homify 360°: Sardunya'da lüks bir villa

Avrupa kıyılarında öyle yerler vardır ki, bizler sonbahardan kışa geçilen şu günlerde yağmur çamurla boğuşurken, Akdeniz'in sakin bir köşesinde ya yaz bitmek bilmez ya da yalandan bir sonbahar-kış yaz sıcağına bir ara verdirir. Sardunya, özellikle de Sardunya adacıklar grubundan La Maddalena böyle yerlerden. Bu adadaki havuzu, dev penceleri ve nefes kesen doğa manzaraları ile göz alıcı bir villayı sonbaharın bu çekilmez günlerine bir nebze de olsa ışık getirmesi için beğeninize sunuyoruz.
Bu villanın inşasında böyle pencereler kullanmaya karar verilmesi bir tesadüf değil. Burada asıl amaç bölgedeki cennet doğa manzarasını villaya entegre etmek, haliyle de bu amaca başarıyla ulaşıldığını görüyoruz. Tavandan zemine uzanan pencereler bahçeyi, kumsalı, denizi, dolayısıyla adanın tamamını adeta evin içine davet ediyor.
Villa sadece tek bir kattan oluşuyor ve bu kat kasti olarak alçak tutulmuş. Her bir pencere iç mekan ve dış mekan arasında harika bir ilişki tesis ediyor; sadece pencereler değil, villadaki tüm unsurlar manzara ile evin birbirleri ile etkileşim halinde olması üzerine tasarlanmış. Örneğin duvarların çoğu, doğaya gönderme yapıp, evin doğal çevreye kusursuz bir biçimde uyum sağlamış olduğu hissini verecek şekilde yerel taşlardan örülmüş. Havuzun rengi de ada çevresindeki berrak denize selam gönderiyor.
Doğal çevre ile suyun etkileşiminin adanın dokusunda oynadığı rol tartışılmaz. Burada havuz neredeyse evin içine giriyor, oturma odasından kıvrılarak, villanın diğer tarafından tekrar dışarıya açılıyor. Başlı başına özgün ve çarpıcı bir konsept!
Burada açık planda evin yemek odasını görüyoruz. Yukarıdaki konsept üzerinden tasarlanmış cam zemin, havuzun berrak suyunun deniz renklerini tamamlayacak şekilde odaya entegrasyonu büyük bir sanatsal dehanın ışıltıları olarak karşımıza çıkıyor. Parlak beyaz ve kum tonları ile harmanlanmış ferah mavi bize pencereden dışarı bakmaksızın denizin içerisinde olduğumuz hissini veriyor.
Burada aynı odayı diğer taraftan görüyoruz. Cam zemin oturma odası ile yemek odasını birbirinden ayırıyor. Oturma odası da yemek odasında olduğu gibi, yine ince bir renk seçimi ve yüksek kalite materyaller ile donatılmış. Her şeyiyle seçkin olduğu kadar rahat bir mekan.
Mutfak ince bir oryantal görünüme sahip. Kemerli tavan ve duvardaki ışıklı dekorlar mutfağı özel kılan ve adanın ferahlığını yansıtan unsurlar.
Bu evde ışık özel bir role sahip. Geniş pencereler vasıtasıyla tüm iç mekanı yıkayan doğal ışığın yanında yapay ışık kaynakları da evin aydınlık dokusuna renk katıyor. Örneğin bu koridorda bir pencere bulunmuyor, dolayısıyla dış mekan ile doğrudan bir ilişki söz konusu değil. Fakat sofistike yapay ışık kullanımı, evin geri kalanı ile herhangi bir uyumsuzluk oluşturmaksızın evin havasını bu penceresiz alanda da muhafaza ediyor.
Bu odada evin geri kalanı göz önünde bulundurulduğunda, renkler, biçimler ve kıvrımlar farklı olsa da, ayrı bir yoğunlukla bir bütünlük hissi seziliyor. Yeşilin farklı tonları bir doğal tazelik hissiyle dikkat çekiyor.
Yine yatak odasında da farklı seslerin yankısı duyuluyor: Duvarlardaki ve zemindeki gri granit, bejin, kahverenginin sıcak tonlarıyla göz alıcı bir kontrast oluşturuyor.