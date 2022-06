Birbirinden cazip desenli duvar kağıtları

Eskiden nostalji ile andığımız duvar kağıtları tekrar trend haline geldi. İç dekorasyonun sihirli eli mutfaktan banyolara, evin her bir köşesine el atmışken duvarları da unutmadı elbette. Hatta duvar ve zemin üzerine ayrı kategori olduğunu söyleyebiliriz. Malumunuz evlerimiz dört duvardan oluşuyor ve bir evi dekore ederken içine ne kadar özen gösteriyorsak, o evi ev haline getiren duvarları da ihmal etmemeliyiz. Üstelik sandığınızın aksine duvarları süslemek yalnızca boş duvar doldurmak anlamına da gelmiyor. Duvarın rengi, dokusu hangi materyal ile kaplandığı doğrudan iç dekorasyonu da etkileyen bir unsur. Kimi zaman tamamlayıcı görev üstleniyor kimi zaman da dekorasyon duvarların etrafında gelişiyor.

Duvarları hareketlendirmek için çeşitli aksesuarla zenginleştirebildiğiniz gibi resim, panel vs. alternatiflerle de değerlendirebilirsiniz. Bu yazıda ise duvar dekorasyonu olarak daha ziyade desenli duvar kağıtları üzerinde duracağız. Zira desenli duvar kağıtları evinizin her odasına uygulayabileceğiniz bir alternatif artık. Hatta yazımıza göz atarsanız banyolarda dahi desenli duvar kağıtlarını görebilirsiniz. Desenli duvar kağıtlarının desenleri ise çok çeşitlidir; çiçeklerden taşlı kağıtlara, manzara resimlerinden geometrik şekillere aklınıza gelmeyecek kadar geniş bir yelpaze sahiptir. Yani desenli duvar kağıdı deyince gözünüzün önüne çok klasik modeller gelmesin, ancak damask gibi alışık olduğunuz desenli duvar kağıtları her zaman mevcut. Tamamen tercih meselesi devreye giriyor denilebilir. Desenli duvar kağıdı kullanmak illa ki duvarları başka aksesuarlarla hareketlendirmeyeceksiniz demek değildir. Duvar kağıdının desenine uygun objeler bulduğunuz zaman estetik görünümlü bir dekor elde etmiş olacaksınız.