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Bahçeniz için 6 özgün fikir

Özlem K. Özlem K.
A. Ü. Konutu Peyzaj Projesi, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Akdeniz Bahçe
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Küçük de olsa bir bahçeniz ya da bitki yetiştirebileceğiniz bir avlunuz ve hatta bir balkonunuz varsa, bu alanı sevimli, sıra dışı ve içinde vakit geçirmekten keyif alacağınız, kendi beğenilerinize özgü bir alana çevirebilirsiniz. Sıkıcı, sırdan bir bahçeye mahkum olmak zorunda değilsiniz. Beğenilerinize hitap edecek , kendine özgü bir alan yaratmak sizin elinizde. Bu iş kolay olmayacaktır, bahçenin hem oluşturulması hem de bakımı özveri isteyen çalışmalardır. Ancak istediğiniz gibi bir bahçeye sahip olmanın verdiği tatmin duygusu ise evin diğer kısımlarının dekorasyonunun verdiğinden kat be kat fazladır. Nihayetinde bitkiler birer canlıdır ve bu canlılar ile muhteşem alanlar oluşturup onları koruyabilmek, büyütmek büyük bir keyiftir. 

Bahçe düzenlemesine başlamadan önce dikkate alınması gereken bazı konular vardır. Yaşadığınız yerin havası, toprağı, suyu ne tür bitkiler ekmeniz gerektiği konusunda net öneriler verecektir. Onun dışında, dikkate alınması gereken bir diğer konu ise bahçeyi ekseriyetle hangi şekilde kullanmak istediğiniz. Sık misafir ağırlıyorsanız, bahçe partileri veriyorsanız, bahçenizde barbekü keyfi yapmak istiyorsanız, çocuklarınız varsa, evcil hayvanlarınız varsa, bahçe mobilyalarına ihtiyaç duyuyorsanız vs. bu durumları göz önünde bulundurmanız ve bahçenizi ona göre düzenlemeniz gerekir. Ayrıca, bahçıvanla ya da kendinizin bahçe ile ilgilenecek olması, sahip olduğunuz bilgi ve tecrübe de nasıl bir bahçe düzenlemesi oluşturmanız gerektiği konusunda belirleyici olacaktır. 

Bugün sayfamızda bahçeler ve bahçe haline getirilmek istenen diğer açıkhava alanlar için altı değişik fikri bir araya topladık. Basit, uygulanabilir ve sıra dışı olan bu fikirler umuyoruz ki ilginizi çekecektir.

Mini mini toprak saksılar

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Modern Bahçe
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

İlk önerimiz aslında gerçek bir bahçesi olmayanlar için gelsin. Ufak avlu ya da genişçe balkon gibi açıkhava bir alana sahipseniz, pişmiş topraktan yapılma bir sürü saksı ile sevimli, bahçe benzeri bir alan oluşturabilirsiniz. Pişmiş toprak saksı özellikle öneriyoruz çünkü plastik saksılar her ne kadar kullanışlı olsa da, bir alanda bahçe atmsferi oluşturmazlar, mekanınız bitkilerle bezeli bir balkon olmaya devam eder, oysaki bizim buradaki hedefimiz mekanda bahçe ambiyansı yaratmak.

Düz değil, kıvrımlı bir yürüyüş yolu

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Eğer geniş bir bahçeniz varsa, çimlerin üzerinde bir yürüyüş yolu hazırlamak hem güzel bir görüntü oluşturacak hem de çimler sulandığı zamanlarda ya da özellikle kış ayları boyunca ayaklarınızn çamurlanmasını ve ıslanmasını engelleyecektir. Peki o yürüyül yolunu düz yapmak yerine ona kıvrımlar vererek hareketlendirmeye ne dersiniz.? Çok daha estetik görünecektir.

Duvarlar için dikey bahçeler

BEYOGLU Ece Botanik BahçeBitki & Çiçekler
Ece Botanik

BEYOGLU

Ece Botanik
Ece Botanik
Ece Botanik

Balkonunuzda ya da avlunuzda küçük bir bahçe, sevimli bir yeşil alan yaratmak için yeterli yeriniz olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Günümüzde oldukça popüler olan dikey bahçe uygulamaları mekanınıza göre çözümler getirebilir. Bir duvar dibinde oluşturacağınız dikey bahçe mekanı yalnızca on beş – yirmi santimetre daraltacaktır. Geniş bir bahçeye sahipseniz bile, bahçe duvarları için bu tür bir uygulama düşünebilirsiniz.

Konuyla ilgili, ’Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Sevimli bir doğal havuz

homify Kırsal Bahçe Yeşil
homify

homify
homify
homify

Doğal taşlardan yapılan bir su yolu yine aynı taşlardan yapılmış ufak bir havuz da bahçenize suyun sağladığı huzurlu ve dingin havayı getirecektir. Üstelik basit bir bahçe havuzunu kendiniz dahi yapabilirsiniz. Internet üzerinde konu ile ilgili birçok sayfa ve kılavuz bulmak mümkün. ’Dekoratif bir havuz için 7 püf nokta’ başlıklı yazımız da size bazı fikirler sunacaktır.

Oturma alanları

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Yemyeşil bir bahçe elbette çok güzel ancak bu bahçe ile daha içli dışlı olmanızı sağlayacak, içinde konforlu bir biçimde vakit geçirbileceğiniz bir bahçe sizce de daha iyi değil mi? Bahçenin doğal ya da yapay bir biçimde gölgeli olan kısmında bir oturma alanı oluşturmak mümkün. Bunun için zemine taş ya da ahşap deck döeşeyebilir, mobilyalarınızı da örneğin paletlerden oluşturabilirsiniz.

Doğal görünümlü bir bahçe düzenlemesi

sihirli peyzaj sihirlipeyzaj Akdeniz Bahçe
sihirlipeyzaj

sihirli peyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Bahçenizin peyzajını askeri nizam şeklinde değil de, bir arada yaşayabilen farklı bitkileri yan yana ekerek de yapabilir ve bahçede doğal bir ortam oluşturabilirsiniz. Böyle bir bahçe çok daha estetik bir görünüm yaratacaktır.

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