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Pırıl pırıl dış cephesiye insanı büyüleyen 8 ev

Özlem K. Özlem K.
Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Odalar
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Bugün homify Mimari sayfamızın konusu dış cepheler ve dış cephe aydınlatması. Müstakil konutların cepheleriyle ilgili homify sayfalarında birçok yazı bulabilirsiniz. Bu sayfalarda geleneksel yapılardan süper modern yapılara kadar yüzlerce konutun dış cephesi hakkında bilgiler verilmiş, dekorasyonları incelenmiş, genel görünümleri hakkında görüşler bildirilmiş ve hatta en güzel dış cephe renklerini ile ilgili dahi derlemeler yapılmıştır. Tek yapmanız gereken üst menüde yer alan Dergi sekmesine girmek ve açılan sayfanın solunda bulunan yeni menüden istediğiniz sayfalara ulaşmak. 

homify sizlere yalnızca mobilya ve iç dekorasyon değil, inşaat firmalarının en yeni yapılarını, sıra dışı dış cephe uygulamalarını, bahçeler ile ilgili çeşitli peyzaj çalışmalarını getiriyor. Ev ile ilgili aradığınız her şeyi homify sayfalarında bulabilir, en beğendiğiniz örnekleri kendi oluşturacağınız Yeni Fikirler albümünde toplayabilirsiniz. Üstelik bu albüme koyduğunuz örnekler için notlar alabilir, o örneği neden beğendiğinizi fotoğrafının heme altında belirtebilirsiniz. Yeni Fikirler albümünüzü herkesin görebileceği şekilde açık yapabilir ya da arzu ederseniz, yalnızca kendinizin görebileceği şekilde özel hale de getirebilirsiniz. İstediğiniz miktarda ve konuda yeni fikirler albümünü oluşturmanız mümkün, hem de tamamen ücretsiz olarak!

İnci gibi

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Modern Evler Beyaz
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

İlk örneğimiz Meksika'nın Jalicso eyaletinden dubleks bir villa. Pırıl pırıl beyaza boyalı ve dört cephesi de ankastre aydınlatma elemanları ile aydınlatılmış. Zaten geniş olan yapı aydınlatmanın da yardımıyla iyice büyümüş, tüm görkemini gözler önüne seriyor.

İçini dışına yansıtmak

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

İkinci örneğimiz Kayseri'den, Çay Bağları mevkiinden. Mimar Bahadır Kul tarafından tasarlanıp gerçekleştirilen projede çağdaş mimari stillere sahip olan evler cepheleri boyunca olan pencereleri ve cam kapıları sayesinde içerinin tüm aydınlatmasını muhteşem bir biçimde dışarı yansıtıyor.

İki renkli aydınlatma

Guildford, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Modern Evler
Gregory Phillips Architects

Guildford

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Bu örneğimizde de tıpkı bir önceki gibi içeriden dışarıya ulaşan muazzam bir aydınlatma çalışması görülmekte. Beyaz badanalı ve iki parçalı olan yapının yaşam alanlarından gelen sıcacık sarı aydınlatması ve kapalı yüzme havuzundan gelen mavi LED aydınlatması sonucunda konut adeta ışıktan bir tablo gibi görünüyor.

Muhteşem veranda aydınlatması

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Evler
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Bodrym'un Konacık mevkiinden bulunan bu tek katlı konutun ise verandasına gömülü (ankastre) kuvvetli bir aydınlatması ve ayrıca duvarlarında da hem aşağı hem de yukarı kısımları aydınlatan armatürleri bulunuyor. Ayrıca, ağaçlar da alttan aydınlatılmış.

Taş ev aydınlatması

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Bozcaaada'da bir bağ içinde, tepe bir pozisyonda konumlanan deniz manzaralı bu taş evin cephe aydınlatması ise yer yer alttan yer yer de üstten yapılmış. Aydınlatmanın yarattığı asimetri konutun taş yapısı ile muhteşem uyumlu.

Işıl ışıl bir ev

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Eklektik Evler
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

İşte muhteşem bir dış cephe aydınlatması daha! Ibiza'da konumlanan bu havuzlu evin verandasında sarkıt avizeler, duvarlarında aplikler ve ortadaki oturma alanında da bir adet lambader türü aydınlatma bulunuyor. Ayrıca ön taraftaki dört sütunun dibinde de dört adet cam mumluk içerisinde ambiyans aydınlatmaları yapılmış.

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Zeminden yukarı LED'ler

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl Modern Pencere & Kapılar
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

Bu lüks villanın cephe aydınlatması ise komple zeminden yukarı olacak şekilde yapılmış. Otopark yolu da dahil olmak üzere, duvarlar boyunca zemine gömülü aydınlatma elemanları var.

Görkem kazandıran bir aydınlatma

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Nevşehir'in ünlü Kapadokya bölgesinde bulunan bu yapının aydınlatılmasına da büyük önem verilmiş. Yıkılmış durumdaki bir konak ve arkasında yer alan mağaraların muazzam bir dönüş geçirmesiyle ortaya çıkan bu yapı dış mekan aydınlatma çalışması ile görkemine görkem katmış. Bu yapıyla ilgili daha fazla bilgi için ’Muhteşem bir konak, olağanüstü bir dönüşüm’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

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