Her zevke göre mutfak eşyaları ve aksesuarları

Mutfak her zaman önemlidir ama yeme içmeyi seven, mutfak masasının etrafında saatlerini geçirebilen bizim gibi ülkelerde birçok evin tam kalbini teşkil eder mutfak. En mühim konuşmalar orada yapılır, kaderler orada yazılıp düzülür, sadece yemek yapmak ve yemek için değil, çok amaçlı kullandığımız mekânlardır mutfaklarımız. Bu yüzden genellikle mutfağımıza çok önem verir, hem rahat, hem şık, hem de pratik olarak dekore etmek için elimizden gelen özeni gösteririz.
Daha önce mutfak köşe takımlarından orijinal dekorasyon fikirlerine kadar birçok konuyu homify'da işlemiştik. Bugün ise küçük mutfak aletleri ve aksesuarları konusuna bakmak istiyoruz. Sizin için homify platformundaki uzmanlar tarafından tasarlanan en orijinal, yenilikçi ve pratik aksesuarları seçmeye başladık. Umuyoruz bunlar size mutfağınızı düzenlerken fikir ve ilham verecektir:
Piyasada meyve sepeti ya da kâsesi olarak kullanabileceğiniz birçok ürün mevcut elbette. Ancak bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir ürünü herhalde hiçbir yerde görmemişsinizdir. Gerek minimalist görünümlü pleksiglas malzemeden yapılma alt kısım, gerekse de göz alıcı rengiyle yüzeyi ve sıradışı geometrik şekilleriyle bu girdiği her mutfakta muhakkak dikkat çekecek, mutfağınızda inceden bir modern sanat havası estirecek bir eşya.
Fotoğrafta gördüğünüz kaplar porselen malzemeden yapılma ama sizin de fark edebileceğiniz asıl güzellikleri en açık limon sarısından deniz mavisine kadar spektrumdaki tüm renkleri temsil eden bir örnek barındırması. Ayrıca yine her bir rengin farklı bir desenle ele alındığını ve aynı desenin iki kere kullanılmadığını da belirtmek gerekiyor. Sürahiden fincana, saklama kabından mum kabına kadar birçok amaç için kullanabileceğiniz bu kaplar mutfağınızın havasını değiştirmeye aday.
İşte yine pasta-kek yapımına ve birden fazla çeşit sunmaya düşkün olanlar için mükemmel bir küçük mutfak eşyası. Tabii ki bu birbirine bağlı beşli servis tepsisinin her bölümüne farklı bir hamur işi koymak zorunda değilsiniz ama özellikle ufak tefek meze, kanepe ya da çerez ikramında da işinize yarayabilecek hem zarif, hem de pratik bir eşyayla karşı karşıya olduğumuz kesin.
Ekmekten vazgeçemeyen bir ülkenin çocukları olarak, mutfaklarımızın vazgeçilmez aksesuarlarından biri de ekmek kutularıdır. Eskiden tencere ya da poşet gibi estetik kaygıların olmadığı formüllerle halledilen bu sorunu çözmek için artık birçok seçeneğiniz var. Bu seçeneklerden biri de şekilde gördüğünüz şık kutu. Bu kutunun bir özelliği kesinlikle hava geçirmemesi ve dolayısıyla ekmeğinizin her daim taze kalmasını sağlaması. Gördüğünüz gibi ürünün, klasik beyaz ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk opsiyonu bulunuyor.
O güzelim kekleri, pastaları, börekleri yapmak için mutfakta saatlerinizi geçirdiniz diyelim, ama bunların sunumu için de birkaç dakika harcamak gerekmiyor mu? Sıradan bir porselen tabak yerine, bu ufacık tefecik servis masalarına ne dersiniz? Ayakları pembe ve gri renklerde, tepsi kısmı ise ahşap rengindeki bu ilginç eşyalar, mutfakta yarattığınız mucizeleri konuklarınıza sunmak için ideal.
Kış yaklaşırken elbette aklımız sahlebinden bozasına kadar içimizi ısıtanm içeceklere gidecek ama son yılların modası buzlu çay da pekâlâ soğuk kış gecelerinin altenratiflerinden biri olabilir. Fotoğrafta gördüğünüz bu zarif tasarımlı, asil alet bu iş için tam anlamıyla biçilmiş kaftan.
Küçük ve orijinal mutfak eşyaları ve aksesuarları arasındaki bu turumuzu, mutfağınıza mizah unsuru taşıyabilecek olan bu şirin lambayla bitirelim. Bir yandan komik görünse de, diğer yandan da aslında gayet temiz bir işçilik ve zarif bir tasarımın ürünü olan bu lamba, hem asli işlevini en güzel biçimde yerine getiren, hem de tematik olarak mutfağa uyum sağlayıp, bir dekorasyon unsuru olarak da dikkat çekebilecek bir aksesuar.
Peki bu aksesuarlardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.