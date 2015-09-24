Bebek odası için duvar kağıtları arayanlara 10 alternatif

Çevresel faktörler, insan psikolojisini yakından etkileyen etmenlerden biridir. Siz farkında olmayabilirsiniz, fakat çevrenizdeki canlı ve/veya cansız nesneler, ruh halinizi oldukça güçlü ölçüde etkiler. İşte bu yüzden, bir yaşam alanını dekore ederken, bu gerçeği göz ardı etmemeniz gerekir. Çünkü dekorasyonunuzda kullandığınız mobilyaların tarzında bu alanda kullandığınız tonlara kadar birçok etmen, siz farkında bile değilken ruh halinize işler.
Öte yandan, dekorasyon konusunda en çetrefilli alanlardan biri de hiç şüphesiz bebek odalarıdır. Bebek odaları dekore etmek zordur, çünkü görünürde hiçbir sınırlayıcı unsur yokmuş gibi görünse de, aslında bu konuda çok fazla parametre vardır. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, özellikle henüz küçük olan bir bebek için bir alan dekore edilirken şüphesiz onun fikrini almak pek de mümkün değildir. Bu yüzden bu konudaki bütün yük sizin omuzlarınıza biner. Öte yandan bebeğiniz büyüyüp de dünyayı anlamaya başladığı zaman, dekore ettiğiniz alanı beğenmeyebilir. Bu durum pekala mümkündür. İşte bu yüzden, bir bebek odasını dekore ederken mevcut çizgilere bağlı kalmak çoğu zaman en doğru harekettir.
Konu bebek odası dekorasyonu olunca, işin içine birden fazla etmen girmektedir. Öncelikle bebek odanızda kullanacağınız zemin döşemesini ve duvar rengini seçmeniz gerekir. Bu konuda bir uzmandan yardım almak doğru olacaktır. Öte yandan, bizim bu konudaki en geçerli tavsiyemiz, elinizden geldiği kadar açık tonlar tercih etmeniz yönünde olacaktır. Çünkü başta da bahsettiğimiz üzere, renkler, psikolojinizi etkileme gücünü taşırlar. Diğer yandan, büyüme çağındaki bebeklerin gelecekleri yaşadıkları alandaki tonlardan da etkilenir. Yapılan araştırmalar, koyu renkli ortamlarda büyüyen çocukların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde içine kapanık ve utangaç bireylere dönüştüklerini gösterir nitelikte. Öte yandan açık tonların kullanıldığı alanlarda büyüyen çocuklar, ileriki zamanlarda lider ruhlu bireyler olmaktalar. İşte bu yüzden, bebek odanızı dekore ederken elinizden geldiği kadar açık renkler kullanmaya özen gösterin.
Bebek odanızı dekore ederken size yardımcı olacak dekoratif araçların başında hiç şüphesiz duvar kağıtları gelir. Duvar kağıtları çoğu zaman var olan dekorasyonu tamamlamak için kullanılsa da, kimi zaman da duvarları çıplaklıktan kurtarmak için kullanılır. Fakat bu yazımızda bahsettiğimiz alan bebek odası olduğu için, birincil amacınız bebek odanıza renkli bir hava katmak olmalıdır. Bu sayede bebeğiniz kendini daha mutlu hissedecektir. İşte bu nedenle bu alanda kullanacağınız duvar kağıdını seçerken ekstra özen göstermelisiniz. Çünkü seçeceğiniz duvar kağıdının hem sizin hem de bebeğinizin psikolojini etkileyeceğini unutmamalısınız.
Bebek odası için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken ana konuyu böylece açıklamış olduk. Renkler birincil dikkat noktanız olmalı. Koyu renkler tercih etmekten elinizden geldiği kadar kaçınmalısınız. Duruma göre farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Çoğu kimseler bu durumu cinsiyetçilik olarak nitelendirse de erkekler için mavi kızlar için pembe renkler kullanmak oldukça yaygındır. Siz de tercihinizi bu yönden yana kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı seçerken bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise, bu duvar kağıdının odada hakim olan dekorasyonla uyumlu olması olacak. Bu husus daha çok estetik maksatlı olsa da, seçtiğiniz duvar kağıdının odada eğreti durmasını istemezsiniz değil mi ? İşte bu yüzden dekorasyonunuzda hakim olan renge benzer bir renk seçerek uyumlu bir bebek odası yaratabilirsiniz. Ya da çok sert bir tezat oluşturmayacak şekilde zıt renkler de tercih edebilirsiniz. Böylece dekore ettiğiniz bebek odası, oldukça dikkat çekici olacaktır. Diğer yandan eğer artık büyümeye başlayan bir çocuğunuz varsa, bu noktada yapabileceğiniz en iyi hamle duvar kağıdı seçimini tamamen ona bırakmaktır. Sonuçta bu onun odası ve hiç şüphesiz kendi odası üzerinde söz sahibi olmalı.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı çocuk odası kategorimize bekliyoruz.
Eğer çatı katında oturuyorsanız ya da bulunduğunuz yapının tavanarasında kullanabileceğiniz bir alanı bebek odası olarak dikkat etmek isterseniz yapmanız gereken ilk şey tavanı açık bir renge boyamak. Bu sayede minik bebeğiniz ne zaman tavana baksa açık renk tavanı görecektir. Böylelikle de psikolojisi olumlu yönde etkilenecektir. Öte yandan diğer duvarlarda da açık tonlara yer vermek, böyle bir durumda yapabileceğiniz en doğru hamledir.
