6 şahane veranda örneği

Bahar aylarında ve yazın sıcak akşamlarında doğa ile baş başa kalmak, yıldızları izlemek ve serin havaların tadını çıkarmak için en ideal yaşam alanları olan verandalar aynı zamanda dinlenmek içinde en ideal alanlardır. Bahçe ile iç içe olan verandalar aynı zamanda bahçenin tadını çıkarmanıza da yardımcı olur. Bahçe veranda modelleri genel olarak zemin ile aynı kotta olan ve bahçenin bir parçası gibi kullanılan yaşam alanlarıdır. Ahşap evler için tasarlanmış veranda örnekleri, ahşap korkulukları olan ve ahşap zeminlere sahip olan modellerdir. Tamamen ahşap kullanılarak yaılan veranda modelleri ile evinizin zarafetini ve konforunu artırabilirsiniz. Eviniz için yapmak istediğiniz veranda için birbirinden özel tasarımlara sahip veranda modelleri arasından seçim yapabilir veya evinizin mimarisine özel olarak tasarlattırabilirsiniz.
Evinizin açık yaşam alanı olarak kullanacağınız veranda modelleri profesyonel dekoratörler tarafından dekore edildiğinde evinizin en rahat ve en konforlu yaşam alanı olacaktır. Yeşil bitkiler ve konforlu veranda mobilyaları ile dekore edilmiş bir veranda aynı zamanda sizin dinlenme alanınız olacaktır. Bahçe veranda modelleri bu anlamda ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek tasarımlar olduğu için gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
Bizim daha Amerika’nın kırsal kesimini anlatan filmlerde rastladığımız ancak orijinali Portekizce bir kelime olduğu söylenen ‘veranda’lar, sıcak ve samimi görüntüleriyle herkesin sahip olmak istediği türden yapılardandır. Ait olduğu evin mimarisine göre kimi zeminde yer alır, kimisi ise bir veya birkaç merdivenle çıkılacak kadar yüksekte. Ancak verandaların bulunduğu eve ayrı bir hava ve atmosfer kattığı su götürmez bir gerçektir. Biz de bu yazımızda sizler için verandaların en güzel örneklerinden altı tanesini derledik.
Verandaların olmazsa olmazı olan hamaklar ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ahşap kolonlara bağlayacağınız hamaklar ile hem verandayı daha zarif bir şekilde dekore etmiş olursunuz hem de işlevsel bir verandaya sahip olmuş olursunuz.
Veranda dekorasyonu yaparken mevsime özel perdeler seçmelisiniz. Yaz aylarında sizi sıcaktan koruması için beyaz renkli ve kalın perdeler doğru seçimler olacaktır. Verandalar için kullanacağınız perdeler çardaklar içinde aynı amaçla kullanılabilir. Bahçenizde bir çardak yatırmak istediğinizde doğru çardak modelini seçmek bahçenizin zarafetini artıracaktır. Çardak modeli seçiminde kararsız kalıyorsanız '' Çardak yapmak veya yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 15 çardak modeli '' yazımızı inceleyebilirsiniz.
Veranda çeşitli biçimler alabilir ve farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Ve elbette klasikten moderne, hatta fütüristiğe kadar beğendiğiniz tarzda verandanızı döşeyebilir, üstü ve kenarları açık bir hale getirebilirsiniz. Fotoğrafını gördüğünüz ve rustik tarza yakın olan verandada tupla duvarlar ve ahşap zemin döşemesi göze çarpıyor. Ayrıca küçük ve sevimli veranda, tekli koltuklar, sehpalar ve çiçeklerin doğru ve optimal sayıda konumlandırılmasıyla sıcak ve samimi bir havaya bürünmüş.
Küçük bir veranda birkaç özenle seçilmiş koltuk yarıdmıyla karakterize edilebilir. Misafirperverlik ve uygun bir ortamda rahatlama adına bir verandanın demirbaşları olurar adeta. Hele de fotoğrafta görüleceği üzere çok başarılı ve zevkli çiçek dekorasyonu altındaysa, alınan keyif bir kat daha artar. Böyle alçak zeminlerde, fotoğraftaki gibi alçak oturma gruplarını tercih etmek estetik açıdan daha doğru bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.
Bir verandanın bir yemek odası veya alanı olabileceği pek azımızın aklına gelmiştir. Ancak büyüklüğü elverişliyse, mevsim şartları uygunsa ve doğru mobilyalar bulunursa neden olmasın ki! Bu durumda fotoğraftaki gibi bir mutfak tezgahının da verandada yer alması ya da en azından mutfağın verandaya açılması çok büyük bir avantaj olarak ortaya çıkacaktır. Geri kalanı, dekorasyonu zenginleştiren hoş ve ufak dokunuşlardan ibarettir.
Verandalarda, mimari şartlar elveriyorsa, cam uygulaması hem verandayı güzelleştirir, hem de, eğer fotoğraftaki gibi bir cephe mevcut ise, sağladığı geniş cephe, yani görüş açısıyla bakılan manzarayı da daha randımanlı görmeyi sağlar. Yine içeriye sağlayacağı bolca doğal ışığın vereceği aydınlık, parlaklık ve ferahlık duygusunu da hatırdan çıkarmamak gerekir. Bu konuda elbette en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de ısı ve su yalıtımına gereken özeni göstermektir.
Değişik veranda türleri olabileceğinden daha önce bahsetmiştik. Fotoğrafta gördüğümüz de kendine özgü veranda türlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Üstü kapalı ve direkt terasa ve bahçeye açılan bu veranda da, geniş yapısı, kalın ahşap çerçevelerden oluşan asaletli ve ihtişamlı yapısıyla türü sevenlerin gönüllerini ve gözlerini okşuyor. Ahşap severleri kalbinden vuracak bir veranda.
Verandaların evle bitişik olmak gibi bir zorunluluğu olmadığını da hatırlatarak yazımızın sonuna yaklaşıyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz veranda veya çardak da bu türün en güzel örneklerinden bir tanesi. Bahçenin tam ortasında ve ahşabın estetiğiyle birleşmiş. Hem korunkalı, hem şık, hem de mobilyalar doğru seçilmiş, daha ne olsun!
Yaz mevsimi kendini her geçen gün daha belli ettikçe insanların bahçe, balkon, veranda, teras gibi konulara ilgisi de, açık alanlarda geçirilen zamanlar da artmakta. Yaz mevsiminde açık alanların vazgeçilmezlerinden biri de hiç kuşkusuz barbekü organizasyonlarıdır. Bu konuya ilginiz varsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Haftasonlarınızı şenlendirecek barbekü dekorasyonları’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atabilirsiniz.