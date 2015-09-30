Saray gibi evler için gösterişli halı modelleri

Lüks denildiğinde akla hemen şaşalı mobilyalar ve süslü aksesuarlar geliyor, oysa lüks gösterişten ziyade öncelikli olarak yaşam kalitenizin yüksek olması anlamına gelir ve görüntüden çok bir yaşam biçimini temsil eden bir kavramdır. Bu yaşam biçiminde elbette görünüşün hiç önemi yok diyemeyiz çünkü estetiğin de çok büyük bir önemi var. Ancak her gösterişli ve şaşalı mobilya ya da ürün, aksesuar ve bunun gibi tasarım unsurları lüks sayılamayacağı gibi her lüks mobilya da içinde şaşa ve gösterişi barındırmak zorunda değil. Aslına bakarsanız lüks ince bir zevkle döşenmiş ve sanatsal bir estetik barındıran dekorasyon ve tasarımları tanımlayan ve belirten bir kavram. E dolayısıyla da seçkin bir yaşamın da olmazsa olmazıdır pek tabii ki. İster modern, ister çağdaş, isterse de klasik bir tasarım ve dekorasyon anlayışı benimsemiş olun, fark etmez, eğer seçkin bir ortam yaratmak istiyorsanız yaratacağınız atmosferde mutlaka ama mutlaka lüks mobilya ve aksesuarlar da bulunmak zorundadır.

Lüksten bu kadar uzun uzadıya bahsetmemizin nedenine gelecek olursak; bu yazımızda sizler için lüksü en iyi tanımlayan ve belli eden dekorasyon unsuru olan halılardan seçkin ve gösterişli bir derleme yapacağız. Evet, halıların ev dekorasyonunda ne kadar büyük bir yeri olduğunu ve evimizin karakterini ve dokusunu gösteren ve belli eden en önemli tasarım unsuru olduğunu pek tabii ki hepimiz biliyoruz. Bu konuya daha önce de homify sayfalarında Salon, oturma, yemek ya da yatak odası halısı: Zeminlerimizi süsleyen dokumalar isimli yazımızda da uzun uzun değinmiştik. Bugünse kral ve kraliçelere layık, saray gibi evler yaratmak için ideal olan gösterişli ve stil sahibi halı modellerini derleyeceğiz. Daha fazla uzatmadan birbirinden şık ve estetik halılara göz gezdirmeye başlayalım dilerseniz.