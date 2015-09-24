Birbirinden cazip desenli duvar kağıtları

Eskiden nostalji ile andığımız duvar kağıtları tekrar trend haline geldi. İç dekorasyonun sihirli eli mutfaktan banyolara, evin her bir köşesine el atmışken duvarları da unutmadı elbette. Hatta duvar ve zemin üzerine ayrı kategori olduğunu söyleyebiliriz. Malumunuz evlerimiz dört duvardan oluşuyor ve bir evi dekore ederken içine ne kadar özen gösteriyorsak, o evi ev haline getiren duvarları da ihmal etmemeliyiz. Üstelik sandığınızın aksine duvarları süslemek yalnızca boş duvar doldurmak anlamına da gelmiyor. Duvarın rengi, dokusu hangi materyal ile kaplandığı doğrudan iç dekorasyonu da etkileyen bir unsur. Kimi zaman tamamlayıcı görev üstleniyor kimi zaman da dekorasyon duvarların etrafında gelişiyor.
Duvarları hareketlendirmek için çeşitli aksesuarla zenginleştirebildiğiniz gibi resim, panel vs. alternatiflerle de değerlendirebilirsiniz. Bu yazıda ise duvar dekorasyonu olarak daha ziyade desenli duvar kağıtları üzerinde duracağız. Zira desenli duvar kağıtları evinizin her odasına uygulayabileceğiniz bir alternatif artık. Hatta yazımıza göz atarsanız banyolarda dahi desenli duvar kağıtlarını görebilirsiniz. Desenli duvar kağıtlarının desenleri ise çok çeşitlidir; çiçeklerden taşlı kağıtlara, manzara resimlerinden geometrik şekillere aklınıza gelmeyecek kadar geniş bir yelpaze sahiptir. Yani desenli duvar kağıdı deyince gözünüzün önüne çok klasik modeller gelmesin, ancak damask gibi alışık olduğunuz desenli duvar kağıtları her zaman mevcut. Tamamen tercih meselesi devreye giriyor denilebilir. Desenli duvar kağıdı kullanmak illa ki duvarları başka aksesuarlarla hareketlendirmeyeceksiniz demek değildir. Duvar kağıdının desenine uygun objeler bulduğunuz zaman estetik görünümlü bir dekor elde etmiş olacaksınız.
Eklektik stile göre tasarlanmış yatak odasında altın renginden oluşan mini lamba ve yatağın ahşap başlığı sahip olduğu stili hissettirir dokuya sahip. Yatak başlığının oldukça sade bir çizgisi var. Lamba ise şık görünmekle birlikte genel olarak sade bir dekorasyon görüntüdeki. Yatak odası dekorasyonunu asıl canlandıran hiç şüphesiz desenli kağıdı. Palmiye yapraklarından oluşan desenli kağıt yemyeşil rengi ve çizgileriyle odanın tüm havasını değiştirmiş.
Örnekte bir başka yatak odası dekorasyonu görüyorsunuz. Oldukça modern çizgilere sahip eğlenceli bir yatak odası. Odanın farklı köşelerine iki adet renkli tekli koltuk yerleştirilmiş. duvarlarda da çeşitli yazılar görüyorsunuz. Özellikle yatağın dayandığı duvardaki wow yazısı dikkat çekiyor. Bu bir desenli duvar kağıdı örneği değil ancak, buna benzer üzerinde eğlenceli yazılar olan desenli duvar kağıtları da bulabilirsiniz. Veya siz de yaratıcılığınızı konuşturun ve duvar kağıdınızın üzerine eğlenceli desenler çizin.
Desenli duvar kağıtlarının en sık kullanıldığı alanlardan biri yatak odası, bu sebepten sık sık yatak odası örneklerini göreceksiniz. Bu modelde ise mavi beyaz damask duvar kağıdı kullanılmış. Desenli duvar kağıtları son derece modern olabildiği gibi klasik modelleri de kolayca bulabilirsiniz. Yatak odasına göz atarsak, desene uygun olarak beyaz renkli bir yatak kullanılmış. Aynı zamanda duvarı zenginleştirmek için mini bir raf eklenerek şirin mi şirin bir duvar dekoru elde edilmiş.
Yatak odası dekorasyonları için o kadar çok seçenek var ki modern parçalar kullanarak örnekteki gibi mistik bir ambiyans yaratmanız dahi mümkün. Tabii burada en büyük yıldız şüphesiz çöl desenli duvar kağıdı. Bu duvar kağıdının tam ortasına yerleştirilmiş yeşil yatak ve tavandan sarkan otantik lambalarla eşliğinde rüyalara yaraşır bir atmosfer sağlanmış. Yalnız çiçek böcek deseni değil, adeta tabloyu andıran duvar kağıtları sayesinde evinizi benzersiz hale getirmeniz işten bile değil.
