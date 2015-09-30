현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Saray gibi evler için gösterişli halı modelleri

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
Maravilloso mobiliario en línea clásica, MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Loading admin actions …

Lüks denildiğinde akla hemen şaşalı mobilyalar ve süslü aksesuarlar geliyor, oysa lüks gösterişten ziyade öncelikli olarak yaşam kalitenizin yüksek olması anlamına gelir ve görüntüden çok bir yaşam biçimini temsil eden bir kavramdır. Bu yaşam biçiminde elbette görünüşün hiç önemi yok diyemeyiz çünkü estetiğin de çok büyük bir önemi var. Ancak her gösterişli ve şaşalı mobilya ya da ürün, aksesuar ve bunun gibi tasarım unsurları lüks sayılamayacağı gibi her lüks mobilya da içinde şaşa ve gösterişi barındırmak zorunda değil. Aslına bakarsanız lüks ince bir zevkle döşenmiş ve sanatsal bir estetik barındıran dekorasyon ve tasarımları tanımlayan ve belirten bir kavram. E dolayısıyla da seçkin bir yaşamın da olmazsa olmazıdır pek tabii ki. İster modern, ister çağdaş, isterse de klasik bir tasarım ve dekorasyon anlayışı benimsemiş olun, fark etmez, eğer seçkin bir ortam yaratmak istiyorsanız yaratacağınız atmosferde mutlaka ama mutlaka lüks mobilya ve aksesuarlar da bulunmak zorundadır. 

Lüksten bu kadar uzun uzadıya bahsetmemizin nedenine gelecek olursak; bu yazımızda sizler için lüksü en iyi tanımlayan ve belli eden dekorasyon unsuru olan halılardan seçkin ve gösterişli bir derleme yapacağız. Evet, halıların ev dekorasyonunda ne kadar büyük bir yeri olduğunu ve evimizin karakterini ve dokusunu gösteren ve belli eden en önemli tasarım unsuru olduğunu pek tabii ki hepimiz biliyoruz. Bu konuya daha önce de homify sayfalarında Salon, oturma, yemek ya da yatak odası halısı: Zeminlerimizi süsleyen dokumalar isimli yazımızda da uzun uzun değinmiştik. Bugünse kral ve kraliçelere layık, saray gibi evler yaratmak için ideal olan gösterişli ve stil sahibi halı modellerini derleyeceğiz. Daha fazla uzatmadan birbirinden şık ve estetik halılara göz gezdirmeye başlayalım dilerseniz.

Oryantal motiflerle gerçek bir klasik tarzı yansıtan halılar

Karacahan Carpet, Karacahan Carpet Rug Karacahan Carpet Rug Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Karacahan Carpet Rug

Karacahan Carpet

Karacahan Carpet Rug
Karacahan Carpet Rug
Karacahan Carpet Rug

Karacahan Carpet Rug isimli firmanın ürünlerinden biri olan bu halı modeli, dünyaca ünlü ve tüm dünyada popüler ve yaygın olan oryantal desenli klasik halıların başarılı bir örneğini teşkil ediyor. Birbirleriyle uyumlu klasik tonlu renklerin iç içe geçmesi ve doğuya ait motiflerle işlenmesiyle oluşan bu tür halılar özellikle klasik tarzlı gösterişli evlerin vazgeçilmez tasarım unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Alacalı tonlarla eklektik stilli halılar

The Fading World Collection, louis de poortere louis de poortere Duvar & ZeminHalı & Kilimler
louis de poortere

louis de poortere
louis de poortere
louis de poortere

Hem modern hem de klasik oturma odası ve salon dekorasyonlarında kullanılabilecek ve yaşam alanlarınıza benzersiz bir şıklık ve estetik katacak olan bu tür alacalı desenli halılar ise farklı renk tonlarıyla her dekorasyon stiline uyum sağlayacak nitelikte.

Son yılların en çok tutulan modeli: Patchwork halılar

MPW Carpet, MPW Carpet MPW Carpet Duvar & ZeminHalı & Kilimler
MPW Carpet

MPW Carpet

MPW Carpet
MPW Carpet
MPW Carpet

Aslında son derece köklü bir tarihi geçmişi olan ama özellikle son yıllarda yeniden trend olan ve her geçen gün giderek daha da yaygınlaşan patchwork tarzı halılar da özellikle salon dekorasyonlarında harikalar yaratan ve dekorasyonun değerini yükselten modellerden.

Hayvan postu

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Eğer evinizde daha western bir dekorasyon havası yaratmak istiyorsanız sıradan halı modelleri yerine hayvan postu görünümlü ürünler kullanmanız uygun ve şık olacaktır. Ancak tabii ki gerçek hayvan postu kullanmak yerine post görünümlü halıları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.

İki renkli klasik desenler

Maravilloso mobiliario en línea clásica, MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Halı denilince akla gelen en yaygın modellerden biri olan bu tip iki renkli halı desenleri yıllar geçse de stilini korumayı başarıyor ve asla demode olmuyor. Özellikle klasik dekorasyonlarda ya da doğal malzemelerin kullanıldığı mimarilerde her zaman fark yaratan bu halı modeli de klasik tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.

