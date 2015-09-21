Yaşam alanlarınızda kullanabileceğiniz dekoratif duvar rafları

İnsan psikolojisi, birçok çevresel faktörden etkilenir. Çevrenizde bulunan birçok şeyin kendi psikolojiniz üzerinde -siz fark etmeseniz de- bir etkisi olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, çevrenizdeki bulunan canlı ve/veya cansız faktörlerin o günkü ve/veya genel ruh haliniz üzerinde göz ardı edilemeyen etkileri olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. İşte bu konuda, -konumuzla da bağlantılı üzere- devreye yaşam alanınız girer. Yaşam alanınız da diğer bütün çevresel faktörler gibi psikolojiniz üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Bu konuda en sık verilen örnek içinde bulunduğunuz alanda etkili olan tonlardır. Açık tonlar size mutluluğu ve ferahlığı çağrıştırıp sizin daha rahat etmenizi sağlar. Bu konuda kapalı tonlar ise genellikle tam tersi bir görev üstlenir. İçerisinde bulunduğunuz alanın dağınık veya derli toplu olması da hem psikolojinizi hem de verimliliğinizi yakından etkileyen faktörler arasındadır. Derli toplu ve her şeyin yerli yerinde olduğu bir ortam bulunmak genellikle çalışmanızın verimini arttırırken bir yandan da sizi çalışmak için teşvik eder. İşte bu noktada devreye bazı dekoratif araçlar girer. Bu dekoratif araçlar, yaşam alanınızın daha temiz ve toplu görünmesinde büyük rol oynarlar. Diğer yandan çalışma odanızın dağınık olduğunu hissettiğiniz anda, bu dekoratif araçlar sayesinde odanızı toplamak ve derli toplu olmasını sağlamak inanılmaz derecede kolaylaşır. Yazımızın başlığından anlayacağınız üzere bu dekoratif araçlar pek tabii dekoratif duvar raflarıdır.
Dekoratif duvar rafları, sahip olduğu isimden de anlaşılacağı üzere birincil olarak estetik bir amaç güderler. Bu dekoratif duvar rafları, yaşam alanında etkin olan dekorasyonun bir parçası olarak görülür. Hatta kimilerine göre bu dekoratif duvar rafları ve diğer dekoratif aksesuarlar, bir dekorasyoniçin son fırça darbeleri, tabiri caiz ise bitirici vuruşlardır. Bu görüşlerin her birinde kendine has bir haklılık payı da yok değildir. Çünkü dekoratif duvar rafları genellikle ahşaptan imal edilirler. Öte yandan, bu endüstrinin oldukça gelişmiş olması, kullanıcılara her çeşit ahşaptan faydalanma imkanı sunar. Örnek vermek gerekirse, evini kestane ağacından yapılmış mobilyalarla dekore etmiş, klasik tarzdan hoşlanan bir okurumuz için kestane ağacından yapılmış ahşap blokun kullanıldığı bir dekoratif duvar rafı bulmak oldukça mümkündür.
Dekoratif duvar rafları, sahip oldukları ahşap blokun türünün yanında, bu blokların renkleri sayesinde de oldukça geniş bir dekorasyon yelpazesi sunar. Günümüzdeki boyama teknikleri neredeyse her yüzeye rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bu sayede dekorasyonunuza uygun tonlara sahip olan bir dekoratif duvar rafı bulmak pekala mümkündür. Önemsiz bir detay olarak görünse de, bu durum aslında oldukça mühimdir. Örnek vermek gerekirse, eşsiz renklerin hakim olduğu bir dekorasyonda klasik ahşap rengine sahip olan bir dekoratif duvar rafı kullanmak, ortamdaki görüntünün bayağı olmasına sebep olabilir. Fakat dekoratif duvar raflarının oldukça çok sayıda renge sahip olduğunu düşündüğünüzde, o dekorasyona uygun renkte bir dekoratif duvar rafı seçmek, dekorasyonunuzu kurtaracaktır. Bu konuyla ilgili daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, ilgili kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Dekoratif duvar rafları, isimlerinden de belli olduğu üzere genellikle estetik amaçlar gözetilerek kullanılsalar da, verdikleri imkanlar sebebi ile fonksiyonel amaçla da kullanılabilirler. Bu konuyu açmak gerekirse, bu dekoratif duvar rafları dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olabileceği gibi, yaşam alanınızda en sık kullandığınız araçlardan biri haline de gelebilir. Peki bu nasıl mümkün olabilir ? Aslında bu sorunun cevabı oldukça açık. Rafların genel kullanımları itibari ile, siz de bu dekoratif duvar rafını aksesuarlarınıza ve diğer araç gereçlerinize ev sahipliği yapması için kullanabilirsiniz. Bu sayede estetikle ve fonksiyonelliği birleştirip, mükemmel tasarıma doğru giden yolda büyük bir adım daha atmış olursunuz.
Dekoratif duvar rafları, dekoratif amaçlarla kullanıldıkları için bu raflarda renk seçimi oldukça önemlidir. Üstelik çok geniş bir renk yelpazesine sahip olmaları nedeniyle de çoğu ortama kolaylıkla ayak uydurabilirler. Bu konuda size verebileceğimiz en önemli tavsiye, bu dekoratif duvar raflarını dekorasyonunuza uygun biçimde seçmeniz yönünde. Bu sayede, bu dekoratif duvar raflarının dekorasyonunuzun bir parçası haline gelmesini sağlayabilirsiniz.
