Çocuk odaları için halı seçmenin incelikleri

Çocuk ve bebek odalarını dizayn etmek herhangi bir başka yaşam alanını dizayn etmekten hiç şüphesiz ki çok daha eğlenceli ve keyif vericidir çünkü ne de olsa çocuklar ve bebekleri evlerimizin neşeleri ve mutluluk kaynağı. Ama çocuk ve bebek odalarının dekorasyonları her ne kadar bir hayli eğlenceli ve mutluluk verici bir süreç olsa da aynı zamanda da oldukça zorlu ve dikkat edilmesi gereken bir süreç çünkü çocuklarımızın sağlıkları bizim için her şeyden tabii ki çok daha önemli ve bu doğrultuda da onlar için en sağlıklı ama aynı zamanda hem onları hem de bizi en fazla mutlu edecek dekorasyon modelini oluşturma ve uygulamaya çalışıyoruz. Yeni anne baba olacak bebek bekleyenlere ya da çocuklarına sürpriz yaparak onların odalarını yeniden dekore etmeyi planlayan ailelere yardımcı olabilmek adına okurlarımız için homify sayfalarında sık sık çocuk ve bebek odası dekorasyon ipuçlarına da yer veriyor ve farklı örneklerle onlara ilham vermeye çalışıyoruz. Daha önce bu sayfalarda yayımlanan pek çok tasarım derleme yazımızda farklı modellere yer verirken, Çocuk odası nasıl döşenir? Fikir ve ipuçları başlıklı yazımızda da çocuk odalarını dizayn ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini genel olarak detaylı şekilde sizlerle paylaşmıştık.
Bugün bu yazımızda ise çocuk odalarının olmazsa olmaz tasarım unsurlarından biri olan halı modellerini ele alacağız. Çocuk halıları çocuğunuzun yaşam alanlarını birer peri masalına çevirebilecek kadar kuvvetli ve önemli unsurlardır ve çocuklarımız için halı seçerken özel bir özen göstermemiz gerekir. Elbette halı seçiminde çocukların hayal güçlerine, ilgi alanlarına ve zevklerine hitap eden ve onların mental ve ruhsal gelişimlerine hitap edecek eğlenceli modeller seçmemiz gerekiyor. Halılar ilk olarak çocukların yumuşak bir zeminde dolaşmasını sağlıyor ve odaları ısıtmak amacıyla kullanılıyor elbette ama bu birincil amaçlarının yanı sıra oldukça dekoratif özelliklere de sahip oluyorlar.
Çocuk odaları için halı seçiminde okurlarımıza, sıradan halılardan biraz daha pahalı bir seçenek olsa da teflon işleminden geçirilmiş halıları tercih etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Teflon halılar üretim sırasında ipliklerinin üzerine uygulanan özel bir yöntem sayesinde iplik bölümlerinde düşük yüzey gerilimi yaratılarak kirlerin halı yüzeyin yapışmalarını engelleyen halılardır; bir başka deyişle, teflon halılarda çocuğunuzun sağlığı için riskli olan toz ve kir halının derinliklerine inemez ve üst yüzeyinin pratik ve kolay gündelik temizliğiyle her zaman hijyen sağlanabilir. Ayrıca halıya dökülen sıvı maddeler de halınızın derinliklerine inemez ve sıvılar da çok daha kolay temizlenebilir. Kısacası teflon halılar, çocuğunuz ve sizin için en sağlıklı ve ideal halılardır.
Dikkat edilmesi gereken bir başka şey ise halıların çocuklarınızı olası tehlikelerden koruyacak kadar yumuşak olması pek tabii ki. Çocuklar özellikle oyun oynarken bir hayli aktif ve enerjik oluyorlar ve eski bir deyişin de söylediği gibi; “düşe kalka” büyüyorlar. Dolayısıyla çocuğunuzun üzerine oynadığı halının yumuşak bir dokuya sahip olması çocuğunuz düştüğü zaman düşme etkisini de azaltacak ve onu olası tehlikelerden koruyacaktır.
