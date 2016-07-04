Bahçemde barbeküsüz yapamam diyenler için 6 muhteşem örnek

Bugün, özellikle bahar ve yaz ayları boyunca milli sporumuz haline dönüşen mangal sefasını evinin bahçesinde kalıcı bir eğlenceye dönüştürmek isteyen okuyucularımızın ilgisini çekecek bir derleme ile karşınızdayız. homify sayfalarından birbirinden büyük, gösterişli, fonksiyonel ve kesinlikle eğlenceli barbekü alanlarını derlediğiniz bu yazımız bahçesinde sıra dışı bir barbekü yaptırmayı planlayan okuyucularımız için ilham verici olacaktır. Klasik barbekü alanlarından oldukça farklı dizaynlara sahip olan bu barbeküler evinde sıradanlıktan hoşlanmayan okuyucularımız için gelsin…
İlk örneğimiz Meksika'nın Cuernavaca kentinden. Üstündeki saz çatısı ile tropik bir görünümde olan, bir miktar da meşhur Santa Fe mimarisini andıran yapısı ile dikkatleri çeken bu barbekü yapılması en kolay olan modellerden biri. Betondan altyapısı, beyaz kireç badanası, kütük çatı konstrüksiyonu ve saz çatısı ile muhtelem bir ’Kendin Yap’ (DIY Do-It-Yoursef) projesi haline dönüştürülebilir, ne dersiniz?
Son dönemin bir numaralı trendi bahçelere klasik köy fırını yaptırmak! Kendi ekmeğimizi, pidemizi, pizzamızı pişirebileceğimiz gerçek bir köy fırınını bir barbekü sistemi ile entegre olacak şekilde tasarlayıp bahçemizde açık hava bir mutfak oluşturmanın tadını çıkarabiliriz. Fotoğrafta gördüğümüz, açık renk tuğladan yapısıyla bahçeye nostaljik bir hava katan bu tasarım o kadar çok fonksiyona sahip ki adeta bir açık hava mutfağını andırıyor. Tek eksiği bir lavabo! Eğer böyle bir çalışma yaptırmayı düşünürseniz, pratiklik açısından bu alana su ve gider bağlatmayı unutmayın.
En lezzetli ekmeklerin, en güzel pidelerin, en güzel pizzaların hızlıca pişirilebileceği, etin ağır ağır pişip ağızda lime lime dağılacağı tuğladan örülme fırınlar günümüzde villa bahçelerinde de sıklıkla görülmeye başlandı. Genelde rustik ya da country (kırsal) stil olan, kimisi tuğla ceohesiyle bırakılan kiminde ise ise tuğlanın üstü betonla sıvanan modeller bulmak mümkün. İnternette
Kendin Yap (DIY Do-It-Yoursef) projesi olarak gerçekleştirmek üzere birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Çalışmayı işinin uzmanı bir şömine firmasına yaptırarak kusursuz bir sonuca ulaşmayı da tercih edebilirsiniz.
Tel kafesin içerisinde dolduran çakıl taşları ile kaplanmış bir düzeneğe sahip olan bu barbekü modern ve farklı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Keyifli bir dinlenme alanı da olan bu dekorasyon hem konuk ağırlamak hem de yalnız geçireceğiniz dingin akşamlarınız için kusursuz bir bahçe alanı. Karşısında yer alan konforlu bahçe mobilyaları ile açık hava şöminesi işlevi de görecek olan bu tasarım hem göze hem de mideye hitap ediyor!
Çılgın bir tasarıma ne dersiniz? Bir yanında döküm demir mangal düzeneği, diğer yanında ise döküm demir tencere (Dutch oven) ve altında tuğla ile örülü kuzinesi, taş, tuğla ve betondan oluşan dengeli ve uyumlu yapısı, sevimli bir çatı görünümü veren bacası ve duvarını süsleyen balık kılçığı aksesuarı ile çılgın ancak son derece de işlevsel bir örnek.
Bahçenizde sabit bir barbekü yaptıracak alanınız yoksa ya da türlü nedenler ile bunu tercih etmiyorsanız ancak tipik bir mangal da ilginizi çekmiyorsa, başka alternatiflere yönelmek de mümkün. Tıpkıfotoğrafta bu sıra dışı örnek gibi: Küçük, pratik ve taşınabilir, adeta minik bir mutfağı andıran bu düzeneğe tam size göre, değil mi? Metal bir iskeletin etrafına inşa edilen bu muhteşem tasarım bir barbeküden beklediğiniz tüm işlevleri kelimenin tam anlamıyla ayağınıza getiriyor.
Barbeküler ile ilgili bu yazımızı beğendiyseniz, benzer çalışmaların iç mekanlar için olan versiyonlarını derlediğimiz ’10 muhteşem köy fırını ve şömine’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.