Duvarların arkasına gizlenmiş ultra modern bir ev!

Konforlu ve modern bir evin tıpkı kendisi gibi modern bir girişi olmasını hepimiz bekleriz. Evi ziyaret edenlerin de ilk karşılaşacağı görüntü, giriş ve bahçe duvarları olacağından, en az evin diğer kısımlarına gösterdiğimiz özen kadar girişe de önem veririz. Peki girişi ve bahçe duvarları hiç de alıştığımız çizgide olmayan ve iç mekanı ile sizi şaşırtacak bir evle tanışmak ister misiniz? Bu sıra dışı yapıyı dışarıdan görenler bakımsız ve özelliksiz bir ev olduğunu hatta kullanım dışı bir depo veya ardiye olduğunu bile düşünebilirler. Oysa ki bu gösterişsiz duvarların arkasında, ham duvarları ile brütal bir güzellik yakalamış son derece modern bir yaşam alanı bulunuyor. Çakıl taşlarıyla kaplı ve asyatik özellikler taşıyan bir bahçenin hemen arkasına gizlenmiş bu modern evin, iç mekanını görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Gelin birlikte daha yakından inceleyelim.
Kiremit rengi ve tek kat toz boya ile boyanmış beton duvarlar, modern bir evden ziyade daha çok depo, dükkan gibi yapıları çevreliyor gibi görünüyor. Beton ve tuğladan oluşan kaba inşaatının açıkta bırakıldığı bu dış cephe kullanışlı bahçesi ve loft dekorasyonu ile göz alan bir eve ait. Siyah demir kapı ile korunan bu bahçeye girmeden önce evinizin ön ve dış cephesi için yardım alabileceğiniz homify profesyonellerine bir göz atmayı unutmayın.
Siyah demir kapıyı aralayıp bahçeye adım attığınızda sizi çakıl taşları ve asyatik stilde dizayn edilmiş bir bahçe karşılıyor. Az ve öz bitkilendirmesi ve geniş sayılabilecek metrekaresi ile bu bahçe, hem veranda hem de bahçe olarak kullanılabilecek muhteşem bir alan. Evin duvarlarında tıpkı bahçe duvarlarında olduğu gibi ham inşaat görüntüsüne rastlayabilirsiniz. Bu sizi yanıltmasın, evin iç mekanında son derece şık ve modern bir dekorasyonla karşılaşacaksınız.
Mimarlık dünyasında kendisine apayrı bir yer açan loft dekorasyon, neredeyse son 40 yıldır en çok konuşulan dekorasyon akımlarından biri olabilir. İzlerine bu evde de rastlayabileceğiniz loft dekorasyon, endüstriyel ve brütal ögeleri ile öne çıkar. Fabrika, atölye ya da depo gibi geniş bir alandan yaratılan ev havası taşıyan bu dekorasyon türünde en önemli özellik ise açık odalar ve son derece ferah bir alandır. Bu evin iç mekan tasarımına göz attığınızda açık odalar, geniş bir alan, beton tavan ve zemin, az sayıda aksesuar ve canlı ışıklandırma gibi özelliklerin dikkat çektiğini görebilirsiniz.
L şeklinde konumlanmış evin, biri mutfakta biri oturma odasında olmak üzere bahçeye açılan iki geniş cam kapısı bulunuyor. Bu sürgülü cam kapılar siyah çerçeveleri ile dekorasyona şıklık katarken evin aydınlanma sorununun büyük bir kısmını da üstlenmiş. Az ve etkili bir bitkilendirmenin uygulandığı bahçe ev için ferahlık ve aydınlık kaynağı olmuş. Veranda dekorasyonunuz için farklı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa
7 farklı veranda ve sundurma tasarımı başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
İç mekanda dikkat çeken ilk şey sade mobilyalar ve beton duvarlar oluyor. Nötr renk tonlarının tercih edildiği dekorasyonda rahatlık ve sadelik ön planda tutulmuş. Ahşap ögeler ile sıcaklık kazandırılan dekorasyonun en güçlü ögeleri mutfak dizaynında karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra yalın ve şık aksesuarlar da dekorasyonu tamamlayan önemli detaylardan.
Ahşap ögeler ve endüstriyel mutfak ekipmanları ile öne çıkan mutfak dekorasyonu hakkında birkaç şık unsurdan bahsetmek istiyoruz. Açık renk ahşaptan üretilen kahvaltı masası ve ferforje ayakları, birlikte göz alıcı bir ahenk oluşturmuşlar. Odanın modern stilini güçlendiren bu unsur aynı zamanda mekana sıcaklık kazandırmış.
İç mekan tasarımının yanı sıra dekorasyonu ile de modern çizgisini koruyan evde ahşap ve gri renkleri dikkat çekiyor. Demir, beton, cam ve ahşap gibi malzemelerle oluşturulan dekorasyon son derece şık ve kullanışlı bir görüntüye sahip. Ayrıca bu malzemelerin birlikte oluşturduğu farklı kombinasyonları evin birçok yerinde bulabilirsiniz. Bu iç mekan merdivenlerinde de benzer bir kombinasyonun ahengini bulmak mümkün.