaplarda muhafaza etmek isteyeceksiniz. Ara renklerin ağırlıklı kullanıldığı mobilya ve halı tercihlerinde, kadife ve yumuşak dokular, desenler ön plana çıkıyor.
Eğer küçük bir salona sahipseniz, dekorasyon üzerine düşünürken odak noktanızı belli bir alana taşıyabilirsiniz. Görselde gördüğünüz enfes duvar dekoru olarak değerlendirilen desenler oldukça ilgi çekiyor. Desenli duvar kağıtları, kaplamaları ve zevkinize hitap eden görsellerle bezenen üç boyutlu duvar kağıtlarını da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Gözlerinizi kamaştıracak salon dekorasyonu örneğimizde, mobilya ürünlerinde göz yormayan açık renk tonları ve sıcak renkler harmanlanarak kullanılmış.
Daha fazla fikir vermesini umduğumuz Salon dekorasyonu örnekleri ve 12 parlak fikir yazımıza da ayrıca bir göz atmanızı tavsiye ederiz.