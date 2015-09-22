Kullanışlı kitaplık rafları

Kitaplar, yüzyıllar boyunca insanların başka fikirlerine duygu ve düşüncelerini aktarmada en etkili yollardan biri olmuştur. İnsanların kitaplarla dostluğu çok eskilere kadar dayansa da bilinen en eski basılı kitap M.S. 9 yüzyıla aittir. Budha'nın öğretilerini içeren bu kitap yaklaşık olarak 868 yılında basılmıştır. Bununla birlikte tarih boyunca en önemli bilim kentleri hep sahip oldukları kütüphanelerin büyüklüğüyle övünmüşlerdir. Hatta bazı kaynakları bir dönemin görkemli kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi'nda yaklaşık 150 bin cilt el yazması kitap olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte kitap sayısındaki büyük sıçrayış pek tabii matbaanın icadına dayanmaktadır. Bu sayede kitaplar çok daha seri biçimde üretilmeye başlanmış ve neredeyse gücü yeten herkes kendi evinde bir kütüphane kurma çabasına girişmiştir.
İşte böyle başlar insanoğluyla kitabın hikayesi. Kitap okumayı seven/sevmeyen neredeyse herkes kendi evinde kitaplara büyük ya da küçük fark etmeksizin bir alan ayırmaya çalışır. İşte tam da bu noktada bu hikayeyle bizim yazımızın yolları kesişir. Bir evde kitap barındırmak kolay bir iştir. Peki ya bu kitapları hem estetik hem de pratik biçimde saklamak nasıl mümkün olabilir ? Aslında kimileri hala bu soru üzerinde kafa yorsa da biz cevabını çoktan bulduk. Tabi ki kitaplık rafları sayesinde. Kitaplık rafları, kitaplarınızı kolayca yerleştirebileceğiniz, ihtiyacınız olduğunda onları kolayca bulup çıkarabileceğiniz raflardır. Konu kitaplık rafları olunca temel amaç hiç şüphesiz işlevsellik olsa da, rafların dekorasyonunuz üzerinde nasıl bir güce sahip olduğunu daha önceki yazılarımızda da açıklamıştık. Tıpkı duvar raf sistemleri ya da dekoratif raf modelleri gibi, kitap rafları da ister istemez dekorasyonunuza etki eder. Fakat bu etki iyi yönde mi olur yoksa kötü yönde mi ? Bu sorunun cevabı tamamen size ve vereceğiniz kararlara bağlıdır. İyisi mi siz kararlarınızı vermeye başlamadan önce bu konuda biraz daha ayrıntı vermeye çalışalım.
Kitap rafları kullanımında temel amacın işlevsellik olduğunu söyledik. Hala da arkasında duruyoruz. Kitap rafları doğası gereği temel amacı kitaplarınıza ev sahipliği yapmak olan araçlardır. Bu sebepten ötürü, bu rafları seçerken işlevselliği arttırmak için elinizden geleni yapmalısınız. Peki bu nasıl mümkün olur ? dediğinizi duyar gibiyiz. Yaşam alanınızda kitap rafına yer verirken işlevselliğini arttırabileceğiniz birkaç basit çözüm pek tabii mümkün. Bu çözümlerden ilki yaşam alanınızda kullanacağınız kitap rafının bulunduğu alanla ilgili olacak. Öncelikle yaşam alanınızda kullanacağınız kitap rafını yerleştirirken pek fazla geçmediğiniz ve bulunmadığınız bir alana yerleştirmeye çalışın. Sonuç olarak bu alandan sürekli geçmek zorunda kalmayacaksınız, eğer çok hevesli bir kitap kurdu değilseniz. Öyle olsanız dahi, bu kitap raflarının ayağınızın altında bulunmaması, yaşam alanınızın daralmaması açısından daha iyi olacaktır. Bir diğer basit tavsiyemiz ise, bu rafların yüksekliğiyle alakalı. Kitap raflarının yüksekliği konumuyla birlikte, işlevsellik konusundaki en önemli iki konudur. Kitap rafını çok yükseğe koymak bu alandan faydalanmanız için faydalı gibi görünse de, kitap alırken ve/veya geri koyarken sıkıntı yaşamanıza sebep olur. Diğer yandan yaşam alanınızda kullanacağınız kitap rafını oldukça alçağa yerleştirmek muhtemelen kitaplarınızın dağılmasına sebep olacaktır. İşte bu yüzden bu rafları tam olarak boy hizasına yerleştirmek oldukça faydalı bir harekettir.
Kitap raflarının dekoratif bir araç olduğu da pekala söylenebilir. Hatta kimi zaman dekorasyonunuz için güzel bir parça olabilirler. Bu yüzden seçeceğiniz kitap rafı alırken, dekoratif özelliklerini de göz önünde bulundurun. Dekorasyonunuza uygun renklerde tercih edeceğiniz bir kitap rafı, yaşam alanınızın ihtiyaç duyduğu tek şey olabilir, siz farkında olmasanız da.
Kitap raflarının kullanımı konusunda daha fazla fikre ihtiyaç duyan okurlarımızı, çalışma odası kategorimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Yaşam alanınıza yerleştireceğiniz kitap rafını seçerken biraz bonkör olup fazladan alan yaratmak, kimi zaman sizin için yeni fırsatlar yaratabilir. Bu noktada kitap raflarının da birer raf olduğunu ve kitaplardan başka birçok nesneye de ev sahipliği yapabilme potansiyeline sahip olduğunu söylememiz gerekir. İşte bu sebeplerden ötürü oluşturacağınız bu fazla alan, dekoratif aksesuarlarınız için gerekli olan alan olabilir. Bu örnekte de kitaplar ve aksesuarlara aynı anda ev sahipliği yapan bir kitap rafı görebilirsiniz.