Yaşam alanınızda her zaman tek bir raf ve/veya yan yana duran raflar kullanmak zorunda değilsiniz. Bu örnektekine benzer bir çoklu raf sizin için güzel bir alternatif olabilir. Fakat bu noktada söylenmesini uygun gördüğümüz şey, bu rafların aslında tek parça olması. Sizin de görebileceğiniz gibi, bu raflar arka taraflarında bulunan büyük ahşap blokun bir parçası.
Yaşam alanınızda bir dekoratif duvar rafı kullanırken ilk dikkat edeceğiniz konuların başında tabi ki renk seçimi gelir. Zaten bir rafın dekoratif olarak değerlendirilebilecek yönlerinden biri sahip olduğu renk, bir diğeri ise ahşabın türüdür. Bu durum böylesine önemli olunca, size düşen görev de hiç şüphesiz bu renk seçimini özenle yapmak. Bu örnektekine benzer biçimde, birçok rengin bir arada kullanılmasıyla elde edilen bir görüntü, yaşam alanınıza renk katabilir. Bu tarz örnekleri daha yakından incelemek niyetinde iseniz, sizleri bu adrese davet ediyoruz.
Mutfakların, rafların oldukça yoğun biçimde kullanıldığı bir diğer alandır. Fakat diğer yaşam alanlarının tersine bu alanda kullanılan rafların ortak özelliği fonksiyonel yanlarının daha ön planda olmasıdır. Bu sebeple eğer mutfağınızda bir dekoratif duvar rafı kullanmak niyetinde iseniz, bu rafın pratik olacağından emin olun. Bu sayede mutfakta zaman geçirmek sizin için eziyet olmaktan çıkmış olur.
Çocuk odaları da dekoratif duvar raflarının oldukça sık kullanıldığı alanlardır. Hatta diğer bütün alanların aksine, bu çocuk odalarında kullanılan dekoratif duvar rafları daha fazla estetik amaç güder. Sonuç olarak bir çocuk odasında dekoratif duvar rafına ne kadar ihtiyaç duyulabilir ? diye düşünebilirsiniz. Fakat bir dekoratif duvar rafı birçok ihtiyacı aynı anda karşılayabilir. Çocuğunuzun oyuncakları için güzel bir barınak olabilirken, bir yandan da küçük bebeğinizin eşyalarına ev sahipliği yapabilir. Hilal Tasarım Mobilya'ya ait olan bu örnek, çocuk odalarında dekoratif raf kullanımı konusunda size iyi bir rehber olabilir.
Kimi zaman sadeliği ve şıklığı aynı anda yakalamak mümkündür. Bu tarz dekorasyonlar oldukça şık olurlar. Fakat bu durumu elde etmek kolayca mümkün olmayabilir. Sihirli bir aksesuar veya dekoratif araç bu durumu elde etmenizde size yardımcı olabilir, tıpkı bu örnekteki estetik bir görünüme sahip olan dekoratif duvar rafı gibi. Düz yapının dışına çıkıp farklı hatlara sahip olmayı başarabilmiş olan bu dekoratif duvar rafı, sihirli bir görünüm elde etmeniz konusunda size oldukça yardımcı olacaktır.
Bazı zamanlar geniş bir yaşam alanına sahip olmak bir lükse dönüşebilir. Böyle zamanlarda, bu alanda kullanacağınız dekoratif araçları seçerken daha da dikkatli olmanız gerekir. Eğer çalışma odanız veya yaşam alanınız yeterince büyük değilse, bu alanda büyük bir kitaplık yerine bu örnektekine benzer raflar kullanabilirsiniz. Bu sayede bu alanı boğulmaktan kurtarabilirsiniz. Üstelik bu raflar, en az kitaplıklar kadar işlevseldir.
Konu dekoratif duvar rafı olunca insanların aklına hemen aykırı veya parlak renklere sahip, farklı motiflerin kullanıldığı modeller gelir. Fakat bu örnekteki gibi sade bir modelle de şıklığı yakalamak pekala mümkündür. Klasik ahşap rengine sahip olan ahşap blokun kullanıldığı bu dekoratif duvar rafı, salonunuz için güzel bir alternatif olabileceği gibi, mutfağınız için de güzel bir seçenek olabilir. Bozantı Mimarlık'ın profilini inceleyerek, bu tarz modellere dair daha iyi fikirler edinebilirsiniz.
Yazımızın başında basit dekorasyon araçlarının psikolojinizi ve verimliliğinizi ne ölçüde etkilediğini anlatmıştık. Bu örnek aracılığıyla da bu fikri tekrar vurgulamak istiyoruz. Görebileceğiniz üzere bir ofisi hatırlatan bu alan, monitörlerin üst kısmında bulunan dekoratif duvar rafı sayesinde gayet toplu. Fakat bir de o rafın orada olmadığını hayal edin. Ortamın ne kadar dağınık olacağını siz da anladınız değil mi ? Bu ve buna benzer örnekleri daha yakından incelemek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Dekoratif duvar rafları konusunda birçok materyal söz konusu olsa da, en çok kullanılan materyallerin başında ahşap gelmektedir. Ahşabın kolayca boyanması ve kolayca şekil alması tercih edilme sebepleri arasındadır. Bu örnekte ise beyaz ahşaptan imal edilmiş dekoratif duvar raflarını görebilirsiniz. Bu örnekte dikkat çeken bir diğer ayrıntı, rafları destekleyen aparatların metalden değil ahşaptan yapılmış olması. Bu sayede de doğallık vurgulanmış.