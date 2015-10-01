Çocuk odaları için halı seçmenin incelikleri

Çocuk ve bebek odalarını dizayn etmek herhangi bir başka yaşam alanını dizayn etmekten hiç şüphesiz ki çok daha eğlenceli ve keyif vericidir çünkü ne de olsa çocuklar ve bebekleri evlerimizin neşeleri ve mutluluk kaynağı. Ama çocuk ve bebek odalarının dekorasyonları her ne kadar bir hayli eğlenceli ve mutluluk verici bir süreç olsa da aynı zamanda da oldukça zorlu ve dikkat edilmesi gereken bir süreç çünkü çocuklarımızın sağlıkları bizim için her şeyden tabii ki çok daha önemli ve bu doğrultuda da onlar için en sağlıklı ama aynı zamanda hem onları hem de bizi en fazla mutlu edecek dekorasyon modelini oluşturma ve uygulamaya çalışıyoruz. Yeni anne baba olacak bebek bekleyenlere ya da çocuklarına sürpriz yaparak onların odalarını yeniden dekore etmeyi planlayan ailelere yardımcı olabilmek adına okurlarımız için homify sayfalarında sık sık çocuk ve bebek odası dekorasyon ipuçlarına da yer veriyor ve farklı örneklerle onlara ilham vermeye çalışıyoruz. Daha önce bu sayfalarda yayımlanan pek çok tasarım derleme yazımızda farklı modellere yer verirken, Çocuk odası nasıl döşenir? Fikir ve ipuçları başlıklı yazımızda da çocuk odalarını dizayn ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini genel olarak detaylı şekilde sizlerle paylaşmıştık.

Bugün bu yazımızda ise çocuk odalarının olmazsa olmaz tasarım unsurlarından biri olan halı modellerini ele alacağız. Çocuk halıları çocuğunuzun yaşam alanlarını birer peri masalına çevirebilecek kadar kuvvetli ve önemli unsurlardır ve çocuklarımız için halı seçerken özel bir özen göstermemiz gerekir. Elbette halı seçiminde çocukların hayal güçlerine, ilgi alanlarına ve zevklerine hitap eden ve onların mental ve ruhsal gelişimlerine hitap edecek eğlenceli modeller seçmemiz gerekiyor. Halılar ilk olarak çocukların yumuşak bir zeminde dolaşmasını sağlıyor ve odaları ısıtmak amacıyla kullanılıyor elbette ama bu birincil amaçlarının yanı sıra oldukça dekoratif özelliklere de sahip oluyorlar.