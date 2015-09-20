Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri

Sıcak ve neşeli yaz günlerine doyamayanları bugünlerde bir hüzün almıştır diye tahmin ediyoruz, zira içinde bulunduğumuz günler, okulların açılmasının ve mevsimin yüzünü sonbahara dönmesinin de etkisiyle yaza elveda dememizi gerektiriyor. Yaz günlerinin ve yaz tatilinin tadı damağında kalanlar daha şimdiden önümüzdeki yazın planlarını yapmaya başladılar bile. Biz de bunu düşünerek bir süredir ara verdiğimiz bahçe yazılarına bir kez daha geri dönmek istiyoruz. Böylece belki bu yaz için biraz geç olsa da, hiç olmazsa önümüzdeki yaz için, tıpkı daha önceki ‘Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları’ başlığını taşıyan yazımız ve benzeri diğer yazılarımızda olduğu gibi sizlere bahçe dekorasyonu ve bu dekorasyonun en önemli bileşenlerinden olan masa ve sandalyeler konusunda yeni fikirler sunmaya ve yeni ilham kaynakları yaratmaya çalışacağız, elbette her zaman olduğu gibi görsel örneklerimiz yardımıyla.
Eğer bir bahçeye, hele şehir içinde bir bahçeye sahip olabilen şanslı ayınlıktan isek, bu bahçede aradığımız en önemli unsur muhtemelen konfordur çünkü çoğu zaman bir bahçe bize bir haftasonunu ya da bir yaz öğleden sonrasını hatırlatır. Kısacası bahçe denince kafamızda oluşan çağrışım dinlenme ve tatil olduğundan konforun başat unsur olması şaşırtıcı değildir. Ancak durum böyle diye estetik faktörünü de ıskalamamak gerekir. Her zaman vurguladığımız gibi estetik ve konfor birbiriyle çelişmek zorunda değildir, ikisini bir arada bulubilmeniz her zaman mümkün, bunun bözyle olduğunu görmek için sitemizde kısa bir gezinti yapmanız yeterli. Her zaman olmasa da çoğunlukla bahçeler bir evin iç mekanındaki bölümlerden çoğu kez büyüktür, bu yüzden bahçelerdeki mobilyalarımızı hareket kabiliyeti ve serbestisini arttırmak için hafif malzemelerden seçmek bize avantaj sağlayacaktır. Güneşin geliş açısı günün her dakikasında biraz daha değiştiği için bahçelerde bu hareketliliği sağlamak daha önemli bir hale gelir. Ayrıca gerektğinde (eğer varsa) masa ve sandalyelerin havuz kenarına taşınması icap edebilir. Bu gibi sebeplerden dolayı boyut ve ağırlık gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Bunun dışındaki unsurlar, yani renk, tarz, adet, bahçedeki diğer dekorasyon elemanlarıyla uyum gibi unsurlar tamamen size kalmış durumdadır. Eğer yine de zorlanıyorsanız sitemizdeki uzmanların yardımlarına başvurabilirsiniz. Şimdi gelin her zaman olduğu ülkemizde tasarlananların yanında dünyanın çeşitli ülkerinden derlediğimiz örneklerin yardımıyla sizlere bahçe masa ve sandalyelerinden örnekler tanıtalım.
Arjantin’den bir örnekle başlamak istiyoruz. Mundo Garden ismli firmanın tasarladığı bu bahçe mobilyaları bir yandan ahşap sevenlerin gönlünü çalmaya çalışırken diğer yandan da iklim olarak bizim Akdeniz kültürüne yakınlığı dekorasyon alanında benzer başarılara dönüştürmek isteyen Arjantinliler’in iddiasını ortaya koyuyor. Hem tabure hem sandalye kategorisinde sayılabilecek ahşap unsurlar, yine ahşaptan masayla şık bir birliktelik oluşturuyor. Ahşaptan bahçe de vazgeçemeyenlere.
Yine ahşap masa ve sandalye örnekleriyle devamediyoruz ancak bu seferki örnek modellerimiz İngiltere’den geliyor. Sayıca çok az olan yağmursuz günlerini iyi değerlendirmek isteyen İngilizler, beş çaylarını bahçelerinde yudumlamak için fırsat kollarlar. Bu keyfin daha da arttırmaya yardımcı olan unsurlardan biri de elbette şık ve konforlu mobilyalar olsa gerektir. Sekiz kişiye kadar kapasitesi bulunan masa ve sandalyeler özellikle arkadaş toplantılarınız için ideal görünüyor.
