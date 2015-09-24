Birbirinden renkli ve güzel çocuk odası halı örnekleri

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren meraklı gözler ile çevrelerini gözlemlerler. Konuşmaya ve etrafını biraz kavramaya başlayınca her şeyin nedenlerini soran meraklı bilim insanlarına dönüşüverirler. Ebeveynler de bu merakı gidermek için cevaplar aramalarının yanı sıra çocuklarının zihinsel gelişimini en verimli bir şekilde gerçekleştirmek için uygun objelere ve çocuk odası dekorasyonuna başvururlar. Bu çocuk odasına da adeta üstün zekalı bir çocuğun imajı yansımış gibi. Hareketli imgelerin bulunduğu oda çok güzel bir halıyla tamamlanmış. Orta çağ imajlarını, biçimlerini andıran bir dünya haritasının bulunduğu halı odanın zeminini kaplıyor. Dünyanın yeni yeni keşfedildiği o dönemlere ait çizimde okyanusların, kıtaların ve adaların isimleri yazıyor. Çocuğunuzun odası için bu tür küçük detaylar oldukça işe yarar. Bu halının odada bulunduğu sürelerde gözünün önünde olan bir çocuk hem dünyanın biçimini, okyanusları, kıtaları kısacası coğrafyayı daha iyi kavrar ve bununla birlikte günümüz haritalarıyla kıyaslayarak tarihsel bir kavrayışa da sahip olur. Hem de çok küçük yaşlarda!