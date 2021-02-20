6 şahane veranda örneği

Bahar aylarında ve yazın sıcak akşamlarında doğa ile baş başa kalmak, yıldızları izlemek ve serin havaların tadını çıkarmak için en ideal yaşam alanları olan verandalar aynı zamanda dinlenmek içinde en ideal alanlardır. Bahçe ile iç içe olan verandalar aynı zamanda bahçenin tadını çıkarmanıza da yardımcı olur. Bahçe veranda modelleri genel olarak zemin ile aynı kotta olan ve bahçenin bir parçası gibi kullanılan yaşam alanlarıdır. Ahşap evler için tasarlanmış veranda örnekleri, ahşap korkulukları olan ve ahşap zeminlere sahip olan modellerdir. Tamamen ahşap kullanılarak yaılan veranda modelleri ile evinizin zarafetini ve konforunu artırabilirsiniz. Eviniz için yapmak istediğiniz veranda için birbirinden özel tasarımlara sahip veranda modelleri arasından seçim yapabilir veya evinizin mimarisine özel olarak tasarlattırabilirsiniz.

Evinizin açık yaşam alanı olarak kullanacağınız veranda modelleri profesyonel dekoratörler tarafından dekore edildiğinde evinizin en rahat ve en konforlu yaşam alanı olacaktır. Yeşil bitkiler ve konforlu veranda mobilyaları ile dekore edilmiş bir veranda aynı zamanda sizin dinlenme alanınız olacaktır. Bahçe veranda modelleri bu anlamda ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek tasarımlar olduğu için gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Bizim daha Amerika’nın kırsal kesimini anlatan filmlerde rastladığımız ancak orijinali Portekizce bir kelime olduğu söylenen ‘veranda’lar, sıcak ve samimi görüntüleriyle herkesin sahip olmak istediği türden yapılardandır. Ait olduğu evin mimarisine göre kimi zeminde yer alır, kimisi ise bir veya birkaç merdivenle çıkılacak kadar yüksekte. Ancak verandaların bulunduğu eve ayrı bir hava ve atmosfer kattığı su götürmez bir gerçektir. Biz de bu yazımızda sizler için verandaların en güzel örneklerinden altı tanesini derledik.