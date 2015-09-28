En güzel ithal duvar kağıdı modelleri

Duvar kağıtları ev dekorasyonlarına önem verenler için bir hayli önemli bir tasarım aracıdır. Dekorasyonunuza uyumlu bir duvar kağıdı vasıtasıyla yaşam alanlarınızda istediğiniz dokuyu ve atmosferi yaratmanız çok daha kolaylaşır. Bazen odanın tek bir duvarını, bazen bütün duvarları duvar kağıdıyla kapladığınızda söz konusu mekanda istediğiniz etkiyi çok daha pratik bir şekilde ve üstelik aynı etkiyi yaratacak mobilya ve aksesuarlara o kadar da büyük paralar harcamadan elde edebilirsiniz. İşte bu yüzden de ev dekorasyonunuzun tarzını ve karakterini belirlemenin en pratik ve iyi yollarından biridir desenli duvar kağıtları. Peki duvar kağıdı seçerken nereden başlamak gerekiyor? Desenden ve renkten önce ilk olarak kaliteli bir duvar kağıdı seçmenizi tavsiye ederiz çünkü kaliteli duvar kağıtları hem temizlik açısından hem de dayanıklılık, neme karşı dirençlilik ve estetik açılardan çok daha uzun ömürlü ve bekleneni veren modellere sahip. Eskiden kaliteli duvar kağıdı tercih etmek isteyenler ilk olarak ithal duvar kağıtlarına yönelirdi çünkü Türkiye'de üretilen duvar kağıtları daha ucuz ve kalitesiz olurdu. Ne var ki bugün ülkemizde de oldukça kaliteli ve yurt dışında üretilenler kadar dayanıklı ve modern duvar kağıtları imal ediliyor. Bu yazımızda da sizlerle kaliteli duvar kağıdı modellerini inceleyeceğiz ve aynı zamanda duvar kağıdınızı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında ipuçları vereceğiz.
Önce duvar kağıdı kalitesinin neye göre belirlendiğinden ve kalite seçeneklerine göre duvar kağıdı çeşitlerinden başlayalım. Duvar kağıdı seçiminde dediğimiz gibi ilk dikkat etmeniz gereken şey desenden ve renkten önce kalite ve hangi duvar kağıdı çeşidinin size daha uygun olduğuna karar vermek. Duvar kağıtları vinil, kağıt esaslı, tekstil, boyanabilir ve teksil tabanlı vinil olmak üzere beş ayrı çeşide ayrılıyor. Vinil duvar kağıtları en yaygın kullanılan duvar kağıtlarıdır. Güneş ışığına ve neme dayanıklıdır. Üstelik silinebilir özelliğe sahiptirler. Kağıt esaslı duvar kağıtları ise diğer duvar kağıdı tiplerine göre daha ucuz ve dayanıksızdır. En ucuz duvar kağıdı olmasına karşın silindiği zaman rengi solabilir ve çabuk yıpranır. Neme de dayanıksızdır. Uzun vadede diğer duvar kağıdı çeşitleri daha dayanıklı oldukları ve değişim istemeyecekleri için daha ucuza geleceğinden kağıt esaslı duvar kağıdı türünü tercih etmemenizi öneriyoruz. Tekstil duvar kağıtlarının üst tabakası tekstil bir yüzeye sahiptir ve akustik özellikleri vardır. Klasik tarzlı yaşam alanlarında kullanılması daha uygun olacaktır. Boyanabilir duvar kağıtları ise duvar ve tavan kısımlarında yer alan sorunlu bölgelere uygulanır ve duvarınızla aynı renge boyanabilir. Bir tür yama olarak kullanım uygulaması vardır. Ve son olarak tekstil tabanlı vinil duvar kağıtları ise diğer duvar kağıtlarının aksine tekstil bir tabana sahiptir. En pahalı duvar kağıdı türü olmasının yanı sıra temizliği ve bakımı çok kolaydır ve uzun ömürlüdür. Genellikle büyük mekânlarda, otel ve mağazalarda kullanılırlar. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre hangi duvar kağıdı türünün eviniz için daha uygun olduğuna karar verdikten sonra desen seçimine geçebilirsiniz. Peki nasıl bir desen seçmelisiniz?
Özellikle de her geçen gün gelişen ve değişen tasarım ve dekorasyon dünyasında birbirinden farklı ve estetik bunca desen ve model varken duvar kağıdınızı seçmek de bir hayli zor olacaktır pek tabii ki? Sakin ya da tek renkli bir desen mi seçeceksiniz yoksa çok renkli ve hareketli mi? Metalik mi mat mı? Somut desenler mi yoksa soyut motifler mi? Nereden başlayacağınıza karar vermek neredeyse imkansız değil mi?
