Kullanışlı kitaplık rafları

Kitaplar, yüzyıllar boyunca insanların başka fikirlerine duygu ve düşüncelerini aktarmada en etkili yollardan biri olmuştur. İnsanların kitaplarla dostluğu çok eskilere kadar dayansa da bilinen en eski basılı kitap M.S. 9 yüzyıla aittir. Budha'nın öğretilerini içeren bu kitap yaklaşık olarak 868 yılında basılmıştır. Bununla birlikte tarih boyunca en önemli bilim kentleri hep sahip oldukları kütüphanelerin büyüklüğüyle övünmüşlerdir. Hatta bazı kaynakları bir dönemin görkemli kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi'nda yaklaşık 150 bin cilt el yazması kitap olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte kitap sayısındaki büyük sıçrayış pek tabii matbaanın icadına dayanmaktadır. Bu sayede kitaplar çok daha seri biçimde üretilmeye başlanmış ve neredeyse gücü yeten herkes kendi evinde bir kütüphane kurma çabasına girişmiştir.

İşte böyle başlar insanoğluyla kitabın hikayesi. Kitap okumayı seven/sevmeyen neredeyse herkes kendi evinde kitaplara büyük ya da küçük fark etmeksizin bir alan ayırmaya çalışır. İşte tam da bu noktada bu hikayeyle bizim yazımızın yolları kesişir. Bir evde kitap barındırmak kolay bir iştir. Peki ya bu kitapları hem estetik hem de pratik biçimde saklamak nasıl mümkün olabilir ? Aslında kimileri hala bu soru üzerinde kafa yorsa da biz cevabını çoktan bulduk. Tabi ki kitaplık rafları sayesinde. Kitaplık rafları, kitaplarınızı kolayca yerleştirebileceğiniz, ihtiyacınız olduğunda onları kolayca bulup çıkarabileceğiniz raflardır. Konu kitaplık rafları olunca temel amaç hiç şüphesiz işlevsellik olsa da, rafların dekorasyonunuz üzerinde nasıl bir güce sahip olduğunu daha önceki yazılarımızda da açıklamıştık. Tıpkı duvar raf sistemleri ya da dekoratif raf modelleri gibi, kitap rafları da ister istemez dekorasyonunuza etki eder. Fakat bu etki iyi yönde mi olur yoksa kötü yönde mi ? Bu sorunun cevabı tamamen size ve vereceğiniz kararlara bağlıdır. İyisi mi siz kararlarınızı vermeye başlamadan önce bu konuda biraz daha ayrıntı vermeye çalışalım.

Kitap rafları kullanımında temel amacın işlevsellik olduğunu söyledik. Hala da arkasında duruyoruz. Kitap rafları doğası gereği temel amacı kitaplarınıza ev sahipliği yapmak olan araçlardır. Bu sebepten ötürü, bu rafları seçerken işlevselliği arttırmak için elinizden geleni yapmalısınız. Peki bu nasıl mümkün olur ? dediğinizi duyar gibiyiz. Yaşam alanınızda kitap rafına yer verirken işlevselliğini arttırabileceğiniz birkaç basit çözüm pek tabii mümkün. Bu çözümlerden ilki yaşam alanınızda kullanacağınız kitap rafının bulunduğu alanla ilgili olacak. Öncelikle yaşam alanınızda kullanacağınız kitap rafını yerleştirirken pek fazla geçmediğiniz ve bulunmadığınız bir alana yerleştirmeye çalışın. Sonuç olarak bu alandan sürekli geçmek zorunda kalmayacaksınız, eğer çok hevesli bir kitap kurdu değilseniz. Öyle olsanız dahi, bu kitap raflarının ayağınızın altında bulunmaması, yaşam alanınızın daralmaması açısından daha iyi olacaktır. Bir diğer basit tavsiyemiz ise, bu rafların yüksekliğiyle alakalı. Kitap raflarının yüksekliği konumuyla birlikte, işlevsellik konusundaki en önemli iki konudur. Kitap rafını çok yükseğe koymak bu alandan faydalanmanız için faydalı gibi görünse de, kitap alırken ve/veya geri koyarken sıkıntı yaşamanıza sebep olur. Diğer yandan yaşam alanınızda kullanacağınız kitap rafını oldukça alçağa yerleştirmek muhtemelen kitaplarınızın dağılmasına sebep olacaktır. İşte bu yüzden bu rafları tam olarak boy hizasına yerleştirmek oldukça faydalı bir harekettir.

Kitap raflarının dekoratif bir araç olduğu da pekala söylenebilir. Hatta kimi zaman dekorasyonunuz için güzel bir parça olabilirler. Bu yüzden seçeceğiniz kitap rafı alırken, dekoratif özelliklerini de göz önünde bulundurun. Dekorasyonunuza uygun renklerde tercih edeceğiniz bir kitap rafı, yaşam alanınızın ihtiyaç duyduğu tek şey olabilir, siz farkında olmasanız da.

Kitap raflarının kullanımı konusunda daha fazla fikre ihtiyaç duyan okurlarımızı, çalışma odası kategorimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.