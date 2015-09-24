Birbirinden renkli ve güzel çocuk odası halı örnekleri

Çocuk odalarında kullanılan halılar oldukça önemlidir. Halının hijyenik ve çocuk sağlığına uygun materyallerden oluşmasının yanı sıra biçimi ve renkleri ile küçük bireylerin yaşamına katkı sağlamalıdırlar. Farklı biçimlerden oluşan örnekleri derlediğimiz bu yazıda, üzerindeki desenlerle, bir araya gelen birimlerden oluşmasıyla ya da sadeliğiyle öne çıkan halılardan sevebileceğiniz seçenekleri sunuyoruz. Belirleyici bir dekorasyon ögesi olan halılar çocuğunuzun karakterinin bir parçasını yansıtmalı ve yeri geldiğinde de oyununun bir parçası olabilmeli. Dilerseniz mobilyalarla olan uyumu bağlamında daha fazla bilgi için En güzel bebek odası ve çocuk odası mobilyaları yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.
Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla odalarında veya evde yalnız bırakabilir, onların sıkılmamaları ve mekanları başka şekillerde görmelerini sağlayabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki çocuk odası dekorasyonu doğa aşığı ve hareketli çocuklar için ideal. Dilerseniz siz de onlar için örnekteki gibi bir tırmanma duvarı yapabilir, enerjilerini bir beceriye dönüştürmelerine katkıda bulunabilirsiniz. İki çocuklu ebeveynler ranzayı şekildeki gibi modernize edebilir, çocuklarının zevklerine göre değişikliklerde bulunabilir. Çocuk odası dekorasyonundaki halılar zemini farklılaştırmak için önemli elemanlar olduğundan örnekteki halı tıpkı bir bahçe çimi gibi tasarlanmış. Uzun iplikli dokusu rahatça gezinmelerini sağlarken, zemindeki yeşil renk çocuklarınızın odasını daha çok sevmelerini sağlayabilir.
Çocuk odaları hem yetişkinler hem de çocuklar için bir hayal alemi tasarımı haline gelebiliyor. Dekorasyonda özellikle öne çıkan imgeler tabi ki çocuğunuzu mutlu edecek ve belki de ona arkadaşlık edecek hayali oyun arkadaşları. Örnek fotoğraftaki modern stildeki çocuk odası dekorasyonunda da bu karakterler son derece yerinde kullanılmış. Eski divanları anımsatan çocuk karyolası yastığından tutun nevresimine kadar benzer desenlerle işlenmiş. Yerde ise çocuğunuzun rahatça gezinmesini sağlayan duvardan duvara halı sistemi uygulanmış. Ve tabi ki çocuğunuzun yerdeki şiltesi kuş, çiçek ve kelebek imgeleriyle desenlerin odanın her tarafında gezinmesi sağlanmış.
Çocuk odaları dekorasyonu denildiğinde pastel tonlardan oluşan renkli tasarımlar gelir akla. Odadaki bir çok obje birbiriyle uyumlu farklı renklerin kombinasyonunu sunar. Buradaki odada da çok güzel bir denge yakalanmış. Çocuk yatak ve gardırop takımı canlı yeşil rengiyle mekandaki en görünür eşyalar. Çocuğun uyurken baktığı duvar da uçuk maviye boyanarak mekana bir dinginlik katılmış. Mekandaki halı da bu canlı ve yumuşak tonları kaynaştıran bir öge olarak öne çıkıyor. Asimetrik formuyla zemini kaplayan halı mekana bir dinamizm katıyor. Dış kontürüne baktığımızda asimetrik biçimde üst üste bindirilmiş dikdörtgenlerden oluşan halı, birbirini kesen köşeli formlarla hareketli desenlere sahip. Siz de çocuğunuzun odasında böyle bir halı tasarımı kullanarak onun enerjisine uyum sağlayacak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
STUDİO EKSAREV & NAGORNAYA adlı Ukraynalı firma çocuk odası dekorasyonunda halı tasarımıyla bambaşka bir uygulamaya imza atmış. Çocukları gönüllerinden fetheden ve oyun pratiklerini sürekli devam ettirmelerini sağlayan bu uygulama, örnek fotoğraftaki geniş planlı dekorasyon örneğinde kendini gösteriyor. Pencerenin yanındaki duvarlar bir bütün halinde tasarımlanıp bir sürü kutudan ve gözden oluşan kitaplık ve dolap işlevini görüyor. Dekorasyonun genelinde sarı ve bej rengi ağırlıklı kullanıldığı gibi zemindeki halı da aynı renklerle tasarım haline getirilmiş. Bir yap-boz gibi dizayn edilmiş halı tasarımı, hem çocukların bastığı zemindeki yumuşaklığı hem de bilişsel zekalarını geliştirmelerini sağlıyor. Haydi siz de çocuğunuz için bir oyun alanı inşa edin!
Çocuk odası dekorasyonunda çocuğunuzun kişisel zevkleri, sevdikleri karakterler ya da izledikleri animasyonları bir öğe olarak kullanmak elbette çocuğunuzu sevindirecektir. Örnek fotoğraftaki dekorasyonda kırmızı ve mavi ağırlıklı renkler kullanılarak neşeli bir atmosfer sağlanmış. Bir uçak gibi tasarlanmış aydınlatma elemanı emin olun çocuğunuzun odasını sevmesini en baştan sağlamış durumda. Örnek dekorasyondaki halı tasarımı ise çok sevilen Cars adlı animasyonunun bir karakteriyle örülü. Bu karakter bir çok çocuk için inanılmaz büyülü bir araba olarak hayatlarının merkezinde olabilir. Ve bunu uygulamak hiç de zor değil, haydi siz de çocuğunuzun kahramanlarını odasına taşıyın!
