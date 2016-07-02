Türkiye'den insanın gözünü alan salonlar

Göz alıcı mobilya dendi mi ülkemizden akla gelen en büyük firmalardan biri olan İstanbullu Asortie Mobilya Dekorasyon da açık renklerin hakim oduğu, hem iskeleti hem de döşemesi fildişi tonlarında, altın rengi detaylar ile süslenmiş, kanepesi, koltuğu ve mermer tablalı sehpa setiyle derlememizde yerini alıyor. Damask desenli duvar kağıdı da göz alıcı evlerin klasik duvar dekoarları arasında.

Damask desen sizin de hoşunuza gidiyorsa, ’Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız.