Mimari ve film noir

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasının Amerikan sinemasına damgasını vuran ve gerek üslup, gerekse de tema itibarıyla günümüzde de halen muteber bir akım olarak dolaşımda bulunan film noir (kelime anlamıyla 'kara film' ama bundan ötesini ifaden eden bir kavram), mimariyle kurduğu ilişki ve pelikülde mimariyi yansıtma ve kullanma biçimleri açısından da kaydedeğer bir akımdır.

Kökleri Birinci Dünya Savaşı öncesinin Alman dışavurumculuğuna kadar giden bu akım, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasının kaygılı ve melankolik atmosferinin bir yansıması ve ona karşı bir cevap olarak Amerikan sinemacıların elinde gelişip serpildi. Atmosferin başat önemde olduğu film noir örneklerinde mimari unsurlar ve kent alanlarının kullanımı da bu melankolik ve gizemli atmosferin yaratılmasından büyük önem taşır. Bu yazıda, film noir akımıyla mimari arasındaki bağlantıyı yeniden düşünmemizi sağlayacak birkaç ilginç örneği ele alacağız.