Desenli duvar kağıtları içerisinde ilk akla gelen motiflerden birisi de çiçeklerdir hiç şüphesiz. Ancak çiçek desenli duvar kağıtlarını daha ziyade oturma odalarında veya yatak odalarında görmeye alışkınız. Alışkanlıkları kırmanın zamanı geldi. İnsanın içini açan cıvıl cıvıl çiçek desenlerini artık banyolarda da görebilirsiniz. Sadece biraz risk alıp yaratıcı fikirlerle ev dekorasyonunu canlandırmanız gerek. Desenli duvar kağıdına uygun olarak lavabo tenekesinin de çiçek pembesinden seçilmesi ayrıca gözlerden kaçmasın.
Eğlenceli insanların kişiliği yaptıkları ev dekorasyonuna yansıyabilir. Hem evinde karakterinden izler olmasını kim istemez? Örnekteki yatak odası dekorasyonu da bu duruma uyan bir örnek. Uzaktan bakıldığında kitaplığı andıran yeşil bir dolap görüyorsunuz. Ancak yakınlaştığınız zaman bunun kitaplık desenli bir duvar kağıdı olduğunu fark edeceksiniz. Şayet esprili bir kişiliğiniz varsa desenli duvar kağıtları aracılığıyla böyle tatlı oyunlar oynayabilirsiniz. Yalnız odanıza giren misafirleri uyarsanız iyi olur.
Kış manzaralı desenli duvar kağıdı adeta masal havası estirmiş yatak odasında. Bilhassa yatak odaları için, yatağın dayandığı duvara manzara desenli duvar kağıdı kullanmak oldukça yaratıcı bir fikir. Yukarıda çöl manzaralı olanı görmüştük, bu da kış mevsimini sevenler için. Bu yatak odası dekorasyonunda da desenli duvar kağıdı yeterince renkli ve ilgi çekici olduğu için yatak ve eşyalar beyaz renginden tercih edilmiş.
Özellikle gençlerin yatak odası dekorasyonu hep sıra dışı ve eğlenceli olur. Karşımızdaki yatak odası dekorasyonu da bu duruma başarılı bir örnek. Graffitiyi andıran desenli duvar kağıdı alışılagelmiş bir model değil. Ancak yatak odasının trend tasarımına göz atınca çılgın desenli duvar kağıdının dekorasyonu tamamladığı görülüyor. Hem rengarenk hem de son moda duvar kağıtlarıyla siz de odalarınızı canlandırın.
Yatak odası dekorasyonunda desenli kağıt örneklerini gördük, genellikle de tek duvarın desenle kaplandığı örnekleri. Zira iç dekorasyonda tek bir odayı desenle kaplamak yerine bir duvarda desenli kağıt uygulaması daha moda. Böylece daha trend bir görünüm elde ediliyor. Bu örnekte ise siyah beyaz ağırlıklı bir dekorasyon görünüyoruz. Duvarlara resim de asılmış. Ancak yatak odasının siyah beyaz tasarımıyla yarışmayıp sadece muzip bir fon oluşturan desenli duvar kağıdı yine de gözlerden kaçmıyor. Başarılı yatak odası dekorasyonu GDH Photography imzalı.
“Storica” adlı duvar kağıdı koleksiyonundan bir parça olan desenli kağıt örneğinde görüldüğü üzere krem, pudra, pembe vb. soft renkler kullanılmış. Bir film şeridi misali gözünüzün önüne güzel anılar canlanabilmesi için de vintage desenler kullanılmış. Ancak bu desenli duvar kağıdı yalnızca ruh halinizi hedeflemiyor, aynı zamanda kaliteden de şaşmıyor. Ekolojik olması ve kolay temizlenmesi duvar kağdını cazip kılan diğer özellikler.
Bir başka yatak odası dekorasyonu karşımızda. Kiremit renginin ön plana çıktığı eklektik stil yatak odasında çiçek desenli duvar kağıdı dekorasyonla bütünleşmiş adeta. Oldukça yoğun eşyaya sahip dekorasyonda desenli duvar kağıdı da bu karmaşa uyarak uyum sağlamış. Bazı çok parça mobilya bir araya gelerek gözü yormadan hoş bir estetik yakalayabilir. Zor olsa da resimdeki dekorasyon örneği bunu başarmış.
“Storica” serisinin bir başka desenli duvar kağıdı örneği. Bu seride amaç sizi kendi yolculuğunuza çıkarmak. Bunun için de nostaljik figürler ile zarif desenler kullanılmış. Şık olmakla beraber insan sağlığına zararlı hiçbir malzeme kullanmamasıyla da başarılı bir uygulama. Aynı zamanda güneş ışınlarına karşı dayanıklı olduğu gibi kolay da temizleniyor. Hem estetik hem de avantajlı bir kağıt.
Duvar dekorasyonu ile ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları’ başlığına bakabilirsiniz.