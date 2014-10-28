Leonardo Da Vinci'nin bayılacağı 5 tasarım fikri

Ressam, bilimadamı, sanatçı, yazar, şair, tasarımcı, anatomist, müzisyen ve büyük kaşif Leonardo Da Vinci mimarlıkla ilgilenecek zamanı da bulmuştu. Ve köprülerin, savaş makinelerinin, muazzam uçan makinelerin yanında, gündelik yaşamlarımızda inanılmaz etkileri olanm başka icatların tasarımına kendini adamıştı. İnsanlık tarihinin bu en büyük dehalarından birinin tasarladığı ve yarattığı şeyleri saymaya kalksak buradaki yerimiz yetmez.
Fakat bizler Homify'da şimdiki zamana, günümüze ve gelecekte büyük etkileri olabilecek şeylere bakıyoruz. Da Vinci'nin kendisinden çok uzak geleceklere uzanan vizyonunun verdiği esinle, sizlere çağdaş dünyada yakın zamanda gerçekleştirilmiş en ilginç renovasyonları, gitgide gündelik yaşamımızın birer parçası haline gelecek tasarımları sergilemek istiyoruz.
İncelememize yakın gelecekte her çalışma ve oturma odasının olmazsa olması haline geleceğini düşündüğümüz bir dekorasyon harikası ile başlıyoruz: güneş pili ile kaplı yüzeyi sayesinde elektriğe ihtiyaç duymadan, güneş enerjisi ile tabletinizi ya da akıllı telefonunuzu şarj edebilecek bir masa! Leonardo'nun dibinin düşeceği bir tasarım. Studio Natural, en küçük oturma odalarına dahi uyum gösterecek bir tasarıma çekici bir görünüm vererek teknoloji ile sanatsal dehayı bir araya getirmenin güzel bir örneğini sunuyor. Şarj aleti kanepeden çok uzakta olduğu için kaç defa telefonunuzun pili bitti? Fakat bu sadece bizim gibi tembeller için geliştirilmiş bir icat değil, aynı zamanda cep ve çevre dostu bir eser.
Saygın Young & Design Award ödülünün 2013 yılındaki sahibi ikinci proje de az önce gördüğümüz dahi masanın yaratıcısı İtalyan tasarımcılara ait. Fluida, iki metal zeminin bir arada tuttuğu esnek bir bağ ile bağlanan bir masa lambası. Bu iki metal dayanak mıknatıslar sayesinde farklı pozisyonlarda kombine edilebiliyor ve ihtiyaca göre LED bandının yönünü değiştirmeye olanak tanıyor. İster gece kitap okurken, ister sadece bir masa lambası olarak bu eserden dilediğiniz konumda yararlanmanız mümkün.
Berlin'de yaşayan genç bir İtalyan tasarımcıya ait bu tasarıma yakından bakıyoruz. Rivolta, oturma odalarımızdaki sayısız mimari ve dizayn kataloglarından aşina olduğumuz, bir minimalist estetik ürünü modern dolaplara benziyor.
Ancak bu resimde gördüğümüz gibi, Rivolta bundan çok daha fazlası; bu sadece güzel olmakla kalmayıp, son derece pratik de olan bir tasarım. Bu dolap birkaç basit adımda, rafları ile birlikte, elimize bir kitap alıp rahatlamamız için yaratılmış ergonomik bir koltuğa dönüşüyor! Evdeki yer sıkıntısı için dev bir çözüm! Bu parça stüdyo boyutundaki daireler için ideal.
Oturma odası dekorasyonu demişken; şimdi de başka bir zeka ürünü tasarımla karşı karşıyayız: çevre dostu modern bir koltuk: bu rahat koltuk eko-selüloz fiberden üretildi. Bu koltuğu özel yapan şey ise çamaşır makinesinde yıkanabilir olması! Evet, doğru duydunuz, sonunda yıkanabilir bir koltuğumuz var.
Uzman ekibimiz de hemen bu koltuğa uyan bir yıkanabilir yastık fikri geliştirdi! Artık yastıklarda kahve izine son! Hatta oturma odasında çocukların yemek yemesi sorunu da böylece çözülmüş olabilir.
Mutfağı da unutmadık. Evin bu en önemli kısmı içinde her zaman pratik çözümler üretebilecek önerilerimiz mevcut. Bu tasarımda en sık kullandığınız mutfak eşyalarınıza istediğiniz her zaman rahatça ulaşabileceğiniz bir aygıtla karşı karşıyayız: gün ışığına asılı bu yalnız ve güzel nesne hem mutfağı havalandırıp aydınlatıyor, hem de mutfak araç gerecini, bardakları, kupaları ve başka şeyleri asıp kalabalığı ortadan kaldırıp, rahatlamanızı sağlıyor.
Bu son proje ile, bizlere, yaşayıp görse, her eve bir tarz ve hava verecek olan bu işlevsel ve çevre dostu, yenilikçi ve zeka ürünü tasarımları hevesle takdir edeceğine emin olduğumuz büyük Leonardo'yu hatırlatan incelememizin sonuna geliyoruz. Gelecek çok yakın.