Oldukça güzel bir biçimde dekore edilmiş bir çocuk odası daha! Buranın dizaynına bakıldığında adeta bir resim seyreder gibi hissedilebilir. Sarı rengin mekanın her yerine serpiştirilerek, mekanı bütünleştiren bir armoni oluşturulduğu görülüyor. Duvar kağıdı, perdeleri ve yatak başındaki illüstrasyonlara mekandaki renklerden barındıran küçük bir halı eşlik ediyor. Desenleriyle bir kilimi de andıran halı özellikle boyutuyla odanın dekorasyonuna etki eden bir aksesuar olarak da öne çıkıyor.
Buradaki çocuk odası dekorasyon örneği yumuşak geçişlerle yakalanan huzurlu atmosferin bir timsali adeta. İki rengin ve tonlarının tüm mekanda ve eşyalardaki dengeli dağılımıyla huzurlu bir çocuk odası dekorasyonu yapılmış. Aynalarla derinliği arttırılan mekanda aynanın sol tarafındaki bölümün daha köşeli biçimlerden tasarlandığı görülüyor. Mekanda oldukça güzel bir denge var demiştik. Burada da mekandaki köşeli biçimleri dengeleyen halıların rolü daha bir önemli hale geliyor. Farklı boylarda ve aynı renkte üç adet yuvarlak halı biçimleri gereği mekana bir yumuşaklık katıyor. Üç adet halı ile hem odanın zemini daha güzel bir şekilde parçalanmış oluyor hem de çocuğunuzun dilediği zaman bir oyun nesnesi haline getirebileceği halıları olmuş oluyor. Oldukça güzel bir çözümleme…
Mavi rengin dekorasyonda kullanımı genellikle erkek çocuk odaları için tercih edilir. Tabi ki bu sizin ve çocuğunuzun tercihleriyle değişebilir. Bu örnekte gördüğümüz çocuk odası biraz daha ergenliğe yakın bir çocuk odası gibi. Çalışma masası, ranza altı kanepesi ve mekanın mavi ve beyazla oluşturulan sade ve az renkli dekorasyonu bu çözümlemeyi yapmamızı sağlıyor. Sade ve dingin bu odada geometrik desenli ve mekanı yansıtan renkleri barındıran bir halı kullanılmış. Odanın dikdörtgen yapısına uygun halı odadaki dinginliğe katkı sağlıyor. Halılar kapladıkları alan bakımından dekorasyonda önemli detaylardır. Bu mekandaki halı seçimi de bunun kanıtlarından biri.
Çocuklar yumuşak hatlı ve renkli objelerin neredeyse tamamıyla sıkı bir bağ kurar. Yumuşak hatlı her şey onlara daha sıcak gelir ve güven veren bir hisse kapılırlar. Bunun yanı sıra yumuşak hatlı ürünler çocukların zarar görmemesi açısından da en mantıklı ürünlerdir. Bu sebeple çocuklara yönelik ürünler genellikle renkli ve yumuşak hatlı yapılır. Burada dekore edilen çocuk odası da peluş oyuncaklar, renkli duvarlarıyla oldukça sevecen bir tat bırakıyor. Bu sade ve masalsı odada rengarenk bir halı kullanılmış. İrili ufaklı bir sürü farklı boyda dairenin bir araya gelmesiyle oluşan halı, tamamında kocaman yuvarlak bir halıya dönüşüyor. Bir araya gelmiş bir sürü renkli baloncuğa benzeyen bu halıda çocuklar ne tür oyunlar keşfeder ve de keyifle oynar değil mi?
Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren meraklı gözler ile çevrelerini gözlemlerler. Konuşmaya ve etrafını biraz kavramaya başlayınca her şeyin nedenlerini soran meraklı bilim insanlarına dönüşüverirler. Ebeveynler de bu merakı gidermek için cevaplar aramalarının yanı sıra çocuklarının zihinsel gelişimini en verimli bir şekilde gerçekleştirmek için uygun objelere ve çocuk odası dekorasyonuna başvururlar. Bu çocuk odasına da adeta üstün zekalı bir çocuğun imajı yansımış gibi. Hareketli imgelerin bulunduğu oda çok güzel bir halıyla tamamlanmış. Orta çağ imajlarını, biçimlerini andıran bir dünya haritasının bulunduğu halı odanın zeminini kaplıyor. Dünyanın yeni yeni keşfedildiği o dönemlere ait çizimde okyanusların, kıtaların ve adaların isimleri yazıyor. Çocuğunuzun odası için bu tür küçük detaylar oldukça işe yarar. Bu halının odada bulunduğu sürelerde gözünün önünde olan bir çocuk hem dünyanın biçimini, okyanusları, kıtaları kısacası coğrafyayı daha iyi kavrar ve bununla birlikte günümüz haritalarıyla kıyaslayarak tarihsel bir kavrayışa da sahip olur. Hem de çok küçük yaşlarda!