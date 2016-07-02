Türkiye'den insanın gözünü alan salonlar

Fotoğrafta Osmanlı dönemine özgü motiflerin dikkat çekici biçimde ön planda bulunduğu, ağırbaşlı ve lüks görünümlü bir salon tasarımı görüyoruz. Her bir parçasıyla lüks ve görkem kokan salondaki klasik stildeki üslup tutarlılığı da önemli bir artı. Dikkatli bir şekilde bakarsak, her tasarım detayının ayrıntılı ve özel bir şekilde dizayn edildiğini görebiliyoruz. Duvar dekorasyonundan televizyon ünitesine, aydınlatma öğelerinden koltuk takımı seçimine kadar her şey kusursuz bir uyum içinde.
Birbirinden güzel antika mobilyalar, yerde serili olan el dokuması halı, muazzam bir ahşap işçliğinin ürünü olan tavan ve pencere pervazları, antika oldukları her hallerinden belli olan avizeler ve göz alıcı perde süsleri ile hakikaten de bir saray odasını andıran bu oturma odası Kandilli'de konumlanan bir villadan ve ünlü dekoratör Hakan Helvacıoğlu tasarımı.
Göz alıcı dekorasyon denilince akla şaşaalı ve gösterişli salonlar geliyor, değil mi? Altın renkli devasa avizeler , varaklı aynalar, koltuk kenarlarındaki altın renkli süslemeler, klasik stilde şık mobilya takımları, el dokuması halılar… Sönmez Mobilya tarafından tasarlanmış bu salondaki tüm detaylar göz alıcı, estetik ve uyum içerisinde.
Göz alıcı ve klasik tarzlarda açık renkler ve parlak dokular sıklıkla tercih ediliyor. Saten dokumalar, kendinden desenli kumaşlar ve pudra tonları salona yumuşak bir hava veriyoe ancak ışıltılı bir gösteriş katmaktan da eksik kalmıyor.
Göz alıcı mobilya dendi mi ülkemizden akla gelen en büyük firmalardan biri olan İstanbullu Asortie Mobilya Dekorasyon da açık renklerin hakim oduğu, hem iskeleti hem de döşemesi fildişi tonlarında, altın rengi detaylar ile süslenmiş, kanepesi, koltuğu ve mermer tablalı sehpa setiyle derlememizde yerini alıyor. Damask desenli duvar kağıdı da göz alıcı evlerin klasik duvar dekoarları arasında.
Damask desen sizin de hoşunuza gidiyorsa, ’Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız.
Göz alıcı salonlar deyince akla gelen ilk firmaları arasında yer alan Asortie Mobilya'nın çağlara ve trendlere meydan okuyan bu şık deri oturma grubu yüzde yüz el işçiliği ile yalnızca birinci sınıf ahşap ve deri kullanılarak imal edilmiş. Böylese bir dekorasyon klasik bir tarzda döşeyeceğiniz oturma odanızın hiç eskimeyeceğini Sağlamlığıyla da, çocuklarınıza hatta torunlarınıza ilk günkü güzelliğiyle kalacağını söylersek herhalde pek de abartmış olmayız.
Klasik dekorasyonların büyüsünün en büyük ve önemli sebeplerinden biri de şüphesiz ki nostaljik ve sofistike bir etkiye ve çarpıcılığa sahip olmalarıdır. Koyu renk duvarların gümüş ve pırıltılı turkuaz dokunuşlarla harmanlandığı, oymalı ve el işçiliğiyle göz dolduran koltuk takımı ve sehpa detaylarının şıklığı perçinlediği bu oturma odasında dönem filmlerindeki sahneleri çağrıştıran bir hava mevcut.
Klasik tasarımlarda genellikle bütün yaşam alanı kusursuz bir uyum içinde olur ve şiddetli kontrast yaratan unsurlar pek kullanılmaz. Göz alıcılığın ve şaşanın sembolü niteliğindeki salon dekorasyonunda klasik unsurlar daha da süslenerek, kontrast gibi modern dekorasyonlara ait bazı özelliklerle karıştırılıyor ve ortaya bu resimde olduğu gibi keskin bir görkem çıkıyor. Mor kadifenin büyüsü ve gümüş ayrıntılar beyazın zarif dokusuyla harika bir kontrast yaratıyor.
Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz alıcı salonda parlak dokular ve pırıltılı gümüş aksesuarlar salonun ana karakterini belirleyen temel tasarım unsurlarını oluşturuyor. Chesterfield oturma grubu odanın yıldızı olarak nitelendirilebilir. Döşemelerin renklerinin açık renkli parlak tonlarda seçilmesi de salondaki gösterişin şıklığını arttıran öğelerden. Parlak koltuk ve kanepe döşemeleriyle mükemmel bir ahenk oluşturan gümüş rengi aksesuarlar da salondaki bu şık ve görkemli atmosferi perçinliyor.
Salonunuzda gösteriş yaratmak için illa ki klasik ve alışılagelmiş yöntemler kullanmak zorunda değilsiniz . Yuvarlak tasarımlı bu koltuk takımı da sıra dışı modellerden biri olarak öne çıkıyor ve adeta lüks yolculuk gemilerinin şık salonlarını andırıyor.