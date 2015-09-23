Bebek odası duvar kağıtları için yaratıcı fikirler

Bir yaşam alanını dekore ederken başvurabileceğiniz birçok dekoratif araç mevcuttur. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, dekorasyonunuza imzanızı atabileceğiniz birçok farklı dekoratif araç vardır. Örnek vermek gerekirse, yemek odanızda masa sandalye takımınız, ilgi çekebilme potansiyeline en çok sahip ögelerdir. Diğer yandan, fayanslar bir banyo için ilgi odağı haline gelebilirler. Başta da dediğimiz gibi, evinizde, her alanda farklı farklı yardımcınız mevcuttur.
Evinizi dekore ederken, size yardımcılık yapacak ögelerden biri de duvar kağıtlarıdır. Kimi zaman bir dekorasyonun tamamlayıcı unsuru, son fırça darbeleri olan bu kağıtlar, kimi zaman da yalnızca duvarlar açık kalmasın diye kullanılır. Fakat ortada şüphe götürmeyen bir şey var ise, o da özellikle bebek odasında duvar kağıtlarının büyük söz sahibi olduğudur. Öyle ki, eğer bebek odanıza karakteristik bir kazandırmak isterseniz, en büyük yardımcınız bu duvar kağıtları olacaktır. Örnek vermek gerekirse, erkek bebekler için dekore edilen odalarda mobilyalarda ve özellikle duvar kağıtlarında mavi tonların kullanımı inanılmaz yaygındır. Ya da bu durum kız bebekler için pembe tonları olarak kendini gösterir. Bazılarına göre cinsiyetçi bir yaklaşım olsa da, mavi ve pembe çok uzun zamandan beri cinsiyetleri simgelemektedir. Bebek odanız için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı belli başlı hususlar vardır. Bu yazımızda bu noktalardan bahsetmeye çalışacağız. Fakat eğer daha fazla örneği yakından incelemek niyetinde iseniz, çocuk odası kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Bebek odanız için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken hususların başında hiç şüphesiz renk seçimi gelir. Duvar boyalarının aksine, duvar kağıtları tek renk veya desenden oluşmaz. Daha çok farklı renklerin ve/veya desenlerin bir araya gelmesiyle elde edilen bu duvar kağıtlarında, hakim olan rengi özenle seçmelisiniz. Çünkü dekorasyonda kullanılan renkler, psikoloji üzerinde inanılmaz etkilidir. Üstelik bu etkilerin yetişkin bireyler üzerinde gözlemlendiğini söylersek, minik bebeğiniz üzerinde ne derece etkili olduğunu siz de anlayabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, bebek odası için duvar kağıdı seçimi sırasında, renk tercihi özenle yapılmalıdır. Bu noktada yapabileceğiniz en doğru tercih, elinizden geldiğince açık tonları seçmek olacaktır. Çünkü açık renkler psikoloji üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Üstelik yapılan araştırmalar, açık renklere sahip ortamda yetişen çocukların, hayatlarının ilerleyen kısımlarında optimist ve lider ruhlu olduklarını gösteriyor. İşte bu yüzden bebek odası için duvar kağıdı seçerken açık tonlar tercih etmek oldukça önemlidir. Beyaz, sarı, pembe, mavi ya da bu tarz doğal açık tonlar bebek odası için seçeceğiniz duvar kağıtlarında bulunabilecek en iyi alternatiflerdir.
Bir diğer önemli konu ise, seçeceğiniz bebek odası duvar kağıdında bulunacak desendir. Piyasada birçok farklı desene sahip olan bebek odası duvar kağıdı bulunsa da, bebek odasına uygun olduğunu düşündüğümüz örnekleri yazımızın kalanında görebilirsiniz. Fakat bu konuda söylenebilecek en doğru şey, sevimli ve tatlı desenler seçmeniz gerektiği. Örnek vermek gerekirse, ilkokulda hepimizin çizdiği gibi güneşli bir günde bir çiftlik evi, güzel bir alternatif olabilir. Diğer yandan gökkuşağı renklerinin tekrarlanmasıyla elde edilmiş bir duvar kağıdı, bebeğinizin renklere aşina olması için güzel bir tercih olabilir. Belki de bu sayede büyük bir ressamın yetişmesini sağlamış olursunuz, kimbilir. Ya da açık renklerle çizilmiş müzik notaları da hoş bir tercih olabilir.
Sonuç olarak, bebek odası duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken iki temel etmen mevcuttur. Bunlardan ilkine göre, elinizden geldiğince açık renkler seçmeniz gerektiği. Bir diğeri ise bir bebeğin veya bir çocuğun hoşuna gidebilecek ve hayal gücünü geliştirebilecek desenler tercih etmeniz gerektiği yönünde.
Bebek odası duvar kağıdı konusunda temel kural belli. Ne kadar çok açık renk, o kadar iyi. İşte bu sebepten ötürü, neden gökkuşağı renklerinin tercih edildiği bir duvar kağıdı kullanmayasınız ki ? Örneğimizde farklı renklerin yatay şeritler halinde tekrar edilmesiyle elde edilmiş olan bir duvar kağıdını görebilirsiniz. Siz bir LCD ekranın ardından bu fotoğrafa bakarken bile içiniz kıpır kıpır olduysa, kimbilir bebek odanızı bu şekilde dekore etseniz ne olur ?
