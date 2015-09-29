Dinlendirici, sağlıklı ve keyifli hidromasajlı küvet modelleri

Günün yorgunluğunu nasıl atarsınız? Şöyle sıcacık bir banyo ile değil mi? Hatta sıcacık bir küvette geçireceğiniz yarım saat bütün yorgunluğunuzu çekip alabilir. Peki masaja ne dersiniz? Mükemmel olur değil mi? İşte hem sıcacık bir banyoyu hem de şöyle güzel bir masajı birleştiren şahane bir icat hidromasajlı küvet. Gerçi hidromasajlı küvet genellikle bir lüks olarak görülüyor ve ekonomik olarak pahalı bir zevk olduğu varsayılıyor. Bu kısmen doğru olsa da aslında hidromasajlı küvetlerin çalışma sistemine hidroterapi adı da veriliyor ve bu sistem sağlığınız için son derece iyileştirici bir etkiye sahip. Dolayısıyla evinize hidromasajlı küvet aldığınız zaman hem keyiflendirici ve dinlendirici, hem de sağlığınız için oldukça iyileştirici bir ürün almış oluyorsunuz, buna değer değil mi? Hidromasajlı küvetler aslında temel olarak içinde bulunan delikli yapılardan basınçlı hava ve tazyikli su püskürterek bedeninize masaj yapan sıcak su küvetleri. Dolayısıyla da küvetli bir banyonuz varsa küvetinizi uygun bir hidromasajlı küvetle değiştirerek yaşam kalitenizi bir hayli arttırabilirsiniz. Ayrıca evinizde bir böyle bir küvet olması her ne kadar pahalı bir lüks gibi görünse de aslında fiyatları ebat ve özellik çeşitliliğine göre değişiyor, bütçenize uygun bir tane seçerseniz, zaman zaman hayatın getirdiği telaş ve yorgunluk yüzünden ihtiyaç duyduğunuz spa ve masaj gibi etkinliklere de ekstra para harcamamış olursunuz ve uzun vadede evinizde hidromasajlı küvet olması size ekonomik açıdan da fayda sağlar. Tabii tüm bunların dışında hidromasajlı küvetlerin heybetli ve gösterişli tasarımları ve modelleriyle banyo dekorasyonlarınızı da güzelleştireceği kesin. Bu yazımızda da sizlerle farklı tasarım ve özelliklere sahip hidromasajlı küvetleri ve banyo dekorasyonlarını derledik. Keyfinize ve sağlığınıza düşkün bir insansanız bu derlememizi çok beğeneceğinize eminiz.
Yazının başında da söylediğimiz gibi oldukça farklı çeşit, ebat, tasarım ve fiyatlarda hidromasajlı küvet modelleri mevcut. Bazen kare, bazen dikdörtgen, bazen oval ya da yuvarlak şekillere sahip olan küvetler her banyoya uyum sağlayabilecek kadar geniş bir çeşitliliğe sahip. Yapıldıkları malzemeler de küvetler gibi çeşitlilik gösteren hidromasajlı küvetler genellikle akrilik ya da seramik malzemelerden imal ediliyorlar.
Hidromasajlı küvetlerin iç malzemeleri kadar dış kısımlarındaki kaplamalar da çeşitlilik gösteriyor ve banyonuzun dekorasyonuna göre değişebiliyor. Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen bu göz alıcı banyoda hakim olan klasik tasarım tarzı hidromasajlı küvet ünitesinde de uygulanmış. Hidromasajlı küvet etrafı banyonun genel yapısıyla mükemmel bir ahenk sağlayacak şekilde sütlü kahve renginde doğal mermer taşlarla döşenmiş. Hidromasajlı küvet denilince genellikle akla hemen modern banyolar geliyor, oysa bu örnekteki gibi oldukça klasik tarzla dizayn edilmiş banyolarda da bu tip özel tasarım uygulamalarıyla hidromasajlı küvet kullanımı sağlanabilir.
Köşesiz tasarımlar kullanıldıkları her yaşam alanında farklı bir doku ve atmosfer yaratıyorlar. Mesela köşesiz ve yuvarlak yataklar İlham veren yuvarlak yatak modelleri isimli yazımızda da ele aldığımız gibi, yatak odalarına eşsiz bir romantik etki katıyorlar. Yuvarlak tasarımlar de pek tabii ki banyolarda aynı etkiyi yaratıyorlar. Modern ve yalın bir banyo dekorasyonuna sahipseniz ve banyonuzda yeterli boş alanınız varsa bu tür geniş, yuvarlak bir hidromasajlı küvet hem mükemmel bir keyif yaratacak hem de harika bir dekorasyon unsuru olacaktır.
