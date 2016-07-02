Bahçeniz için 6 özgün fikir

Küçük de olsa bir bahçeniz ya da bitki yetiştirebileceğiniz bir avlunuz ve hatta bir balkonunuz varsa, bu alanı sevimli, sıra dışı ve içinde vakit geçirmekten keyif alacağınız, kendi beğenilerinize özgü bir alana çevirebilirsiniz. Sıkıcı, sırdan bir bahçeye mahkum olmak zorunda değilsiniz. Beğenilerinize hitap edecek , kendine özgü bir alan yaratmak sizin elinizde. Bu iş kolay olmayacaktır, bahçenin hem oluşturulması hem de bakımı özveri isteyen çalışmalardır. Ancak istediğiniz gibi bir bahçeye sahip olmanın verdiği tatmin duygusu ise evin diğer kısımlarının dekorasyonunun verdiğinden kat be kat fazladır. Nihayetinde bitkiler birer canlıdır ve bu canlılar ile muhteşem alanlar oluşturup onları koruyabilmek, büyütmek büyük bir keyiftir.
Bahçe düzenlemesine başlamadan önce dikkate alınması gereken bazı konular vardır. Yaşadığınız yerin havası, toprağı, suyu ne tür bitkiler ekmeniz gerektiği konusunda net öneriler verecektir. Onun dışında, dikkate alınması gereken bir diğer konu ise bahçeyi ekseriyetle hangi şekilde kullanmak istediğiniz. Sık misafir ağırlıyorsanız, bahçe partileri veriyorsanız, bahçenizde barbekü keyfi yapmak istiyorsanız, çocuklarınız varsa, evcil hayvanlarınız varsa, bahçe mobilyalarına ihtiyaç duyuyorsanız vs. bu durumları göz önünde bulundurmanız ve bahçenizi ona göre düzenlemeniz gerekir. Ayrıca, bahçıvanla ya da kendinizin bahçe ile ilgilenecek olması, sahip olduğunuz bilgi ve tecrübe de nasıl bir bahçe düzenlemesi oluşturmanız gerektiği konusunda belirleyici olacaktır.
Bugün sayfamızda bahçeler ve bahçe haline getirilmek istenen diğer açıkhava alanlar için altı değişik fikri bir araya topladık. Basit, uygulanabilir ve sıra dışı olan bu fikirler umuyoruz ki ilginizi çekecektir.
İlk önerimiz aslında gerçek bir bahçesi olmayanlar için gelsin. Ufak avlu ya da genişçe balkon gibi açıkhava bir alana sahipseniz, pişmiş topraktan yapılma bir sürü saksı ile sevimli, bahçe benzeri bir alan oluşturabilirsiniz. Pişmiş toprak saksı özellikle öneriyoruz çünkü plastik saksılar her ne kadar kullanışlı olsa da, bir alanda bahçe atmsferi oluşturmazlar, mekanınız bitkilerle bezeli bir balkon olmaya devam eder, oysaki bizim buradaki hedefimiz mekanda bahçe ambiyansı yaratmak.
Eğer geniş bir bahçeniz varsa, çimlerin üzerinde bir yürüyüş yolu hazırlamak hem güzel bir görüntü oluşturacak hem de çimler sulandığı zamanlarda ya da özellikle kış ayları boyunca ayaklarınızn çamurlanmasını ve ıslanmasını engelleyecektir. Peki o yürüyül yolunu düz yapmak yerine ona kıvrımlar vererek hareketlendirmeye ne dersiniz.? Çok daha estetik görünecektir.
Balkonunuzda ya da avlunuzda küçük bir bahçe, sevimli bir yeşil alan yaratmak için yeterli yeriniz olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Günümüzde oldukça popüler olan dikey bahçe uygulamaları mekanınıza göre çözümler getirebilir. Bir duvar dibinde oluşturacağınız dikey bahçe mekanı yalnızca on beş – yirmi santimetre daraltacaktır. Geniş bir bahçeye sahipseniz bile, bahçe duvarları için bu tür bir uygulama düşünebilirsiniz.
Konuyla ilgili, ’Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Doğal taşlardan yapılan bir su yolu yine aynı taşlardan yapılmış ufak bir havuz da bahçenize suyun sağladığı huzurlu ve dingin havayı getirecektir. Üstelik basit bir bahçe havuzunu kendiniz dahi yapabilirsiniz. Internet üzerinde konu ile ilgili birçok sayfa ve kılavuz bulmak mümkün. ’Dekoratif bir havuz için 7 püf nokta’ başlıklı yazımız da size bazı fikirler sunacaktır.
Yemyeşil bir bahçe elbette çok güzel ancak bu bahçe ile daha içli dışlı olmanızı sağlayacak, içinde konforlu bir biçimde vakit geçirbileceğiniz bir bahçe sizce de daha iyi değil mi? Bahçenin doğal ya da yapay bir biçimde gölgeli olan kısmında bir oturma alanı oluşturmak mümkün. Bunun için zemine taş ya da ahşap deck döeşeyebilir, mobilyalarınızı da örneğin paletlerden oluşturabilirsiniz.
Bahçenizin peyzajını askeri nizam şeklinde değil de, bir arada yaşayabilen farklı bitkileri yan yana ekerek de yapabilir ve bahçede doğal bir ortam oluşturabilirsiniz. Böyle bir bahçe çok daha estetik bir görünüm yaratacaktır.