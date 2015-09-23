Yapı ve avantajlarıyla çelik konstrüksiyon villa hakkında fikirler

Her sektörde olduğu gibi inşaat ve yapı sektöründe de, teknolojinin gelişmesi ve rekabetin artmasıyla yeni uygulama ve çözümler üretilmeye çoktan başlandı. Son yıllarda yapı sektöründe hem mimari hem de dekorasyon alanında önceki yıllara göre daha pratik ve kullanışlı malzemeler kullanılıyor. Bu yapı malzemelerinin başında betonarmeye rakip olarak gelen ve birçok yönüyle de onu geride bırakan çelik konstrüksiyon malzemeleri geliyor. Çelik konstrüksiyon, her coğrafya ve bölgeye uygulanabilen, betonarmeye göre çok daha hafif, dayanıklı ve sağlam bir yapı sistemidir. Çelik konstrüksiyon mimaride, taşıyıcı sistem olarak beton yerine çelik malzeme kullanılıyor. Beton taşıyıcıların onda biri ağırlığına sahip olan çelik taşıyıcılar birçok yönüyle beton taşıyıcıların önüne çıkıyor. Homify profesyoneller ekibi olarak çelik konstrüksiyon konusuna sizler için el atıyoruz. Uzman mimarlar tarafından hazırlanan birbirinden güzel örnek villalarla, çelik konstrüksiyon villa hakkında fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.

Konut mimarisinde, prefabrike evlerden sonra çelik konstrüksiyon yapılar da hızla yaygınlaşmaya başladı. Zaman ve maliyet konusunda avantaj sağlayan çelik konstrüksiyon villaların kolaylıkları saymakla bitmiyor. Özellikle konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, inşaat süresinin kısalığı, düşük maliyetleri, üstün ses ve ısı yalıtım özellikleri, temiz şantiye alanı ve az beton ihtiyacı nedeniyle az su tüketimi sağlayan ekolojik yapısı ile çelik konstrüksiyon villalar yapı sektörünün yükselen değeri oluyor. Sadece konutlarda değil, dükkanlar, sergi alanları, stadyumlar, galeriler ve benzeri ticari, kültürel alanlarda da tercih edilen yapı sistemleri arasında.

Çelik konstrüksiyon villa için uygulanabilecek dekor önerilerine de ihtiyaç duyarsanız, özellikle konstrüksiyonu açıkta bırakan brütal çizgiler ile üretilen birbirinden farklı dekor fikirleri için “Evinize bambaşka bir hava katacak taş ve beton dekor estetiği” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.