Görür görmez insanı çarpan masal gibi 6 ev

Böylesine geniş bir salona sahip olmak eminiz ki herkesin rüyasıdır. Ancak salonun genişliği ve büyüklüğü başarılı ve cezbedici bir dekorasyon için yeterli değil, elbette başarılı ve tecrübeli dekoratörlerin konuya el atmaları da gerekli. Fotoğrafını gördüğünüz salonda bu başarılmış gibi görünüyor. Yüksek tavan avantaja çevrilmiş, renk uyumu mükemmel, yeterli hareket alanı mevcut; kısacası hem estetik hem de fonksiyonel. Daha ne olsun!

Ev modellerine ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, kısa süre önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Görenlerikıskandıracak 10 müstakil ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın sizlere yeni fikir ve ilham kaynakları yaratacağını umut ediyoruz.