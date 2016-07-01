Görenleri kıskandıracak 7 ev

Gerek manzarası ile, gerekse göze hitap eden cephesi ile ışıl ışıl bir ev daha. Mimari açıdan kullanılan materyaller, renk, doku farkları önemlidir. Özellikle doğal dokuları bir araya getirmek, hem ferah bir atmosfer sunarken, hem de gözü okşayan bir manzara elde etmenizi sağlıyor. Ahşap, doğal taş ve cam materyallerin, doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı ile yapıda kullanılması enfes bir manzara oluşturuyor.