Bahçemde barbeküsüz yapamam diyenler için 6 muhteşem örnek

Bahçenizde sabit bir barbekü yaptıracak alanınız yoksa ya da türlü nedenler ile bunu tercih etmiyorsanız ancak tipik bir mangal da ilginizi çekmiyorsa, başka alternatiflere yönelmek de mümkün. Tıpkıfotoğrafta bu sıra dışı örnek gibi: Küçük, pratik ve taşınabilir, adeta minik bir mutfağı andıran bu düzeneğe tam size göre, değil mi? Metal bir iskeletin etrafına inşa edilen bu muhteşem tasarım bir barbeküden beklediğiniz tüm işlevleri kelimenin tam anlamıyla ayağınıza getiriyor.

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