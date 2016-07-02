Bahçeniz için 6 özgün fikir

Küçük de olsa bir bahçeniz ya da bitki yetiştirebileceğiniz bir avlunuz ve hatta bir balkonunuz varsa, bu alanı sevimli, sıra dışı ve içinde vakit geçirmekten keyif alacağınız, kendi beğenilerinize özgü bir alana çevirebilirsiniz. Sıkıcı, sırdan bir bahçeye mahkum olmak zorunda değilsiniz. Beğenilerinize hitap edecek , kendine özgü bir alan yaratmak sizin elinizde. Bu iş kolay olmayacaktır, bahçenin hem oluşturulması hem de bakımı özveri isteyen çalışmalardır. Ancak istediğiniz gibi bir bahçeye sahip olmanın verdiği tatmin duygusu ise evin diğer kısımlarının dekorasyonunun verdiğinden kat be kat fazladır. Nihayetinde bitkiler birer canlıdır ve bu canlılar ile muhteşem alanlar oluşturup onları koruyabilmek, büyütmek büyük bir keyiftir.

Bahçe düzenlemesine başlamadan önce dikkate alınması gereken bazı konular vardır. Yaşadığınız yerin havası, toprağı, suyu ne tür bitkiler ekmeniz gerektiği konusunda net öneriler verecektir. Onun dışında, dikkate alınması gereken bir diğer konu ise bahçeyi ekseriyetle hangi şekilde kullanmak istediğiniz. Sık misafir ağırlıyorsanız, bahçe partileri veriyorsanız, bahçenizde barbekü keyfi yapmak istiyorsanız, çocuklarınız varsa, evcil hayvanlarınız varsa, bahçe mobilyalarına ihtiyaç duyuyorsanız vs. bu durumları göz önünde bulundurmanız ve bahçenizi ona göre düzenlemeniz gerekir. Ayrıca, bahçıvanla ya da kendinizin bahçe ile ilgilenecek olması, sahip olduğunuz bilgi ve tecrübe de nasıl bir bahçe düzenlemesi oluşturmanız gerektiği konusunda belirleyici olacaktır.

Bugün sayfamızda bahçeler ve bahçe haline getirilmek istenen diğer açıkhava alanlar için altı değişik fikri bir araya topladık. Basit, uygulanabilir ve sıra dışı olan bu fikirler umuyoruz ki ilginizi çekecektir.