Baykuşlar her ne kadar genel olarak uğursuzluğu çağrıştırsa da, günümüzde bu algı yavaş yavaş kırılmış durumda. Özellikle baykuşların başrolü oynadığı Baykuş Krallığı Efsanesi animasyon filmi ile birlikte, bu kötü önyargının yerini daha olumlu fikirlere bıraktığı pekala söylenebilir. İşte bu sebepten ötürü, artık bebek odaları için üretilen duvar kağıtlarında baykuşlara da yer verildiğini görüyoruz. Peki sizce, örnekteki gibi bir duvar kağıdı bebek odanızda gayet hoş durmaz mıydı ?
Eğer küçük ve tatlı bir kızınız var ise ve artık dekorasyon konularında fikir yürütebilecek yaşa geldi ise, odasını dekore ederken onun fikirlerini rehber edinmeniz çok doğru bir hareket olacaktır. Sonuçta burası onun yaşam alanı olacaktır. Öte yandan toplumun kız çocuklarına biçtiği renk pembe olduğu için ve -genellikle- onlar da bu renklerden hoşlandığı için, kızınızın odasında bu örnekteki gibi pembenin hakim olduğu bir duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Dekorevi İç Mimari'ye ait olan bu tasarım, çocuk odası duvar kağıtlarında bu tarz sevimli renklerin kullanımı konusunda güzel bir rehber olabilir.
Bebeğiniz artık büyümeye başladıysa, bebek odasını yavaş yavaş bir çocuk odasına dönüştürmeniz gerekmekte. Aslında aralarında çok büyük farklılıklar olmasa da, ikisinde kullanılan mobilyalar genellikle birbirinden farklıdır. Üstelik büyümeye başlamış olan çocuğunuz için bir yaşam alanı dekore ederken, onun fikrini almak gibi de bir fırsata sahipsiniz. 4 İthal Duvar Kağıtları'na ait olan bu örnek, muhtemelen küçük bir pilota ait.
Bebek odalarında genellikle açık tonlar kullanılır. Bu sayede bebeğin ve/veya çocuğun olumlu etkiler edinmesi amaçlanır. Diğer yandan bu açık renkler insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca bu şekilde çocuğunuzun hayal gücünü de geliştirebilirsiniz. Bu örnekteki gibi çiçek desenlerine sahip olan bir duvar kağıdı, çocuk odanız için güzel bir alternatif olabilir. Tadilat Firması imzalı bu tasarım, farklı renklerin başarıyla bir arada kullanılmasına ilişkin güzel bir örnek.
Çoğu anne baba, kız çocukları için pembe renkleri tercih etmek isterler. Bu konuda haksız da sayılmazlar, çünkü genel kanı bu yöndedir. Pembe rengini yalnız duvarlarda kullanabileceğiniz gibi, Meral Akçay imzalı bu örnekteki gibi bebek odanızın her bir yanını pembe ile donatabilirsiniz. Bu sayede hem kendiniz hem de bebeğiniz için renkli bir ortam yaratabilir, bebeğinizin tatlı ve pembe rüyalar görmesini sağlayabilirsiniz.
Çocuk odasında kullandığınız duvar kağıtlarının dekorasyonun bir parçası olduğunu daha önce de söylemiştik. Örneğimizde de görebileceğiniz üzere, genel dekorasyonla uyumlu bir duvar kağıdı seçmek, duvar kağıdınızın ve dekorasyonunuzun bir bütün olmasını sağlar. Bu örnekteki ekstrem durum ise, duvar kağıdının ve nevresimin birebir aynı olması. Siz kendi dekorasyon alanınızda bu derece bir benzerlik sağlayamayabilirsiniz. Fakat yine de benzer tonlara sahip ögeler kullanmak, çocuk odanızın daha estetik bir görüntüye sahip olmasını sağlayabilir.
Duvar kağıtlarında kullanılan bazı temel desenlerden biri de gökyüzü temasıdır. Özellikle büyük küçük demeden her alanda kullanılabilmesi, bu temayı oldukça tercih edilen bir desen haline getirmektir. Diğer yandan, insan zihnine dinginlik ve huzur sağladığı için bebek odası dekorasyonunuzda da yer alabilir. Üstelik örneğimizdeki minik dostumuzun keyfi de gayet yerinde görünüyor… :)
Bebek odanız için duvar kağıdı seçerken unutmamanız gereken bir diğer konu ise, bu duvar kağıtlarının bebek odanızda hakim olan dekorasyonun bir parçası olduğu. İşte bu sebepten ötürü, dekorasyonunuza çok aykırı olan duvar kağıtları tercih etmemelisiniz. Bunun yerine, dekorasyonunuzla benzer renkler ve desenler taşıyan ve dekorasyonunuza uyum sağlayabilme potansiyeline sahip duvar kağıtları tercih edebilirsiniz.
Bebek odası için duvar kağıdı seçerken üzerinde ilginç ve sevimli desenlerin yer aldığı duvar kağıtlarını tercih etmelisiniz. Bu sayede minik bebeğinizin ilgisi her zaman açık kalacaktır. Diğer yandan bu örnekteki gibi, beyaz fon üzerine renkli şekilde alfabenin dağınık olarak yer aldığı bir duvar kağıdı, bebek odanız için güzel bir alternatif olabilir.