Dediğimiz gibi hidromasajlı küvetlerin etrafında kullanılan malzemeler de banyonuzun dekorasyonuna göre çeşitlilik gösteriyor. Banyoda ahşap kullanımını sevenlerdenseniz hidromasajlı küvetin etrafını da ahşapla kaplatabilirsiniz. Gün geçtikçe gelişen tasarım ve malzeme kalitesi teknolojisi sayesinde artık ahşap malzemeler de suya dayanıklı ve ıslak zemin olarak da uzun süre kullanılabilir bir hale geldi. Dolayısıyla banyolarınızda ahşap kullanmak ve hidromasajlı küvetin çevresini ahşap kaplamayla süslemek artık çok daha kolay ve zahmetsiz.
Luce Mutfak & Banyo tarafından dizayn edilen bu yaşam alanında ise yere gömülmüş bir hidromasajlı küvet modeliyle karşılaşıyoruz. Hidromasajlı küvetler normal küvetlerden daha çok su aldıkları için daha yüksek bir dizayna sahip oluyorlar ve siz de bu yükseklikten pek hoşlanmıyorsanız o halde yere gömülmüş modeller tam size göre demektir.
İşten eve geldiğinizde hidromasajlı küvet keyfinizin tadını çıkarırken bir yandan da televizyon izlemeye ve içkinizi yudumlamaya ne dersiniz? Geniş bir banyonuz varsa bu oldukça mümkün. Şık siyah beyaz karolarla dizayn edilmiş bu banyoda olduğu gibi geniş ve görkemli hidromasajlı küvetin karşısına yerleştirdiğiniz televizyonla ister sevdiğiniz bir diziyi, isterseniz DVD oynatıcıyla kendi seçtiğiniz bir filmi izleyip yorgunluğunuzu atarken akşamınızın da tadını çıkarabilirsiniz.
Dar alanlarda hidromasajlı küvet kullanmanın mümkün olmadığını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi hidromasajlı küvet ebatları oldukça değişken ve mutlaka sizin banyonuza göre de bir hidromasajlı küvet vardır. Banyonuz uzun ve dar olsa bile Hebart Mimarlık & Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu banyoda olduğu gibi banyonuzun köşesine şahane bir tane yerleştirebilirsiniz.
Eğer eviniz içinde bir spor odası barındıracak kadar büyükse, o spor odasının olmazsa olmazlarından biri hidromasajlı küvettir muhakkak ki. Spor aletlerini yerleştirdiğiniz alanın köşesine bir hidromasajlı küvet alanı da dizayn ederek spordan sonra rahatlamak için kusursuz bir ortam yaratabilirsiniz. Bu güzel spor odasının tasarımında ise Cansel Bozkurt İç Mimarlık imzası bulunuyor.
Hidromasajlı küvetlerin bir diğer güzel özelliği ise hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabiliyor olmaları pek tabii ki. Banyonuzda yer olmadığını düşünüyorsanız bu sizi hidromasajlı küvet hayallerinizden vazgeçirmeye yetmemeli çünkü eğer bahçeniz ya da terasınız varsa hidromasajlı küvet ünitenizi dışarıya taşıyarak üstelik açık havada bu keyfi yaşayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küvetinizin olduğu yerdeki meraklı gözlerden sakınmak için bir bölme yaptırmak…
Tabii eğer şehir dışında, tenha bir bölgede ve doğanın içinde yaşıyorsanız bu keyfi daha da arttırmanız mümkün. Nasıl mı? Elbette banyonuzun dışarıya bakan cephesini boydan boya camla kaplayıp hidromasajlı küvetinizi de bu cam pencerenin önüne yerleştirerek. Böylece eşsiz manzaranın keyfiyle hidromasajlı küvet keyfi bir araya gelecek ve hem sağlıklı, hem dinlendirici, hem de huzur dolu dingin bir atmosfer yaratmış olacaksınız.
Eğer imkanınız varsa büyük düşünün! Hem havuz hem hidromasajlı küvet hem de küçük bir oturma alanının bünyesinde barındıran bu devasa hidromasajlı küvet havuzların bahçenize yakışmaması mümkün değil zaten. Bu havuz tipi modellerde hem ailenizle vakit geçirebilir, hem dinlenebilir, hem de yazın tatillerin ve güneşin tadına doyasıya varabilirsiniz.
Ahşabın banyoda ne kadar farklı ve sıra dışı bir etki yarattığından ve hidromasajlı küvet ünitenizi de ahşap malzemeyle kaplayabileceğinizden bahsetmiştik. Peki ya dış mekan hidromasajlı küvetleri için böyle tamamı ahşap bir bölüme ne dersiniz? Harika görünüyor değil mi? Hem doğal hem elegan ve gösterişli hem de içindeki geniş ve dikdörtgen bir modelle gerçekten keyifli bir teras alanı.
Son olarak hepimizin hayallerini süsleyecek bir hidromasajlı küvet tasarımıyla bitirelim: Denize sıfır hidromasajlı küvet keyfi… Bu elbette yalnızca deniz kıyısında evi olacak kadar şanslı olanların uygulayabileceği bir tasarım. Bembeyaz ve huzurlu bir dekorasyonun içinde, denizin o masmavi sonsuzluğuna bakarken ve içkinizi yudumlarken küvetin içinde dinlenmeyi kim istemez ki?