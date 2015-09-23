Bebek odası duvar kağıtları için yaratıcı fikirler

Bir yaşam alanını dekore ederken başvurabileceğiniz birçok dekoratif araç mevcuttur. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, dekorasyonunuza imzanızı atabileceğiniz birçok farklı dekoratif araç vardır. Örnek vermek gerekirse, yemek odanızda masa sandalye takımınız, ilgi çekebilme potansiyeline en çok sahip ögelerdir. Diğer yandan, fayanslar bir banyo için ilgi odağı haline gelebilirler. Başta da dediğimiz gibi, evinizde, her alanda farklı farklı yardımcınız mevcuttur.

Evinizi dekore ederken, size yardımcılık yapacak ögelerden biri de duvar kağıtlarıdır. Kimi zaman bir dekorasyonun tamamlayıcı unsuru, son fırça darbeleri olan bu kağıtlar, kimi zaman da yalnızca duvarlar açık kalmasın diye kullanılır. Fakat ortada şüphe götürmeyen bir şey var ise, o da özellikle bebek odasında duvar kağıtlarının büyük söz sahibi olduğudur. Öyle ki, eğer bebek odanıza karakteristik bir kazandırmak isterseniz, en büyük yardımcınız bu duvar kağıtları olacaktır. Örnek vermek gerekirse, erkek bebekler için dekore edilen odalarda mobilyalarda ve özellikle duvar kağıtlarında mavi tonların kullanımı inanılmaz yaygındır. Ya da bu durum kız bebekler için pembe tonları olarak kendini gösterir. Bazılarına göre cinsiyetçi bir yaklaşım olsa da, mavi ve pembe çok uzun zamandan beri cinsiyetleri simgelemektedir. Bebek odanız için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı belli başlı hususlar vardır. Bu yazımızda bu noktalardan bahsetmeye çalışacağız. Fakat eğer daha fazla örneği yakından incelemek niyetinde iseniz, çocuk odası kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bebek odanız için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken hususların başında hiç şüphesiz renk seçimi gelir. Duvar boyalarının aksine, duvar kağıtları tek renk veya desenden oluşmaz. Daha çok farklı renklerin ve/veya desenlerin bir araya gelmesiyle elde edilen bu duvar kağıtlarında, hakim olan rengi özenle seçmelisiniz. Çünkü dekorasyonda kullanılan renkler, psikoloji üzerinde inanılmaz etkilidir. Üstelik bu etkilerin yetişkin bireyler üzerinde gözlemlendiğini söylersek, minik bebeğiniz üzerinde ne derece etkili olduğunu siz de anlayabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, bebek odası için duvar kağıdı seçimi sırasında, renk tercihi özenle yapılmalıdır. Bu noktada yapabileceğiniz en doğru tercih, elinizden geldiğince açık tonları seçmek olacaktır. Çünkü açık renkler psikoloji üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Üstelik yapılan araştırmalar, açık renklere sahip ortamda yetişen çocukların, hayatlarının ilerleyen kısımlarında optimist ve lider ruhlu olduklarını gösteriyor. İşte bu yüzden bebek odası için duvar kağıdı seçerken açık tonlar tercih etmek oldukça önemlidir. Beyaz, sarı, pembe, mavi ya da bu tarz doğal açık tonlar bebek odası için seçeceğiniz duvar kağıtlarında bulunabilecek en iyi alternatiflerdir.

Bir diğer önemli konu ise, seçeceğiniz bebek odası duvar kağıdında bulunacak desendir. Piyasada birçok farklı desene sahip olan bebek odası duvar kağıdı bulunsa da, bebek odasına uygun olduğunu düşündüğümüz örnekleri yazımızın kalanında görebilirsiniz. Fakat bu konuda söylenebilecek en doğru şey, sevimli ve tatlı desenler seçmeniz gerektiği. Örnek vermek gerekirse, ilkokulda hepimizin çizdiği gibi güneşli bir günde bir çiftlik evi, güzel bir alternatif olabilir. Diğer yandan gökkuşağı renklerinin tekrarlanmasıyla elde edilmiş bir duvar kağıdı, bebeğinizin renklere aşina olması için güzel bir tercih olabilir. Belki de bu sayede büyük bir ressamın yetişmesini sağlamış olursunuz, kimbilir. Ya da açık renklerle çizilmiş müzik notaları da hoş bir tercih olabilir.

Sonuç olarak, bebek odası duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken iki temel etmen mevcuttur. Bunlardan ilkine göre, elinizden geldiğince açık renkler seçmeniz gerektiği. Bir diğeri ise bir bebeğin veya bir çocuğun hoşuna gidebilecek ve hayal gücünü geliştirebilecek desenler tercih etmeniz gerektiği yönünde.