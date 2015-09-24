Bebek odası için duvar kağıtları arayanlara 10 alternatif

Çevresel faktörler, insan psikolojisini yakından etkileyen etmenlerden biridir. Siz farkında olmayabilirsiniz, fakat çevrenizdeki canlı ve/veya cansız nesneler, ruh halinizi oldukça güçlü ölçüde etkiler. İşte bu yüzden, bir yaşam alanını dekore ederken, bu gerçeği göz ardı etmemeniz gerekir. Çünkü dekorasyonunuzda kullandığınız mobilyaların tarzında bu alanda kullandığınız tonlara kadar birçok etmen, siz farkında bile değilken ruh halinize işler.

Öte yandan, dekorasyon konusunda en çetrefilli alanlardan biri de hiç şüphesiz bebek odalarıdır. Bebek odaları dekore etmek zordur, çünkü görünürde hiçbir sınırlayıcı unsur yokmuş gibi görünse de, aslında bu konuda çok fazla parametre vardır. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, özellikle henüz küçük olan bir bebek için bir alan dekore edilirken şüphesiz onun fikrini almak pek de mümkün değildir. Bu yüzden bu konudaki bütün yük sizin omuzlarınıza biner. Öte yandan bebeğiniz büyüyüp de dünyayı anlamaya başladığı zaman, dekore ettiğiniz alanı beğenmeyebilir. Bu durum pekala mümkündür. İşte bu yüzden, bir bebek odasını dekore ederken mevcut çizgilere bağlı kalmak çoğu zaman en doğru harekettir.

Konu bebek odası dekorasyonu olunca, işin içine birden fazla etmen girmektedir. Öncelikle bebek odanızda kullanacağınız zemin döşemesini ve duvar rengini seçmeniz gerekir. Bu konuda bir uzmandan yardım almak doğru olacaktır. Öte yandan, bizim bu konudaki en geçerli tavsiyemiz, elinizden geldiği kadar açık tonlar tercih etmeniz yönünde olacaktır. Çünkü başta da bahsettiğimiz üzere, renkler, psikolojinizi etkileme gücünü taşırlar. Diğer yandan, büyüme çağındaki bebeklerin gelecekleri yaşadıkları alandaki tonlardan da etkilenir. Yapılan araştırmalar, koyu renkli ortamlarda büyüyen çocukların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde içine kapanık ve utangaç bireylere dönüştüklerini gösterir nitelikte. Öte yandan açık tonların kullanıldığı alanlarda büyüyen çocuklar, ileriki zamanlarda lider ruhlu bireyler olmaktalar. İşte bu yüzden, bebek odanızı dekore ederken elinizden geldiği kadar açık renkler kullanmaya özen gösterin.

Bebek odanızı dekore ederken size yardımcı olacak dekoratif araçların başında hiç şüphesiz duvar kağıtları gelir. Duvar kağıtları çoğu zaman var olan dekorasyonu tamamlamak için kullanılsa da, kimi zaman da duvarları çıplaklıktan kurtarmak için kullanılır. Fakat bu yazımızda bahsettiğimiz alan bebek odası olduğu için, birincil amacınız bebek odanıza renkli bir hava katmak olmalıdır. Bu sayede bebeğiniz kendini daha mutlu hissedecektir. İşte bu nedenle bu alanda kullanacağınız duvar kağıdını seçerken ekstra özen göstermelisiniz. Çünkü seçeceğiniz duvar kağıdının hem sizin hem de bebeğinizin psikolojini etkileyeceğini unutmamalısınız.

Bebek odası için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken ana konuyu böylece açıklamış olduk. Renkler birincil dikkat noktanız olmalı. Koyu renkler tercih etmekten elinizden geldiği kadar kaçınmalısınız. Duruma göre farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Çoğu kimseler bu durumu cinsiyetçilik olarak nitelendirse de erkekler için mavi kızlar için pembe renkler kullanmak oldukça yaygındır. Siz de tercihinizi bu yönden yana kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı seçerken bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise, bu duvar kağıdının odada hakim olan dekorasyonla uyumlu olması olacak. Bu husus daha çok estetik maksatlı olsa da, seçtiğiniz duvar kağıdının odada eğreti durmasını istemezsiniz değil mi ? İşte bu yüzden dekorasyonunuzda hakim olan renge benzer bir renk seçerek uyumlu bir bebek odası yaratabilirsiniz. Ya da çok sert bir tezat oluşturmayacak şekilde zıt renkler de tercih edebilirsiniz. Böylece dekore ettiğiniz bebek odası, oldukça dikkat çekici olacaktır. Diğer yandan eğer artık büyümeye başlayan bir çocuğunuz varsa, bu noktada yapabileceğiniz en iyi hamle duvar kağıdı seçimini tamamen ona bırakmaktır. Sonuçta bu onun odası ve hiç şüphesiz kendi odası üzerinde söz sahibi olmalı.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı çocuk odası kategorimize bekliyoruz.