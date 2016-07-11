Duvarların arkasına gizlenmiş ultra modern bir ev!

Konforlu ve modern bir evin tıpkı kendisi gibi modern bir girişi olmasını hepimiz bekleriz. Evi ziyaret edenlerin de ilk karşılaşacağı görüntü, giriş ve bahçe duvarları olacağından, en az evin diğer kısımlarına gösterdiğimiz özen kadar girişe de önem veririz. Peki girişi ve bahçe duvarları hiç de alıştığımız çizgide olmayan ve iç mekanı ile sizi şaşırtacak bir evle tanışmak ister misiniz? Bu sıra dışı yapıyı dışarıdan görenler bakımsız ve özelliksiz bir ev olduğunu hatta kullanım dışı bir depo veya ardiye olduğunu bile düşünebilirler. Oysa ki bu gösterişsiz duvarların arkasında, ham duvarları ile brütal bir güzellik yakalamış son derece modern bir yaşam alanı bulunuyor. Çakıl taşlarıyla kaplı ve asyatik özellikler taşıyan bir bahçenin hemen arkasına gizlenmiş bu modern evin, iç mekanını görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Gelin birlikte daha yakından inceleyelim.