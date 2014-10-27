homify 360°: Sardunya'da lüks bir villa

Avrupa kıyılarında öyle yerler vardır ki, bizler sonbahardan kışa geçilen şu günlerde yağmur çamurla boğuşurken, Akdeniz'in sakin bir köşesinde ya yaz bitmek bilmez ya da yalandan bir sonbahar-kış yaz sıcağına bir ara verdirir. Sardunya, özellikle de Sardunya adacıklar grubundan La Maddalena böyle yerlerden. Bu adadaki havuzu, dev penceleri ve nefes kesen doğa manzaraları ile göz alıcı bir villayı sonbaharın bu çekilmez günlerine bir nebze de olsa ışık getirmesi için beğeninize sunuyoruz.