En güzel ithal duvar kağıdı modelleri

Duvar kağıtları ev dekorasyonlarına önem verenler için bir hayli önemli bir tasarım aracıdır. Dekorasyonunuza uyumlu bir duvar kağıdı vasıtasıyla yaşam alanlarınızda istediğiniz dokuyu ve atmosferi yaratmanız çok daha kolaylaşır. Bazen odanın tek bir duvarını, bazen bütün duvarları duvar kağıdıyla kapladığınızda söz konusu mekanda istediğiniz etkiyi çok daha pratik bir şekilde ve üstelik aynı etkiyi yaratacak mobilya ve aksesuarlara o kadar da büyük paralar harcamadan elde edebilirsiniz. İşte bu yüzden de ev dekorasyonunuzun tarzını ve karakterini belirlemenin en pratik ve iyi yollarından biridir desenli duvar kağıtları. Peki duvar kağıdı seçerken nereden başlamak gerekiyor? Desenden ve renkten önce ilk olarak kaliteli bir duvar kağıdı seçmenizi tavsiye ederiz çünkü kaliteli duvar kağıtları hem temizlik açısından hem de dayanıklılık, neme karşı dirençlilik ve estetik açılardan çok daha uzun ömürlü ve bekleneni veren modellere sahip. Eskiden kaliteli duvar kağıdı tercih etmek isteyenler ilk olarak ithal duvar kağıtlarına yönelirdi çünkü Türkiye'de üretilen duvar kağıtları daha ucuz ve kalitesiz olurdu. Ne var ki bugün ülkemizde de oldukça kaliteli ve yurt dışında üretilenler kadar dayanıklı ve modern duvar kağıtları imal ediliyor. Bu yazımızda da sizlerle kaliteli duvar kağıdı modellerini inceleyeceğiz ve aynı zamanda duvar kağıdınızı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında ipuçları vereceğiz.

Önce duvar kağıdı kalitesinin neye göre belirlendiğinden ve kalite seçeneklerine göre duvar kağıdı çeşitlerinden başlayalım. Duvar kağıdı seçiminde dediğimiz gibi ilk dikkat etmeniz gereken şey desenden ve renkten önce kalite ve hangi duvar kağıdı çeşidinin size daha uygun olduğuna karar vermek. Duvar kağıtları vinil, kağıt esaslı, tekstil, boyanabilir ve teksil tabanlı vinil olmak üzere beş ayrı çeşide ayrılıyor. Vinil duvar kağıtları en yaygın kullanılan duvar kağıtlarıdır. Güneş ışığına ve neme dayanıklıdır. Üstelik silinebilir özelliğe sahiptirler. Kağıt esaslı duvar kağıtları ise diğer duvar kağıdı tiplerine göre daha ucuz ve dayanıksızdır. En ucuz duvar kağıdı olmasına karşın silindiği zaman rengi solabilir ve çabuk yıpranır. Neme de dayanıksızdır. Uzun vadede diğer duvar kağıdı çeşitleri daha dayanıklı oldukları ve değişim istemeyecekleri için daha ucuza geleceğinden kağıt esaslı duvar kağıdı türünü tercih etmemenizi öneriyoruz. Tekstil duvar kağıtlarının üst tabakası tekstil bir yüzeye sahiptir ve akustik özellikleri vardır. Klasik tarzlı yaşam alanlarında kullanılması daha uygun olacaktır. Boyanabilir duvar kağıtları ise duvar ve tavan kısımlarında yer alan sorunlu bölgelere uygulanır ve duvarınızla aynı renge boyanabilir. Bir tür yama olarak kullanım uygulaması vardır. Ve son olarak tekstil tabanlı vinil duvar kağıtları ise diğer duvar kağıtlarının aksine tekstil bir tabana sahiptir. En pahalı duvar kağıdı türü olmasının yanı sıra temizliği ve bakımı çok kolaydır ve uzun ömürlüdür. Genellikle büyük mekânlarda, otel ve mağazalarda kullanılırlar. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre hangi duvar kağıdı türünün eviniz için daha uygun olduğuna karar verdikten sonra desen seçimine geçebilirsiniz. Peki nasıl bir desen seçmelisiniz?