Kitap raflarının aslında işlevsel amaçla üretilen raflar olduğundan yazımızın başında da bahsetmiştik. İşte bu sebepten ötürü, kitap rafı kullanırken aşırıya kaçmanız biraz eğreti durabilir. Bu cümleyi açmak gerekirse, kitaplarınızı saklamak için kullanacağınızın rafın aşırı süslü püslü olması kitaplarınızın önüne geçebilir. İşte bu yüzden sade modelleri tercih edebilirsiniz. Bu örnekte kitap rafı konusunda sade bir model görebilirsiniz.
Yaşam alanınız için kullanacağınız kitap raflarını seçerken klasik çizgiye bağlı kalmak gibi bir zorunluluğunuz yok şüphesiz. Yani kimi zamanlar düz bir ahşap bloktan ve bu bloku destekleyen dirsek aparatlarından sıkılabilirsiniz. Böyle zamanlarda tercihinizi modern çizgiye sahip olan tasarımlara yöneltmek, kitaplarınıza duyduğunuz sevgiyi arttırmaya yetebilir. Hebart Mimarlık Dekorasyon'a ait olan bu tasarım, kitap raflarının modern çizgileri konusunda size güzel bir rehber olabilir.
Evden çalışma olayının özellikle son dönemlerde azımsanamayacak kadar büyük ölçüde arttığını söylebiliriz. Fakat bu durum beraberinde bazı problemleri getirmektedir. Öyle ki evde oldukça verimli çalışmak pek de mümkün değildir. İşte bu yüzden insanlar evlerinde çalışma odaları yaratma yoluna giderler. Bu fotoğrafta bir çalışma odası örneği görebilirsiniz. Dikkat çeken nokta ise, kitap raflarının yalnızca kitaplar için değil aynı zamanda dosyalar için de kullanılıyor olması.
Kimi zaman düz tasarımlardan sıkılıp farklı model arayışı içinde olabilirsiniz. Deça Mimarlık'a ait olan tasarım tam da bu arayışın içerisinde olan okurlarımıza göre. Çoklu yapısı sayesinde hem bir çok kitabınıza ev sahipliği yapmayı vaat eden bu kitap rafı modeli, hem de sahip olduğu eğri kirişler sebebi ile oldukça hoş bir görüntüye imkan veriyor. Öte yandan bu kirişlerin raflara monte edilmesi sebebi ile de oldukça sağlam bir yapıya kavuşuyor.
Bazı kimseler kitap okumanın ana düsturunu es geçip kitaplarıyla gösteriş yapsalar da bu kimseler toplum tarafından genellikle yadırganır. Fakat siz de sahip olduğunuz kitaplarla gösteriş yapıyor durumuna düşmemek için kimi zaman kitaplarınızı geri planda tutmak isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda, örnekteki gibi bir kitaplık işinizi görebilir. Üstelik sahip olduğu camlı yapısı sayesinde de, kitaplarınızı istenmeyecek etkilerden uzak tutar. Origami Mobilya'ya ait olan bu tasarım, sizin için güzel bir rehber olabilir.
Her ne kadar yazımızın başlığı ve içeriği kitap rafları olsa da, bu raflar bazı zamanlar kitaplardan daha fazlası için ev sahipliği yapabilir. Kimi zaman kitaplarınızın hemen yanında dekoratif amaçla kullanacağınız aksesuarları bulundurmak isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda, kitaplık raflarının doğasına uygun aksesuarlar seçmek, yapabileceğiniz en iyi hamledir. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, fotoğraf çerçeveleri ya da fincan takımları, -bahsettiğimiz gibi- kitaplık raflarınız için güzel aksesuarlar olabilir.
Yaşam alanınızda tercih ettiğiniz renkler psikolojiniz üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Öyle ki bu etki zaman içerisinde bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca bu renklerin bünyenizde sebep olduğu etkiler bile kategorize edilmiştir. Buna göre yaşam alanınıza açık tonlar tercih etmek, psikolojiniz üzerinde olumlu etkilere sahiptir. İşte bu yüzden kitap raflarınızı açık tonlardan tercih ederek, kendiniz için daha verimli bir okuma sağlayabilirsiniz.
Kültürümüzde pek yaygın olmasa da okuma odaları ya da diğer bilinen adıyla kütüphaneler aslında oldukça huzurlu mekanlardır. Tabi ki bu alanı çalışmaktan ziyade kitap okumak için kullanmanız, bu alanı daha çok sevmenizi sağlayabilir. Ayrıca bu örnekteki gibi birkaç basit araç da bu alanı daha da huzurlu kılmanızı sağlayabilir. Ayrıca bu kitap raflarının renklerini açık tonlardan seçmek, sizde çağrıştırdığı huzuru arttırabilir.
Kimi zaman yaşam alanınızda her şeye birden yer verecek kadar hacim olmayabilir .Dar bir yaşam alanınız olabilir. Ya da zorunlu ihtiyaçlar geniş olan yaşam alanınızın daralmasına sebep olabilir. Böyle zamanlarda bu alana yerleştireceğiniz fonksiyonel ve dekoratif araçları dikkatle seçmeniz gerekir. Bu örnekte dar yaşam alanları için nasıl profesyonelce alan yaratıldığını görebilirsiniz.