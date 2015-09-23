Yapı ve avantajlarıyla çelik konstrüksiyon villa hakkında fikirler

Her sektörde olduğu gibi inşaat ve yapı sektöründe de, teknolojinin gelişmesi ve rekabetin artmasıyla yeni uygulama ve çözümler üretilmeye çoktan başlandı. Son yıllarda yapı sektöründe hem mimari hem de dekorasyon alanında önceki yıllara göre daha pratik ve kullanışlı malzemeler kullanılıyor. Bu yapı malzemelerinin başında betonarmeye rakip olarak gelen ve birçok yönüyle de onu geride bırakan çelik konstrüksiyon malzemeleri geliyor. Çelik konstrüksiyon, her coğrafya ve bölgeye uygulanabilen, betonarmeye göre çok daha hafif, dayanıklı ve sağlam bir yapı sistemidir. Çelik konstrüksiyon mimaride, taşıyıcı sistem olarak beton yerine çelik malzeme kullanılıyor. Beton taşıyıcıların onda biri ağırlığına sahip olan çelik taşıyıcılar birçok yönüyle beton taşıyıcıların önüne çıkıyor. Homify profesyoneller ekibi olarak çelik konstrüksiyon konusuna sizler için el atıyoruz. Uzman mimarlar tarafından hazırlanan birbirinden güzel örnek villalarla, çelik konstrüksiyon villa hakkında fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.
Konut mimarisinde, prefabrike evlerden sonra çelik konstrüksiyon yapılar da hızla yaygınlaşmaya başladı. Zaman ve maliyet konusunda avantaj sağlayan çelik konstrüksiyon villaların kolaylıkları saymakla bitmiyor. Özellikle konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, inşaat süresinin kısalığı, düşük maliyetleri, üstün ses ve ısı yalıtım özellikleri, temiz şantiye alanı ve az beton ihtiyacı nedeniyle az su tüketimi sağlayan ekolojik yapısı ile çelik konstrüksiyon villalar yapı sektörünün yükselen değeri oluyor. Sadece konutlarda değil, dükkanlar, sergi alanları, stadyumlar, galeriler ve benzeri ticari, kültürel alanlarda da tercih edilen yapı sistemleri arasında.
Çelik konstrüksiyon villa için uygulanabilecek dekor önerilerine de ihtiyaç duyarsanız, özellikle konstrüksiyonu açıkta bırakan brütal çizgiler ile üretilen birbirinden farklı dekor fikirleri için “Evinize bambaşka bir hava katacak taş ve beton dekor estetiği” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Temel hazırlık süresi betonarme yapılara göre çok daha kısa olduğu gibi fabrikalarda hazırlanan konstrüksiyon sisteminin montajı da son derece kısa sürüyor. Projeye göre, fabrikalarda, galvaniz saç malzemenin soğuk halde kıvrılarak şekillendirilmesiyle üretilen konstrüksiyon sistemi şantiyeye taşındıktan sonra montajı üç, dört gün gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Normal bir inşaatın iskeletinin üretimine göre oldukça kısa olan bu süre, çelik konstrüksiyon sistemlerini çekici yapan en büyük özelliklerden biridir. Görseldeki tasarım zemin üzerine kolayca uygulanmış, sağlam ve oldukça modern bir yapı. Eğer ormanın içerisinde yeterli büyüklükte bir alanınız varsa bu yapı sistemiyle mükemmel konutlara kolayca sahip olabilirsiniz.
Yapı ne kadar hafifse deprem sırasında o kadar az deprem darbesi alır. Çelik konstrüksiyon sistemler betonarme yapılara göre çok daha hafif olduğu için, özgül ağırlığının taşıdığı yüke oranı küçüktür. Ayrıca çelik betonarmeye göre daha homojen yapıdadır yani betonun her noktası aynı değildir, çelik ise her noktada aynı özelliği ve direnci gösterir dolayısıyla depreme daha sağlam karşılık verir. Aynı zamanda mukavemeti de diğer taşıyıcı sistemlere göre çok daha yüksektir. Esneklik özelliği de bulunan sistemin bütün bu özellikleri yapıya etki eden deprem yüklerini büyük ölçüde emeceğinden deprem hasarını da en aza indirerek daha güvenli alanlar yaratır. Cennet gibi bir bahçenin ortasında, sağlam ve güvenli bir evde yaşamayı kim istemez?
Çelik malzeme yalıtıcı ürünlerle güçlü bir şekilde izole edildiğinden ve topraklama yöntemlerine maruz bırakıldığından yıldırım riski diğer yapılara göre çok düşüktür. Bu da yapıyı diğer türlere göre daha güvenli ve sağlam yapan bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor. Akseki Yapı imzası taşıyan bu kompozit kaplama yapı, hem mimarisi, hem dekorasyonu, hem de kocaman bahçesiyle mükemmel bir yaşam alanı olarak karşıma çıkıyor.
