Leonardo Da Vinci'nin bayılacağı 5 tasarım fikri

Ressam, bilimadamı, sanatçı, yazar, şair, tasarımcı, anatomist, müzisyen ve büyük kaşif Leonardo Da Vinci mimarlıkla ilgilenecek zamanı da bulmuştu. Ve köprülerin, savaş makinelerinin, muazzam uçan makinelerin yanında, gündelik yaşamlarımızda inanılmaz etkileri olanm başka icatların tasarımına kendini adamıştı. İnsanlık tarihinin bu en büyük dehalarından birinin tasarladığı ve yarattığı şeyleri saymaya kalksak buradaki yerimiz yetmez.

Fakat bizler Homify'da şimdiki zamana, günümüze ve gelecekte büyük etkileri olabilecek şeylere bakıyoruz. Da Vinci'nin kendisinden çok uzak geleceklere uzanan vizyonunun verdiği esinle, sizlere çağdaş dünyada yakın zamanda gerçekleştirilmiş en ilginç renovasyonları, gitgide gündelik yaşamımızın birer parçası haline gelecek tasarımları sergilemek istiyoruz.