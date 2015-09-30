Saray gibi evler için gösterişli halı modelleri

Lüks denildiğinde akla hemen şaşalı mobilyalar ve süslü aksesuarlar geliyor, oysa lüks gösterişten ziyade öncelikli olarak yaşam kalitenizin yüksek olması anlamına gelir ve görüntüden çok bir yaşam biçimini temsil eden bir kavramdır. Bu yaşam biçiminde elbette görünüşün hiç önemi yok diyemeyiz çünkü estetiğin de çok büyük bir önemi var. Ancak her gösterişli ve şaşalı mobilya ya da ürün, aksesuar ve bunun gibi tasarım unsurları lüks sayılamayacağı gibi her lüks mobilya da içinde şaşa ve gösterişi barındırmak zorunda değil. Aslına bakarsanız lüks ince bir zevkle döşenmiş ve sanatsal bir estetik barındıran dekorasyon ve tasarımları tanımlayan ve belirten bir kavram. E dolayısıyla da seçkin bir yaşamın da olmazsa olmazıdır pek tabii ki. İster modern, ister çağdaş, isterse de klasik bir tasarım ve dekorasyon anlayışı benimsemiş olun, fark etmez, eğer seçkin bir ortam yaratmak istiyorsanız yaratacağınız atmosferde mutlaka ama mutlaka lüks mobilya ve aksesuarlar da bulunmak zorundadır.
Lüksten bu kadar uzun uzadıya bahsetmemizin nedenine gelecek olursak; bu yazımızda sizler için lüksü en iyi tanımlayan ve belli eden dekorasyon unsuru olan halılardan seçkin ve gösterişli bir derleme yapacağız. Evet, halıların ev dekorasyonunda ne kadar büyük bir yeri olduğunu ve evimizin karakterini ve dokusunu gösteren ve belli eden en önemli tasarım unsuru olduğunu pek tabii ki hepimiz biliyoruz. Bu konuya daha önce de homify sayfalarında Salon, oturma, yemek ya da yatak odası halısı: Zeminlerimizi süsleyen dokumalar isimli yazımızda da uzun uzun değinmiştik. Bugünse kral ve kraliçelere layık, saray gibi evler yaratmak için ideal olan gösterişli ve stil sahibi halı modellerini derleyeceğiz. Daha fazla uzatmadan birbirinden şık ve estetik halılara göz gezdirmeye başlayalım dilerseniz.
Karacahan Carpet Rug isimli firmanın ürünlerinden biri olan bu halı modeli, dünyaca ünlü ve tüm dünyada popüler ve yaygın olan oryantal desenli klasik halıların başarılı bir örneğini teşkil ediyor. Birbirleriyle uyumlu klasik tonlu renklerin iç içe geçmesi ve doğuya ait motiflerle işlenmesiyle oluşan bu tür halılar özellikle klasik tarzlı gösterişli evlerin vazgeçilmez tasarım unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Hem modern hem de klasik oturma odası ve salon dekorasyonlarında kullanılabilecek ve yaşam alanlarınıza benzersiz bir şıklık ve estetik katacak olan bu tür alacalı desenli halılar ise farklı renk tonlarıyla her dekorasyon stiline uyum sağlayacak nitelikte.
Aslında son derece köklü bir tarihi geçmişi olan ama özellikle son yıllarda yeniden trend olan ve her geçen gün giderek daha da yaygınlaşan patchwork tarzı halılar da özellikle salon dekorasyonlarında harikalar yaratan ve dekorasyonun değerini yükselten modellerden.
Eğer evinizde daha western bir dekorasyon havası yaratmak istiyorsanız sıradan halı modelleri yerine hayvan postu görünümlü ürünler kullanmanız uygun ve şık olacaktır. Ancak tabii ki gerçek hayvan postu kullanmak yerine post görünümlü halıları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.
Halı denilince akla gelen en yaygın modellerden biri olan bu tip iki renkli halı desenleri yıllar geçse de stilini korumayı başarıyor ve asla demode olmuyor. Özellikle klasik dekorasyonlarda ya da doğal malzemelerin kullanıldığı mimarilerde her zaman fark yaratan bu halı modeli de klasik tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.
Gösterişli halı modelleri denildiği zaman aklımıza hemen klasik dekorasyonlar gelse de aslında bu bir yanılgı. Modern dekorasyonları da en çok gösteren ve tasarım değerlerini yükselten en önemli unsur halılardır ve gösterişli halı modelleri modern dekorasyonlarda da sıklıkla kullanılıyor. Örneğin Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu yatak odasını da renklendiren, hareketlendiren ve odanın genel karakterini belirleyen esas unsur canlı ve renkli halıları olmuş.
Bir halının gösterişli ve elegan olması için illa ki üzerinde karışık desenler ve canlı renkler olması gerekmez. Bazen son derece yalın ve sade çizgi, desen ve dokular da eşsiz bir etki yaratabilir. YSK Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu yatak odasında da bunun başarılı bir örneğiyle karşı karşıyayız.
Modern oturma odası ve salon dekorasyonları için halı seçimi yapmak genel olarak klasik tarzlı oturma odası ve salon dekorasyonları için halı seçimi yapmaktan çok daha zor bir iştir. Ne de olsa şık ve kaliteli halı modelleri genellikle gösterişli klasik ve oryantal desen ve motiflerden oluşuyorlar. Ancak daha sıra dışı ve modern dokunuşları olan stil sahibi halı modelleri de elbette mevcut ve bu modellerin her geçen gün de çeşitliliği artıyor. Hande Köksal İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şık ve modern oturma odasında gördüğümüz halı da bu modellere güzel bir örnek teşkil ediyor. Açık tonlarla koyu tonların kontrastı ve hareketli ama simetrik desenleriyle hem gösterişli hem de artistik bir tasarıma sahip olan bu halı modeli modern dekorasyonlu yaşam alanları için ideal.
Bir başka modern ve gösterişli halı modeli örneği ise tasarımında My Home Halı imzası taşıyor. Uyumlu renkleri ve yumuşak geçişli desen ve motifleriyle modern ve eklektik yaşam alanlarına uyacağı gibi aynı zamanda klasik salonlarda da farklı bir dokunuş olarak kullanılabilir.
Dikdörtgen şekillerden sıkıldıysanız özel tasarımlı ve farklı geometrik şekillere sahip olan sıra dışı halılara yönelerek yaşam alanlarınıza da sıra dışı ve eşsiz bir doku kazandırabilirsiniz.
Dediğimiz gibi patchwork tekniğiyle imal edilen halı modelleri özellikle geçtiğimiz yıllarda giderek artan bir popülariteye sahip ve bu kadar yaygınlaşmasının da bir sebebi var: Bulundukları her ortamda fark yaratıyor ve kendilerine has ve özgün bir etki doğuruyorlar. Farklı renklerin ve farklı desenlerin bir araya gelmesiyle oluşan renk ve motif cümbüşü etrafına pozitif enerji saçarak bulunduğu ortamın çok daha mutlu ve keyifli bir ortam olmasına da yardımcı oluyor.
Modern halı modellerinde kullanılan somut motifler de evlere ve yaşam alanlarına bambaşka bir hava katan çarpıcı etkilere sahip modeller yaratıyor. Örneğin düz bir zeminin üzerine asimetrik ve düzensiz şekilde yerleştirilmiş sinek motifleri bulunduran bir halı modeli, sıra dışı ve çağdaş yaşam alanı dekorasyonları yaratmak için aradığınız şey olabilir.