Her ne kadar çok pofuduk, yumuşak, rahat ve konforlu olsalar da, kadife dokulu ya da peluş halı modelleri de aslında çocuk ve bebek odaları çok da sağlıklı ürünler değiller aslında. Bunun en büyük nedeni de elbette bu tip kumaşlardan dokunmuş olan halıların temizliğinin çok daha zor olması ve diğer halı modellerine göre çok daha fazla kir tutmaları. Bu tip halılar genellikle az kullanılan ve çok kirlenmeyen misafir odası ya da salon gibi yaşam alanlarında tercih edilen modeller olmalı. Ancak çocuk odaları çocuklarınızın ve sizin her gün üzerinde oyun oynayacağınız ve vakit geçireceğiniz alanlardır ve dolayısıyla kirden arınması çok önemlidir.
Gökkuşağı desenleri de çocuk odaları için vazgeçilmez motiflerden birini oluşturuyor pek tabii ki. Rengarenk çizgilerle capcanlı, eğlenceli ve dinamik bir çocuk odası yaratmak çok daha kolay!
Yap boz halı modelleri çocuklarınız için her zaman eğlenceli ve şık modellerdir. Bu tip yap boz tarzı halılar sayesinde hem farklı renkleri yorucu ve boğucu bir atmosfer yaratmadan iç içe geçirebilir, hem çocuğunuzun beğenip sevebileceği bir tasarım yaratabilir, hem de onların zihinsel aktivitelerine katkıda bulunabilirsiniz çünkü çocuklar için bu tip hareketli ve iç içe geçen desenler her zaman zihin açıcı özellikler taşırlar.
Eğer çocuğunuz ergenlik çağındaysa artık yavaş yavaş daha olgun modellere geçme vaktiniz de gelmiş demektir. Yine canlı renkler kullanarak daha olgun ve oturaklı bir dekorasyon yaratmak da mümkün. Örneğin Tadilat Firması tarafından dizayn edilen bu genç odasındaki gibi capcanlı ama tek renk ve desensiz bir halı kullanmak şahane bir fikir.
Renklerin ruh haline olan etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış ve herkes tarafından bilinen bir gerçek tabii ki. Dolayısı ile çocukların ruh hallerini belirlemede de önemli bir rol oynuyorlar. Çocuklarınıza halı seçerken, özellikle de birkaç aylık oldukları süreçten 2-3 yaşlarına gelene kadar onlar için canlı renkli ve ilginç desenli halılar seçmelisiniz çünkü çocuklar bu yaşlarda dünyayı tanımaya ve renk ve şekilleri ayırt etmeye başlıyorlar. Çocuklar düz renkli ve sade halılardan ziyade renkli ve üzerinde en sevdikleri animasyon sinema ya da çizgi film kahramanlarının bulunduğu halılarda oyun oynamayı seviyorlar.
Eğer çocuğunuz 7-8 yaşından büyükse ve onu dünyanın güzellikleriyle ve farklılıklarıyla bir an önce tanıştırmak istiyorsanız coğrafya derslerine oda dekorasyonundan başlamak harika bir fikir değil mi? Dünya haritası desenli bir halı hem mükemmel bir estetik sağlıyor hem de çocuğunuzun dünyadaki diğer ülke ve şehirleri tanımasına ve dünyaya daha çok ilgi duymasına sebep oluyor. Coğrafya derslerinden tam notla geçebilecek olması da cabası!
İnsanları seven iyi bireyler olmak için, önce hayvanları sevmemiz gerekiyor elbette. Hayvanları sevmeye de çok küçük yaşlarda başlıyoruz. Bilim insanları hayvan seven ve onlarla bağ kurabilen insanların empati yeteneklerinin çok daha gelişmiş olduğunu ve çevrelerine çok daha faydalı bireyler olarak toplumsal alanlarda çok daha güçlü ve etkili olduklarını söylüyorlar. Siz de çocuğunuzun hayvanları sevmesini istiyorsanız ama evinizde kedi ya da köpek beslemek gibi bir imkanınız yoksa ya da bu tür büyük bir sorumluluğun içine girmek istemiyorsanız çocuğunuza hayvan sevgisini odasında aşılamaya başlayabilirsiniz; tek yapacağınız şey bu resimdeki gibi hayvan temalı bir halı yerleştirmek. Tabii sokak kedilerini çocuğunuzla birlikte beslemek ya da arada bir hayvan barınaklarını ziyaret etmek de çocuğunuzla birlikte vakit geçirmek ve onun duygudaşlık yeteneğini arttırarak daha kuvvetli bir birey olmasını sağlamak için oldukça iyi fikirler!