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bebek odası duvar kağıdı seçerken dikkat edilmesi gereken temel nokta açık tonları tercih etmek. Diğer yandan ise bebeğinizin hayal gücünü geliştirecek desenler oldukça yerinde olacaktır. Hilal Tasarım Mobilya'ya ait olan bu örnek, bebek odası duvar kağıdı üzerine söylediğimiz her şeyi destekler nitelikte. Üstelik bu bebek odası için seçilen mobilyalar da oldukça yerinde tercihler olmuş.
Her ne kadar bazı insanlar duvar kağıtlarını lüzumsuz görse de, duvar kağıtları genellikle dekorasyonunuzun ya başlangıç ya da bitiş noktasıdır. Bu cümleyi açmak gerekirse, ya dekore edeceğiniz odayı bu duvar kağıdından ilham alarak dekore edersiniz ya da bu duvar kağıdını dekorasyonunuza uygun olacak biçimde seçersiniz. İşte bu sebepten ötürü, dekore ettiğiniz alandaki mobilyalarla duvar kağıdının uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Erim Mobilya imzalı bu tasarım, uyum yaratma konusunda sizin için güzel bir rehber olabilir.
Klasik tarzdan hoşlanan okurlarımız bilirler ki, çiçekli desenlere sahip olan dekorasyon araçları, çoğu zaman oldukça hoş görüntülere imkan verebilirler. Üstelik bu çiçek desenleri farklı renklere sahiplerse ortaya çıkacak görüntü de bir o kadar renkli olacaktır. İşte bu sebeplerden ötürü bebek odası duvar kağıdında tercihinizi çiçek desenlerine sahip bir kağıttan yana kullanarak bu renkli görüntülerin bebek odanızda ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer bir alanı dekore ederken temel amacınız belli parçaları tekrar ederek bir bütüne ulaşmak ise, bu konuda size yardım edebilecek en büyük yardımcı hiç şüphesiz geometrik şekillerdir. Üçgen, beşgen ve altıgen gibi şekiller ya da daire, bir bütün elde etmede size yardım edebilir. Üstelik bu motiflerin, örnekteki gibi farklı renklere sahip olması, ortaya rengarenk bir sonuç çıkmasını sağlar. Bu durum ise bebek odası duvar kağıdı için çok güzel bir alternatif olabilir.
Kimi zaman bebek odası duvar kağıdı konusunda tercihinizi sıra dışı tasarımlara yöneltmek isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda düz ve/veya renklerin tekrarlanması ile elde edilen kağıtlar size pek de cazip gelmeyebilir. İşte böyle zamanlarda imdadınıza bu örnekteki gibi duvar kağıtları yetişir. Görsel açıdan hem renkli hem de ilginç olan bu duvar kağıdı, çocuğunuzun uyumadan önce dikkatini dağıtmasına yardımcı olabilir.
Bebek odası duvar kağıdı tercihinde en önemli faktörün renk tercihi olduğunu bu yazımızın başında ve daha önceki yazılarımızda da söylemiştik. Bu örnekte doğru renk tercihinin genel görünümü nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Fonda etkili olan pembe üzerine sarı su damlaları şeklindeki bu duvar kağıdı, hem bebeğinizin hem de sizin psikolojinizin üzerinde inanılmaz olumlu etkilere sahip olacaktır. Humpty Dumpty Dekorasyon'a ait olan bu tasarım, renk tercihi konusunda size yol gösterebilir.
Gece, karanlık ya da uyku deyince çoğu kişinin aklına ilk olarak yıldızlı bir gökyüzü ya da dolunay gelir. İşte bu yüzden, bu örnekte de görebileceğiniz gibi, çocuğunuzun yatağının bulunduğu alan bu desenlere sahip olan bir duvar kağıdı yerleştirmek, çocuğunuzun uyku düzenine katkıda bulunabilir. Fakat dolunay bir çocuk için karamsar bir motif olduğu için, bu konudaki tercihinizi bu örnekteki gibi bir hilalden yana kullanabilirsiniz. Bu ve buna benzer örneklere daha yakından bakmak isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Kimi zaman bebeğiniz ya da çocuğunuz için dekore ettiğiniz odada kullanacağınız duvar kağıtlarında sadelik taraftarı olabilirsiniz. Böyle durumlarda aykırı renkler yerine düz renkler tercih etmelisiniz. Diğer yandan farklı desenlerden kaçınarak da amaçladığınız sadeliğe erişebilirsiniz. Özelikle sade oluşu sebebi ile tercih sebebi olan bu duvar kağıtları, sahip olduğu şekil sayesinde de çocuğunuza ilham kaynağı olabilir.
Bebek odası dekore ederken, eğer bahsi geçen bebek artık yavaş yavaş büyümeye başladı ise, dekorasyonda onun ilgi alanlarına ve zevklerine yer vermek en doğru hareket olacaktır. Dekore ettiğiniz alanın onun odası olduğunu unutmamalısınız. Küçük bir pilota ait olan bu çocuk odası, bu alanların çocukların zevkine göre nasıl dekore edildiğine dair güzel bir örnek olma özelliği taşımakta.