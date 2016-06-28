Görür görmez insanı çarpan masal gibi 6 ev

Hiç kuşku yok ki insanın yeme ve içmeden sonra belki de en büyük ihtiyacı barınmadır. Ancak bir kere bu ihtiyaç karşılandıktan sonra yerini, bu barınılan yeri daha güzel bir hale getirme ihtiyacına bırakır. İşte bu; kökü çok çok eskilere giden basit insanlık gerçeğinin uzantıları bugün mimarinin zirvelerinde yaşıyor. İnsanlara sadece barınma yetmiyor, daha güzel, daha estetik, daha mükemmel yerlerde barınma isteği herkesin hayallerini süslüyor. Şüphesiz kimileri bu ‘mükemmel barınma yerleri’ ne sahip olmayı gerçeğe dönüştürebilecek kadar şanslıyken, büyük çoğunluk için ise bu evler ‘hayal süsleyicisi’ olmayı sürdürecek. Biz de hayalleri süsleyecek bu evlerden altı tanesini sizler için seçip, bu yazımızda tanıtmaya çalıştık. Umarız beğenirsiniz.
Hindistan’da yer alan bu villa, içinde bulunduğu doğal güzellik sayesinde daha en baştan bir cazibe kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Ahşabın ve taşın modern mimari ve dekorasyon prensipleri çerçevesinde mükemmel kullanımıyla, tarzın sevenlerinin akıllarını çelecek gibi görünüyor. Bahçeye baktığımızda ise peyzaj mimarlarının ne kadar ne kadar usta olduklarını ve ne kadar başarılı bir iş çıkarttıklarını da anlıyoruz.
Camın en güzel kullanımlarından birine şahit olduğumuz bu evde, cephenin genişliği ve cam panellerin kullanımı doğal ışıktan yararlanması ve aydınlık kılınması bağlamında büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak yapay aydınlatma da gerçekten bir hayli başarılı. Akşam saatlerinde ev ışıl ışıl görüntüsüyle dikkatlerden kaçacak gibi değil, adeta bir cazibe kaynağı konumunda. Genişçe üç adet teras ve şık bahçe peyzajı da cabası üstelik.
Evet, fotoğrafını gördüğünüz ev, Toroslar’ın yakınında bulunuyor. Bir sitenin parçası olan bu villa da diğer örneklerimizi gibi adeta modern mimarinin zirvelerinden birini teşkil ediyor. Geniş cephesi, hoş aydınlatması, şık ahşap kaplaması, geniş bahçesi ve terasıyla gerçekten hayalleri süslüyor. Çekirdek bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede, adeta cennetten bir köşe diyebileceğimiz, mimarlığımızın gurur kaynağı projelerinden biri.
Sanayi ve ticaret merkezi olması sebebiyle ekonomik anlamda hızla yükselen Kayseri’de anlaşılan o ki mimari de ekonomik zenginleşmeye paralel gidiyor. Fütüristik özellikler arz eden bu ev Bahadır Kul mimarlık firması tarafından projelendirildi. Fotoğrafın dikkatli bakıldığında bir sitenin parçası olduğu anlaşılacak olan bu ev, Erciyes Dağı’nın karlı eteklerini hatırlatır şekilde beyaz bir örtüyle kaplanmış gibi adeta.
Her ne kadar ülkemizde pek görülmese ve ancak yeni yeni örneklerine rastlansa da yüksek tavana sahip olmak çoğu zaman herkesin bir evde aradığı özelliklerden biridir. Yüksek tavanın mükemmel uygulanması konusundaki bir örneği fotoğrafta görmektesiniz. Cephenin geniş olması, bolca cam kullanmaya da elverince ortaya muhteşem bir manzara çıkmış ve dışarıdaki bu manzara içeriden minimalist bir dekorasyonla şenlendirilmiş.
Böylesine geniş bir salona sahip olmak eminiz ki herkesin rüyasıdır. Ancak salonun genişliği ve büyüklüğü başarılı ve cezbedici bir dekorasyon için yeterli değil, elbette başarılı ve tecrübeli dekoratörlerin konuya el atmaları da gerekli. Fotoğrafını gördüğünüz salonda bu başarılmış gibi görünüyor. Yüksek tavan avantaja çevrilmiş, renk uyumu mükemmel, yeterli hareket alanı mevcut; kısacası hem estetik hem de fonksiyonel. Daha ne olsun!
Ev modellerine ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, kısa süre önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Görenlerikıskandıracak 10 müstakil ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın sizlere yeni fikir ve ilham kaynakları yaratacağını umut ediyoruz.