Duvar kağıdı modeli seçerken ilk karar vermeniz gereken şey duvarları odanın ana tasarım unsuru haline getirmek mi istiyorsunuz yoksa mobilya ve dekorasyonlarınızın tarzını arka plandaki duvarlarınızla desteklemek mi? Yaşam alanınızda minimal ve sade bir dekorasyon söz konusuysa ve duvarlarınızın odanıza girildiğinde ilk dikkat çeken yer olmasını istiyorsanız duvarlarınızda canlı renkler ve hareketli desenler kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Eğer büyük bir odaya duvar kağıdı seçiyorsanız minimalist desenler seçin. Eğer kendi izinizi bırakmak istiyor ve sıra dışı duvarlar istiyorsanız gösterişli ama büyük desenli duvar kağıtları tercih etmelisiniz. Suave İnternet Mağazası'nın ürünlerinden olan bu geniş ve renkli daireli duvar kağıdı hem geniş alanlar için ideal hem de eskitilmiş dokusu, renk kombinasyonu ve yuvarlak desenleriyle son zamanlarda giderek daha da yaygınlaşan ve dekorasyonda bir hayli etkili olan vintage tarzını yansıtıyor.
Eğer duvar kağıdı uygulayacağınız alan küçük bir odaysa bol detaylı bir duvar kağıdı seçmeniz odanın genişliğini arttıracak ve hareketli ve küçük desenler sayesinde oda daha büyük ve ferah görünecektir.
Duvar kağıdı seçimi yaşam alanınız hakkında ne söylemek istediğinizi belirten tercihtir. Eğer kararsızsanız son trendleri inceleyin; bu yaşam alanınızın modunu ve atmosferini belirlemenize yardımcı olacaktır. Son trendlerden biri olan manzaralı duvar kağıtları modern dekorasyonları yaşam alanlarına eşsiz bir estetik ve sofistike doku katıyor. Örneğin Artmodel ürünlerinden biri olan San Francisco manzaralı bu şahane duvar kağıdı odanıza hem derinlik hem de modern bir şıklık sağlayacaktır.
Çok renkli duvar kağıtları seçmeye çekiniyor ama aynı zamanda da çok sade modellerin sıkıcı olacağını düşünüyorsanız renk çeşitliliği çok olmayan ama hareketli motifler seçmelisiniz. Örneğin gazete sayfalarının dokusunu sevenlerdenseniz bu örnekteki gibi renksiz ama gazete sayfaları deseninde modern ve etkileyici bir duvar kağıdı tam size göre.
Özgür ruhlu, orijinal, kendine has, folklorik ve zamanın ötesinde bir dekorasyon yaratmak istiyorsanız desenlerinde güçlü fırça darbeleri bulunan soyut motifler tercih etmelisiniz. Bu tür desenler yaşam alanlarına her zaman derinlik katar ve daha sofistike bir ortam yaratır.
Duvar kağıdı modelimizi seçerken unutmamanız gereken en önemli faktörlerden biri de yaşam alanının aldığı doğal ışık ve içerideki aydınlatma biçiminin duvarlarda son derece etkili olduğu. Bunun için duvar kağıdınızı seçmeden önce beğendiğiniz örneklerden birkaç tanesini küçük bölgelerde duvarlarınıza uygulayın ve hem sabah hem öğleden sonra hem de geceleri nasıl göründüğünü mutlaka kontrol edin.
Eviniz için duvar kağıdı seçmek tamamiyle kişisel bir tercihtir ve seçiminizi yaparken de önce bunu aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Ne olursa olsun mutlaka içinize sinen ve sıkılmayacağınız bir desen ve renk seçin. Eğer imkanınız varsa duvar kağıdınızı uygulamadan önce geniş bir alanda test edin ve mobilyalara uygun olup olmadığına ve sizi sıkıp sıkmayacak bir desen olup olmadığına karar verin.
Kontrast yaratmak her zaman her koşulda tasarım ve dekorasyon açısından mükemmel bir fikirdir ve fark yaratır. Eskiyle yeniyi, mat ile parlağı, sıcak renklerle soğuk renkleri, açık ve koyuyu harmanlayın.Renkli ve hareketli desenli duvar kağıtları kendine has bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal tercihler çünkü bu tip sanatsal desenler basit renklerden çok daha etkili ve elegan bir ortam yaratıyor.
Renkli ve hareketli çizgili desenli duvar kağıtları kendine has bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal tercihler çünkü bu tip sanatsal desenler basit renklerden çok daha etkili ve elegan bir ortam yaratıyor.
(Eğer evinize duvar kağıdı dışında ne tür bir duvar dekorasyonu uygulayabileceğinizi düşünüyorsanız Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)