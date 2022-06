Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri

Sıcak ve neşeli yaz günlerine doyamayanları bugünlerde bir hüzün almıştır diye tahmin ediyoruz, zira içinde bulunduğumuz günler, okulların açılmasının ve mevsimin yüzünü sonbahara dönmesinin de etkisiyle yaza elveda dememizi gerektiriyor. Yaz günlerinin ve yaz tatilinin tadı damağında kalanlar daha şimdiden önümüzdeki yazın planlarını yapmaya başladılar bile. Biz de bunu düşünerek bir süredir ara verdiğimiz bahçe yazılarına bir kez daha geri dönmek istiyoruz. Böylece belki bu yaz için biraz geç olsa da, hiç olmazsa önümüzdeki yaz için, tıpkı daha önceki ‘Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları’ başlığını taşıyan yazımız ve benzeri diğer yazılarımızda olduğu gibi sizlere bahçe dekorasyonu ve bu dekorasyonun en önemli bileşenlerinden olan masa ve sandalyeler konusunda yeni fikirler sunmaya ve yeni ilham kaynakları yaratmaya çalışacağız, elbette her zaman olduğu gibi görsel örneklerimiz yardımıyla.

Eğer bir bahçeye, hele şehir içinde bir bahçeye sahip olabilen şanslı ayınlıktan isek, bu bahçede aradığımız en önemli unsur muhtemelen konfordur çünkü çoğu zaman bir bahçe bize bir haftasonunu ya da bir yaz öğleden sonrasını hatırlatır. Kısacası bahçe denince kafamızda oluşan çağrışım dinlenme ve tatil olduğundan konforun başat unsur olması şaşırtıcı değildir. Ancak durum böyle diye estetik faktörünü de ıskalamamak gerekir. Her zaman vurguladığımız gibi estetik ve konfor birbiriyle çelişmek zorunda değildir, ikisini bir arada bulubilmeniz her zaman mümkün, bunun bözyle olduğunu görmek için sitemizde kısa bir gezinti yapmanız yeterli. Her zaman olmasa da çoğunlukla bahçeler bir evin iç mekanındaki bölümlerden çoğu kez büyüktür, bu yüzden bahçelerdeki mobilyalarımızı hareket kabiliyeti ve serbestisini arttırmak için hafif malzemelerden seçmek bize avantaj sağlayacaktır. Güneşin geliş açısı günün her dakikasında biraz daha değiştiği için bahçelerde bu hareketliliği sağlamak daha önemli bir hale gelir. Ayrıca gerektğinde (eğer varsa) masa ve sandalyelerin havuz kenarına taşınması icap edebilir. Bu gibi sebeplerden dolayı boyut ve ağırlık gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Bunun dışındaki unsurlar, yani renk, tarz, adet, bahçedeki diğer dekorasyon elemanlarıyla uyum gibi unsurlar tamamen size kalmış durumdadır. Eğer yine de zorlanıyorsanız sitemizdeki uzmanların yardımlarına başvurabilirsiniz. Şimdi gelin her zaman olduğu ülkemizde tasarlananların yanında dünyanın çeşitli ülkerinden derlediğimiz örneklerin yardımıyla sizlere bahçe masa ve sandalyelerinden örnekler tanıtalım.