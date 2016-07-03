Pırıl pırıl dış cephesiye insanı büyüleyen 8 ev

Bugün homify Mimari sayfamızın konusu dış cepheler ve dış cephe aydınlatması. Müstakil konutların cepheleriyle ilgili homify sayfalarında birçok yazı bulabilirsiniz. Bu sayfalarda geleneksel yapılardan süper modern yapılara kadar yüzlerce konutun dış cephesi hakkında bilgiler verilmiş, dekorasyonları incelenmiş, genel görünümleri hakkında görüşler bildirilmiş ve hatta en güzel dış cephe renklerini ile ilgili dahi derlemeler yapılmıştır. Tek yapmanız gereken üst menüde yer alan Dergi sekmesine girmek ve açılan sayfanın solunda bulunan yeni menüden istediğiniz sayfalara ulaşmak.
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Yeni Fikirler albümünde toplayabilirsiniz. Üstelik bu albüme koyduğunuz örnekler için notlar alabilir, o örneği neden beğendiğinizi fotoğrafının heme altında belirtebilirsiniz. Yeni Fikirler albümünüzü herkesin görebileceği şekilde açık yapabilir ya da arzu ederseniz, yalnızca kendinizin görebileceği şekilde özel hale de getirebilirsiniz. İstediğiniz miktarda ve konuda yeni fikirler albümünü oluşturmanız mümkün, hem de tamamen ücretsiz olarak!
İlk örneğimiz Meksika'nın Jalicso eyaletinden dubleks bir villa. Pırıl pırıl beyaza boyalı ve dört cephesi de ankastre aydınlatma elemanları ile aydınlatılmış. Zaten geniş olan yapı aydınlatmanın da yardımıyla iyice büyümüş, tüm görkemini gözler önüne seriyor.
İkinci örneğimiz Kayseri'den, Çay Bağları mevkiinden. Mimar Bahadır Kul tarafından tasarlanıp gerçekleştirilen projede çağdaş mimari stillere sahip olan evler cepheleri boyunca olan pencereleri ve cam kapıları sayesinde içerinin tüm aydınlatmasını muhteşem bir biçimde dışarı yansıtıyor.
Bu örneğimizde de tıpkı bir önceki gibi içeriden dışarıya ulaşan muazzam bir aydınlatma çalışması görülmekte. Beyaz badanalı ve iki parçalı olan yapının yaşam alanlarından gelen sıcacık sarı aydınlatması ve kapalı yüzme havuzundan gelen mavi LED aydınlatması sonucunda konut adeta ışıktan bir tablo gibi görünüyor.
Bodrym'un Konacık mevkiinden bulunan bu tek katlı konutun ise verandasına gömülü (ankastre) kuvvetli bir aydınlatması ve ayrıca duvarlarında da hem aşağı hem de yukarı kısımları aydınlatan armatürleri bulunuyor. Ayrıca, ağaçlar da alttan aydınlatılmış.
Bozcaaada'da bir bağ içinde, tepe bir pozisyonda konumlanan deniz manzaralı bu taş evin cephe aydınlatması ise yer yer alttan yer yer de üstten yapılmış. Aydınlatmanın yarattığı asimetri konutun taş yapısı ile muhteşem uyumlu.
İşte muhteşem bir dış cephe aydınlatması daha! Ibiza'da konumlanan bu havuzlu evin verandasında sarkıt avizeler, duvarlarında aplikler ve ortadaki oturma alanında da bir adet lambader türü aydınlatma bulunuyor. Ayrıca ön taraftaki dört sütunun dibinde de dört adet cam mumluk içerisinde ambiyans aydınlatmaları yapılmış.
Bu lüks villanın cephe aydınlatması ise komple zeminden yukarı olacak şekilde yapılmış. Otopark yolu da dahil olmak üzere, duvarlar boyunca zemine gömülü aydınlatma elemanları var.
Nevşehir'in ünlü Kapadokya bölgesinde bulunan bu yapının aydınlatılmasına da büyük önem verilmiş. Yıkılmış durumdaki bir konak ve arkasında yer alan mağaraların muazzam bir dönüş geçirmesiyle ortaya çıkan bu yapı dış mekan aydınlatma çalışması ile görkemine görkem katmış. Bu yapıyla ilgili daha fazla bilgi için ’Muhteşem bir konak, olağanüstü bir dönüşüm’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.