Almanya’dan seçtiğimiz bu örnek masa ve sandalye takımımız eklektik tarzın bir örneğini bizlere sunuyor. Ahşap malzemeden yapılma ve pastel renklere boyanmış oturma grubu ve masa bahçelerinize ferah bir hava katmaya aday görünüyor. Klasikle moderni başarı ve ustalıkla harmanlayan ve böylece eklektik kategorisi altında değerlendirilen bu bahçe oturma grubu özellikle çekirdek ailelere gözü kapalı önerebileceğimiz modellerimizden biri.
Bu kez şimdiye kadarki yazılarımızda bahsi geçmeyen bir ülkeden, yani Meksika’dan bir örnekle karşınızdayız. Bu rengarenk piknik masalarından bahçenizin büyüklüğüne göre ister tek isterseniz birkaç tane alabilirsiniz. Restoran, bar, çay bahçesi gibi mekan sahiplerinin ihtiyaçlarını da karşılama kapasitesine sahip, şık görüntüleri sayresinde estetikle konforu birleştiren cazip modeller.
Bu kez Avrupa’nın ortasından, İsviçre’den bir örnekle devam etmek istiyoruz. Elegant görüntüsüyle İsviçre’ye yakışan bir model olmuş doğrusu, özellikle bu şık kabartmalı sandalye minderleri tasarımın başarısına başarı katmış. Metalin ve koyu renk ahşabın ustalıkla harmanlandığı ve hafif yapısıyla giriş kısmında bahsettiğimiz hareket serbestisini de sağlayan modelimiy klasik tutkunlarına sesleniyor.
Simona Carcano isimli İtalyan firmasının eseri olan bu bahçe takımı ince çizgilerin de ihtişam ve gösterişliliğe hizmet edebileceğini kanıtlayan bir ders niteliğinde adeta. İncecik metalden yapısıyla gözlere hitap eden modelimiz, bahçelerinizde bir Akdeniz rüzgarı estirecek. Oldukça geniş bir oturma yüzeyi sağlayan sandalyeleri istediğiniz şekilde minderlerle süslemek de sizin elinizde, bu konuda fikir edinmek için sitemizin aksesuarlarla ilgili sayfalarına bakmanız yararlı olacaktır diye düşünüyoruz.
Bu minimalist bahçe oturma grubunu tasarımı da tıpkı ilk örneğimizde olduğu gibi bir Meksika firması olan Etienne Design’a ait. Metal malzemeden üretilen bu modelimizde keskin geometrik çizgiler göze çarparken, masanın görece büyüklüğü bir artı puan olarak hanesine yazılıyor. Daha önce seçtğimiz modellerden tarzıyla bir hayli farklı olsa da minimalist tasarımları sevenler için hiç de fena bir fikir değil. Bahçenin geri kalan kompozisyonuyla uyumlu olduğu sürece her zaman akılda olması gereken modellerden.
Son üç örneğimizi ülkemiz tasarımcılarının ürünlerine ayırdık. Bayram Deri Sanayi’nın Deco Life isimli projesine ait ürünlerden biri olan bu masa ve sandalye takımı hasır örgüden oluşan yapısı, dinlendirici rengi ama en önemlisi hem estetik hem fonksiyonellik sağlayan cam yüzeyiyle göz ardı edilemez bir örnek model olarak karşımıza çıkıyor, altı kişi ağırlama kapasitesi de cabası. Yaz bahçeleri için kaçırılmaması gereken bir tasarım.
Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi yine Bayram Deri Sanayi’nin bir ürünü olan bu bahçe sandalyesi firmanın portföyündeki benzerlerinin sadece bir örneği. Sitemizde ilgili bölümde göreceğiniz üzere onlarca farklı tarz ve renkte bahçe masa ve sandalyesi alternatifi bulma şansınız var. Size düşen sadece ihtiyaölarınızı ve tarzınızı belirleyip bu model deryasında doğru tercihi yapmak.
Son olarak Tarzdekor Nagihan Karakuş imzalı ferforje bir modelle bugünkü yazımızı noktalamk istiyoruz. Neredeyse modası hiç geçmeyen ferforje tekniğiyle üretilen bu masa ve sandalye takımı bahçelerinize zerafet ve ihtişam katacak. Üstelik kendiniz boyayarak istediğiniz rengi de verebilirsiniz, ayrıca ihtiyacınıza göre sandalyelerin sayısını da arttırabilmeniz mümkün elbette. Kış bahçeleriyle de gayet uyumlu olacağından bu gösterişli takımı almak için önümüzdeki yazı beklemenize gerek yok!
Bugünkü yazımızı burada sonlandırırken sizlere yazın bu son günlerinin tadını iyice çıkarmanızı ve kışa dinamik ve moralli girmenizi diliyoruz.