Çelik konstrüksiyon sisteminde kullanılan çelik malzeme son derece güçlü bir yalıtıcı olan galvaniz ile kaplıdır. Galvaniz kaplı çelik, paslanmaz, aşınmaz, nem ve su sızıntılarından etkilenip korozyona uğramaz. Ayrıca alev alma, yanma riski de bulunmayan bu malzeme, betonarme yapıların etkilendiği problemlerin hemen hemen hepsine karşı dayanıklıdır. Bu sistem ile üretilen yapılar uzun yıllar hiçbir dayanıklılık sorunu yaşamadan ayakta kalmayı başarır.
Çelik konstrüksiyon villalar yalıtımlı ve yalıtımsız olarak yapılabiliyor. Yalıtımlı olanlar, yapının duvar ve çatısında poliüretan veya taşyünü paneller kullanılarak izole ediliyor. Betonarme yapılarla aynı şekilde yalıtımı yapılan çelik konstrüksiyon villaların iskeleti birinci derece deprem ve afete dayanıklı olacak şekilde üretildiği için yalıtım alanları da daha sağlam ve dayanıklı oluyor. Görseldeki tek katlı ve fazla geniş olmayan yapı, yine büyük bir bahçe içerisine konumlanacak şekilde inşa edilmiş. Amerikan tipi evlerin en popüler yapılarından olma yolunda giden çelik konstrüksiyon yapılar birçok ülkede uzun yıllardır güvenle kullanılıyor.
Fabrikalarda, proje, kullanıcı ve mimarlar ortaklığında çözümlendikten sonra üç boyutlu tasarım ve modelleme yazılımlarına aktarılır. Bütün statik ve matematiksel hesapları bilgisayar ortamında yapılan ve vidasından, çeliğine kadar her birimi bilgisayarlı tezgahlarda üretilen çelik konstrüksiyon malzemeleri üretim işleminin ardından monte edileceği alana götürülerek monte işlemine başlanır. Montesi en fazla üç dört gün süren bütün uygulama işleminin, esas kısmı, fabrikalarda üretim aşamasında harcanır. Duvar, çatı, cam, pencere gibi kısımların montesi ve tesisat döşemesi, sıva, badana gibi işlemler daha sonra yapılır.
Çelik konstrüksiyon sistem, betonarme yapıların aksine yağmur, sıcak, rüzgar gibi doğal durumlardan etkilenmez. Bu nedenle her mevsimde kolaylıkla uygulanabilir. Zaten üretim aşaması tamamen fabrikada gerçekleştiğinden açık hava koşulları işinize engel olmayacaktır. Ayrıca beton malzemenin az kullanılması, yapının ciddi bir su tasarrufu sağladığı bilgisini de doğruluyor. Hem konforlu, hem ekolojik, hem pratik hem de düşük maliyetli rüya gibi bir yapı sistemi.
Başlıktan da net şekilde anlaşılabileceği gibi betonarme yapılarda bulunan kalın kolon ve kiriş yapıları çelik konstrüksiyon sistemlerinde yoktur. Kolonları daha ince ve sağlam olduğundan alanların çok daha az kısmı kaba inşaata ayrılmış olur bu da, size dekorasyon için kullanabileceğiniz daha fazla alan kalacağı anlamına geliyor. Farklı mimari yapılar, sıra dışı mimari fikirler denemek istiyorsanız ve alanınızın yeterli olup olmamasından endişe ediyorsanız çelik konstrüksiyon bir villa size aradığınız çözümü sunabilir.
Çelik konstrüksiyon villa inşasının en önemli artılarından biri, doğal kirlilik, aşırı karbon salınımı, moloz yığınları ve de su tüketimi gibi bir çok doğal ortamı bozan unsurları içermiyor olmasıdır. Üretim aşaması fabrikalarda gerçekleştiğinden temiz bir şantiye alanına sahip olan yapılar, komşuları da gürültü ve toz duman kirliliğinden uzak tutuyor.
Galvaniz kaplı çelik malzemeler, nemden aşınmaz, paslanmaz ve homojenik, izotrop yapısı nedeniyle böcek ve kemirgenlerin geçişine müsaade etmez. Özellik ormanlık alanlara inşa edilen betonarme yapılar zamanla nem ve böceklerden etkilenerek güç kaybederken çelik yapılar uzun yıllar sapasağlam kalır. Görseldeki mükemmel villa olağanüstü natürel görünümü ve güçlü iskeletiyle adeta doğadan bir parça gibi görünüyor.