Modern dekorasyonlara uyumlu modeller

Vertu yatak odası Trabcelona Design Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Trabcelona Design

Vertu yatak odası

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Gösterişli halı modelleri denildiği zaman aklımıza hemen klasik dekorasyonlar gelse de aslında bu bir yanılgı. Modern dekorasyonları da en çok gösteren ve tasarım değerlerini yükselten en önemli unsur halılardır ve gösterişli halı modelleri modern dekorasyonlarda da sıklıkla kullanılıyor. Örneğin Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu yatak odasını da renklendiren, hareketlendiren ve odanın genel karakterini belirleyen esas unsur canlı ve renkli halıları olmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sade ama göz alıcı çizgiler

YATAK ODASI TASARIM DEKORASYON Ysk Dekorasyon Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

YATAK ODASI TASARIM DEKORASYON

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Bir halının gösterişli ve elegan olması için illa ki üzerinde karışık desenler ve canlı renkler olması gerekmez. Bazen son derece yalın ve sade çizgi, desen ve dokular da eşsiz bir etki yaratabilir. YSK Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu yatak odasında da bunun başarılı bir örneğiyle karşı karşıyayız.

Renkli ve modern motifler

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Modern oturma odası ve salon dekorasyonları için halı seçimi yapmak genel olarak klasik tarzlı oturma odası ve salon dekorasyonları için halı seçimi yapmaktan çok daha zor bir iştir. Ne de olsa şık ve kaliteli halı modelleri genellikle gösterişli klasik ve oryantal desen ve motiflerden oluşuyorlar. Ancak daha sıra dışı ve modern dokunuşları olan stil sahibi halı modelleri de elbette mevcut ve bu modellerin her geçen gün de çeşitliliği artıyor. Hande Köksal İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şık ve modern oturma odasında gördüğümüz halı da bu modellere güzel bir örnek teşkil ediyor. Açık tonlarla koyu tonların kontrastı ve hareketli ama simetrik desenleriyle hem gösterişli hem de artistik bir tasarıma sahip olan bu halı modeli modern dekorasyonlu yaşam alanları için ideal.

Yumuşak geçişli renk tonları

Diğer Projeler, My Home Halı My Home Halı Duvar & ZeminHalı & Kilimler
My Home Halı

Diğer Projeler

My Home Halı
My Home Halı
My Home Halı

Bir başka modern ve gösterişli halı modeli örneği ise tasarımında My Home Halı imzası taşıyor. Uyumlu renkleri ve yumuşak geçişli desen ve motifleriyle modern ve eklektik yaşam alanlarına uyacağı gibi aynı zamanda klasik salonlarda da farklı bir dokunuş olarak kullanılabilir. 

Farklı geometrik şekiller

Kişiye Özel Halı Halistores Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Halistores

Kişiye Özel Halı

Halistores
Halistores
Halistores

Dikdörtgen şekillerden sıkıldıysanız özel tasarımlı ve farklı geometrik şekillere sahip olan sıra dışı halılara yönelerek yaşam alanlarınıza da sıra dışı ve eşsiz bir doku kazandırabilirsiniz.

Kendine has bir etki

Alfombras de Ámbar-Muebles.com, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

Dediğimiz gibi patchwork tekniğiyle imal edilen halı modelleri özellikle geçtiğimiz yıllarda giderek artan bir popülariteye sahip ve bu kadar yaygınlaşmasının da bir sebebi var: Bulundukları her ortamda fark yaratıyor ve kendilerine has ve özgün bir etki doğuruyorlar. Farklı renklerin ve farklı desenlerin bir araya gelmesiyle oluşan renk ve motif cümbüşü etrafına pozitif enerji saçarak bulunduğu ortamın çok daha mutlu ve keyifli bir ortam olmasına da yardımcı oluyor.

Somut desenli çağdaş modeller

Thawk FLOOR_STORY Duvar & ZeminHalı & Kilimler
FLOOR_STORY

Thawk

FLOOR_STORY
FLOOR_STORY
FLOOR_STORY

Modern halı modellerinde kullanılan somut motifler de evlere ve yaşam alanlarına bambaşka bir hava katan çarpıcı etkilere sahip modeller yaratıyor. Örneğin düz bir zeminin üzerine asimetrik ve düzensiz şekilde yerleştirilmiş sinek motifleri bulunduran bir halı modeli, sıra dışı ve çağdaş yaşam alanı dekorasyonları yaratmak için aradığınız şey olabilir.

Modası hiç geçmeyen çiçek desenleri

homify Duvar & ZeminHalı & Kilimler
homify

homify
homify
homify

Ve rengarenk çiçek desenleri… Modası asla geçmeyen asla eskimeyen, evinize her zaman bahar havası taşıyan, hem modern hem de klasik ev dekorasyonlarında kullanılabilecek benzersiz bir model olarak canlılığı ve renkliliğiyle öne çıkıyor.

Modern genç odası dekorasyonları
Bu saray halı modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler