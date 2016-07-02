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Türkiye'den insanın gözünü alan salonlar

Özlem K. Özlem K.
homify Klasik Oturma Odası
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Bugünkü derlememizde göz alıcı ve klasik tasarımlayla öne çıkan salonları bir araya getirdik. Ülkemizden farklı mobilya firmaları, dekorastörler ve iç miarlık firmaları tarafından dekore edilen bu salonların her gibi ihtişamlı, göz alıcı ve kusursuz bir bütünlük içerisinde.

Üslup bütünlüğü

A.Ç. EVİ RUBA Tasarım Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
RUBA Tasarım

A.Ç. EVİ

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Fotoğrafta Osmanlı dönemine özgü motiflerin dikkat çekici biçimde ön planda bulunduğu, ağırbaşlı ve lüks görünümlü bir salon tasarımı görüyoruz. Her bir parçasıyla lüks ve görkem kokan salondaki klasik stildeki üslup tutarlılığı da önemli bir artı. Dikkatli bir şekilde bakarsak, her tasarım detayının ayrıntılı ve özel bir şekilde dizayn edildiğini görebiliyoruz. Duvar dekorasyonundan televizyon ünitesine, aydınlatma öğelerinden koltuk takımı seçimine kadar her şey kusursuz bir uyum içinde. 

Hakiki bir saray yavrusu

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Birbirinden güzel antika mobilyalar, yerde serili olan el dokuması halı, muazzam bir ahşap işçliğinin ürünü olan tavan ve pencere pervazları, antika oldukları her hallerinden belli olan avizeler  ve göz alıcı perde süsleri ile hakikaten de bir saray odasını andıran bu oturma odası Kandilli'de konumlanan bir villadan ve ünlü dekoratör Hakan Helvacıoğlu tasarımı.

Göz alıcı, estetik, uyum içerisinde

Vezir Özel Proje Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Özel Proje

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Göz alıcı dekorasyon denilince akla şaşaalı ve gösterişli salonlar geliyor, değil mi? Altın renkli devasa avizeler , varaklı aynalar, koltuk kenarlarındaki altın renkli süslemeler, klasik stilde şık mobilya takımları, el dokuması halılar…  Sönmez Mobilya tarafından tasarlanmış bu salondaki tüm detaylar göz alıcı, estetik ve uyum içerisinde.

Pudra renklerinde şıklık

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Klasik Oturma Odası
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Göz alıcı ve klasik tarzlarda açık renkler ve parlak dokular sıklıkla tercih ediliyor. Saten dokumalar, kendinden desenli kumaşlar ve pudra tonları salona yumuşak bir hava veriyoe ancak ışıltılı bir gösteriş katmaktan da eksik kalmıyor.

Şatafat ve konfor bir arada

Dilara Koltuk Takımı Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Dilara Koltuk Takımı

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Göz alıcı mobilya dendi mi ülkemizden akla gelen en büyük firmalardan biri olan İstanbullu Asortie Mobilya Dekorasyon da açık renklerin hakim oduğu, hem iskeleti hem de döşemesi fildişi tonlarında, altın rengi detaylar ile süslenmiş, kanepesi, koltuğu ve mermer tablalı sehpa setiyle derlememizde yerini alıyor. Damask desenli duvar kağıdı da göz alıcı evlerin klasik duvar dekoarları arasında. 

Damask desen sizin de hoşunuza gidiyorsa, ’Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız.

Vazgeçilmez deri şıklığı

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Göz alıcı salonlar deyince akla gelen ilk firmaları arasında yer alan Asortie Mobilya'nın çağlara ve trendlere meydan okuyan bu şık deri oturma grubu yüzde yüz el işçiliği ile yalnızca birinci sınıf ahşap ve deri kullanılarak imal edilmiş. Böylese bir dekorasyon klasik bir tarzda döşeyeceğiniz oturma odanızın hiç eskimeyeceğini Sağlamlığıyla da, çocuklarınıza hatta torunlarınıza ilk günkü güzelliğiyle kalacağını söylersek herhalde pek de abartmış olmayız.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Açık renk iskelet, koyu renk döşeme uyumu

Conrad Koltuk Takımı Messt Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Conrad Koltuk Takımı

Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Klasik dekorasyonların büyüsünün en büyük ve önemli sebeplerinden biri de şüphesiz ki nostaljik ve sofistike bir etkiye ve çarpıcılığa sahip olmalarıdır. Koyu renk duvarların gümüş ve pırıltılı turkuaz dokunuşlarla harmanlandığı, oymalı ve el işçiliğiyle göz dolduran koltuk takımı ve sehpa detaylarının şıklığı perçinlediği bu oturma odasında dönem filmlerindeki sahneleri çağrıştıran bir hava mevcut.

Modernize edilmiş bir versiyon

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Klasik tasarımlarda genellikle bütün yaşam alanı kusursuz bir uyum içinde olur ve şiddetli kontrast yaratan unsurlar pek kullanılmaz. Göz alıcılığın ve şaşanın sembolü niteliğindeki salon dekorasyonunda klasik unsurlar daha da süslenerek, kontrast gibi modern dekorasyonlara ait bazı özelliklerle karıştırılıyor ve ortaya bu resimde olduğu gibi keskin bir görkem çıkıyor. Mor kadifenin büyüsü ve gümüş ayrıntılar beyazın zarif dokusuyla harika bir kontrast yaratıyor.

Lilayla gelen zarafet

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Mavi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz alıcı salonda parlak dokular ve pırıltılı gümüş aksesuarlar salonun ana karakterini belirleyen temel tasarım unsurlarını oluşturuyor. Chesterfield oturma grubu odanın yıldızı olarak nitelendirilebilir. Döşemelerin renklerinin açık renkli parlak tonlarda seçilmesi de salondaki gösterişin şıklığını arttıran öğelerden. Parlak koltuk ve kanepe döşemeleriyle mükemmel bir ahenk oluşturan gümüş rengi aksesuarlar da salondaki bu şık ve görkemli atmosferi perçinliyor.

Lüks gemi salonları gibi

Klasik villa projesi homify Klasik Oturma Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Salonunuzda gösteriş yaratmak için illa ki klasik ve alışılagelmiş yöntemler kullanmak zorunda değilsiniz . Yuvarlak tasarımlı bu koltuk takımı da sıra dışı modellerden biri olarak öne çıkıyor ve adeta lüks yolculuk gemilerinin şık salonlarını andırıyor.

Misafiri eksik olmayanlar için parlak mobilya fikirleri
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