Küçük banyoların dekorasyonu için 6 parlak fikir

Banyolar yalnızca temizlenmek için değil, günün yorgunluğunu atıp yenilenmek için de kullandığımız mekanlardır. Yorucu bir günün ardından banyoda geçireceğimiz huzur dolu saatler yalnızca vücudumuzu değil, kafamızı da dinlendirerek tüm stresimizi atmamızı ve zindeliğimize tekrar kavuşmamızı sağlamaktadır. Ancak şöyle bir gerçek var ki, çoğumuz çok küçük banyolara sahip evlerde yaşıyoruz. Banyoların boyutları, içinde bulunduğu konutların büyüklüğüne göre değişiyor ve günümüz şartlarında, eğer geniş bir villada ya da dairede yaşamıyorsak, oldukça küçük boyutlu banyolar ile yetinmek zorundayız. Elbette bu durum banyomuzun sıkıcı, kasvetli ve sevimsiz olacağı anlamına gelmiyor!
Sahip olduğunuz küçük banyonun dekorasyonu da tıpkı evinizin diğer odaları gibi kendi beğenilerinize hitap etmeli ve evinizin bütünü ile uyum içerisinde olmalıdır. Küçük banyo dekorasyonu yalnızca göze hitap etmekle kalmamalı, aynı zamanda son derece işlevsel ve pratik de olmalıdır. Banyonuzun ölçüsüne ve ayırdığımız bütçeye uygun şekilde, zevklerimize hitap eden bir banyo dekorasyonu yapmalı, depolama üniteleri ve kuvvetli aydınlatma gibi önemli detaylara ekstra özen göstermelisiniz, zira bu detaylar küçük banyonuzu ferah ve şık gösterecek unsurların başında geliyor.
Banyo tadilatı sık sık yapılabilen bir çalışma değildir, bu nedenle seramikleri, vitrifiyeyi ve armatürleri uzun ömürlü olmaları açısından mümkün olduğunca kaliteli seçmek gerekir. İster klasik bir tarzınız olsun isterse de modern, belirlediğiniz bütçeye uygun, kaliteli ve şık birçok banyo malzemesi bulabilirsiniz. Tadilatın sorunsuz bir biçimde olması için bir banyo tasarımcısının yardımını almak doğru bir yaklaşım olacaktır.
Yedek havlular, yedek sabunlar ve diğer deterjanlar, makyaj malzemeleri, hijyenik pedler, tıraş malzemeleri ve benzeri tuvalette ya da banyoda depoladığımız onlarca malzeme için banyomuzun şeklinde ve tarzına uygun bir depolama sistemi yaratabiliriz. Banyoya uygun dolaplar yerleştirebileceğimiz gibi, hasır sepet türü şık ve kullanışlı parçalar kullanarak da bu ürünleri kategorilerine göre ayırıp kolay erişilebilir bir şekilde depolayabiliriz. Banyo dolaplarını ise banyonun ölü olan olarak nitelendirebileceğimiz kenar ve köşelerine yerleştirebilir, bu alanlara uygun hazır ürünler bulamıyorsanız, mutfak-banyo firmalarına banyonuza öze tasarımlar yaptırabilirsiniz.
Banyoyu küçültüp boğucu hale getirmeden duş teknesini örtmenin en şık ve zarif yollarından biri de tamamen transparan, çerçevesiz cam duşakabin kullanmak. Varlığı yokluğu bir olan, böylece mekanda fazladan bir bölünme görüntüsü yaratmadan şahane bir görünüm sağlayan cam duşakabinlerin eskiden sürekli oluşan su lekeleri nedeniyle herkes tarafından tercih edilmiyordu. Ancak yeni gelişen teknoloji sayesinde, hidrofobik malzemeler ile kaplanan cam kapı ve/veya paravanlar üzerilerinde su tutmuyor, böylece su lekesi olmasını engelliyor.
Banyoyu olduğundan da büyük gösterecek bir numaralı etmen: Ayna. Evin tüm odalarında mekanı olduğundan büyük ve ferah göstermesi için kullanılmasını önerdiğimiz ayna elementinin en anlamlı olduğu mekanların başında banyo geliyor. Aynasız bir banyo elbette düşünülemez ancak lavabonun üzerine asacağınız küçücük bir ayna istediğimiz etkiyi yaratmayacaktır. Ayna seçiminiz mümkün olduğunca büyük olmalı. Lavabonun az üzerinden başlayıp tavana yaklaşmalı, genişlik olarak da boydan boya olabilir. Kısacası, ne kadar büyük, o kadar iyi. banyonuz küçükse aynayı çerçevesiz modellerden seçmeniz doğru olacaktır
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnekte de olduğu üzere, duş kabininin içinde ya da ihtiyaç duyuyorsanız, banyonun uygun herhangi br yerinde, duvara gömülü küçük raflar yaptırarar alandan tasarruf edebilirsiniz. Bu raflar belki genişliğiğ fazla olan eşyalarınızı almayacak ancak ufak parçalar ve dekoratif aksesuarlar için idealler.
Küçük bir alana sahip bu banyo doğru tasarımı sayesinde oldukça ferah. Banyonun duvarları birbirine kombinlenen iki farklı fayans ile döşenmiş. Tuvalet arkası ve lavabo yanına desenli bir bir fayans kullanılırken, üst kısımlarda ve duşakabin içinde düz fayans tercih edilmiş. Sifon düğmesi, duşakabin iskeleti ve armatürlerde kullanılan altın detay ise banyoya zarif bir hava katmış. Altın detaylarla uyum içerisindeki şık lavabo standı ve dış yüzeyi desenli lavabo ile tamamlanan bu banyonun tasarımı Vizyon Mimarlık'a ait.
Banyonuzun planına ve ruhuna en uygun dekorasyonu tasarlarken aydınlatmayı es geçmemelisiniz. Mekanın ferah ve olduğundan geniş görünmesinin en önemli yollarından bir tanesi olan banyo aydınlatma açısından fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnek adeta kusursuz.
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