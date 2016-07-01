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Görenleri kıskandıracak 7 ev

Meral Eser Meral Eser
Modern Caribbean Villa, Wilkinson Beven Design Wilkinson Beven Design Modern Evler
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Tekdüze yapılar görmekten sıkıldınız mı? Öyleyse sizler için hazırladığımız farklı stil ve tarzlarda 7 evi incelemeye hazır olun. Genel olarak birbirine benzeyen yapılar görmektense, mimari açıdan fark yaratan ev modelleri ile ilgileniyorsanız, doğru yerdesiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok stil ve tarzda ilgi çeken evler bulabilirsiniz. Hayallerinizi süsleyebilecek ev modelleri ile ilgili daha alternatifleri değerlendirmek üzere göz alıcı 7 ev projesini incelemeye başlayabiliriz.

Göz alıcı bir aile evi

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Şehir dışında, doğa ile iç içe bir arazide tasarımıyla dikkat çeken bir ev. Çocuklar için güvenli ve özeli alanlar yaratan proje, geniş oyun alanları ve birçok ihtiyacı bünyesinde çözen tasarım anlayışı ile dikkat çekiyor. Doğa ile iç içe modern stil dizayn edilen evin yoldan görünen cephesi ferah ve iç aydınlatan bir atmosfer sunuyor. 

Rüyaları süsleyen villa projesini daha yakından tanımak istiyorsanız; ’Şehir dışında benzersiz bir villa’ yazımızı inceleyebilirsiniz.

Modern ve çarpıcı

Private Caribbean Villa Wilkinson Beven Design Modern Evler
Wilkinson Beven Design

Private Caribbean Villa

Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design

Havuzlu evlerle ilgilenenler için, modern stil çizgisiyle tasarlanmış bir yürüme yoluna sahip ev, dış görünümü ile oldukça dikkat çekiyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu alanda, içinizi aydınlatacak ferah ve ışıl ışıl bir cephesi mevcut. Havuz üzerinden yürüyerek evinize ulaşmayı düşlemek ister misiniz? Gerek tasarımıyla, gerekse mimari çizgisi ile fark yaratan projeleri incelemeye devam ediyoruz.

Ferah ve eşsiz bir manzara

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Gerek manzarası ile, gerekse göze hitap eden cephesi ile ışıl ışıl bir ev daha. Mimari açıdan kullanılan materyaller, renk, doku farkları önemlidir. Özellikle doğal dokuları bir araya getirmek, hem ferah bir atmosfer sunarken, hem de gözü okşayan bir manzara elde etmenizi sağlıyor. Ahşap, doğal taş ve cam materyallerin, doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı ile yapıda kullanılması enfes bir manzara oluşturuyor.

Duru ve dingin

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Evler
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Geniş pencere dizaynı ile modern çizgiyi bir araya getiren tasarım, ferah ve iç açan bir manzara sunuyor. Cephe görünümünde zemin kat boyunca cam materyalin değerlendirilmiş, dış mekanla bütünleşen bir tasarım anlayışı hakim sürüyor. Özellikle zemin kat planında ortak yaşam alanları çözüldüğünden, teras alanı ile bütünleşen bir manzara oluşuyor. İç mekana derinlik katan cam materyal, estetik bir görünüm kazandırdığı gibi derinlik katan bir unsur. Eşsiz havuz alanı tasarımı ile duru ve dingin bir manzara.

Ahşabın büyüsü

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Gerek modern yapılarda, gerekse klasik usül yapılarda sıklıkla kullanımına rastlayacağınız ahşap materyal, doğal ve kolay şekil alabilir bir malzemedir. Ahşabın kullanıldığı yere göre daha ağır ve kasvetli renk ve dokuları değerlendirildiği gibi, modern ve minimal stil tasarımlarda daha sade ve hafif renk ve dokularına rastlayabilirsiniz. Kontrast yaratan dış cephe görünümü ile ahşabın doğal güzelliği daha da ön plana çıkıyor.

Doğal taş ve natürel öğeler

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

Yalikavak Ev

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Ferah bir atmosfer için pratik yaklaşımlardan biri de natürel dokunun tercih edilmesi ve korunmasıdır. Doğal malzemelerle yapılan cephe kaplamaları her zaman göze hitap eden sonuçlar ortaya çıkarıyor. Havuzlu evler için geniş pencereli ve konfor sunan mimari yaklaşımı ile hayalleri süsleyen bir ev daha.

Yalın çizgiler

Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
Adres Tasarım

Bodrum Villa

Adres Tasarım
Adres Tasarım
Adres Tasarım

Huzur dolu ve ferah bir etki yaratmak için, yalın çizgiler kullanmaktan çekinmeyin. Daha huzurlu ve ferah bir atmosfer yaratmak için, sade ve yalın dokuların kullanımı ile gelen ahenk tercih edilebilir. Modern stil dizayn edilen bir cephe ile göz alıcı bir teras, yüzme havuzu barındıran göz kamaştıran bir ev. Dingin manzarası ile dikkat çeken ev projesi ile bu yazımızı sonlandırıyoruz.

Kınalıada'da huzur dolu bir ev
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